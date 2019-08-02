 Команда Зеленского не намерена отменять блокировку российских соцсетей, - Потураев

Об этом заявил советник Зеленского, новоизбранный депутат Верховной Рады Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"Есть просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны глупостей делать, а защищать наше информационное пространство должны", - сказал Потураев.
Богдан и компания
Это предотвратит страну от какого-нибудь самодура, типа хйла на россии.
В нормальных развитых странах не может вся страна зависеть от воли одного человека.
Микиті Потураєву- РЕСПЕКТ !
Но вот вдруг ищез...
Но ты потарахти, пока тарахтится, а перестанет тарахтеться - уже не потарахтишь!
Быстро вы переобуваетесь
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
Кавалеры приглашают дамов,
Там, где брошки, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.
война - это мир...
ложь - это правда...
чёрное - это белое...
ты видать петяотр?
Такими темпами соевые сдуреют к вечеру😀
Ситуація з фінансуванням прикордонників катастрофічна - Дейнеко
"На даний момент борги щодо невиплати підлеглим грошової допомоги на оздоровлення, які накопичилися, становлять 291,4 млн гривень. Тобто прикордонники з березня місяця не отримують цю допомогу"
Там дата указана МАРТ, Усер Усер, МАРТ. Бугогааааааа.
А, еще там указано общие недофинансирование.😀😀😀
В том лярде и эти 214 лямов. Так понятно?
И узнай смысл слов "общее финансирование"😀😀😀
На другій лінії військовослужбовець Збройних сил отримує 6 500 гривень, прикордонник - 4 500. Заборгованість по цій винагороді перед особовим складом, який несе службу в зоні ООС, складає з 1 березня 159 млн гривень. І ця сума тільки накопичується. У нас виникла диспропорція, як наслідок - ми спостерігаємо відтік кадрів.
но ты продолжай
Кандидат в президенты Владимир Зеленский считает, что перед запретом российских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", нужно было провести разъяснительную работу и предоставить людям другие площадки для общения.
Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
Отвечая на вопрос, снимет ли он запрет на российские соцсети в случае его президентства, Зеленский отметил, что люди уже сегодня не смотрят на запрет, а обходят его.
"И чего мы добились? Наши начали обходить запрет. Эта ситуация - я ее называю "парковки в Киеве". У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу - вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение - и "хлопни" те", - сказал Зеленский.
No se gana la confianza con breves promesas, sino con actos.
Доверие достигается не короткими обещаниями, а действиями.
А пока анекдот в тему
- Роза Моисеевна, что вы можете сказать про Зеленского?
- Могу сказать, Цилечка, что он так же отличается от своего кинообраза, как сантехник из ЖЭКа от сантехника из немецкого порно.
Сначала делается вброс на вентилятор, ждут, пока оботрутся все кому не безразлично, потом определяют реакцию и дулают вывод, не надо или надо.... прокатило или нет!
🤔
И доллар не стал по сто и даже двести, как предрекали порохоботы.
И Вова на коленях к хйлу не полез, чтобы сразу же сдать Украину.
Как же так, что ж такое?
Ведь им удалось убедить порошенко, что тот через год обязательно вернется на престол, и все станет пуще прежнего.
Воруй - не хочу.
А если бы они не убедили в этом порошенко, то где бы они тогда стали харчеваться?