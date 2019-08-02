EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество, За рубежом
  4783  34
Все про:Газпром (2896) санкции (7441) строительство (1632)

 Оператор "Северного потока - 2" намерен закончить строительство газопровода несмотря на санкции США

Компании-подрядчики, которые строят российский морской газопровод в обход Украины, сообщили о своем намерении завершить строительство "Северного потока-2" даже в случае введения против них американских санкций.

Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление дочерней компании Газпрома, передает Цензор.НЕТ.

В частности, о намерении продолжать строить газопровод сообщили около тысячи компаний из 25 стран мира, которые причастны к строительству "Северного потока-2".

В то же время в самой Nord Stream 2 AG отмечают, что детально проанализируют текст законопроекта, которым американские законодатели хотят наложить санкции против российского трубопровода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Официальной информации от РФ о годовом транзитном контракте нет, - Нафтогаз

Напомним, 31 июля комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Источник: https://censor.net.ua/n3140928
 
   
 Топ комментарии
 
русские позолотили???, ну это будет ваш последний объект!
 показать весь комментарий
 
Я в селі топлю дровами і цей пукінський газ до сраки. Переходьте на альтернативні джерела, електроопалення.
 показать весь комментарий
 
и правильно делают. чего им обращать внимание на Украину, в которой, как оказалось, 73% дегенератов!
Оператор "Северного потока - 2" намерен закончить строительство газопровода несмотря на санкции США - Цензор.НЕТ 5320
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
русские позолотили???, ну это будет ваш последний объект!
 показать весь комментарий
 
 
Нормально піднімуть бабла, потім перереєструють фірми та й усі санкції.
 показать весь комментарий
 
 
это не Украина), в фбр не дураки и знают всех зиц-председателей в налоговых гаванях)))
 показать весь комментарий
 
 
"со ссылкой на заявление дочерней компании Газпрома"...
швейцарцы в Мексиканском заливе работают...
нахер им тот сев.поток?
бросят как плюнут..
Источник: https://censor.net.ua/n3140928
 показать весь комментарий
 
Я в селі топлю дровами і цей пукінський газ до сраки. Переходьте на альтернативні джерела, електроопалення.
 показать весь комментарий
 
 
У друга газ есть,но топит дровами.Пищу и душ -на газу.
 показать весь комментарий
 
 
а я топлю газом дом в 80мкв и мне до сраки твои дрова! Потому как 7000грн за газ в год (отопление+горячая вода сколько надо, даже огурци полеваю подогреваю воду) на семю для меня не деньги уже на сегодня!
 показать весь комментарий
 
Це добре, що у вас всією сім'єю загартовуються Оператор "Північного потоку - 2" має намір закінчити будівництво газопроводу попри санкції США - Цензор.НЕТ 8695
 показать весь комментарий
 
 
США - респект!.А японцы к концу года начнут выпускать летающие мотоциклы,для очень респектабельных индивидов.Максимальная высота полёта-10 метров ,скорость -до 200 км в час.
 показать весь комментарий
 
 
І почнуться авіакатастрофи мациклєток, патамушта літатимуть всі круті і хтось комусь не уступить дорогу. Оператор "Северного потока - 2" намерен закончить строительство газопровода несмотря на санкции США - Цензор.НЕТ 7428
 показать весь комментарий
 
 
Это будет невозможно,ибо мотоцик мотоцику -друг!
 показать весь комментарий
 
 
Там основна проблема розминатись у вертикальній площині, пролітати під іншим - ознака низького соціального статусу.
 показать весь комментарий
 
шрёдерша хочет вице -премьером как герхард на сев.потоке1
 показать весь комментарий
 
Меркельша абалдєла, аж щелепа відвисла і її почало трусити.
 показать весь комментарий
 
Из достоверных источников проникновенная речь Бундесфрау Меркель в Европарламенте (вызывает сомнения аутентичность):
«Я и великий немецкий народ люто ненавидим «Северный Поток-2». Исключительно во имя бескорыстной немецкой любви к денежным знакам мы утопим СП-2 на дне Балтийского моря и закопаем его на побережьях с обеих сторон! Но и этого немцам будет недостаточно - мы беспощадно закачаем в СП-2 газ, очень много вонючего газа. И пусть валяется там утопленный и закопанный, мерзко шипит и смердит зловонным газом. Но это завтра, а уже сегодня распоряжением Федерального Канцлера, поддержанным Бундестагом и Бундесратом, всем причастным к СП-2 предписано делать всё это с угрюмым выражением лица!»
 показать весь комментарий
 
и правильно делают. чего им обращать внимание на Украину, в которой, как оказалось, 73% дегенератов!
Оператор "Северного потока - 2" намерен закончить строительство газопровода несмотря на санкции США - Цензор.НЕТ 5320
 показать весь комментарий
 
 
Последние выборы показали что их намного меньше. Всего то - 8%. Ну и еще 2% - упоротых.
 показать весь комментарий
 
во как! типа стакан полупустой, или "черный квадрат" в негативе --белый. плясать тебе на граблях 74 дня, ровно до начала отопительного сезона. к своему удивлению зубожилая биомасса узнает, что никто никому ничего не должен, и тарифы растут, пошутили. заглядывая в кошелек не увидит 4000$, никаких новых дорог и никаких прорывов. а зарплату 500$ и пенсию 300 перенесут на 2031 год. вообщем, к НГ ты будешь рвать трусы на голове, доказывая, что не ходил на выборы, и не мог голосовать за эту зеленую стриптизершу. так уже было с Ющенко и Януковичем, и так будет сейчас.
 показать весь комментарий
 
Это все в будущем. И то не факт. Пока цены на газ снижаются.
А сейчас люди проклинают баригу, подбарыжников и тех кто в 2014 году помог им захватить власть.
И оставлять барыгу на второй срок после того что он сделал с Украиной за пять лет, было бы - вершиной тупости.
 показать весь комментарий
 
 
"после того что он сделал с Украиной" )))))) 112, ньюз-иван, Г+Г и Ж+Ж. называется секта ЗЕленобильного телевидения! после вопроса-что именно, быдло сливается в унитаз. ты быдло? если нет, уточни.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо бути чесним , то ПП2 почали будувати ще задовго до епідемії масового божевілля в Україні.
 показать весь комментарий
 
около тысячи компаний из 25 стран мира.... получат по сусалам от Тампона. Оператор "Северного потока - 2" намерен закончить строительство газопровода несмотря на санкции США - Цензор.НЕТ 7240
 показать весь комментарий
 
Походу подпиндосники начали "ложить" на пиндосов. Оператор "Північного потоку - 2" має намір закінчити будівництво газопроводу попри санкції США - Цензор.НЕТ 2807
 показать весь комментарий
 
у них выхода нет, боятся что путин отравит Новичком...
 показать весь комментарий
 
Надо договориться и не покупать никому газ с СП2.
 показать весь комментарий
 
Треба лічильник вивісити "nnn днів не купую газ з СП2"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх