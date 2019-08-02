EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Общество
  2622  26
Все про:Житомирщина (709) вандализм (431) Климпуш-Цинцадзе (340) Лысенко Андрей (76)

 Вандализм на могилах бойцов АТО в Новограде-Волынском - спланированная российско-кремлевская провокация, - Климпуш Цинцадзе

В правительстве считают повреждение памятников на могилах бойцов АТО в Новограде-Волынском спланированной российской провокацией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook написала Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Черная весть о вандализме на могилах наших бойцов в Новограде-Волынском ... Считаю, что это спланированная российско-кремлевская провокация, выполненная руками предателей - пятой колонны внутри страны", - говорится в сообщении.

Представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко, в свою очередь, написал в Facebook, что вандалам, которые повредили 16 памятников, среди которых - бойцам АТО, грозит лишение свободы от четырех до семи лет. 

Также он заверил, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные (розыскные) действия с целью установления лиц, причастных к совершенному преступлению.

Напомним, ночью в четверг, 1 августа, в городе Новоград-Волынский Житомирской области неизвестные разбили памятники на могилах воинов АТО на местной Аллее славы. Вандалы повредили 15 памятников, пять из которых на месте захоронения участников АТО - Дмитрия Герасимчука, Антона Милько, Юрия Глухова, Василия Карпенко и Николая Лисовского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Реванш таким путем точно не пройдет, - Сюмар о нападении на памятник Нигояна. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3140931
 
   
 Топ комментарии
 
КонеШно,лично путин-хуйло и напакастил ,вместе с шойгу-оленеводом и лошадью лавровым .
 показать весь комментарий
 
в условиях тотальной умственной ЗЕбилизации биомассы это уже нормальное явление.
 показать весь комментарий
 
да у нас новая власть спланированная провокация
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
КонеШно,лично путин-***** и напакастил ,вместе с шойгу-оленеводом и лошадью лавровым .
 показать весь комментарий
 
 
да у нас новая власть спланированная провокация
 показать весь комментарий
 
 
Климпуш-Цинцадзе Путин наверно уже снится.
А шо скажет товаищ Аваков?
 показать весь комментарий
 
 
в условиях тотальной умственной ЗЕбилизации биомассы это уже нормальное явление.
 показать весь комментарий
 
 
Ты диб-л!
Если бы при пете бы это не делалось годами, то твой высер имел бы смысл!
А так - диб-й коммент от идиота тролля!
 показать весь комментарий
 
 
Грозит им... Десятки таких случаев. Хоть одного такого нашли?
 показать весь комментарий
 
 
Возможно никого и ненайдут. Но осквернение могил еще никому так просто не сошло с рук. Знаю несколько примеров, бумеранг не задержался.
 показать весь комментарий
 
 
Я вас умоляю! Тут ССовцев до сих пор по миру собирают.
 показать весь комментарий
 
А что эссесовцы оскверняли кладбища?
 показать весь комментарий
 
Ну, собсна, да. Еврейские просто сносили.
 показать весь комментарий
 
Вот если бы их словили, можно было поговорить. А так... В Чернигове такое было, в 2010м., разбили много памятников на одном старом кладбище, 1970 - 1973 годов. Выяснили в конце концов кто, оказалось малолетки. Начали выяснять зачем? Они так и не смогли обьяснить, шизуха...
 показать весь комментарий
 
 
Ясен перец. Стоимость такого вандализма от 100 у.е оплатьі деяний социально-проблемной личности, информационная ценность для пропагандонканалов рассеи , типо АТОшники не имеют поддержки в народе -100 000 у.е , вложили руп, получили 1000
 показать весь комментарий
 
 
"российско-кремлевская провокация"...це як чорно-білий...і не чорний і не білий...
 показать весь комментарий
 
 
Андруша, ти вже в Криму ?
Ласти хоч помочив ?
 показать весь комментарий
 
У нас не спецслужбы, а говно. Поэтому такое и творится.
 показать весь комментарий
 
 
Еще когда это в 2014-15 начиналось - я говорил, что мини камера на аккамуляторах и с датчиком движения на али стоит копейки!
Можно было в самых ватных регионах напротив памятников спрятать и выловить постепенно всех уродов.
Но судя по тому как это повторяется в одних и тех же местах - местные чинуши и силовики не заинтересованы ловить ватных ур-в.
 показать весь комментарий
 
 
Этот город между Ровно и Житомиром.
Слабо верится в "спланированную акцию"
По привычке что ли одно и тоже пишут?
 показать весь комментарий
 
Не турбуйтеся. Проліція там скоренько відшукає злочинців. Тільки приїдуть із Бердичіва, де затримали Сороченко Артура і посадили на довгі-довгі роки.
Чомусь здається, що там і така поліція, хіба вона знає, що в нас війна? А хто там покриває бурштин, мабуть НАТО чи кацапи? А може місцева поліція?
 показать весь комментарий
 
 
Местные ватники и перемещённые уроды могли только такое сделать
 показать весь комментарий
 
А вы амнистию примите для боевиков дыры вы ещё не то будете видеть.
 показать весь комментарий
 
Из 16 памятников 3 бойцам АТО. Почему сразу без расследования решили, что целью были именно памятники погибших солдат?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх