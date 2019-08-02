 Зеленский назначил Шмигаля новым главой Ивано-Франковской ОГА

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на UA:Карпати.
Зеленский представил Шмигаля во время рабочей поездки в Ивано-Франковск.
Обращаясь к аудитории, Шмигаль пообещал создать в регионе десятки тысяч рабочих мест. Кроме того, он сказал, что его первыми шагами станет решение вопросов дорог, экологии, стихийных свалок а главное - завершение децентрализации.
Денис Шмигаль - бывший директор Бурштынской ТЭС, входящей в корпорацию ДТЭК Рината Ахметова.
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Шмигалю 43 года. Он родился и получил образование во Львове. Кандидат экономических наук. В 2000-х годах занялся бизнесом, в 2009 возглавил департамент экономики Львовской ОГА.
После 2014 года работал заместителем областного управления Фискальной службы. Через несколько лет уволился и пошел вице-президентом компании "Львовхолод" - сети магазинов "Рукавичка".
По данным BBC News Україна, Владимир Зеленский рассматривал Дениса Шмигаля в качестве кандидата на должность руководителя Львовской области, однако тогда выбор президента остановился на кандидатуре Маркияна Мальского.
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Пішов якраз тоді,коли Порошенко почав вибудовувати "схеми"...
Лунають звинувачення, що Ви працювали в ЛОДА за часів Януковича.
Почну з того, що я працював на державній посаді і народ України в особі держави платив мені заробітну плату за якісну та чесну роботу! Янукович мене на посади не призначав і свою позицію про цю людину я разом зі всіма висловив під час Майдану. Ніколи не тримався за крісла і посади. Якщо подивитись на мою трудову книжку, то в ЛОДА я потрапив при голові Миколі Кмітю, пізніше у 2011 звільнився, у 2012 мене знову запросив в на роботу Михайло Костюк, під час Майдану я звільнився з ЛОДА вже з принципової позиції.
Кононенко?
кстати, а этот Шмыгаль, кто он?
Идёт же борьба с олигархами!
нужное дело.
тучи бегают,
дождями
сумрак сжат,
под старою
телегою
рабочие лежат.
И слышит
шепот гордый
вода
и под
и над?
"Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!"
Темно свинцовоночие,
и дождик
толст, как жгут,
сидят
в грязи
рабочие,
сидят,
лучину жгут.
Сливеют
губы
с холода,
но губы
шепчут в лад:
"Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!"
Свела
промозглость
корчею -
неважный
мокр
уют,
сидят
впотьмах
рабочие,
подмокший
хлеб
жуют.
Но шепот
громче голода -
он кроет
капель
спад:
"Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!"
Здесь
взрывы закудахтают
в разгон
медвежьих банд,
и взроет
недра
шахтою
стоугольный
"Гигант".
Здесь
встанут
стройки
стенами.
Гудками,
пар,
сипи.
Мы
в сотню солнц
мартенами
воспламеним
Сибирь.
Здесь дом
дадут
хороший нам
и ситный
без пайка,
аж за Байкал
отброшенная
попятится тайга".
Рос
шепоток рабочего
над темью
тучных стад,
а дальше
неразборчиво
лишь слышно -
"город-сад".
Я знаю -
город
будет,
я знаю -
саду
цвесть,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть!
Ни одного технократа с инженерным образованием.
зелупе не позавидуешь
Не поверишь - а таки еврей!
З відзнакою закінчив Львівську політехніку у 1997 році, а через 5 років вже став кандидатом економічних наук, захистивши дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.
З 2009 року працював у Львівській обласній державній адміністрації на посаді керівника департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі.
Потім став заступником Державної фіскальної служби у Львівській області.
Кандидат економічних наук Денис Шмигаль закінчив аспірантуру Інституту регіональних досліджень НАН України. Успішно захистив дисертацію. Додатково вчився за кордоном - у Бельгії, Канаді, Грузії, Фінляндії. А у Німеччині - в Рейнсько-Вестфальському технічному Університеті, за програмою підготовки менеджерів Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини.
У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго" Ріната Ахметова)Катерина Шмигаль (дружина) є співласницєю ТОВ "Кам'янецька пекарня" із внеском до "статутника" у розмірі 709,7 тис. грн., також володіє часткою у ТОВ "Некстбайк Україна" (в свою чергу часткою якої володіє кіпрська компанія "Івена Лімітед" (65%), кінцевим бенефіціаром в ЄДР вказаний відомий бізнесмен Зіновій Козицький, який займається нафтогазовидобутком й альтернативними джерелами енергії.....)
Впечатляет!
це заздрість,Юрій Як...)
Ледокоин Гетьмана
@YevhenS
·
Ахметов раставляет свои кадры Руками Зеленского. А всего то 200 скорых И обучение слуг народа в Риксосе. А вы все переживали шо там Рыжий. Пане Зеленский, шо там с деолигархизацией Украины?