 На линии разграничения нет госграницы, а потому и нет контрабанды. Привлечь по закону нелегко, - глава ГПСУ Дейнеко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом новый руководитель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко рассказал в интервью "BBC-Украина".
"У нас очень принципиальная позиция. Когда коллеги задерживают пограничника, который нарушает закон, я звоню и говорю: спасибо. Я готов просить суд назначить максимальное наказание и моя позиция не изменится", - отметил он, добавив, что пограничникам никто не ставит задачу: заканчивается месяц и надо что-то привезти.
По словам Дейнеко, с контрабандой в ГПСУ борются специальные подразделения.
"У нас есть специальные подразделения, которые работают и выявляют такие нарушения. Но хочу уточнить, что на линии разграничения нет контрабанды, потому что там нет государственной границы. Поэтому с точки зрения законодательства - не так легко привлечь к ответственности и конфисковать", - уточнил он.
якого пертоолексійочив ставив "на потоки"...
где был, кем был, что делал???
одному парашенко известно...
клоуновод вже відчалив?
пояснюй давай...
Поэтому все правильно))
В связи с терор.опасностью или как?
Сыр опасен или помидоры.
Может их трактором подавить?
Просто ПРИСТРЕЛИТЬ!
Я вообще не понимаю этого ЦИРКА с кочеванием всяких гражданских через линию ФРОНТА туда-сюда.
Ездят всякие, чуть ли не каждый день, как будь-то никакой войны нет.
И вообще у нас мир и спокойствие! А агрессию вспоминают чтобы оправдать свои косяки и бездействие!
Обстреливать КПВВ это не опасно.
Режим соблюдаетсо,а возить помидоры и сыр это опасно.
После этого тока блюватиння на вас брехунов.
А пограничники есть!