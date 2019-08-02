 С начала года на Донбассе убиты 98 мирных жителей, с начала "хлебного перемирия" - ни одного, - ОБСЕ

Об этом говорится в двухнедельном отчете миссии, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.
"СММ подтвердила информацию о 4 погибших и 13 раненых гражданских лицах. Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года составляет 98 человек: 14 погибших и 84 раненых", - сказано в отчете.
В то же время, с момента вступления в силу заявления о подтверждении приверженности прекращению огня (21 июля) не было зафиксировано ни одной жертвы среди гражданского населения.
Читайте на Цензор.НЕТ: Единичные случаи нарушения режима тишины на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей о перемирии, - Хомчак
Напоминаем, 17 июля Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 г. по киевскому времени.
эти мирные жители?
21 липня СММ зафіксувала 79 порушень режиму припинення вогню, зокрема шість вибухів. Майже всі порушення режиму припинення вогню (74, зокрема 2 вибухи) були зафіксовані у період між 00:01 та 8:00 у Луганській області, у районах на схід від н. п. Попасна та поблизу н. п. Золоте. У період між 8:01 і 12:00 СММ зафіксувала 1 вибух у Донецькій області, неподалік від н. п. Авдіївка. Внаслідок стрілянини у Красногорівці на присадибній ділянці загинув чоловік. У Первомайську загинула жінка, а ще кілька осіб, зокрема дитина, дістали осколкові поранення. Місія зафіксувала свіжі пошкодження від стрілянини на присадибній ділянці у Красногорівці та житлових будинків у Чермалику, а також свіжі пошкодження внаслідок обстрілу будинків у Первомайську. Увечері 21 липня камера СММ у Золотому зафіксувала 1 випущену вгору освітлювальну ракету за оцінкою, поза ділянкою розведення, проте в межах 5 км від неї. Ввечері 21 і в ніч на 22 липня, ведучи спостереження на північній околиці Попасної, члени патруля Місії чули 4 вибухи, 140 пострілів зі стрілецької зброї і 75 черг з великокаліберного кулемета."
Один не знає, що збрехав інший?