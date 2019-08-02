 За 5 лет тарифы на грузовые железнодорожные перевозки увеличились в три раза, - глава Союза химиков Украины Голубов

Об этом в ходе совещания в Госрегуляторной службе по обсуждению проекта автоматической индексации тарифов УЗ заявил председатель Союза химиков Украины Алексей Голубов, передает Обозреватель.
"Не успеют высохнуть чернила на последнем документе о повышении тарифов, как появляется новый. И мы снова здесь обсуждаем, как эти тарифы повысить… С 2013 года по сегодняшний день тарифы выросли где-то в 3 раза. А скажите, что, выросли грузоперевозки? Нет, они ежегодно падают. Как-то улучшилось качество оказанных услуг? Ничего подобного. Но тарифы выросли в три раза", - заявил Голубов.
По его мнению, у "Укрзалізниці" есть другие пути для закрытия собственных финансовых дыр, кроме увеличения тарифов для грузоотправителей. В частности, Голубов подчеркнул: монополист не сделал ничего, чтобы остановить зафиксированные Федерацией роботодателей Украины схемы хищений на железной дороге.
"В 2017 году ФРУ издала документ, где расписаны недочеты УЗ в ее работе. К примеру, на Мелитопольском депо в сутки воруется 7-8 т дизтоплива. Мне как технологу непонятно, как это можно не предотвратить, имея на то желание? Есть расходные нормы по дизельке при движении состава и при его холостом ходу. Посчитали, сколько ездил, спросили, где топливо, посадили пару человек – и бегом все прекратилось. Но нет. До сих пор это происходит. За год только здесь УЗ теряет 2,5 млрд в год", - заявил Голубов.
Общие убытки УЗ от подобных хищений колеблются от 12 до 17 млрд в год, - отметил эксперт.
"А мы сидим и думаем, как еще повысить. Скоро возить нечего будет. Просто нечего. Если сейчас действительно страна уйдет в крен речного судоходства – у железной дороги будут, наверное, большие претензии… И я хотел бы от УЗ услышать, что они делают в этом году, что планируют делать в следующем по тем коррупционным делам, которые до сих пор тянутся. Хочу понять: то ли это так с низу до верху пронизано, что никто никого не может там за руку схватить, либо какие-то другие причины у этой бездеятельности?" - резюмировал Голубов.
барігино наследство
збирався на Панаму?
сам писав!
петрлексеич вже відчалив...
а тебе не взяв?
чому?
чи ти збрехав?
я до тебе не звертався...
с меня спросить хочешь?
ну попробуй... спроси..
засиділися!!!
усіх на бойню...
ти нам по вухам тута не їзди...
був тут один ... вже на Панаму поїхав...
ти чому ще тута-здеся???
або Бірючий глаза застить?
фури - приватний транспорт а "железнаядорога+" - це корупція...
а то що грошовій трипло - то я йому писав..
це він с петромлексійовичем отчалювати збирався...
він знає - тому і мовчить...
пеця поїхав, а копійчатого не покликав і не взяв...
сумує нине копійочний...
мабуть думаєшь через ціну тебе не повезли?..
почему у нас овощи и фрукты стоят столько же как в венгрии и польше?
почему у нас тариф на перевозки В ТРИ-ПЯТЬ РАЗ дешевле чем у них?
почему у людей КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ! зарплаты В ТРИ-ПЯТЬ РАЗ меньше чем у них?
квартиры и дома не дешевые
дети с образованием
автомобили дорогие
"люди в теме"
т.е. им ещё мало.. ещё не нажрались
или второй урожай надо зимой собирать?
В третьем классе в школе ты этого не проходил или в этом году только пойдёшь в третий класс?