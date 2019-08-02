 "Что было, есть и будет": Минздрав дал наставления новому правительству

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"В документе "Минздрав Украины: Что было, есть и будет" обозначили ситуацию в системе здравоохранения, принятую в 2016 году, и нынешнюю по конкретным направлениям, а также план шагов на первые 100 дней и следующие 3-5 лет", - говорится в сообщении.

В этих наставлениях в частности указаны нынешние результаты и дальнейшие этапы масштабной трансформации системы здравоохранения, которую команда Минздрава Украины начала в 2018 году. Происходящие изминения наиболее основательны за все время независимости Украины.

"Этот документ будет полезным для новых членов правительства, Президента и его команды, депутатов всех уровней, государственных служащих, специалистов разных сфер и граждан, интересующихся вопросами здравоохранения", - заявили в МОЗ.

В министерстве также заверили, что готовы детально разъяснить все аспекты преемникам, когда станет известен состав нового правительства.

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