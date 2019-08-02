 На одном из крупнейших пляжей Одессы - "Лузановке" - временно запретили купаться

Об этом сказано на официальном сайте Одесского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"По официальному сообщению Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа, пробы морской воды, отобранные 24 июля 2019 года во время обследования подконтрольной территории в районе пляжа "Лузановка", не соответствуют нормативным требованиям", - говорится в сообщении.

С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования на пляже "Лузановка"до особого распоряжения.

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Ранее стало известно, что на пляже 13-й станции Большого Фонтана в Одессе морская вода не соответствуют нормативам по санитарно-микробиологическим показателям.