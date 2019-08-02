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Все про:отставка (2434) провокация (1251) Богдан Андрей (116)

 Богдан об увольнении: Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете? Может, провокация спецслужб

Глава Офиса Президента Андрей Богдан подтвердил, что написал заявление об увольнении. Однако он утверждает, что не знает, как снимок документа попал в интернет.

Об этом сказал журналистам в Ивано-Франковске, где сегодня с рабочей поездкой находится Президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может - журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб", - сказал Богдан.

На вопрос, о том, хочет ли он уволиться, Богдан ответил: "Желание мое мало от чего зависит. Президент может подписать такое заявление в любой момент".

1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, но оно не подписано, - сайт президента

2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

Источник: https://censor.net.ua/n3140947
 
   
 Топ комментарии
 
Нифига так и не понял ,, чё там у хахлов творится .. Так этот Богдан Андрей , или Андрей Богдан , ушёл , или ещё нет . ??

Богдан об увольнении: Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете? Может, провокация спецслужб - Цензор.НЕТ 266 .. Богдан об увольнении: Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете? Может, провокация спецслужб - Цензор.НЕТ 1446 .
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Команда Зе застряла где-то в конце 2000-х годов, кода устраиваясь на работу работодатель брал заявление об увольнении без даты. Так это практиковалось только в частных компаниях.
Зебики, вы понимаете что вам ссут и срут в мозг а вы это хаваете по полной схеме.
З.ы. если это и действительно заявление Богдана, то я в ах...уе от этого, заявление написано заслуженным юристом Украины.
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