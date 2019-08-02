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 С начала года на Донбассе убиты 98 мирных жителей, с начала "хлебного перемирия" - ни одного, - ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что с начала текущего года зафиксировали среди гражданского населения на Донбассе 98 жертв.

Об этом говорится в двухнедельном отчете миссии, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.

"СММ подтвердила информацию о 4 погибших и 13 раненых гражданских лицах. Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года составляет 98 человек: 14 погибших и 84 раненых", - сказано в отчете.

В то же время, с момента вступления в силу заявления о подтверждении приверженности прекращению огня (21 июля) не было зафиксировано ни одной жертвы среди гражданского населения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Единичные случаи нарушения режима тишины на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей о перемирии, - Хомчак

Напоминаем, 17 июля Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 г. по киевскому времени.

Источник: https://censor.net.ua/n3140940
 
 
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Владимир Александрович войдет в историю как величайший политик с времен Богдана Хмельницкого.
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Это точно - Богдан Хмельницкий не играл писькой на пианино
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Удаляй. Иначе придут. Зеленский- это тебе не тюфяк-алкоголик.
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Удаляй не удаляй а видео преЗЕдента членороялиста даже в Африке видели С начала года на Донбассе убиты 98 мирных жителей, с начала "хлебного перемирия" - ни одного, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7151
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"ОБоСсавшиЕся", не переживайте - "хлебное перемирие", ещё не кончилось... Убирать урожай, будут до конца сентября, то есть, два месяца... Успеют и "урожай трупаков", кричавших, "Путин, приди!", собрать...
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На этом фото нет. Но наверняка есть, где они с автоматами.
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"СММ ОБСЄ:
21 липня СММ зафіксувала 79 порушень режиму припинення вогню, зокрема шість вибухів. Майже всі порушення режиму припинення вогню (74, зокрема 2 вибухи) були зафіксовані у період між 00:01 та 8:00 у Луганській області, у районах на схід від н. п. Попасна та поблизу н. п. Золоте. У період між 8:01 і 12:00 СММ зафіксувала 1 вибух у Донецькій області, неподалік від н. п. Авдіївка. Внаслідок стрілянини у Красногорівці на присадибній ділянці загинув чоловік. У Первомайську загинула жінка, а ще кілька осіб, зокрема дитина, дістали осколкові поранення. Місія зафіксувала свіжі пошкодження від стрілянини на присадибній ділянці у Красногорівці та житлових будинків у Чермалику, а також свіжі пошкодження внаслідок обстрілу будинків у Первомайську. Увечері 21 липня камера СММ у Золотому зафіксувала 1 випущену вгору освітлювальну ракету за оцінкою, поза ділянкою розведення, проте в межах 5 км від неї. Ввечері 21 і в ніч на 22 липня, ведучи спостереження на північній околиці Попасної, члени патруля Місії чули 4 вибухи, 140 пострілів зі стрілецької зброї і 75 черг з великокаліберного кулемета."
Один не знає, що збрехав інший?
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А вот при ПЭТРЫКу воевали так воевали. Не то что сейчас. Ни одного убитого.
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Кто пишет заголовки, вы хоть новость читайте сначала. Как можно написать в заголовке "98 погибших", если в тексте написано "14 погибших и 84 раненых"?
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Об этом нужно было думать,когда эта чернь на референдум шла.
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