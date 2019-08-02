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 Зеленский: Богдан написал заявление на увольнение, но оно не подписано, - сайт президента. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение от Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Богдана.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента, это произошло во время разговора с представителями СМИ в рамках рабочей поездки Главы государства.

Видео UA: Новини

"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или Президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - заявил Зеленский.

Глава государства уточнил, что на сегодня не подписывал это заявление на увольнение Андрея Богдана.

Также Президент отметил, что при необходимости может показать обществу заявления на увольнение от членов его команды.

Зеленский: Богдан написал заявление на увольнение, но оно не подписано, - сайт президента 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140937
 
   
 Топ комментарии
 
Они там накурятся и нанюхаются, а потом творят чёрт знает что и опровергают друг друга.

Вчера трое главных зеленосопельных сказали, что это фейк
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Шо не говорите а талант блазня у Зеленского таки есть! Народ второй месяц не перестает ржать с "руководителя страны", не понятно только почему его "талант" так в "95 Квартале" не раскрывался...
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95 картавый квартал был инструментом расправы над политконкурентами. Но, сейчас то особо не до смеха... страну теряем.
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Ничего не понял если честно, пургу какую-то несёт. Так пусть подпишет, в чём проблема?
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Прям Санта Барбара... кто-то там писал увольнительную или же не писал... И это главная забота страны ,которая ,усилиями барыг, оказалась на грани выживания? Это и есть наиболее адекватная повестка дня? Дебилизм! Откровенный!
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Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, але вона не підписана, - сайт президента
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Да пашлі ви лєсом, гади! Граються із суспільством, як пісюном у піську!
Туда попав, туда, - нє попав! Курви, блєать!

Нафік вашого Бодю, суки!

Довийожуєтєсь!!!
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ну разумеется! как же Зе позволит себе уволить смотрящего от коломойского?! да он трупом ляжет, но этого не сделает. потому как хозяин не велит.
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Вони як діти маленькі - граються у владу. Інфантильні якісь. Такі "заяви про звільнення" написані під тиском взагалі не мають будь якої юридичної сили і ні до чого нікого не зобов'язують. Але ж дуже хочеться блазню вірити що "я все конролирую и в любой момент лишу доступа ...", хоча всім видно як з його дупи стирчить рука Богдана, якою крутить як хоче Коломойський...
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Богданчик трохи обісрався - у Кличко є впливові друзі Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, але вона не підписана, - сайт президента - Цензор.НЕТ 9763
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