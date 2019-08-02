 Судья ОАСК Мазур оставила в силе запрет ВСУ переходить на новое питание по каталогу

Об этом сообщает Офис Реформ МОУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Окружном административном суде Киева состоялось заседание. МО Украины опротестовывало решение этого органа, которое перекрыло переход ВС Украины на прогрессивную систему питания по каталогу. Суд 2 августа мы проиграли, так как судья Мазур не разблокировала приказ №90 о переходе на новое питание", - говрится в сообщении.

Отмечается, что новое заседание состоится 13 августа по адресу ул Б.Васильковская, 81.

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Руководитель реформы питания ВСУ в проектном офисе реформ МОУ Диана Петреня сообщила в свою очередь, что практически уверена, что в этом году перехода новых частей на систему питания по каталогу не будет.

Напомним, Вооруженные силы Украины начали интенсивный переход на новую систему питания по каталогу в 2018 году, что позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 позиций и значительно улучшить уровень и качество питания военнослужащих.

По состоянию на июль 2019 года 50% военнослужащих ВС Украины перешли на новую систему питания по каталогу. До конца 2019 года на новую систему планируют перевести 100% личного состава.