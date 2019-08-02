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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Минздрав (1964) электронные документы (33)

 "Что было, есть и будет": Минздрав дал наставления новому правительству

Министерство здравоохранения подготовило переходные наставления для нового правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"В документе "Минздрав Украины: Что было, есть и будет" обозначили ситуацию в системе здравоохранения, принятую в 2016 году, и нынешнюю по конкретным направлениям, а также план шагов на первые 100 дней и следующие 3-5 лет", - говорится в сообщении.

В этих наставлениях в частности указаны нынешние результаты и дальнейшие этапы масштабной трансформации системы здравоохранения, которую команда Минздрава Украины начала в 2018 году. Происходящие изминения наиболее основательны за все время независимости Украины.

"Этот документ будет полезным для новых членов правительства, Президента и его команды, депутатов всех уровней, государственных служащих, специалистов разных сфер и граждан, интересующихся вопросами здравоохранения", - заявили в МОЗ.

В министерстве также заверили, что готовы детально разъяснить все аспекты преемникам, когда станет известен состав нового правительства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140919
 
 
 Топ комментарии
 
Это не наставление.
Это - завещание. "Что было, есть и будет": Минздрав дал наставления новому правительству - Цензор.НЕТ 4774
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та разве вас, бычар, всех перекастрируешь? "Что было, есть и будет": Минздрав дал наставления новому правительству - Цензор.НЕТ 643473% как никак...конечно процентов пятьдесят-то временные бычары,получат уровнем жизни между рог-и перестанут быковать...но остальные-идейные бычары,рашкофилы.
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Ульяну не троньте, зебилы! И Ирку Фарион. Две мои симпатии...
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Ума много не надо чтобы все перевести на платные рельсы в медицине. Вот и вся реформа. А налоги понизить забыли.
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А ОНИ БЫВАЛИ В ОБЫЧНОЙ БОЛЬНИЦЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ? ЕСЛИ "ЭТО" - "РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМ"...ГОРИТЕ ВЫ В АДУ!!!
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забери симпатии домой. Министерство - это другое.
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Это не наставление.
Это - завещание. "Что было, есть и будет": Минздрав дал наставления новому правительству - Цензор.НЕТ 4774
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Коли вже ця Супрун свале у США,биків каструвати?
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та разве вас, бычар, всех перекастрируешь? "Что было, есть и будет": Минздрав дал наставления новому правительству - Цензор.НЕТ 643473% как никак...конечно процентов пятьдесят-то временные бычары,получат уровнем жизни между рог-и перестанут быковать...но остальные-идейные бычары,рашкофилы.
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тоже в очередь на кастрацию записался? "Что было, есть и будет": Минздрав дал наставления новому правительству - Цензор.НЕТ 9699
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Не знаю как бычары,а вот Свынни восьмипроцентные,и их главный Хряк Пэця кастрацию получат.Можно сказать уже получают.Визгу-крику правда много,типа "караул-это политические репрессии".Но это ничего.Даже приятно слышать.Пущай кричат погромче-значит им яйца крепче щимят.
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заметил,шо никто кроме признающих себя бычарами на мой пост не откликнулся? "Что было, есть и будет": Минздрав дал наставления новому правительству - Цензор.НЕТ 8459отож...а судьба всех бычар-на мясо,кроме конечно горстки производителей...но ты не из них.те делают,а ты болтаешь
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правильно давай давай вводите платную медицину! что конституция.... та кого волнует ваша конституция!! что деньги воруют.... та кого волнует что воруют, главное ЛОХИ ПЛАТЯТ!!
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"Что было, есть и будет"
"Что было, есть и будет": Минздрав дал наставления новому правительству - Цензор.НЕТ 6676
Чего нет - уже никогда не будет !
(с) Минздрав
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Этим "бизнесменам" оно надо ?
Оптимизация на подходе, как в Московии. Порох открывал ФАПы; эта "зекоманда" половину всех мед.учреждений закроет.
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Да мне пофиг. Нормальные люди давно поменяли гривны на деньги; а зелебобикам предстоит изучать пустые холодильники.
Fools learn hard way.
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У кенгуру мозгов больше, чем у тебя, тупоголовый порохобот.
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Очередной повод для радости, фантазер соеголовый? "Что было, есть и будет": Минздрав дал наставления новому правительству - Цензор.НЕТ 4199
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К сожалению, В команде Зе основные советники - из соросят и грантоеды от международной фармакомафии, которые в медицине, как системе, мало что понимают и поэтому декларируют только предписанное своими кормильцами. Главная их программа - превратить медицину из гуманитарной обязанности государства в доходный бизнес. Поэтому ничего хорошего в доступности медпомощи простым гражданам не светит.
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