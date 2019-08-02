EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  3774  46
Все про:Зеленский (2357) назначение (1454) ОГА (1484) Ивано-Франковская область (380) Шмигаль Денис (2)

 Зеленский назначил Шмигаля новым главой Ивано-Франковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмигаля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на UA:Карпати.

Зеленский представил Шмигаля во время рабочей поездки в Ивано-Франковск.

Обращаясь к аудитории, Шмигаль пообещал создать в регионе десятки тысяч рабочих мест. Кроме того, он сказал, что его первыми шагами станет решение вопросов дорог, экологии, стихийных свалок а главное - завершение децентрализации.

Денис Шмигаль - бывший директор Бурштынской ТЭС, входящей в корпорацию ДТЭК Рината Ахметова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский назначил Борзова руководителем Государственного управления делами

Шмигалю 43 года. Он родился и получил образование во Львове. Кандидат экономических наук. В 2000-х годах занялся бизнесом, в 2009 возглавил департамент экономики Львовской ОГА.

После 2014 года работал заместителем областного управления Фискальной службы. Через несколько лет уволился и пошел вице-президентом компании "Львовхолод" - сети магазинов "Рукавичка".

По данным BBC News Україна, Владимир Зеленский рассматривал Дениса Шмигаля в качестве кандидата на должность руководителя Львовской области, однако тогда выбор президента остановился на кандидатуре Маркияна Мальского.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский назначил Буроменскую и Нечитайло госуполномоченными АМКУ

Источник: https://censor.net.ua/n3140952
 
 
 Топ комментарии
 
Как мощно пошла борьба с Ахметовыми и Медведчуками. Зесептиконы вы думали их в тюрьмы сажать будут когда вы голосовали? Вам этого никто не обещал, сядут они на хорошие должности
 показать весь комментарий
 
Холуй Ахметова.
Идёт же борьба с олигархами!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Максик , мы еще не слышали авторитетное мнение местного Абу . Давай зачекаємо трохи Зеленский назначил Шмигаля новым главой Ивано-Франковской ОГА - Цензор.НЕТ 657
 показать весь комментарий
 
 
))) Я предложил Абу помириться - отмалчивается, обиделся наверное
 показать весь комментарий
 
У Абу надо все отжать . Он тут на 3 срока наговорил .
 показать весь комментарий
 
 
Еще ждете посадку Ахметова, зелибобики? А олигархический консенсус относительно смены власти так не считает
 показать весь комментарий
 
 
Після 2014 року працював заступником обласного управління Фіскальної служби. Через кілька років звільнився і пішов віце-президентом компанії "Львівхолод" - мережі магазинів "Рукавичка
Пішов якраз тоді,коли Порошенко почав вибудовувати "схеми"...




Лунають звинувачення, що Ви працювали в ЛОДА за часів Януковича.
Почну з того, що я працював на державній посаді і народ України в особі держави платив мені заробітну плату за якісну та чесну роботу! Янукович мене на посади не призначав і свою позицію про цю людину я разом зі всіма висловив під час Майдану. Ніколи не тримався за крісла і посади. Якщо подивитись на мою трудову книжку, то в ЛОДА я потрапив при голові Миколі Кмітю, пізніше у 2011 звільнився, у 2012 мене знову запросив в на роботу Михайло Костюк, під час Майдану я звільнився з ЛОДА вже з принципової позиції.

 показать весь комментарий
 
Как мощно пошла борьба с Ахметовыми и Медведчуками. Зесептиконы вы думали их в тюрьмы сажать будут когда вы голосовали? Вам этого никто не обещал, сядут они на хорошие должности
 показать весь комментарий
 
 
Ну это особо уже не удивительно Походу канал Рада с сентября платным будет, все юмор шоу туда переезжают.
 показать весь комментарий
 
ЗРАДА!!!!!!!!!!!!!!! УСИ НА МАЙДАН!!!!!!!!!!!!! АГОВ!!!!!!!!!!!!!
кстати, а этот Шмыгаль, кто он?
 показать весь комментарий
 
 
Холуй Ахметова.
Идёт же борьба с олигархами!
 показать весь комментарий
 
 
Какая борьба? Зеля же сказал, что они теперь не олигархи, а партнеры.
 показать весь комментарий
 
 
зато прОцент зелупе будет честно отчислять.
нужное дело.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а чего сразу шуметь. диабетику отчислял на лекарства и тут будет
 показать весь комментарий
 
По небу
тучи бегают,
дождями
сумрак сжат,
под старою
телегою
рабочие лежат.
И слышит
шепот гордый
вода
и под
и над?
"Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!"
Темно свинцовоночие,
и дождик
толст, как жгут,
сидят
в грязи
рабочие,
сидят,
лучину жгут.
Сливеют
губы
с холода,
но губы
шепчут в лад:
"Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!"
Свела
промозглость
корчею -
неважный
мокр
уют,
сидят
впотьмах
рабочие,
подмокший
хлеб
жуют.
Но шепот
громче голода -
он кроет
капель
спад:
"Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!"
Здесь
взрывы закудахтают
в разгон
медвежьих банд,
и взроет
недра
шахтою
стоугольный
"Гигант".
Здесь
встанут
стройки
стенами.
Гудками,
пар,
сипи.
Мы
в сотню солнц
мартенами
воспламеним
Сибирь.
Здесь дом
дадут
хороший нам
и ситный
без пайка,
аж за Байкал
отброшенная
попятится тайга".
Рос
шепоток рабочего
над темью
тучных стад,
а дальше
неразборчиво
лишь слышно -
"город-сад".
Я знаю -
город
будет,
я знаю -
саду
цвесть,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть!
 показать весь комментарий
 
 
Лобісти Зеленського у США, яких нібито не було, відзвітували про витрати на підняття його іміджу

Зеленський призначив Шмигаля новим головою Івано-Франківської ОДА - Цензор.НЕТ 985
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Везде расставляют бухгалтеров, торгашей, юриздов.
Ни одного технократа с инженерным образованием.
 показать весь комментарий
 
 
технократы и инженеры - как назло все порохоботы...
зелупе не позавидуешь
 показать весь комментарий
 
 
Знал одного из Чернигова.
Не поверишь - а таки еврей!
 показать весь комментарий
 
 
Приятно видеть что Владимир Александрович назначает профессионалов своего дела. Великий Президент, достойные люди.
 показать весь комментарий
 
 
А Шмыгаль умеет членом по клавишам елозить? Если умеет значит профессионал
 показать весь комментарий
 
 
И снова "чистокровный украинец"! Не доверяет Вова своим гражданам титульной нации, увы!
 показать весь комментарий
 
 
Денис Шмигаль, 1975 року народження, львів'янин.
З відзнакою закінчив Львівську політехніку у 1997 році, а через 5 років вже став кандидатом економічних наук, захистивши дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.
З 2009 року працював у Львівській обласній державній адміністрації на посаді керівника департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі.
Потім став заступником Державної фіскальної служби у Львівській області.
Кандидат економічних наук Денис Шмигаль закінчив аспірантуру Інституту регіональних досліджень НАН України. Успішно захистив дисертацію. Додатково вчився за кордоном - у Бельгії, Канаді, Грузії, Фінляндії. А у Німеччині - в Рейнсько-Вестфальському технічному Університеті, за програмою підготовки менеджерів Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини.
У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго" Ріната Ахметова)Катерина Шмигаль (дружина) є співласницєю ТОВ "Кам'янецька пекарня" із внеском до "статутника" у розмірі 709,7 тис. грн., також володіє часткою у ТОВ "Некстбайк Україна" (в свою чергу часткою якої володіє кіпрська компанія "Івена Лімітед" (65%), кінцевим бенефіціаром в ЄДР вказаний відомий бізнесмен Зіновій Козицький, який займається нафтогазовидобутком й альтернативними джерелами енергії.....)
 показать весь комментарий
 
 
Человек 37 лет учился, что бы возглавить какую-то странную гес в райцентре?
Впечатляет!
 показать весь комментарий
 
 
а ти з двома освітами на базарі торгуєш?
це заздрість,Юрій Як...)
 показать весь комментарий
 
Щастя зедибіла, що я його не зустрів. А його тупе призначення протягне не довше ніж саме жидівське чудо.
 показать весь комментарий
 
 



Ледокоин Гетьмана

@YevhenS

·

Ахметов раставляет свои кадры Руками Зеленского. А всего то 200 скорых И обучение слуг народа в Риксосе. А вы все переживали шо там Рыжий. Пане Зеленский, шо там с деолигархизацией Украины?
 показать весь комментарий
 
ЕКСКЛОВУН-..... РЕЗИДЕНТ УКРАЇНОФОБ ОБОЖНЮЄ ТАКИХ ЯК І САМ НЕНАВИСНИКІВ УКРАЇНИ - УКРАЇНОФОБІВ. ТОМУ ВІН НЕ ЗАДУМУЮЧИСЬ І СТАВИТЬ ЇХ ДО НЕ ЗОВСІМ ПРОКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ ПРОДАЖНИХ УКРАЇНОФОБІВ - ЗЕ БІЛІВ. ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ХОЛУЙ КРИВАВИЙ ЗЕК - ЮДА ТАКОЖ ТАК РОБИВ, І ВІН ПРОДАВАВ КРЕМЛЮ УКРАЇНУ. АЖ ДОПОКИ ЦЕ ДОЗВОЛЯВ ЙОМУ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД. ОСЬ ЗА ЦЕ ЙОМУ Й ПРИШЛОСЬ ПАНІЧНО ВТЕКТИ У ВОРОЖУ ПА РАШУ.
 показать весь комментарий
 
кажуть що він людина Ріната Леонідовича.
 показать весь комментарий
 
судячи з того, що я вичитав - був "людина Ріната Леонідовича". Тепер - служить Коломойському.
 показать весь комментарий
 
А может, двойной агент или слуга двух господ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх