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 Политика Украины, Общество
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Все про:МВД (7913) Нацполиция (9831) Национальная гвардия (1213)

 Не будут ограничивать ваши права и свободы: в МВД объяснили, как будут нести службу патрули нацгвардейцев

МВД отреагировало на опасения украинцев, касательно того, что патрули Национальной гвардии будут иметь неограниченные полномочия и нарушать права граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает МВД Украины.

"Уважаемые украинцы, от вас поступило много замечаний относительно самостоятельного патрулирования улиц городов и населенных пунктов гвардейцами. Вы выразили опасения, что они будут иметь неограниченные полномочия и нарушать ваши права", - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что в своей деятельности Нацгвардия руководствуется исключительно Конституцией Украины и законом о Нацгвардии.

"Поэтому гвардейцы никоим образом не будут использованы для ограничения ваших прав и свобод! Руководствуясь статьей 12 пунктом 2 Закона Украины о Национальной гвардии, подчеркиваем, что самостоятельные патрули гвардейцев на улицах ваших населенных пунктов призваны обеспечивать охрану жизни, прав, свобод и законных интересов граждан и государства от преступных и иных противоправных посягательств", - объяснили в министерстве.

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Патрули нацгвардейцев будут нести службу в особо криминогенных районах городов и в местах массовых скоплений людей.

"В случае возникновения ситуации, которая может угрожать вашей жизни и здоровью, гвардейцы обязательно придут вам на помощь", - уверяют в МВД.

Также отмечается, что самостоятельные патрули Нацгвардии Украины действуют в координации с Нацполицией Украины.

"Поэтому все опасения граждан относительно превышения прав гвардейцами - абсолютно беспочвенны! Надеемся, мы смогли правильно объяснить вам нововведение", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, с 1 августа 2019 г. военнослужащие Национальной гвардии Украины будут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. До этого гвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции.

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Не будут ограничивать ваши права и свободы: в МВД объяснили, как будут нести службу патрули нацгвардейцев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140944
 
 
 Топ комментарии
 
сабакову верить-себя не уважать
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Не помню такого. Обычно ВВшников пригоняют подавлять бунты и охранять диктатора.
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Страшно представить, какие бы были вопли и визги, если бы такое случилось при Порошенко...
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а я думаю и знаю, что это правильное решение и это связано не с политическим решением, а просто с ухудшением криминальной обстановкой.
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Шо, красты стали больше? Или какая "криминальная" обстановка повысилась?
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- Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели!.. Я пожалуюсь прокурору!.. Я за‑плачу, наконец!(c)
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Рюкзаков чегой то то демонстрирует ошибке Порошенко.
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всю жизнь ВВшники патрулировали улиці и ничего, а тут зраду -зрадную на кшалт мацвы узрели)))
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Не помню такого. Обычно ВВшников пригоняют подавлять бунты и охранять диктатора.
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та какие бунты??))), ходили с 90-х, милицейские полки, срочники в мусарской форме с дубинками, все футболы-концерты в Киеве все вв и нацгвардия, бунты в тюрьмах да, подавлял ввшный спецназ, то те всю жизнь были контрактниками-головорезами)))
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я думаю это зрада для криминала, уже не комфортно будет работать на улицах
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Не ври. Полк милиции и был полком милиции и к ВВ отношения не имел. Они подчинялись УВД. ВВ на то и войска, , входили и при СССР И при Украине в состав вооруженных сил и никогда не относились к органам внутренних дел
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ты что?, ку-ку?))) в СССР это были ВВ (туда включалось все), при Украине стало Войска Внутренней и конвойной охраны + Нацгвардия (бывшие оперативные полки), милицейские части подчинялись командующему ВВ, а не увд))) (управление внутренниих дел?)))
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Они тогда патрулировали потому шо мусора не справлялись.
Как токо мусоров начали более-менее финансировать - перестали ходить.
Шо сейчас опять случилось с мусорами - непонятно.
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Мусора зайняті обдиранням водіїв на дорогах, патрулювати їм ніколи.
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ВВ шники и НКВДисты это твоя жизнь! Таким как ты и "тюрьма на Лонцкого"-ничего страшного!
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В России если бы не Росгвардия- был бы конкретный бардак. Думаю, теперь можно с уверенностью сказать что Майданов больше не будет.
Нет, Зеленский- именно тот кто нужен сейчас Украине. Я не жалею что отдал за Владимира Александровича свой голос.
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Зараз проексперементуємо.Я тебе,******** кацапського провокатора,вербально виїбу у всі дірки,і з'ясуємо кого забанять.
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Это неправильно, нацики должны быть боевым подразделением, а их превращают в мусоров.
В итоге они тоже начнут сбивать бабло и выполнять планы по штрафам и затриманням.
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С гопниками должна полиция разбираться, а не Нацгвардия.
В 2000-ных я понимаю причину почему они патрулировали. Тогда мусоров было мало, у них не было машин и бензина а Беркут не успевал с одной перестрелки на другую.
В чем сейчас проблема - я не понимаю.
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Интересно. А мне мерещатся Приусы, Аутлендеры и Октавии, и шо когда вызываешь мусоров - то они на бензин не просят по ноль два. А вот перестрелки, в которых мусора гибнут - наоборот, как то ускользают от моего внимания.
А у вас с Аваковым 90-е вернулись.
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когда вызываешь ментов, то они уже приезжают под конец драмы, так как работы предостаточно на одну патрульную машину. Перестрелки где гибнут менты? Есть и еще как, а самая большая на Донбассе? В 90-й не было столько оружия как сейчас, а оно не любит простаивать
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А я думал шо на Донбасе армия с кацапскими гамадрилами воюет.
А это не армия, а мусора, оказывается.
Продажные журнилисты обманывают народ, пишут шо там солдат убивают, а на самом деле это мусора там Родину защищают.
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АЗОВ - это тоже нац гвардия, но ребята отлично работу свою делают. Есть такая необходимость в патрулировании нац. гвардии, я за, потому что вы беззащитны против бандюков, если ты таковым сам не являешься
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Так вот нацгвардия и должна воевать, а не улицы мирных городов патрулировать.
А патрулировать должны мусора.
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нац. гвардия как раз патрулирование и должна выполнять, я не вижу причин, что бы вы так яро были против
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Доброго дня , Україно без порошенка !
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кто такой этот парашенка? это мыролюбный свиновальц?
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Тебе то дураку и антисемиту что до него,у меня скрины твоих высказываний о евреях и молодчаге Гитлере есть до сих пор.Напомнить?
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Это не тебе,это Джамалу,видно что то не нажалось.Извени)
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Дурында . иди поцелуй порошенка в туза. Не обмежуватимуть ваших прав і свобод: у МВС пояснили, як нестимуть службу патрулі нацгвардійців - Цензор.НЕТ 7156
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У нас что уже военное положение в старане что нацхвартия будет патрулировать улицы на равне с мусорами? Ето уже какой то Рашкой воняет. Пускай нацхвартия Рюкзакова едет на фронт охранять границу от окупантов а не кошмарит население в мирных городах.
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на дамбас этим мусорогвардейцам низя. там опастно там стрЫляют.
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я за, потому что криминал не дремлет и это не связано с политикой
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А тебя козломордого никто не спрашивает. На Рашке будешь у себя росгвардию в жопу целовать. И Нацхвардия-Росгвардия никогда с криминалом не боролась и преступников не ловила. Они используются только в подавлении майданов и мятежей. И я догадываюсь что предатель и сепаратист Рюкзаков своей бандой пытается построить в Украине мусорской режим, боясь выступления народа против непопулярных и незаконных шагов властей.
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слышь ******* с мамой так будешь общаться или с папой и берега не путай
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Страшно представить, какие бы были вопли и визги, если бы такое случилось при Порошенко...
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оно объяснило КАК, но не объяснило ЗАЧЕМ??
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затем что шыкаладный цех в опасносте.
Свиненок с выводком втик но мусорилы боятся чтобы его майно и прихвостней народ не отреформировал. С особым мыролюбством.
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Ты,когда первого сентября пойдешь в школу,постарайся побольше заниматься правописанием. А так как русский язык преподается как факультатив или иностранный,то скажи родителям что бы наняли репетитора.Как же ты жить будешь дальше с такой грамотностью?
Не благодари - я от чистого сердца советую.
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Точно-точно.Хер сонський,ти абсолютно правий.Вальцман,паскуда,влаштовує жидожандармський терор.
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твои фантазии никому не интересны...
вопрос адресован решившим вывести на улицы дополнительных силовиков...
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Хтось може не в зеленім ходе,
А хтось цукерку "Рошен" їсть...
Крізь треба ортнунг, друг свободи,
Година комендантська в шість.
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Наверное, старых мусоров увольнять будут. А они обычно от этого защищаются гиперактивностью своих молочных братьев - бандитов
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Так они будут бороться с нарушителями ПДД

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Боюсь как бы всем не пришлось **********. Демократия закончилась. Одна партия, на улицах нацгвардия.
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носорог решил вы@бнуться поиграть мышцами
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Зе начинает превращать Украину в полицейскую державу, а полицейская держава нужна только быдло-элите казнокрадов. Всё просто.
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Патрули на улицах знак того, что ограбление Украины продолжится и обнищание народа тоже.
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Видно готовятся к таким шагам,которые вызовут народный гнев
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В 2014 году хотели ввести патрулирование улиц, та столько вони был рядом что все против, послушали и отменили. А нужно было тогда на всех ложить и делать своё дело.
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в 14-м люди были вместе с милицией, а потом - реформированной полицией, а сейчас все как при Януковиче
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плавно переходим взад к ДНД., ашо? плюс трри дня к отпуску
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Шо их бояться? Мальчишки-срочники. Втихаря курят по кустам, и смартфонами играются. У меня на районе так по крайней мере.
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