EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  5952  82
Все про:Зеленский (2357) Россия (73492) СМИ (3204) социальные сети (485) Потураев (12)

 Команда Зеленского не намерена отменять блокировку российских соцсетей, - Потураев

В команде президента Владимира Зеленского заявили, что не планируют отменять блокировку доступа к российским социальным сетям, которая была введена в 2017 году.

Об этом заявил советник Зеленского, новоизбранный депутат Верховной Рады Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Есть просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны глупостей делать, а защищать наше информационное пространство должны", - сказал Потураев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Русскоязычный канал для РФ должен стать продуктом многих украинских СМИ, - Потураев

Источник: https://censor.net.ua/n3140930
 
   
 Топ комментарии
 
А шо ж петерасты с пеной у рта доказывали, шо Зе уже почти отменил блокировку.
 показать весь комментарий
 
пэидиоты, сходите на подобную ветку, которая была пару днями раньше и уберите там за собой свою же блевотину
 показать весь комментарий
 
До обеда у соевых псов день не задался. Генералов сокращают, 40 машин УЖЕ передали на границу, блокировку никто отменять не собирался😀
Такими темпами соевые сдуреют к вечеру😀
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
одно голова узеленского ненамерна вторая голова узеленского намерна

Богдан и компания
 показать весь комментарий
 
 
Это говорит о том, что у Зеленского работает целая команда, что всегда хорошо, потому что один ум - хорошо, а два - лучше.
Это предотвратит страну от какого-нибудь самодура, типа хйла на россии.
В нормальных развитых странах не может вся страна зависеть от воли одного человека.
 показать весь комментарий
 
А шо ж петерасты с пеной у рта доказывали, шо Зе уже почти отменил блокировку.
 показать весь комментарий
 
 
Українці підтримують кроки Зеленського, які блокують дезіформаційне вторгнення ПІДАРАХИ в Україну.
Микиті Потураєву- РЕСПЕКТ !
 показать весь комментарий
 
 
пэидиоты, сходите на подобную ветку, которая была пару днями раньше и уберите там за собой свою же блевотину
 показать весь комментарий
 
 
сами ******* в коллаборации с раше соцсетями.
 показать весь комментарий
 
 
ты здесь заменяешь *сенатора*. Был такой же старый, как и ты и тоже гнал маразматическую галиматью.
Но вот вдруг ищез...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Якщо не доведеш що я соєвий, так і залишишся тріплом поки не зміниш нік.
 показать весь комментарий
 
К тебе вообще никто не обращался на ненадобностью.
Но ты потарахти, пока тарахтится, а перестанет тарахтеться - уже не потарахтишь!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зеленский отвечает про заблокированные соцсети: Вконтакте,Одноклассники https://www.youtube.com/watchv=_Q2Tx2Vyp4A

Быстро вы переобуваетесь Команда Зеленского не намерена отменять блокировку российских соцсетей, - Потураев - Цензор.НЕТ 1016
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ШКОЛА ТАНЦЕВ СОЛОМОНА ПЛЯРА

Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

Кавалеры приглашают дамов,
Там, где брошки, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вот ещё процентов 10 от зебилов отвалилось, которые отмену блокировок считали само-собой разумеющейся при приходе Зебени к власти.
 показать весь комментарий
 
Оруэла читал?
война - это мир...
ложь - это правда...
чёрное - это белое...
ты видать петяотр?
 показать весь комментарий
 
 
Научитесь не только читать, но и осиливать мысль заложенную в написанном. Мысль не всегда на поверхности.
 показать весь комментарий
 
Если Вы не в состоянии написать моё имя с большой буквы, какое Вам дело до моего мнения? Научитесь уважать собеседника и я буду рад поделится с таким человеком своими мыслями. А пока, просто констатация факта в моём предыдущем посте.
 показать весь комментарий
 
знаете сергей писать вы это еще не значит быть воспитанным и порядочным человеком. не хотите отвечать ваше право. отмечу только что у вас как у считающего себя умным человеком ответа на такой простой вопрос нет . поэтому и сергей с маленькой потому как у меня (вы уж простите) уважением такие как вы не пользуются.
 показать весь комментарий
 
 
Знаете Андрей, Вы мудак, но я Вам этого не скажу, потому как я человек воспитанный. И это не я комментировал Ваше сообщение, а это Вы влезли ко мне с требованием пояснений моего мнения, в хамской форме. И это моё право давать его или нет. Хотите знать ответ, научитесь обращаться к собеседнику.
 показать весь комментарий
 
ну этот метод нам знаком . когда сказать нечего все тебе подобные им пользуются . право хочу не хочу могу но не скажу . примитив . 00.
 показать весь комментарий
 
 
Ну если этот метод Вам знаком, воспользуйтесь им и держите своё мнение при себе. Мне оно не интересно.
 показать весь комментарий
 
а я не про свое мнение задавал тебе вопрос . я спросил ты за или против блокировки? и вот этим простеньким вопросом окунул тебя по твои уши в твое же . вот я например за блокировку а ты?
 показать весь комментарий
 
 
Вот и хорошо. А что, петики думают, что эти 10% кому-то теперь нужны? Так, обработанный материал.
 показать весь комментарий
 
 
Ну не знаю, кто такие петики, но в нашей стране, пока ещё, будущее страны решает народ. Объективно сложно что либо противопоставить мнению 73 процентов. Они скажут нас больше и вам придётся с нами считаться. Но когда от 73 процентов останется 20 ситуация может в корне изменится. Ну и те, кто себя почувствовал отработанным материалом, завтра могут стать обиженным электоратом, который будет рад поквитаться за свои обиды.
 показать весь комментарий
 
Зебилы, вы еще верите своим бесноватым вождям? Ну точно-зебилы.
 показать весь комментарий
 
 
ну а жене вы своей почему не верите? жить вам видать сложно с таким отношением ко всем остальным . сдачу в магазине приходится пересчитывать по несколько раз ?
 показать весь комментарий
 
 
схерали мне ей верить, если я холостяк?
 показать весь комментарий
 
Заскорубла від карамелю цукрова вата радянської шароварщини липка,слаба на голову, бруднить усе,але легко відмиваєься водою.Вата не захистить країну навіть від дощу-ніхто з їх петраотих АП,КМ,ВР не загинув на фронті за 5-ть років війни.Але різнобарвні вишиватники здатні заляпати зброю спротиву ворожій аресії-залляти солодом брехні .Змити треба цю гидоту,поки не пізно!Вона хитродута!
 показать весь комментарий
 
 
Нужно создавать отечественную сеть,независимую от орды и и других сетей,где украинцев подвергают унижениям.Фейсбук ,к примеру,который упорно пытается залезть в трусы и душу.В наглую требуют все личные данные,которые используют в меркантильных целях.Об ордынских сетях молчу,они просто вычеркнуты.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно ,они же в курсе,что существует ВПН... Команда Зеленского не намерена отменять блокировку российских соцсетей, - Потураев - Цензор.НЕТ 943
 показать весь комментарий
 
 
Отменить кацапские соц сети могут, а сватов с кацапскими артистами почему -то не могут, чудеса? Команда Зеленского не намерена отменять блокировку российских соцсетей, - Потураев - Цензор.НЕТ 4889
 показать весь комментарий
 
 
Так с кацапских сайтов бабло не затекает. Сейчас оттуда начнут башлять и потураевская стратегия развернётся в другую сторону.
 показать весь комментарий
 
До обеда у соевых псов день не задался. Генералов сокращают, 40 машин УЖЕ передали на границу, блокировку никто отменять не собирался😀
Такими темпами соевые сдуреют к вечеру😀
 показать весь комментарий
 
 
Держи -
Ситуація з фінансуванням прикордонників катастрофічна - Дейнеко

"На даний момент борги щодо невиплати підлеглим грошової допомоги на оздоровлення, які накопичилися, становлять 291,4 млн гривень. Тобто прикордонники з березня місяця не отримують цю допомогу"
 показать весь комментарий
 
 
Усер Усер. Умственные способности пороходэбилов общеизвестны😀
Там дата указана МАРТ, Усер Усер, МАРТ. Бугогааааааа.
А, еще там указано общие недофинансирование.😀😀😀
 показать весь комментарий
 
 
Не дали денег всего лярд, это понятно?
В том лярде и эти 214 лямов. Так понятно?
И узнай смысл слов "общее финансирование"😀😀😀
 показать весь комментарий
 
 
+ 159 000 000
На другій лінії військовослужбовець Збройних сил отримує 6 500 гривень, прикордонник - 4 500. Заборгованість по цій винагороді перед особовим складом, який несе службу в зоні ООС, складає з 1 березня 159 млн гривень. І ця сума тільки накопичується. У нас виникла диспропорція, як наслідок - ми спостерігаємо відтік кадрів.
но ты продолжай Команда Зеленського не має наміру скасовувати блокування російських соцмереж, - Потураєв - Цензор.НЕТ 530
 показать весь комментарий
 
 
Знал бьі наперед что так сделают-голосовал бьі за Зе!, а то и не ходил даже
 показать весь комментарий
 
 
Так они, вроде, ничего не сделали. Оставили, как есть.
 показать весь комментарий
 
 
Сюда нужно удивленное фото Шарикова с подписью "тоесть как это они не отменят блокировку вконтакте и одноклассников"
 показать весь комментарий
 
 
Разрыв балды у порохоботов и дякуйл! И что же теперь гавкать? Методичку новую ещё не нарисовали. Команда Зеленского не намерена отменять блокировку российских соцсетей, - Потураев - Цензор.НЕТ 5817
 показать весь комментарий
 
 
Кааанешн Команда Зеленського не має наміру скасовувати блокування російських соцмереж, - Потураєв - Цензор.НЕТ 706. Так переобуватся, не каждый сможет Команда Зеленського не має наміру скасовувати блокування російських соцмереж, - Потураєв - Цензор.НЕТ 706

Кандидат в президенты Владимир Зеленский считает, что перед запретом российских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", нужно было провести разъяснительную работу и предоставить людям другие площадки для общения.
Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
Отвечая на вопрос, снимет ли он запрет на российские соцсети в случае его президентства, Зеленский отметил, что люди уже сегодня не смотрят на запрет, а обходят его.
"И чего мы добились? Наши начали обходить запрет. Эта ситуация - я ее называю "парковки в Киеве". У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу - вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение - и "хлопни" те", - сказал Зеленский.
 показать весь комментарий
 
 
разрыв шаблона у гороховых из семейства бобовых, которые ожидали разблокировок российского говна...Не питал дикого уважения к Пороху но и к Зеленскому пока нет никакого уважения - ибо война не завершена, конца эпохи бедности, воровства и обмана пока не видно.

No se gana la confianza con breves promesas, sino con actos.
Доверие достигается не короткими обещаниями, а действиями.

А пока анекдот в тему
- Роза Моисеевна, что вы можете сказать про Зеленского?
- Могу сказать, Цилечка, что он так же отличается от своего кинообраза, как сантехник из ЖЭКа от сантехника из немецкого порно.
 показать весь комментарий
 
 
Команда Зеленского не намерена отменять блокировку российских соцсетей, - Потураев.-для лохов. Для пацанов понимающих где бабосики а где свист : Совладелец и руководитель "Квартала-95" Борис Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется".
 показать весь комментарий
 
 
зачем отменять, все и так всё давно обошли.
 показать весь комментарий
 
 
Стандарт.... для лоховзеленых, поясню... это техника прощупывания.
Сначала делается вброс на вентилятор, ждут, пока оботрутся все кому не безразлично, потом определяют реакцию и дулают вывод, не надо или надо.... прокатило или нет!
 показать весь комментарий
 
 
Откуда ж свиноботики "харчеватца" то будут??!
🤔
 показать весь комментарий
 
 
Ще раз наполягаю на блокуванні російських літер в українському сегменті інтернету. Хоча можна також і в російському.
 показать весь комментарий
 
 
И этот поц с сетями борется... Ну это же проще намного чем бороться с прокацапскими ********** и крупными ворами вживую здесь в стране. В парламент просто нашествие злобной антиукраинской кацапни, в т. ч. и в команде зебилов - так это пох! Припёрлись из "изгнания" разные мерзости кацапские - портные, лена рыго-соска с натянутой рожей за ворованные у нас деньги, и свободно гуляют здесь, лезут в Раду, на отжатые на бабло ***** эсэсовским уродским рылом мертвечуком каналы и там торгуют ********.. Старая **** витренко припёрлась ***** городить там. Просто супер-изменения имени этого клоунского тупого жида..! Выбрали, припизженные? Жрите! Я иногда очень жалею что мины **** падают на головы тем кто ложит жизни за страну на "нуле" а не вам, ********* и вашим отдрочкам , потому что вам, быдло жизнерадостное, для ума нужно видимо обосраться пару раз! Что бы понять что такое ***** и *********** ********** и что такое - их засланные казачки здесь а заодно - степень опасности для страны , когда в кресло преза сажают какое то тупое сцыкливое, жадное и аморфное ***********..вокруг которого сразу собираются те кто желает снова разбивать головы вашим реально достойным и умным детям протестующим против обыдливания страны , а потом, когда вас опустят до состояния животных как кацапов в параше - у вас воровать для своих тупорылых ********* отдрочков которые тут не собираются жить. Но - ЗА ВАШ СЧЕТ! Как перспектива? Супер? Или кто то реально надеется что с этим тупарём будет как то по другому?
 показать весь комментарий
 
 
А я считаю, что блокировка эрефийской соцсети в Украине это работа на *****. Ибо если открыть то украинцы ринутся туда помогать россиянам словом и советом свергать *****. *****, точно так как и наша быдло-элита больше всего боятся Майдана и в этом запрете на лицо - разделяй и властвуй.
 показать весь комментарий
 
 
Блин, ну как же так.....порохоботы уже какашек в рот набрали, а теперь глотать прийдется?...Зеля за это ответит!!
 показать весь комментарий
 
 
Зєля уже сказал, чьто путін Х.йло? а єслі ні сказал то чєм же он такда атлічяїцца ат парашенкі??!
 показать весь комментарий
 
 
Да, на до бы чтоб вход в Офис Президента был запаролен "Путин Х@ло", это не абы как поможет освободить моряков и других пленников!
 показать весь комментарий
 
 
Я считаю, что блокировку нужно отменить. На три дня. А потом можно снова заблокировать. Пускай хоть одна шакаладная страшилка осуществится. Бо и наче сейчас прахоботы выглядят жалкими тупыми брехунами-вангователями. Давайте будем милосердны и пожалеем вконец уже **@нувшуюся на зраде сою...
 показать весь комментарий
 
 
ну коль не намерены, то значит в ближайшее время отменят..)))
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
И снова зебобики пьют мочу по расписанию... А как волали-отмениииите!)))))))
 показать весь комментарий
 
 
Знаю Зе-Дибилов которое ждут отмену ПОВЫШЕНИЯ ПЕСИОННОГО ВОЗРАСТА!
 показать весь комментарий
 
 
могу тебя обрадовать. с 1го сентября тому кому 70 лет и выше за коммуналку платить не будут вообще.Не умри от новости.
 показать весь комментарий
 
Т.е., зрада отменилась? А порохоскот так надеялся....
 показать весь комментарий
 
Хоть бы для виду парочку барыг на вертолетах покатали, а то пока что даже толковой показухи как у рошена не получается. Хотя.. пиариться перел лехторатом за то что Не СДЕЛАЛИ, а не за то что обещали это я вам скажу тоже тот еще финт ушами. А то рошен еще там чето из кожи лез, обещаниями раскидывался, а оказывается с норотом попроще нужно и он к тебе потянется. Единственный кем я восхищаюсь во всем это шапито, так это человеком, который все это придумал и провернул.... и продолжает проворачивать. Остапу такое даже и не снилось. Я бы ему памятник при жизни поставил. Разводняк века)
 показать весь комментарий
 
я вообще не вижу смысла в этих блокировках))) дурня полная...если мне они не интересны то я туда и не хожу, а кому надо тот висит в однокашниках и контактах и сейчас...но справочный материал я на хожу на рос.сайтах
 показать весь комментарий
 
 
Вот те и раз!
И доллар не стал по сто и даже двести, как предрекали порохоботы.
И Вова на коленях к хйлу не полез, чтобы сразу же сдать Украину.
Как же так, что ж такое?
 показать весь комментарий
 
 
Ребят, надо понять и простить порохоботов, у них работа такая.
Ведь им удалось убедить порошенко, что тот через год обязательно вернется на престол, и все станет пуще прежнего.
Воруй - не хочу.
А если бы они не убедили в этом порошенко, то где бы они тогда стали харчеваться?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх