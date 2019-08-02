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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3401) Дейнеко Сергей (8)

 У нас на тысячу людей один генерал. Это ненормально, - глава ГПСУ Дейнеко

Новый руководитель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко анонсировал масштабные изменения в своем ведомстве, включая сокращение генеральских должностей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "BBC-Украина".

"(В 2008 году. - Ред.) нам добавили 3000 должностей. Введение новых должностей нужно было для усиления подразделений охраны государственной границы. А что произошло? Увеличили руководящее звено, идет полное несоответствие между подразделениями охраны границы и теми, кто сидит в теплых кабинетах здесь, на Владимирской, в Администрации Госпогранслужбы, в разного рода главных центрах.

У нас есть уже 8 региональных управлений - это структура, которая непосредственного участия в охране границы не берет, но оттягивает большой ресурс материально-технического обеспечения. Если 90% из тех, кто служит там, однажды просто не придут на работу, то никто не заметит, что что-то произошло", - отметил Дейнеко.

Он добавил, что в Государственной пограничной службе на данный момент 38 генералов, а штатная численность - около 43 тысяч: "То есть на тысячу человек у нас один генерал. Это ненормально. А по штату их может быть 54".

Читайте также: "Ситуация катастрофическая": Глава Госпогранслужбы Дейнеко заявил о недофинансировании ведомства на 938 млн

Отвечая на вопрос о том, какие изменения ждут ведомство после реформы, Дейнеко сообщил, что людей, которые не участвуют в охране границы, станет меньше.

"Кардинально меньше, генералов станет меньше в разы. При этом общая численность сокращаться не будет. Все должности, которые будут высвобождены, будут направлены на подразделения, которые непосредственно охраняют государственную границу", - подчеркнул он.

Читайте также: Парк администрации Госпогранслужбы сократили на 40 автомобилей, их передадут в пограничные подразделения, - Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/n3140914
 
   
 Топ комментарии
 
Паркетных генералов и полковников больше чем в Европе. Штампуют пачками...с барского плеча. Сколько новых ктэджей в конча Заспе и не только построили за 5 лет войны.
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Не он ли перед "смертью" раздавал ордена и звания налево и направо?
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У нас был семинар в актовом зале одного подразделения МВД.
Диапроектор, компы обеспечивали сотрудники милиции.
Обратил внимание, что сисадмин у них полковник, а мальчик на побегушках, которого наняли принести забы ые в кладовке кабеля - тоже полковник!
И этим людям, которые в 45 лет вышли на пенсию, Гройсман ещё и индексировал пенсии за счёт реально работавших по 40-50 лет пенсионеров.
Уже писал, при совдепии в райотдел милиции работало до 10 человек во главе с капитаном, очень редко майором.
Теперь там не меньше сотни дармоедов, половина из которых старшие офицеры.
При этом, при совдепии никто не боялся ночью гулять в парке, чем, бывало, пользовались разные чекатилы
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Паркетных генералов и полковников больше чем в Европе. Штампуют пачками...с барского плеча. Сколько новых ктэджей в конча Заспе и не только построили за 5 лет войны.
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- Я штатским генералом буду, а тебе завидно? Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня,- пригрозил Дядьев.
- Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием, - пафосно ответил Чарушкин
- За баллотированного двух небаллотированных дают.(с)
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опять за старую ольгинскую пестню пестню взялись...про енералов больше чем в штатах У нас на тысячу людей один генерал. Это ненормально, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 7545.и пофигу,шо енералы это аваковские,а не армейские...
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конечно не нормально -надо на 500 солдат одного хъенерала
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где мой скипетр маршальский с брюльянтами??))
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уже 2 месяца, как злочинна влада нэ наживаэться на крови. А война и не думает затихать. Зебилы, вам не кажется, что вас где то *******?
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В Україні - 130 генералів.
В Россіі - 1180 генералів.
В США - 800 генералів.

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Не он ли перед "смертью" раздавал ордена и звания налево и направо?
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В ЗС України - 130 генералів.
В Россіі - 1180 генералів.
В США - 800 генералів.
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Не угадал. Это виновато наша тупость,жлобство и трусость. Какого качества народ,такое он воспитывает начальство, так он и живет.
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Та я это вижу, как никак 73%
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Ты прав, остальные идейные мародеры-мошеники.
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призначити всіх хенералів командирами рот і в наряди по 12 год через тиждень самі позвільняються
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Сдать нормативы и пройти полосу препятствий. Реально боевые смогут......
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які бойові? а один був.... брат Литвина, який пішки драпав з поля бою так, що автомобілі обганяв....
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это чучело просто карьерист, как и все его братья.
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Сформувати єнеральський батальйон і на передову.
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с 38 генералов ты можешь сформировать усиленный взвод, а не батальон. Учи матчасть.
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38 - ЭТО ТОЛЬКО В ГСПУ. С ОСТАЛЬНЫМИ КУДА БОЛЬШЕ БУДЕТ
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В поля и грязь им не захочется, да ещё и за капитанско-майорские зарплаты ))
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На тысячу думаю и полковника более чем достаточно.
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А что там с Павловским? Ну который 150 миллионов на топливе стырял? Только уволился по собственному?
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а ничо...оказалось шо предьявить ему нечего...ольгинская выдумка
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"У нас есть уже 8 региональных управлений - это структура, которая непосредственного участия в охране границы не берет, но оттягивает большой ресурс материально-технического обеспечения. Если 90% из тех, кто служит там, однажды просто не придут на работу, то никто не заметит, что что-то произошло", - отметил Дейнеко"
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У нас на тысячу людей один генерал. Это ненормально, - глава ГПСУ Дейнеко/ Правильно . Зеленский издал Указ о создании Офиса президента Украины путем сокращения численности сотрудников Администрации президента./Дело реформатора Хрущёва нужно продолжить, расширить и углубить.В 1962 году было проведено укрупнение районов и совнархозов. В РСФСР вместо 67 районов стало 24.Число совнархозов сократилось со 105 до 43. К сожалению, реваншисты -папередники, порохоботы по новому, не дали вызреть урожаю от реформ. А то мы бы давно жили при обещанном Хрущёвым коммунизме.
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Зеленский издал Указ о создании Офиса президента Украины путем сокращения численности сотрудников Администрации президента



Ага...только перед этим зебобик этот штат в два раза увеличил...а потом когда создавал офис немножко сократил.... У нас на тысячу людей один генерал. Это ненормально, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 70
Что то мне подсказывает что тут будет тоже самое....
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Переименование администрации в офис - это не для сокращения , а для увольнения не угодных согласно реорганизации Так позволяет на сегодня делать закон А вот о количестве работающих в офисе можно будет говорить немного позже Мое мнение их станет только больше
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"...вместо 67 районов стало 24.." О каких районах речь? Одних только областей там пять десятков, а ещё края, автономные республики, области и округа...
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"...вместо 67 районов стало 24.." О каких районах речь? / Иван Петрович Сидоров пацан чоткий, конкретный, реальный. За базар отвечает. /Совнархозы. Материал из Википедии - свободной энциклопедии.Укрупнение. Число районов (и соответственно совнархозов) сократилось со 105 до 43. Так, в РСФСР вместо 67 районов стало 24, а в УССР - 7 вместо 14[9].
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Дай Бог, чтоб его слова оказались не только словами. Потому что уже не раз было - новый руководитель обещает кардинальные изменения к лучшему, но воз и ныне там.
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Мало ! Даешь генерала на взвод ! Абсурд ! Только Петя за канденцию придумал 60 генералов . Каждый гражданин с - ВО , каждый солдат - генерал !
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Это ты брешешь -брешешь , четыре дня медалями серешь !
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включи мозги ! Пепа с полковника на генерал -майора , с ген- майора на ген -летеху , с ген -летехи на ген -палкана , с ген-палкана на ген- армии . Вот таких более -60 случаев за 5 лет . .
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как я тебе их включу?сам себе включи,я не знаю ,где у тебя тумблер. если ты даже не саображаешь,шо пацан без военной кафедры не может получить даже лейтенанта,не говоря уже о том,шоб командовать всей сбу
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спроси у Супрун , где у тебя тумблер . Я про птичек , ты про рыбу .
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ну да... У нас на тисячу людей один генерал. Це ненормально, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 2796кстати о птичках на теме о генералах авакяна
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Авакян должен сидеть вместе с Порошенко .
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кому должен?тебе?ну иди добивайся У нас на тисячу людей один генерал. Це ненормально, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 2647.зелебеня так не считает.
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думаю для многих они должны сидеть . и мне тоже ! Вместе пойдем . когда то ! А что считает Зе- по барабану он может и с ним видит улучшение . а может и не видит , мы не знаем. А может быть корова ...?
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а ты кто?богиня правосудия фемида?что точно знаешь кто виноват и кого сажать... У нас на тисячу людей один генерал. Це ненормально, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 5349вот корова-это ближе к теме.но там уже ляшко оккупировал.
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Я царица Несмияна поэтому все знаю ! Надо сажать !
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Тут треба дякувати всем без исключения папередникам с булавой.
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У нас был семинар в актовом зале одного подразделения МВД.
Диапроектор, компы обеспечивали сотрудники милиции.
Обратил внимание, что сисадмин у них полковник, а мальчик на побегушках, которого наняли принести забы ые в кладовке кабеля - тоже полковник!
И этим людям, которые в 45 лет вышли на пенсию, Гройсман ещё и индексировал пенсии за счёт реально работавших по 40-50 лет пенсионеров.
Уже писал, при совдепии в райотдел милиции работало до 10 человек во главе с капитаном, очень редко майором.
Теперь там не меньше сотни дармоедов, половина из которых старшие офицеры.
При этом, при совдепии никто не боялся ночью гулять в парке, чем, бывало, пользовались разные чекатилы
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Хорошего зебобик начальника границы поставил...особо честного....реформы будут...ждите...под себя загребет усЁ... У нас на тысячу людей один генерал. Это ненормально, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 7431
Обиженный полковник: как Сергей Дейнеко помог бежать Болотову и прогорел без Пшонки
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масу генералів за хабарі наплодив литвин
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порошенковські "генерали" повинні три дні на тиждень виконувати роботи по прибиранню вулиць від сміття, лайна і снігу.

напару з "героями України" (як свинячий тато і деякі директори гастрономів)
УРАЇНА СТАНЕ НАЙДЕМОКРАТИЧНІШОЮ ДЕРЖАВОЮ !
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СМИ: Численность аппарата на 46 (???) млн. населения Украины...1. 02.08.2019 | У нас на тысячу людей один генерал. Это ненормально, - глава ГПСУ Дейнеков Государственной пограничной службе на данный момент 38 генералов, а штатная численность - около 43 тысяч: "То есть на тысячу человек у нас один генерал. Это ненормально. А по штату их может быть 54".Читать далее... | Печать id = 19712. 07.03.2019 | В Украине больше 60 тыс. чел. в налоговой, а в Англии на 65 млн населения с этим эффективно справляется 3 тыс. налоговиков, - бизнесмен Соколовский. ИНФОГРАФИКАВ начале "гидности", пытался предложить ярылам концепцию тотальной уплаты налогов.Т.е. от торговца на рынке до комбинатов. Никому это не надо.Читать далее... | Печать id = 18623. 08.01.2019 | Статус участника боевых действий получили более 354,9 тыс. бойцов АТО, - Госслужба по делам ветеранов войныНа страну напало 52 гиркинца.Читать далее... | Печать id = 17994. 01.10.2018 | Статус УБД получили более 346 тыс. участников АТО, - Госслужба ветерановНа страну напало 52 гиковцаЧитать далее... | Печать id = 16575. 20.05.2018 | По европейским стандартам половину милиционеров и три четверти прокуроров следует сократить, - эксперт14.09.2016г. Хотите настоящих реформ? Выкиньте вон всех прокуроров, судей и налоговиков - АслундЧитать далее... | Печать id = 14686. 17.05.2018 | Порошенко ввел новую должность в ГПУ - прокурор по связи с ЕвроюстомЕсли работа не движется, раздувают штат. (авт.)Читать далее... | Печать id = 14657. 25.02.2018 | 498 тысячам военных пенсионеров повысят пенсии в среднем на 1500 гривен, - ГройсманНа повышение выделим 7 млрд грн. Выплаты будут из Пенсионного фонда". (На страну напало 52 варяги Гиркина)
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Тема барыги генеральские погоны раздавать в виде аванса преданности...
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Реально генерал должен командовать как минимум бригадой, т.е. примерно 3000 человек, но никак не полком. Есть еще штабные генералы, но при гораздо более крупных подразделениях, значит их должно быть немного. В результате имеем, что генералов должно быть раза в 3 меньше, чем сейчас.
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На ІІ-е півріччя не хватає фінансування Кордонслужби на 1 млрд.грн (40 млн.$)...
В І-ому півріччі керівництво роздерибанили бюджет, виписали наперед усі річні премії і дотації, наприсвоювали після І-ого кварталу кучу нових посад і звань генералів і полковників, кошти на яких не були закладені з початку року, а тепер не має коштів...
Хай "новий" головний начальник Кордонслужби об'явить заробітну плату генералів в управлінні, а потім починає "метати ікру" та покаже їх деклараї за останні 5-ть років...
Усіх 90% генералів і полковників в центральному управлінні на ІІ-е півріччя 2019 року на 0,5 ставки... а восени (до зими) необхідно позбавлятися "трутнів" в управлінні Кордонслужби...
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В армиях НАТО обычно от 1 должности на 1-1,5к военнослужащих. и чем меньше численность рода войск, тем относительно больше генералов.
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факт для осмысления главнокомандующему-дезертиру: чем меньше в стране зарплата генералов, тем больше в стране генералов.
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Хорошее начинание. Если сокращать "в разы" (раз в 5), то 30 генералов будут лишними, в том числе и "новоиспеченные". И куда их девать? Рапорты об отставке добровольно никто не подаст. Уволишь - суд. Поэтому всё останется как есть. (Да и Дейнеко - полковник, и скоро, вероятно, сам станет генералом. Тридцать девятым).
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Як раз на носі черговий звєздопад, 24 серпня.
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было бы желание. Можно просто взять и сократить эту хенеральскую должность.
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наша песня хороша, начинай с начала...старых генералов отправят на пенсию, а потом наберут новых
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Когда в 2014 году российская техника с оккупантами свободно пересекла государственную границу Украины, что делали генералы пограничной службы? Ничего. Так зачем они нужны?
Зачем вообще генеральские должности в охране чего-либо. Генералы нужны для планирования операций и передвижения войск. В охране не может быть никаких операций. Надо просто стоять и охранять. Охранные фирмы обходятся без генералов.
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Генералья,що сміття - Самий час будувати в Кончі сміттєспалювальний завод У нас на тисячу людей один генерал. Це ненормально, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 7561
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Эти звания и должности - взятки от власти прохиндеям в погонах за верность их режиму. Последниие примеры - петины назначения перед своим фиаско.
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