 Богдан об увольнении: Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете? Может, провокация спецслужб

Об этом сказал журналистам в Ивано-Франковске, где сегодня с рабочей поездкой находится Президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может - журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб", - сказал Богдан.

На вопрос, о том, хочет ли он уволиться, Богдан ответил: "Желание мое мало от чего зависит. Президент может подписать такое заявление в любой момент".

1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, но оно не подписано, - сайт президента

2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.