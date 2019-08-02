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 В оккупированном Крыму четырех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" оставили под стражей до ноября

В Симферополе подконтрольный оккупационной власти Киевский районный суд продлил срок содержания под стражей крымским татарам Руслану Месутову, Руслану Нагаеву, Эльдару Кантимирову и Ленуру Халилову до 5 ноября. Такое решение "суд" принял по делу Хизб ут-Тахрир.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Адвокаты и обвиняемые считают неправомерной меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, после обысков 10 июня российские силовики задержали в Алуште Руслана Нагаева и Эльдара Кантимирова, в селе Малый Маяк - Руслана Месутова, в селе Изобильное - главу местной религиозной общины Ленура Халилова.

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ФСБ объяснила задержание крымских татар причастностью к уголовному делу по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации), имея в виду мусульманскую организацию "Хизб ут-Тахрир", которую Россия признала террористической и запрещенной в 2003 году.

Позже подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал до 5 августа всех задержанных после обысков 10 июня крымских татар: Руслана Нагаева, Эльдара Кантимирова, Руслана Месутова, Ленура Халилова, Ризу Омерова, Энвера Омерова, Айдер Джеппарова и Эскендера Сулейманова.

Украинские правоохранительные органы начали уголовное производство из-за проведения российскими силовиками обысков в Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3140917
 
 
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При юще эта Хизб ут-Тахрир считалась чуть ли не антиукраинской организацией, а теперь они мученики. В чём прикол?
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Вони довели, що бранці є членами цієї організації, чи просто призначили їх винними, бо вони кримські татари? Ось і весь прикол
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Ну если Хизб ут-Тахрир пытались прикрыть при юще, то почему их не должны прикрыть при *****? Я думаю тут дело не в татаркости.
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