 Команда Зеленского не намерена отменять блокировку российских соцсетей, - Потураев

Об этом заявил советник Зеленского, новоизбранный депутат Верховной Рады Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Есть просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны глупостей делать, а защищать наше информационное пространство должны", - сказал Потураев.

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