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 Волонтер Лазебник собирает средства на поездку в Болгарию детей, пострадавших от войны на Донбассе

Волонтер Оксана Лазебник (Ксюша Киевская) просит помочь со сбором средств на отдых в Болгарии детей, пострадавших от войны на Донбассе.

Об этом она рассказала Цензор.НЕТ.

По ее словам, поездка планируется 7-21 августа.

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"Везу в Болгарию 7 августа детишек сирот и детей погибших Героев, на 15 дней. Моя подружка (владелица турагентства) две путевки подарила детям круглым сиротам, а на остальные дали мне 50% скидку. Мне не хватает на одну путевку, (полная цена 550 евро с дорогой) а я должна оплатить 275 евро. Мы в прошлом году так же с детьми отдыхали в этом молодежном лагере на берегу моря", - написала она.

Волонтер Лазебник собирает средства на поездку в Болгарию детей, пострадавших от войны на Донбассе 01

Ранее этим летом Лазебник уже возила своих подопечных деьей из "серой зоны" и детей погибших защитников Украины оздоровиться в Турции.

Как и в прошлый раз Лазебник обещает отчитаться о всех поступлениях.

Карта ПриватБанка:

5167985510112170

Лазебник Оксана Петровна.

Источник: https://censor.net.ua/n3140941
 
   
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Безусловно Благородное занятие!
но вот, дешевле ли отдых в Болгарии
чем на азовском или черноморском побережье Украины?
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100%, зачем так дорого, если на эти средства можно оздоровить детей вдвое больше, хотя это не мое дело, организаторам видней.
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что нужно знать об населении Украины , тему " Волонтер Лазебник собирает средства на поездку в Болгарию детей, пострадавших от войны на Донбассе" просмотрело 150 человек, 2 написало посты, как рашики уча жить, сомневаюсь , что понимают о чём речь. презедент гуляет, рада распущена, дети нах никому не нужны. / Мiнск
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я хз.но точно есть гос.программы по соцзащите детей с бамбаса.
поэтому не дам ничего.
а добробатам и бойцам на 0 надо противоснайперские комплексы,артпланшеты,коптеры,теплики и связь.
на это-дам.
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стесняюсь спросить, а есть в кодификаторе специальности вологнтер ( украинский) и активист?
общепринятое волонтерство ==это за свои или даром, а вот за 20% от лимона--это по украитнски
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