 Зеленский: Богдан написал заявление на увольнение, но оно не подписано, - сайт президента. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента, это произошло во время разговора с представителями СМИ в рамках рабочей поездки Главы государства.

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"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или Президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - заявил Зеленский.

Глава государства уточнил, что на сегодня не подписывал это заявление на увольнение Андрея Богдана.

Также Президент отметил, что при необходимости может показать обществу заявления на увольнение от членов его команды.