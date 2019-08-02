 Судья ОАСК Мазур оставила в силе запрет ВСУ переходить на новое питание по каталогу

Об этом сообщает Офис Реформ МОУ, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Окружном административном суде Киева состоялось заседание. МО Украины опротестовывало решение этого органа, которое перекрыло переход ВС Украины на прогрессивную систему питания по каталогу. Суд 2 августа мы проиграли, так как судья Мазур не разблокировала приказ №90 о переходе на новое питание", - говрится в сообщении.
Отмечается, что новое заседание состоится 13 августа по адресу ул Б.Васильковская, 81.
Руководитель реформы питания ВСУ в проектном офисе реформ МОУ Диана Петреня сообщила в свою очередь, что практически уверена, что в этом году перехода новых частей на систему питания по каталогу не будет.
Напомним, Вооруженные силы Украины начали интенсивный переход на новую систему питания по каталогу в 2018 году, что позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 позиций и значительно улучшить уровень и качество питания военнослужащих.
По состоянию на июль 2019 года 50% военнослужащих ВС Украины перешли на новую систему питания по каталогу. До конца 2019 года на новую систему планируют перевести 100% личного состава.
По какому то левому иску "обиженной" стороны, какой то судья диб-л заблокировал питание тысяч военнослужащих во время войны!
Это попахивает гос изменой, саботажем и др. "хорошими" статьями!
А для контроля исполнения поселить всех в казармы, под надзором дембелей-АТОшников и конвоировать на место работы АТОшниками пришедшими на ротацию - так, в качестве отпуска, если семьи нет и поехать особо некуда.
Бо нашо нам та армія. Ми же "просто перестанемо стріляти" © бо війна вигідна Порошенко.
дебил зелений
Зачем они так лютуют?! Может думают, что мыло - это про анальный секс?.. Так нет же!!!! Там совсем про другое!!!
ищите и сажайте эту дурочку
Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно неполноценные или профессиональные лжецы
У порохоботов новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло. Началось подведение итогов: обещания не выполнены, ничего не сделано, избиратели обмануты. Это если кратко. А вообще люди стараются - лонгриды ху*рят, детализируют.
Информационная война, да. Причем жесткая. Ложь и манипуляции - на уровне кремлевских технологий. И стиль аналогичный. Я, кстати, давно говорил, что Порошенко строит не европейскую Украину, а путинскую Россию. И сейчас с облегчением выдыхаю, когда понимаю, что это всего лишь тявканье шавок вслед идущему каравану, а не лай ездовых собак, прокладывающих дорогу для реваншистов-коррупционеров.
Ну а "100 дней Зеленского" (со дня голосования) прекрасный повод вспомнить, как первые 30 дней (до инаугурации) ураганил Петя. Обдирал обои в президентской администрации и раздавал вагонами государственные награды. Как его охранники становились генералами. Как действующий еще Президент страны, реализуя кадровую политику, превратился в оптового торговца сэконд-хэндом на троещинском рынке.
Следующие 70 дней его министры упражнялись в саботаже и хамстве в адрес нового Президента. Забавные переобувания, конечно, тоже имели место. Гройсман в этом плане доставляет неимоверно. Вороватое и бездарное существо искренне надеется, что его потуги будут оценены и что Зеленский продлит такого шикарного Премьера. Хотя бы на часик...
Настоящие 100 дней Зеленского начнутся после утверждения состава Кабинета Министров. А свои два месяца в условиях ограниченных полномочий он отработал весьма неплохо. Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно отсталые или профессиональные лжецы.
Дмитро Суворов
Также отстранить пожизненно от ведения любой процессуальной практики как неблагонадежную юридическую особу.
а що Пєтя 5 років реформував?
Уволить нахрен с должности и запретом рработать в гос органах в течении 20 лет.
Либо инкриминировать статью саботаж ... с тюремным сроком лет на 5ть - впаять.
ЧОМУ ВИВІВ ВЛАСНЕ ОКРУЖНИЙ СУД КИЄВА З-ПІД РЕФОРМ.
А дальше они решат объявить капитуляцию Украины, Майдан - гос.переворотом, ВСУ - военными преступниками, сепаров-убийц - мирными невиновными людьми.
Пора убрать с обочины Рошеновское гнильё.
СУД У ПОШУКАХ ХАЗЯЇНА..
сЛІДИ ЛІТАКА ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАГУБИЛИСЬ В ПІСКАХ ДУБАЮ..
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Петр Порошенко покинул Украину - журналисты отследили маршрут его передвижения до Дубая.
ТАЛЛИНН, 30 июлЯ. Бывший президент Украины Петр Порошенко и члены его семьи покинули страну на двух самолетах, один из которых приземлился в Дубае.
первое воздушное судно с бывшим украинским лидером на борту вылетело из киевского аэропорта Жуляны в направлении Стамбула 28 июля. Вместе с Порошенко в Турцию направились его сын Алексей, супруга Алексея Юлия и внучка экс-главы украинского государства Елизавета Порошенко.
В тот же день самолет с членами семьи Петра Порошенко приземлился в стамбульском аэропорту и уже через час вылетел в сторону Дубая, где успешно совершил посадку 29 июля около часа ночи. Информация о дальнейшем передвижении Порошенко отсутствует, поскольку самолет "пропал из системы". Украинские журналисты не исключают, что воздушное судно полетело "куда-то дальше".
1. Судья может объяснить чем Право отличается от Закона, и может ли она соотнести свое решение с Правом? Спасибо...(((
2. А вся эта судейская тройка понимает, что когда этот тухляк повесят на Зе/Пороха, они всей троицей, могут не успеть добежать до границы с их так любимой рашкой?
З.Ы. Дополнительный вопрос к судьям, который может спасти их жизни: вы понимаете, что пуленепробиваемых БТР не бывает?.. Что уж о вашем Мерсе мявкать, при ходящих в стране ПТРК (для судей и к ним классово близким: ПТРК - ПроТивотанковый Ракетный Комплекс Я понимаю, что вам в салоне рассказали, что бронированный Мерс - это рпосто супер!!! Так оно и есть. Честно!!! Тольно вот есть один момент... Бронированный Мерс. это конечно, перелицованный в S-класс БТР, но даже БТР, даже танк (!!!) выгорает изнутри от попадания ПТУРа!!!))))))
Спокойных снов))))
Представьте в каком Вас виде будут хоронить (одного нашего павшего Брата похоронили в виде огарка бедренной кости...)...
Что запомнят Ваши дети (как толпа народа дерется в очереди за право первому отлить на Вашу могилу)?..
Может лучше просто уйти в частный бизнес? Рисково, но ЧЕСТНО!!! Вы же любите что бы все было круто и прибыльно?!!! Так докажите это делом, а не публичными торгами НАШИМИ Законами!!!!!!!!!!!!
ЦЯ СУДДІВСЬКА ПИ..ДОБРАТІЯ ІНКОЛИ ДУЖЕ ТУПА..дУМАЄ,ЩО ЇХ ЗАХИЩАЄ ЗАКОН... ))ХОЧА -ЗАКОН ЯК ДИШЛО... дО СУДДІВ МОЖНА ЗАСТОСУВАТИ ЗАКОН ПРО "ШКІДНИЦТВО У ЧАС ВІЙНИ".
зРАДА.
і РОЗСТРІЛ
ДОСТАТНЬО НА ЧАС НАСТУПНОГО РІШЕННЯ СУДУ ВВЕСТИ пРЕЗИДЕНТОМ ВІЙСЬКОВИЙ СТАН(НАПРИЛАД В ОДНОМУ РАЙОНІ кИЄВА НА ЧАС НАСТУПНОГО РІШЕНННЯ СУДУ)
1.кто подал иск о блокировки приказа
2. с какой целью подали иск.
3. мотивы подачи иска (чем обосновывают свой иск)
4. мотивы, по которым суд принял такое решение
а то по факту вкинули говна на вентилятор, абы только вкинуть