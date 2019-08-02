 Оператор "Северного потока - 2" намерен закончить строительство газопровода несмотря на санкции США

Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление дочерней компании Газпрома, передает Цензор.НЕТ.
В частности, о намерении продолжать строить газопровод сообщили около тысячи компаний из 25 стран мира, которые причастны к строительству "Северного потока-2".
В то же время в самой Nord Stream 2 AG отмечают, что детально проанализируют текст законопроекта, которым американские законодатели хотят наложить санкции против российского трубопровода.
Напомним, 31 июля комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".
швейцарцы в Мексиканском заливе работают...
нахер им тот сев.поток?
бросят как плюнут..
Источник: https://censor.net.ua/n3140928
«Я и великий немецкий народ люто ненавидим «Северный Поток-2». Исключительно во имя бескорыстной немецкой любви к денежным знакам мы утопим СП-2 на дне Балтийского моря и закопаем его на побережьях с обеих сторон! Но и этого немцам будет недостаточно - мы беспощадно закачаем в СП-2 газ, очень много вонючего газа. И пусть валяется там утопленный и закопанный, мерзко шипит и смердит зловонным газом. Но это завтра, а уже сегодня распоряжением Федерального Канцлера, поддержанным Бундестагом и Бундесратом, всем причастным к СП-2 предписано делать всё это с угрюмым выражением лица!»
А сейчас люди проклинают баригу, подбарыжников и тех кто в 2014 году помог им захватить власть.
И оставлять барыгу на второй срок после того что он сделал с Украиной за пять лет, было бы - вершиной тупости.