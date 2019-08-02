 Отсутствие жесткого законодательного регулирования привело к тому, что каждый пятый подросток в Украине курит вейпы и IQOS, - Bne IntelliNews

Об этом пишет международное издание bne IntelliNews со штаб-квартирой в Берлине.
В материале говорится, что Украина не соблюдает Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака и до сих пор не подготовила нормативную базу для контроля над этим рынком. В результате в стране наблюдается "взрывной рост" электронных сигарет, которые представляют не меньшую опасность, чем обычные.
В частности, электронные сигареты, IQOS, Juul и их аналоги также вызывают никатиновую зависимость и оказывают вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему и легкие. Однако это не мешает брендам электронных сигарет продвигать эту продукцию среди детей и подростков, пишет bne IntelliNews. Так, в прошлом году исследование международной организации Campaign for Tobacco-Free Kids показало десятки нарушений законов о запрете рекламы табачных изделий возле киевских школ. В рамках глобальной промо-кампании Philip Morris в Восточной Европе в Украине продвигают "дружественные к IQOS" бары и рестораны, IQOS спонсирует кулинарные фестивали и модные мероприятия для детей и подростков, реклама бренда присутствует на автомобилях.
Масштаб последствий показало глобальное исследование употребления табака среди молодежи. В Украине более 40% подростков (в возрасте от 13 до 15 лет) пробовали электронные сигареты, а почти каждый пятый регулярно их употребляет. Кроме того, 13,5% украинских подростков регулярно курят табак, а более 46% опрошенных признаются, что хотели бы попробовать.
Издание пишет о том, что команде Зеленского необходимо ужесточить регулирование и привести законы о борьбе с курением в соответствие с европейскими стандартами, несмотря на сопротивление табачных корпораций. "Промышленному лоббированию часто удавалось сорвать украинские инициативы в отношении налогов на табак и рекламы. Табачная индустрия даже использовала голос украинского правительства в международных организациях, чтобы лоббировать такие меры, как обычная упаковка, — говорится в материале. — Новое правительство может снизить уровень заболеваемости раком и расходы на здравоохранение, одновременно увеличив продолжительность жизни в Украине. Несмотря на войну и вспышки инфекционных заболеваний, сердечно-сосудистые заболевания, рак и респираторные заболевания остаются тремя основными причинами смерти украинцев".
Инф. «ФАКТОВ»
Житель Павлограда (Днепропетровская область) не успел воспользоваться приобретенной электронной сигаретой, как вейп разорвало, сильно ранив владельца.
Парень получил рваную рану голени, открытую черепно-мозговую травму. Инородное тело попало в мягкие ткани головы.
А если в жиже нету никотина, как она зависимость появится ?
Да, поправьте пож-та "никАтиновая зависимость" на "никОтиновая зависимость", глаз режет, граммар-наци негодует.
которые представляют не меньшую опасность, чем обычные.
Полный маразм. Основной вред обычных сигарет - от смол.
Однако это не мешает брендам электронных сигарет продвигать эту продукцию среди детей и подростков
IQOS спонсирует кулинарные фестивали и модные мероприятия для детей и подростков
Пусть вот это писцако зайдет на сайт IQOS или GLO и попробует там что-либо заказать, не подтвердив свой 18+ летний возраст. На сайте GLO вообще требуют скан-копию паспорта.
100% заказная статейка. Видимо, от одной из тех конкурирующих компаний, которым мозгов не хватает запустить свою разработку заменителей традиционных сигарет.