 Горняки двух шахт "Селидовуголь" на Донетчине бастуют с требованием выплатить зарплату, - Волынец

Об этом 2 августа на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня работники первой смены "Шахты 1/3 Новогродовская" и рудника "Кураховская" ГП "Селидовуголь" отказались спускаться в забой. Предприятия работают в режиме жизнеобеспечения. Требования шахтеров - немедленно выплатить заработанные средства", - написал Волынец.
По его словам, другие предприятия ГП "Селидовуголь" работают в обычном режиме.
Генеральные директора угольных предприятий Донецкой области приглашены сегодня на совещание к руководителю Донецкой военно-гражданской администрации Павлу Кириленко, но профсоюзы, как представители трудовых коллективов, на совещание не были приглашены, добавил Волынец.
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По состоянию на 01 августа 2019 года Задолженность перед ВСУ составляет 6, 845 млрд. Задолженность перед пограничной службой 983 млн.
Задолженность перед бюджетными организациями 14,899 млрд. список будет пополняться
Все что надобно знать об этих шахтах: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/03/29/646533/Аудиторы отметили, что за январь 2016 - ноябрь 2018 ООО "Селидовуголь" и его обособленные подразделения в результате продажи угля операторам оптового рынка по цене ниже себестоимости потеряло доходы на общую сумму 1,6 млрд грн.За этот же период в результате реализации ГП "Селидовуголь" продукции сторонним физическим и коммерческим лицам по цене ниже себестоимости потерянные доходы зафиксированы на отметке 379,4 млн грн.--------В 2012 году упомянутые частные шахты ООО "Шахта "Россия" и ООО "Шахта 1-3 "Новогродовская" входили в империю Александра Януковича. По данным ЭП, в 2018 году эти шахты перешли депутату "Блока Петра Порошенка" Максиму Ефимову вместе с "вертодромом Януковича".В результате осуществления поставки угольной продукции с нарушением условий договоров без получения предварительной оплаты и отсутствием проведения претензионно-исковой работы менеджментом ГП "Селидовуголь", на конец 2018 коммерческие структуры задолжали государственным шахтам более 75 млн грн.В результате принятия неэффективных управленческих решений со стороны руководителей с 2015 по 2018 года допущено факты закупки товаров и услуг для ГП "Селидовуголь" по значительно завышенным ценам, что привело к непроизводительным затратам на общую сумму более 153 млн грн, которые в дальнейшем включены в себестоимость угольной продукции.В общем в Госаудитслужбе пришли к выводу, что в течение последних трех лет ГП "Селидовуголь" не оправдала цели своего существования и стабильно работала в убыток. В 2016 году убытки составили 223,6 млн грн, в 2017 году - 396,3 млн грн, а за 9 месяцев 2018 года увеличились до 403 млн.
ротердам+ тобі в сраку