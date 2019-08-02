 Не будут ограничивать ваши права и свободы: в МВД объяснили, как будут нести службу патрули нацгвардейцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает МВД Украины.
"Уважаемые украинцы, от вас поступило много замечаний относительно самостоятельного патрулирования улиц городов и населенных пунктов гвардейцами. Вы выразили опасения, что они будут иметь неограниченные полномочия и нарушать ваши права", - говорится в сообщении.
В МВД напомнили, что в своей деятельности Нацгвардия руководствуется исключительно Конституцией Украины и законом о Нацгвардии.
"Поэтому гвардейцы никоим образом не будут использованы для ограничения ваших прав и свобод! Руководствуясь статьей 12 пунктом 2 Закона Украины о Национальной гвардии, подчеркиваем, что самостоятельные патрули гвардейцев на улицах ваших населенных пунктов призваны обеспечивать охрану жизни, прав, свобод и законных интересов граждан и государства от преступных и иных противоправных посягательств", - объяснили в министерстве.
Патрули нацгвардейцев будут нести службу в особо криминогенных районах городов и в местах массовых скоплений людей.
"В случае возникновения ситуации, которая может угрожать вашей жизни и здоровью, гвардейцы обязательно придут вам на помощь", - уверяют в МВД.
Также отмечается, что самостоятельные патрули Нацгвардии Украины действуют в координации с Нацполицией Украины.
"Поэтому все опасения граждан относительно превышения прав гвардейцами - абсолютно беспочвенны! Надеемся, мы смогли правильно объяснить вам нововведение", - резюмировали в ведомстве.
Напомним, с 1 августа 2019 г. военнослужащие Национальной гвардии Украины будут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. До этого гвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции.
Как токо мусоров начали более-менее финансировать - перестали ходить.
Шо сейчас опять случилось с мусорами - непонятно.
Нет, Зеленский- именно тот кто нужен сейчас Украине. Я не жалею что отдал за Владимира Александровича свой голос.
В итоге они тоже начнут сбивать бабло и выполнять планы по штрафам и затриманням.
В 2000-ных я понимаю причину почему они патрулировали. Тогда мусоров было мало, у них не было машин и бензина а Беркут не успевал с одной перестрелки на другую.
В чем сейчас проблема - я не понимаю.
А у вас с Аваковым 90-е вернулись.
А это не армия, а мусора, оказывается.
Продажные журнилисты обманывают народ, пишут шо там солдат убивают, а на самом деле это мусора там Родину защищают.
А патрулировать должны мусора.
Свиненок с выводком втик но мусорилы боятся чтобы его майно и прихвостней народ не отреформировал. С особым мыролюбством.
Не благодари - я от чистого сердца советую.
вопрос адресован решившим вывести на улицы дополнительных силовиков...
А хтось цукерку "Рошен" їсть...
Крізь треба ортнунг, друг свободи,
Година комендантська в шість.
"Напомним, с 1 августа 2019 г. военнослужащие Национальной гвардии Украины будут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. До этого гвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции."
Почему ОТДЕЛЬНО?