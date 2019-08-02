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 Экономика
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Все про:тарифы (1606) Укрзализныця (1664)

 За 5 лет тарифы на грузовые железнодорожные перевозки увеличились в три раза, - глава Союза химиков Украины Голубов

Начиная с 2013 года, тарифы на грузовые железнодорожные перевозки "Укрзалізниці" увеличились втрое. Вместо того, чтобы бороться с воровством на железной дороге, монополист предпочитает взвинчивать стоимость своих услуг для грузоотправителей.

Об этом в ходе совещания в Госрегуляторной службе по обсуждению проекта автоматической индексации тарифов УЗ заявил председатель Союза химиков Украины Алексей Голубов, передает Обозреватель.

"Не успеют высохнуть чернила на последнем документе о повышении тарифов, как появляется новый. И мы снова здесь обсуждаем, как эти тарифы повысить… С 2013 года по сегодняшний день тарифы выросли где-то в 3 раза. А скажите, что, выросли грузоперевозки? Нет, они ежегодно падают. Как-то улучшилось качество оказанных услуг? Ничего подобного. Но тарифы выросли в три раза", - заявил Голубов.

По его мнению, у "Укрзалізниці" есть другие пути для закрытия собственных финансовых дыр, кроме увеличения тарифов для грузоотправителей. В частности, Голубов подчеркнул: монополист не сделал ничего, чтобы остановить зафиксированные Федерацией роботодателей Украины схемы хищений на железной дороге.

"В 2017 году ФРУ издала документ, где расписаны недочеты УЗ в ее работе. К примеру, на Мелитопольском депо в сутки воруется 7-8 т дизтоплива. Мне как технологу непонятно, как это можно не предотвратить, имея на то желание? Есть расходные нормы по дизельке при движении состава и при его холостом ходу. Посчитали, сколько ездил, спросили, где топливо, посадили пару человек – и бегом все прекратилось. Но нет. До сих пор это происходит. За год только здесь УЗ теряет 2,5 млрд в год", - заявил Голубов.

Общие убытки УЗ от подобных хищений колеблются от 12 до 17 млрд в год, - отметил эксперт.

"А мы сидим и думаем, как еще повысить. Скоро возить нечего будет. Просто нечего. Если сейчас действительно страна уйдет в крен речного судоходства – у железной дороги будут, наверное, большие претензии… И я хотел бы от УЗ услышать, что они делают в этом году, что планируют делать в следующем по тем коррупционным делам, которые до сих пор тянутся. Хочу понять: то ли это так с низу до верху пронизано, что никто никого не может там за руку схватить, либо какие-то другие причины у этой бездеятельности?" - резюмировал Голубов.

Источник: https://censor.net.ua/n3140915
 
 
 Топ комментарии
 
А потім всі дивуються чому фури розбивають дороги. Патамушта возити фурами дешевше.
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Ты хто? Обличитель местный? Чего ты лезешь, с идиотскими предъявами?
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логічно - долар також в 3 рази виріс...
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железнаядорога+...
барігино наследство
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Я тобі відповів вже...
збирався на Панаму?
сам писав!
петрлексеич вже відчалив...
а тебе не взяв?
чому?
чи ти збрехав?
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Мне уже один еплан проспорил "редлейб" на тему что Порошенко никто не посадит! Хочешь быть следующим?
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ти тут до чого?
я до тебе не звертався...
с меня спросить хочешь?
ну попробуй... спроси..
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Лахта, ты сначала поучись у своих коллег - что надо писать, а потом изображай, что ты представляешь что-то.
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взвинчивать цены что б еще больше воровать и так до тех пора пока рельсы не сгниют
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свині парашенковсікі....
засиділися!!!
усіх на бойню...
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Да в общем-то, логики на самом деле меньше, чем кажется. Да, конечно, стоимость топлива привязана к доллару, как и некоторых запчастей, но вопрос в том, что сколько бы на УЗ не повышали тарифы - всё равно бОльшая часть денег разворовывается.
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А потім всі дивуються чому фури розбивають дороги. Патамушта возити фурами дешевше.
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фури - приватні перевезення..
ти нам по вухам тута не їзди...
був тут один ... вже на Панаму поїхав...
ти чому ще тута-здеся???
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Это отменно видно в Мариуполе. С 2009 года пошли слябовозы. Тогда ахметовские оправдывались резким повышением тарифов, на ж/д. Ты понимаешь, с 2009-го. Я не врубаюсь, раньше 2009-го перевозки на ж\д были бесплатными что ли?
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лапшу в вух зніми...
або Бірючий глаза застить?
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Ты хто? Обличитель местный? Чего ты лезешь, с идиотскими предъявами?
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ніяких пред'яв...
фури - приватний транспорт а "железнаядорога+" - це корупція...
а то що грошовій трипло - то я йому писав..
це він с петромлексійовичем отчалювати збирався...
він знає - тому і мовчить...
пеця поїхав, а копійчатого не покликав і не взяв...
сумує нине копійочний...
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А вы хоть знаете сколько стоят ж д перевозки ну хотя бы в Польше ? А то походу во всем виноваты папередники
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А у нас уже качество перевозок такое же как в Польше? В Польше тоже могут ссыпать половину зерновоза и сказать, что так и было? В наш тариф закладывается ещё и риск того, что ты потом не досчитаешься 15% груза.
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Причём коррупция отбитая наглухо, наглая и без стопов и тормозов. Там такие деньги выкачиваются, что давно уже можно было бы и рельсы все поменять и вагонов половину обновить.
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Думаю власник не буде возити транспортом який дорожче. Мабуть на це були свої причини.
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тому ти тут залишився?
мабуть думаєшь через ціну тебе не повезли?..
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Фуры разбивают дороги потому что штрафуют водителей гривен на "500", а не заказчиков в % от количества груза... очередная супер реформа от Пети и Гроси.... И водителям, которые загружают свои фуры по 100 тонн просто дают капусту на штрафы и вперед... И дороги убивают и свои фуры...
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Тому, що треба за якийсь же кошт гіперлуп планувати.
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А все тому,що головний залізничник отримує до смішного малу зарплату.Надбавити йому не завадило б.А то як бомжара якийсь,всього то десять мільйончиків заробив за 2018 рік,(це,звісно,без премії,бо в Укрзалізничі чомусь відмовились повідомляти,який розмір премій та винагород він отримав,та на підставі чого вони виплачувались).
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це приватна компанія, яку ніхто в країні не контролює й вони тупо заробляють гроші, тому й підвищують тарифи, як і коли хочуть...
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Та ні,пані,це компанія аж ніяк не приватна.Державна вона.
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почему у нас удобрения стоят столько же как в венгрии и польше?
почему у нас овощи и фрукты стоят столько же как в венгрии и польше?

почему у нас тариф на перевозки В ТРИ-ПЯТЬ РАЗ дешевле чем у них?

почему у людей КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ! зарплаты В ТРИ-ПЯТЬ РАЗ меньше чем у них?
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пачиму у нас баріга-милиардер біл президентом?
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полагаешь у 8% с баблом все в порядке?
квартиры и дома не дешевые
дети с образованием
автомобили дорогие
"люди в теме"
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медленно ЯБЛОКИ собирают!
За 5 років тарифи на вантажні залізничні перевезення збільшилися утричі, - голова Союзу хіміків України Голубов - Цензор.НЕТ 3054

или второй урожай надо зимой собирать?
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А производительность труда зависит только от работника?
В третьем классе в школе ты этого не проходил или в этом году только пойдёшь в третий класс?
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Про сбор яблок зимой? Может это эхо из унитаза, где ты пишешь посты?
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Раздутые управленческие штаты и не эффективность производства
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И это тоже... Нужны расчёты необходимых вложений, чтобы увеличить производительность труда, а оплата вложений будет возложена на покупателей и им вряд ли понравится, что сегодня они будут покупать по повышенной цене, чтобы когда-то покупать по очень низкой или адекватной...
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И будут падать. Воровство грузов так и не побороли, качество перевозок оставляет желать лучшего, прозрачного распределения вагонов нет, так ещё и деньги гребут как неадекватные - конечно, клиенты уходят.
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А качество услуг уменьшилось в 3 раза. Так есть ли смысл платить Укрзализныце больше,Если со временем с ростом цены качество услуг только становится хуже??
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