 Волонтер Лазебник собирает средства на поездку в Болгарию детей, пострадавших от войны на Донбассе

Об этом она рассказала Цензор.НЕТ.

По ее словам, поездка планируется 7-21 августа.

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"Везу в Болгарию 7 августа детишек сирот и детей погибших Героев, на 15 дней. Моя подружка (владелица турагентства) две путевки подарила детям круглым сиротам, а на остальные дали мне 50% скидку. Мне не хватает на одну путевку, (полная цена 550 евро с дорогой) а я должна оплатить 275 евро. Мы в прошлом году так же с детьми отдыхали в этом молодежном лагере на берегу моря", - написала она.

Ранее этим летом Лазебник уже возила своих подопечных деьей из "серой зоны" и детей погибших защитников Украины оздоровиться в Турции.

Как и в прошлый раз Лазебник обещает отчитаться о всех поступлениях.

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Лазебник Оксана Петровна.