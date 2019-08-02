 Волонтер Лазебник собирает средства на поездку в Болгарию детей, пострадавших от войны на Донбассе

Об этом она рассказала Цензор.НЕТ.
По ее словам, поездка планируется 7-21 августа.
"Везу в Болгарию 7 августа детишек сирот и детей погибших Героев, на 15 дней. Моя подружка (владелица турагентства) две путевки подарила детям круглым сиротам, а на остальные дали мне 50% скидку. Мне не хватает на одну путевку, (полная цена 550 евро с дорогой) а я должна оплатить 275 евро. Мы в прошлом году так же с детьми отдыхали в этом молодежном лагере на берегу моря", - написала она.
Ранее этим летом Лазебник уже возила своих подопечных деьей из "серой зоны" и детей погибших защитников Украины оздоровиться в Турции.
Как и в прошлый раз Лазебник обещает отчитаться о всех поступлениях.
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Лазебник Оксана Петровна.
но вот, дешевле ли отдых в Болгарии
чем на азовском или черноморском побережье Украины?
поэтому не дам ничего.
а добробатам и бойцам на 0 надо противоснайперские комплексы,артпланшеты,коптеры,теплики и связь.
на это-дам.
общепринятое волонтерство ==это за свои или даром, а вот за 20% от лимона--это по украитнски