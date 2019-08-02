 Не будут ограничивать ваши права и свободы: в МВД объяснили, как будут нести службу патрули нацгвардейцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает МВД Украины.

"Уважаемые украинцы, от вас поступило много замечаний относительно самостоятельного патрулирования улиц городов и населенных пунктов гвардейцами. Вы выразили опасения, что они будут иметь неограниченные полномочия и нарушать ваши права", - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что в своей деятельности Нацгвардия руководствуется исключительно Конституцией Украины и законом о Нацгвардии.

"Поэтому гвардейцы никоим образом не будут использованы для ограничения ваших прав и свобод! Руководствуясь статьей 12 пунктом 2 Закона Украины о Национальной гвардии, подчеркиваем, что самостоятельные патрули гвардейцев на улицах ваших населенных пунктов призваны обеспечивать охрану жизни, прав, свобод и законных интересов граждан и государства от преступных и иных противоправных посягательств", - объяснили в министерстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При проверке рейсового автобуса на Донетчине нацгвардейцы задержали трех наемников РФ

Патрули нацгвардейцев будут нести службу в особо криминогенных районах городов и в местах массовых скоплений людей.

"В случае возникновения ситуации, которая может угрожать вашей жизни и здоровью, гвардейцы обязательно придут вам на помощь", - уверяют в МВД.

Также отмечается, что самостоятельные патрули Нацгвардии Украины действуют в координации с Нацполицией Украины.

"Поэтому все опасения граждан относительно превышения прав гвардейцами - абсолютно беспочвенны! Надеемся, мы смогли правильно объяснить вам нововведение", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, с 1 августа 2019 г. военнослужащие Национальной гвардии Украины будут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. До этого гвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин поручил охранять Антикоррупционный суд Нацгвардии