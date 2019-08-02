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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (2357) Ивано-Франковск (573)

 Через полтора года в Ивано-Франковске должен быть хороший международный аэропорт, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поставил задачу, чтобы через полтора года в Ивано-Франковске был построен международный аэропорт.

Об этом он сказал он на совещании во время рабочей поездки в Ивано-Франковск в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Мы договорились и хотим, чтобы в течение полутора лет в Ивано-Франковске был хороший международный аэропорт, - сказал Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140951
 
 
 Топ комментарии
 
"Под старою телегою
Рабочие лежат:
"Через четыре года
Здесь будет город-сад!"
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Вместо того, чтоб делом заняться, голобородька дебилам играет. Тьху, мерзость.
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Хороший у нас Президент. В кои- то веки я горжусь своей страной.

Последние пять лет- это просто ужас какой-то был...
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Хороший у нас Президент. В кои- то веки я горжусь своей страной.

Последние пять лет- это просто ужас какой-то был...
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Когда построят аэропорт ************ Зеленский первым полетит с него в столицу Канады - Торонто Через полтора года в Ивано-Франковске должен быть хороший международный аэропорт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8834
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Торонто - столица Канады..-шо не так?-
.. тугоумным как мадам херащенко надо объяснять что у Онтарио есть тоже столица и т.д..или на пальцах показывать для них что Торонто одна из столиц провинций Канады..
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А Кривой Рог столица Украины шо не так
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то мабудь погугли якщо не в курсі що у нас поки що не столиця області а обласний центр..
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Через полтора года в Ивано-Франковске должен быть хороший международный аэропорт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 59 чи в презика крила виросли-що літати хоче чи десь дуже свербить, замість убитих доріг подай йому лиш єропорти, протарабанили б його пана по н 08 золотоноша-кременчук то ті крила й повідпадалиб Через полтора года в Ивано-Франковске должен быть хороший международный аэропорт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 59
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то ти менше смоли собі на літерки клади..а то базарнік-недоучка гройсман і так ту смолу розбавляє що асфалт розлазиться..
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Просто неправда. Подивіться хоча б в Ютюбику запис його зустрічей в Миколаївській, Одеській, Черкаській, Харківській обл. Питання доріг було одним з найголовніших. Шукайте і знайдете. Просто Юрась Бутусов при попі кожен його пердь висвітлював, кожну перерізані стрічку, кожну розціловану бабцю, а дійсно знакові, шокуючі для України перші поїздки Зеленського подаються цензором.дат в двох рядках... Ну що ж, то на совісті, якщо вона є, головного реда.
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падажжите. вы счастливы от того, что он ездит, ипалом торгует и языком метёт? вам накакать на то, шо дорог как не было, так и нет, аэропорты эти сказочные не за что строить, армию вон уже червяков заставляют жрать? ну-ну... похоже вещество в вашей голове зацвело зелёной плесенью, если оно конечно там было...
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Ходить и рассказывать что он хочет, это конечно весомый повод для гордости. 😁
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Вместо того, чтоб делом заняться, голобородька дебилам играет. Тьху, мерзость.
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"Под старою телегою
Рабочие лежат:
"Через четыре года
Здесь будет город-сад!"
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1,5 года огромный срок, - ленточку перерезать уже будет новый Президент!
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Вы в курсе, что ваш работодатель со святым семейством уже в Германии? В миномьетчик Алексий с выводком в Саудовской Аравии? Злые языки говорят, что жалеют страшно..😭 Но чисто в натуре мысленно они с каждым порохоботиком, даже самым захудалом. Веруйте..
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"поставил задачу"? аеропорт будуйся - раз-два! Такий указ? удод зелений+73 чмошників зебобіків
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Він махне чарівним дрючком, викличе парфумів - і вони одразу розпочнуть шикування аеропорту
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Буковель, - принадлежит Коломойскому. Так понятно?!
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а зачем в ужгороде международный аэропорт? Через полтора года в Ивано-Франковске должен быть хороший международный аэропорт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8131
если уж использовать-то мукачево.и не международный-а для закарпатья,потому что львов и так жмеждународный.понты необоснованные.
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Шото гидранта зациклило.
Поюерепутал бумажку, или уже дименция?
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Франковским избирателям - респект и уважуха . Из трех городов Львов , Франковск и Тернополь - самый продвинутый - Франковск . Може на старости лет переберусь туда , если примут .
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Доречі, мер Івано - Франківська затятий свободівець !
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Мене плевать на того мэра . Я смотрел як люди голосовали на президентских и парламентских . Совпадает с моими предпочтениями .
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а аеропорт чій,тоже якогось швайки чи махніцького??
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А давайте ставки делать! Мудик сказал - мужик сделал. Особенно мне понравилась фраза "Мы договорились и хотим …" Вот как надо аэропорты строить!
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нафиг он там нужен???..Зе повторяет Пьетину и омеляна мантру, каждому селу по аеропорту!!!))))
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буде аеропорт,буде розвиток туризму ...
до речі половина газовиків які підкорювали газовий сибір випусники івано-франківського нафтогазового вузу...
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для туризма нужны автодороги, а не аэропорт птиц пугать и 230 тысячное население)
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а сколько тысяч населения на троещине??
-вам видать тяжело с арифметикой сражатся... и не только вам а и тем сотням тысяч граждан Украины которые почему то в турцию на море летают а не нуждаются в автодороге...
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Коли людині некуй робити, вона ставить задачі по будівництву міжнародних аеропортів.
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Порохоботы все никак не успокоятся, особенно штатные. Когда Петя катался на стройки, дороги в Одессе открывал, что-то я не слышал от них ничего подобного.
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Коломойский контролирует этот аэропорт через ТОВ "Скорзонера".... Его условие - выделение денег из бюджета, а он их освоит и сделает ремонт. Хотя по договору концессии должен был дать СВОИ финансы... В это аэропорт не пускают авиакомпании, если они не принадлежат Коломойскому...
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Во заклинило чувака на аэропортах)))
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Действительно, нафига столько аэропортов? Нормальных дорог похоже не предвидится.
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він нас "відправить на небо"..українці заможно живуть .що доріг не потрібно
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Когда уже Президент изъвит желание открыть аэропорт в Мариуполе? Это почти готовый сегодня аэропорт - самое главное и ценное в нем - работоспособная взетно-посадочная полоса для тяжелых Боингв и Аэробусов и здание более или менее приличное. Но продолжается "лапша" о близости линии разграничения от российского агрессора. При этом Харьковский аэропорт находится ближе к российской границе, чем Мариупольский. При этом в Израиле, где идут постояянно обстрелы, мощнейший аэропорт Бен Гуриона не прекращает работу, также работает один из самых опасных.аэропорт в Дамаске. А дело в том, что сегодня в мире стрельба по самолетам не единственный способ - есть десятки других более надежных способов ликвидации самолетов.
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Ага.В Дніпрі аеропорт.В Запоріжжі аеропорт.В Івано-Франківську аеропорт...
Помєдлєннєє,пжлста.Я запісиваю.
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таки ще 40 років тому майже до кожного райцентру можна було добратись на кукурузнику...
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вернуть взад кукурузники!

хотя им и аєропорт ненужен. они на любой поляне...
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І через півтора роки в Івано-Франківську самостійно, наче за велінням парфумів з арабської казки, утвориться нове летовище.
Усе буде приблизно як з покращанням автошляхів та самовиростанням Карпат...
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Мабуть це дешевше , ніж ремонтувати та будувати дороги
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А Якина ищут? Как найдут - сразу на кол!...Верное средство, верное... Через полтора года в Ивано-Франковске должен быть хороший международный аэропорт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6869
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Зеля-гиперлуп. Зебилы, скоро телепортироваться будете, дорог то не будет.
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подельника падубия ноника уже уволили с трансбезпеки...и уже вскоре не будут стотонные карабли добивать украинские дороги...
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Председатель:- Наш колхоз наконец-то сдал государству урожай! Надо решить куда потратить деньги...
Тракторист:- Трактор надо новый купить!
ПР:- Не... на трактор не хватит...
Сторож - Кузьмич:- А давайте купим фанеры!
ПР:- Погоди ты, Кузьмич, с фанерой!
Доярки:- Давайте ферму новую построим - старая развалилась, коров доить - руки застывают!
ПР:- Не... на ферму тоже не хватает...
К:- Фанеры говорю купим и...
Все:- Отстань ты с фанерой, Кузьмич...
Директор школы:- Надо нам школу новую...
ПР:- Хорошо бы... но вот беда - и на новую школу нам этих денег тоже не хватит...
К:- Вот я и говорю - на фанеру-то хватит!
ПР и все:- Ну, хватит! А зачем нам фанера-то? Ну давай говори, достал уже!
К:- А вот зачем,- давайте купим фанеру на все эти деньги, построим ЕРОПЛАН, и улетим все - на хрен! - из этого, мать его, колхоза!
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В зеленка одне лише в голові...аеропорти. Новий термінал для Запоріжжя, реконструкцію в Черкасах, довести до міжнародного рівня і в Ів-Франківську.... Йому заклинело??? Виріши питання із війною!!! Порох заробляв на війні...Вже два місяці Порох не при справах і заробляють певно вже ЗЕкомандос)))
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Указ видай: Івано-Франківський аеропорт, хороший і міжнародний, будуйся - раз, два. Ти зебіле, ти маєш займатися ЗС України і міжнародною політикою, куди ти своє рило постійно тичеш.
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-а ти куди підрило постійно тичеш...
-чи ти маєш також долю у тих прихватизованих аеропортах а дєнєжкі на развітіє з тебе указом вибивати..
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то тобі тільки туди вжик-і ти знов мужік..
Через півтора року в Івано-Франківську має бути хороший міжнародний аеропорт, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3105
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я всё понял. Богдан у нас президент, а Зеленский - министр инфраструктуры с дополнительной функцией увольнять и назначать старых/новых лиц.
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То все хуцпа...хрустальньій мост из Кривого Рога в Нью-Зелюки- вот єто круто!
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Вначале международный аэропорт!
Потом зарплаты на международные поездки. (лет через 20).
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На дороги денег нет, а на аэропорт есть. Долбо..ы.
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