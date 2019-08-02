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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минобороны (5857) суд (22400) еда (161) Окружной админсуд Киева (1)

 Судья ОАСК Мазур оставила в силе запрет ВСУ переходить на новое питание по каталогу

Окружной административный суд Киева подтвердил свое решение о приостановлении действия приказа Минобороны о переходе воинских частей на новую систему питания.

Об этом сообщает Офис Реформ МОУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Окружном административном суде Киева состоялось заседание. МО Украины опротестовывало решение этого органа, которое перекрыло переход ВС Украины на прогрессивную систему питания по каталогу. Суд 2 августа мы проиграли, так как судья Мазур не разблокировала приказ №90 о переходе на новое питание", - говрится в сообщении.

Отмечается, что новое заседание состоится 13 августа по адресу ул Б.Васильковская, 81.

Смотрите также: Минобороны обжаловало решение о приостановлении перехода воинских частей на систему питания по каталогам. ВИДЕО

Руководитель реформы питания ВСУ в проектном офисе реформ МОУ Диана Петреня сообщила в свою очередь, что практически уверена, что в этом году перехода новых частей на систему питания по каталогу не будет.

Напомним, Вооруженные силы Украины начали интенсивный переход на новую систему питания по каталогу в 2018 году, что позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 позиций и значительно улучшить уровень и качество питания военнослужащих.

По состоянию на июль 2019 года 50% военнослужащих ВС Украины перешли на новую систему питания по каталогу. До конца 2019 года на новую систему планируют перевести 100% личного состава.

Судья ОАСК Мазур оставила в силе запрет ВСУ переходить на новое питание по каталогу 01

Судья ОАСК Мазур оставила в силе запрет ВСУ переходить на новое питание по каталогу 02

Источник: https://censor.net.ua/n3140942
 
 
 Топ комментарии
 
Значить треба суддів примусово перевести на таке ж харчування як в армії було при совку.
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Ще треба попродавати "надлишкове майно" © і "епоха бідності" © скінчиться.
Бо нашо нам та армія. Ми же "просто перестанемо стріляти" © бо війна вигідна Порошенко.
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Значить треба суддів примусово перевести на таке ж харчування як в армії було при совку.
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Да тут другое шокирует и бесит -
По какому то левому иску "обиженной" стороны, какой то судья диб-л заблокировал питание тысяч военнослужащих во время войны!
Это попахивает гос изменой, саботажем и др. "хорошими" статьями!
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Шлюху суддівську - на комбіжир і перловку!
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И все их семьи, включая их детей.
А для контроля исполнения поселить всех в казармы, под надзором дембелей-АТОшников и конвоировать на место работы АТОшниками пришедшими на ротацию - так, в качестве отпуска, если семьи нет и поехать особо некуда.
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І дідовщину ввести як в срср -шо б мало не здалося!
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А армию опять волонтеры должны кормить?
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Якщо не хочеш годувати свою армію, значить годуватимеш армію агресора.
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Ще треба попродавати "надлишкове майно" © і "епоха бідності" © скінчиться.
Бо нашо нам та армія. Ми же "просто перестанемо стріляти" © бо війна вигідна Порошенко.
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Президенти бувають різні , бувають "голі і смішні " , а бувають і Президенти , хоч і падлюки . Кацапи кажуть що " встрєчаєм па адьожкє . І як цього зєлю зустрічати зазєлі ?
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І ці фото з голим зеленським лягли на стіл всіх президентів Європи і США !!
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а головнокомадуючий хто?
дебил зелений Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 303
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по мне так самий час преводити судью на казений харч.
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Не-е! Судьи (традиционно) идут на мыло.
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Судьи, похоже, оч настаивают... Что они лично оч хотят, в буквальном смысле, пойти на мыло (поинтересуйтесь традиционным способом производства мыла!)...
Зачем они так лютуют?! Может думают, что мыло - это про анальный секс?.. Так нет же!!!! Там совсем про другое!!!
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+100500. Та і всіх її родичів також. Щоб вони теж мали згоду відчути справедливе рішення на своїй власній шкурі.
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наверняка соучастник прежних схем поставок...
ищите и сажайте эту дурочку
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це саботаж - на користь ворожих для держави сил. Такі дії судді дуже просто юридично кваліфікувати згідно КРИМІНАЛЬНОГО кодекса.
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Они что-то поймут только тогда, когда те, кто помнят, как еще 10 лет назад в Десне кормили кашей с червями и гнилой капустой (привет пАлковнику), начнут ломать судьям ноги за подобные решения. В Украине 300 тыс УБД без блока на насилие в голове.
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У меня уже такое впечатление, что ОАСК полностью завербован москалями.
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Полностью портновский, им и формировался. А теперь и куратор рядом, осмелели совсем. Может дойти и до персональных санкций. С Приватом уже наворотили, поставили под удар всю работу с МВФ.
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и правильно. Солдат должен жрать гнилье. Злее будет.
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Петины суды задолбали. Может стоит судей перевести на солдатское довольствие, а лучше на тюремное вместе с предводителем сои.
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"Петины суды" таких решений никогда не принимали, пока их курировать портновы не стали. Так что Зебильчик не катит, за все ваши сморчки тепеть отвечают
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У порохоботов и 8%-ных новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло...
Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно неполноценные или профессиональные лжецы
У порохоботов новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло. Началось подведение итогов: обещания не выполнены, ничего не сделано, избиратели обмануты. Это если кратко. А вообще люди стараются - лонгриды ху*рят, детализируют.
Информационная война, да. Причем жесткая. Ложь и манипуляции - на уровне кремлевских технологий. И стиль аналогичный. Я, кстати, давно говорил, что Порошенко строит не европейскую Украину, а путинскую Россию. И сейчас с облегчением выдыхаю, когда понимаю, что это всего лишь тявканье шавок вслед идущему каравану, а не лай ездовых собак, прокладывающих дорогу для реваншистов-коррупционеров.
Ну а "100 дней Зеленского" (со дня голосования) прекрасный повод вспомнить, как первые 30 дней (до инаугурации) ураганил Петя. Обдирал обои в президентской администрации и раздавал вагонами государственные награды. Как его охранники становились генералами. Как действующий еще Президент страны, реализуя кадровую политику, превратился в оптового торговца сэконд-хэндом на троещинском рынке.
Следующие 70 дней его министры упражнялись в саботаже и хамстве в адрес нового Президента. Забавные переобувания, конечно, тоже имели место. Гройсман в этом плане доставляет неимоверно. Вороватое и бездарное существо искренне надеется, что его потуги будут оценены и что Зеленский продлит такого шикарного Премьера. Хотя бы на часик...
Настоящие 100 дней Зеленского начнутся после утверждения состава Кабинета Министров. А свои два месяца в условиях ограниченных полномочий он отработал весьма неплохо. Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно отсталые или профессиональные лжецы.
Дмитро Суворов
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ПЗДЦ. Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 1197 У нас сейчас судья выше Бога стоит? Удивляюсь как еще какая то судья не вынесла решение о капитуляции Украины. Нах. вообще такие суды лучше уже без них совсем. А Парашенка нужно повесить на столбе за такие рехвормы.
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реформа судової системи и переатастація суддів (яку пройшов тільки висший суд), а тепер хай твій улюбленій ЗЕ, нехай доведе до логічного кінця розпочате розумнішими за нього , раз вирішив залізти в президеннти - "зелене світло" тупому зате потішному прЗеденту.
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Це ж зелена вата. Йому похрін на те, чим будуть харчуватися воїни. Його робота відповідальність з презЕ зняти
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Ну тут законодательно попахивает саботажем . Думаю пору заводить уголовное дело на судью Маазур и привлекать по статье САБОТАЖ .

Также отстранить пожизненно от ведения любой процессуальной практики как неблагонадежную юридическую особу.
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только суд ЛИНЧА восстановит в этой стране правосудие
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Прахоботы лают- а караван идет. Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 6474
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Васек лает... Или у Васька в голове лай стоит? Тогда хреновенько дело- если голоса в голове, это не к добру. Любая даже уборщица поликлиники тебе о том скажет...
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Верблюд, куди ж ти йдеш? В мутний союз? Чи похрін, головне, по-приколу
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Твоя свинораша уже пришла к "стабильности" - средний класс похудел на 10 млн человек, рост экономики стабильно близок к нулю, а выхода из кризиса в ближайшие годы не видно.
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НЕТ в Украине ни судов ни правосудия ни закона.
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Шептун-богдан, друг смердючого портка, дєньщік Кілі Бімби вже якусь вибрав?
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як немає!?

а що Пєтя 5 років реформував? Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 4999
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Можно на питании военнослужащих бабки зарабатывать. Вот в парашостане на капусте начальник себе маеточок построил ( Навальный- Золотов) чем наши начальники с Зе команды хуже. Чего только стоит Апаршин Иван работать и работать на свой маеточок.
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И это еще алкаш официально на МО не назначен. Недаром зеки так упорно молчат по поводу будущего министра обороны. Военные слишком хорошо помнят опарыша
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Плохое питание? Пусть кушают шашлык Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 2390
Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 6176
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Что это за ****????
Уволить нахрен с должности и запретом рработать в гос органах в течении 20 лет.
Либо инкриминировать статью саботаж ... с тюремным сроком лет на 5ть - впаять.
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ЦЕ У пОРОШЕНКО ТРЕБА ЗАПИТАТИ.

ЧОМУ ВИВІВ ВЛАСНЕ ОКРУЖНИЙ СУД КИЄВА З-ПІД РЕФОРМ.
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это ОАСК доиграется так, шо их спалят нахер.
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Судьи в Украине - неприкасаемая каста богоизбранных, которым все позволено. Смотрят за реакцией общества. Смолчим - пойдут дальше.
А дальше они решат объявить капитуляцию Украины, Майдан - гос.переворотом, ВСУ - военными преступниками, сепаров-убийц - мирными невиновными людьми.
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Похоже Муженко свою мохнатую руку туда засунул. Сроки срываются ... не хочет реально отвечать по закону. Ищет омазки и вот покупает решение суда Тварь.

Пора убрать с обочины Рошеновское гнильё.
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Этот суд подконтролен члену вашей команды, некоему "великому юристу" Портнову, другу главы ОП. Или когда он пишет левые кляузы на Порошенко - он хороший?
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Скажімо так.
СУД У ПОШУКАХ ХАЗЯЇНА..

сЛІДИ ЛІТАКА ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАГУБИЛИСЬ В ПІСКАХ ДУБАЮ..
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Петр Порошенко покинул Украину - журналисты отследили маршрут его передвижения до Дубая.
ТАЛЛИНН, 30 июлЯ. Бывший президент Украины Петр Порошенко и члены его семьи покинули страну на двух самолетах, один из которых приземлился в Дубае.

Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 4094
первое воздушное судно с бывшим украинским лидером на борту вылетело из киевского аэропорта Жуляны в направлении Стамбула 28 июля. Вместе с Порошенко в Турцию направились его сын Алексей, супруга Алексея Юлия и внучка экс-главы украинского государства Елизавета Порошенко.
В тот же день самолет с членами семьи Петра Порошенко приземлился в стамбульском аэропорту и уже через час вылетел в сторону Дубая, где успешно совершил посадку 29 июля около часа ночи. Информация о дальнейшем передвижении Порошенко отсутствует, поскольку самолет "пропал из системы". Украинские журналисты не исключают, что воздушное судно полетело "куда-то дальше".
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А вам- то какое дело, где он отдыхать будет с семьей. Он уже не гарант.
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Просто нужно съесть сперва все старое....., а потом уже переходить на новое. Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 3153
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Пока все запасы ленд-лизовской тушёнки не доедят...
Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 6663
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Нічого, прийдуть кацапи, вони всіх накормлять. І суддю цю нагодують, хай навіть не сумнівається.
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Тема не цікава? Команда не надійшла, чи фінансування? Чи ще щось?Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 7605
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Так их Белый Вошь за конфедерацию с Россией, всё нормально. А главарь до 2014 года подписывал бумаги о сотрудничестве с ЦПЭ
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После такого решения суда (честно, уже начал набирать крайнее слово в кавычках - потом одумался!), к нему возникает два вопроса:
1. Судья может объяснить чем Право отличается от Закона, и может ли она соотнести свое решение с Правом? Спасибо...(((
2. А вся эта судейская тройка понимает, что когда этот тухляк повесят на Зе/Пороха, они всей троицей, могут не успеть добежать до границы с их так любимой рашкой?
З.Ы. Дополнительный вопрос к судьям, который может спасти их жизни: вы понимаете, что пуленепробиваемых БТР не бывает?.. Что уж о вашем Мерсе мявкать, при ходящих в стране ПТРК (для судей и к ним классово близким: ПТРК - ПроТивотанковый Ракетный Комплекс Я понимаю, что вам в салоне рассказали, что бронированный Мерс - это рпосто супер!!! Так оно и есть. Честно!!! Тольно вот есть один момент... Бронированный Мерс. это конечно, перелицованный в S-класс БТР, но даже БТР, даже танк (!!!) выгорает изнутри от попадания ПТУРа!!!))))))
Спокойных снов))))
Представьте в каком Вас виде будут хоронить (одного нашего павшего Брата похоронили в виде огарка бедренной кости...)...
Что запомнят Ваши дети (как толпа народа дерется в очереди за право первому отлить на Вашу могилу)?..
Может лучше просто уйти в частный бизнес? Рисково, но ЧЕСТНО!!! Вы же любите что бы все было круто и прибыльно?!!! Так докажите это делом, а не публичными торгами НАШИМИ Законами!!!!!!!!!!!!
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вся эта судейская тройка понимает, что когда этот тухляк повесят на Зе/Пороха, они всей троицей, могут не успеть добежать до границы с их так любимой рашкой?

ЦЯ СУДДІВСЬКА ПИ..ДОБРАТІЯ ІНКОЛИ ДУЖЕ ТУПА..дУМАЄ,ЩО ЇХ ЗАХИЩАЄ ЗАКОН... ))ХОЧА -ЗАКОН ЯК ДИШЛО... дО СУДДІВ МОЖНА ЗАСТОСУВАТИ ЗАКОН ПРО "ШКІДНИЦТВО У ЧАС ВІЙНИ".
зРАДА.
і РОЗСТРІЛ Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 9714
ДОСТАТНЬО НА ЧАС НАСТУПНОГО РІШЕННЯ СУДУ ВВЕСТИ пРЕЗИДЕНТОМ ВІЙСЬКОВИЙ СТАН(НАПРИЛАД В ОДНОМУ РАЙОНІ кИЄВА НА ЧАС НАСТУПНОГО РІШЕНННЯ СУДУ) Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 9714
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Чекають Путлєра , тому чим можуть тим і допомагають , створюючи в Україні хаос.
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А що - у суддів нема синів призивного віку?
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Тих "суддів" перевести на армійське харчування срср, комбіжир, гнила капуста...
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Кто может обьяснить нормальным языком Что происходит Суд влез не всвое дело Более того по такому животрепещему вопросу
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НЕ рвите задницы, судья не может без причин принять неправосудное решение сегодня, она же не идиот. На это были причины у истца и эти причины не были отторгнуты министерством обороны. Это или сговор МО и истца, или что то веское другое.
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А суддя мазур разом з суддею першої інстанції не хочуть піти повоювати за Україну на голодний шлунок? Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 7900
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если пишете такие провокационные статейки, то неплохо было бы указывать:
1.кто подал иск о блокировки приказа
2. с какой целью подали иск.
3. мотивы подачи иска (чем обосновывают свой иск)
4. мотивы, по которым суд принял такое решение

а то по факту вкинули говна на вентилятор, абы только вкинуть
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Мне тоже причина не понятна, может там чьи то интересы были, по тому и заблокировали.
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не обязательно. вдруг там несоответствие каких то норм в приказе или законодательству, или качество продуктов не соответствует каким то гостам. иск могла подать таже прокуратура в интересах государства. а тут уже накинули говна без объяснения причин
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Причина? Думаю як завжди сосиски закуповують,наприклад по 100 гр за кг, по бумагам,а реально їдять за 50гр.за кг,тобіш 50 комусь в кишеню.Думаю і за цього проблема.В іншому випадку,думаю це попа,як що інша причина.
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Слуга коломойши буле годувати армію лайном, щоби швидче розбіглися - путєн таку задачу поставив, шмаркля виконує...
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Окружной Административный суд отменяет приказы МО? Странная система юрисдикций.
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Харчування по каталогу, це стандарт НАТО, за таку зраду суддю на нари, 250 тисячна Українська Армія чекає, поки що.
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