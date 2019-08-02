 Госавиаслужба Украины запретила полеты в Ливию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Решением Совета по безопасности авиации Государственной авиационной службы Украины в связи с обострением военно-политической ситуации в Республике Ливия выполнение пассажирских и грузовых перевозок в/из аэропортов, взлетно-посадочных площадок указанной страны отнесено к категории "запрещено", - говорится в сообщении.

Исключением может быть отдельное разрешение для выполнения полетов, необходимых для деятельности миссий международных организаций - ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Красного креста.

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