 У нас на тысячу людей один генерал. Это ненормально, - глава ГПСУ Дейнеко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "BBC-Украина".
"(В 2008 году. - Ред.) нам добавили 3000 должностей. Введение новых должностей нужно было для усиления подразделений охраны государственной границы. А что произошло? Увеличили руководящее звено, идет полное несоответствие между подразделениями охраны границы и теми, кто сидит в теплых кабинетах здесь, на Владимирской, в Администрации Госпогранслужбы, в разного рода главных центрах.
У нас есть уже 8 региональных управлений - это структура, которая непосредственного участия в охране границы не берет, но оттягивает большой ресурс материально-технического обеспечения. Если 90% из тех, кто служит там, однажды просто не придут на работу, то никто не заметит, что что-то произошло", - отметил Дейнеко.
Он добавил, что в Государственной пограничной службе на данный момент 38 генералов, а штатная численность - около 43 тысяч: "То есть на тысячу человек у нас один генерал. Это ненормально. А по штату их может быть 54".
Отвечая на вопрос о том, какие изменения ждут ведомство после реформы, Дейнеко сообщил, что людей, которые не участвуют в охране границы, станет меньше.
"Кардинально меньше, генералов станет меньше в разы. При этом общая численность сокращаться не будет. Все должности, которые будут высвобождены, будут направлены на подразделения, которые непосредственно охраняют государственную границу", - подчеркнул он.
- Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием, - пафосно ответил Чарушкин
- За баллотированного двух небаллотированных дают.(с)
В Россіі - 1180 генералів.
В США - 800 генералів.
В Россіі - 1180 генералів.
В США - 800 генералів.
Ага...только перед этим зебобик этот штат в два раза увеличил...а потом когда создавал офис немножко сократил....
Что то мне подсказывает что тут будет тоже самое....
Диапроектор, компы обеспечивали сотрудники милиции.
Обратил внимание, что сисадмин у них полковник, а мальчик на побегушках, которого наняли принести забы ые в кладовке кабеля - тоже полковник!
И этим людям, которые в 45 лет вышли на пенсию, Гройсман ещё и индексировал пенсии за счёт реально работавших по 40-50 лет пенсионеров.
Уже писал, при совдепии в райотдел милиции работало до 10 человек во главе с капитаном, очень редко майором.
Теперь там не меньше сотни дармоедов, половина из которых старшие офицеры.
При этом, при совдепии никто не боялся ночью гулять в парке, чем, бывало, пользовались разные чекатилы
Обиженный полковник: как Сергей Дейнеко помог бежать Болотову и прогорел без Пшонки
напару з "героями України" (як свинячий тато і деякі директори гастрономів)
УРАЇНА СТАНЕ НАЙДЕМОКРАТИЧНІШОЮ ДЕРЖАВОЮ !
Лишены статуса участника боевых действий 11 человек.
Читать далее... | Печать id = 76014. 27.12.2016 | Штат Минюста за время руководства Петренко вырос в 1,5 разаВ 2013-14 годах в Минюсте работали 774 сотрудника, в 2015 году численность аппарата министерства была сокращена до 743 единиц, однако на 1 января 2016 года составляла 865 сотрудников. За 11 месяцев текущего года в аппарате Минюста добавилось еще 232 работника.
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В І-ому півріччі керівництво роздерибанили бюджет, виписали наперед усі річні премії і дотації, наприсвоювали після І-ого кварталу кучу нових посад і звань генералів і полковників, кошти на яких не були закладені з початку року, а тепер не має коштів...
Хай "новий" головний начальник Кордонслужби об'явить заробітну плату генералів в управлінні, а потім починає "метати ікру" та покаже їх деклараї за останні 5-ть років...
Усіх 90% генералів і полковників в центральному управлінні на ІІ-е півріччя 2019 року на 0,5 ставки... а восени (до зими) необхідно позбавлятися "трутнів" в управлінні Кордонслужби...
Зачем вообще генеральские должности в охране чего-либо. Генералы нужны для планирования операций и передвижения войск. В охране не может быть никаких операций. Надо просто стоять и охранять. Охранные фирмы обходятся без генералов.