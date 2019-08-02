 Через полтора года в Ивано-Франковске должен быть хороший международный аэропорт, - Зеленский

Об этом он сказал он на совещании во время рабочей поездки в Ивано-Франковск в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Мы договорились и хотим, чтобы в течение полутора лет в Ивано-Франковске был хороший международный аэропорт, - сказал Зеленский.

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