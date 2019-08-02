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Все про:Одесса (5563) пляж (170) Черное море (556)

 На одном из крупнейших пляжей Одессы - "Лузановке" - временно запретили купаться

Государственная экологическая инспекция Крымско-Черноморского округа пришла к выводу, что морская вода на этом пляже не соответствует нормативным требованиям.

Об этом сказано на официальном сайте Одесского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"По официальному сообщению Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа, пробы морской воды, отобранные 24 июля 2019 года во время обследования подконтрольной территории в районе пляжа "Лузановка", не соответствуют нормативным требованиям", - говорится в сообщении.

С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования на пляже "Лузановка"до особого распоряжения.

Также на Цензор.НЕТ: Офис президента выложил видео купания Зеленского в Черном море. ВИДЕО

Ранее стало известно, что на пляже 13-й станции Большого Фонтана в Одессе морская вода не соответствуют нормативам по санитарно-микробиологическим показателям.

Источник: https://censor.net.ua/n3140920
 
 
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Это после посещения Зе и Богданом?
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Опять скинули фекалии что ли?Представляю сколько визги было бы, если бы прикрыли Аркадию.
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всі за петром - на Мальдиви...
дурній приклад...
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Чем тебе алёша Мальдивы не нравятся?
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А гиде советы от тётки Супрун, по пользованию пляжами? Не дорабатывает...
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Это после отмены экоинспекции.
Спасибо нашему дорогому Ильичу! Или Николаевичу?
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Посетил Париж - сгорел Собор Нотр-Дам. Скупался в Черном море - обвалился берег и закрыли пляж «Лузановка». Несмотря на заверения нового президента Украины о том, что правительственных кортежей больше не будет,автомобиль Государственной службы охраны из кортежа президента совершил дорожно-транспортное происшествие в результате обгона колонны автобусов с детьми, которые ехали на отдых.
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