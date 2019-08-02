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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество, Здоровье
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Все про:курение (214) подростки (159)

 Отсутствие жесткого законодательного регулирования привело к тому, что каждый пятый подросток в Украине курит вейпы и IQOS, - Bne IntelliNews

Команда президента Владимира Зеленского должна провести "шоковую терапию" в сфере здравоохранения в части регулирования рынка электронных сигарет, а также так называемых продуктов "с пониженным риском", включая IQOS и Juul от Philip Morris International.

 Об этом пишет международное издание bne IntelliNews со штаб-квартирой в Берлине.

В материале говорится, что Украина не соблюдает Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака и до сих пор не подготовила нормативную базу для контроля над этим рынком. В результате в стране наблюдается "взрывной рост" электронных сигарет, которые представляют не меньшую опасность, чем обычные.

В частности, электронные сигареты, IQOS, Juul и их аналоги также вызывают никатиновую зависимость и оказывают вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему и легкие. Однако это не мешает брендам электронных сигарет продвигать эту продукцию среди детей и подростков, пишет bne IntelliNews. Так, в прошлом году исследование международной организации Campaign for Tobacco-Free Kids показало десятки нарушений законов о запрете рекламы табачных изделий возле киевских школ. В рамках глобальной промо-кампании Philip Morris в Восточной Европе в Украине продвигают "дружественные к IQOS" бары и рестораны, IQOS спонсирует кулинарные фестивали и модные мероприятия для детей и подростков, реклама бренда присутствует на автомобилях.

Масштаб последствий показало глобальное исследование употребления табака среди молодежи. В Украине более 40% подростков (в возрасте от 13 до 15 лет) пробовали электронные сигареты, а почти каждый пятый регулярно их употребляет. Кроме того, 13,5% украинских подростков регулярно курят табак, а более 46% опрошенных признаются, что хотели бы попробовать.

Издание пишет о том, что команде Зеленского необходимо ужесточить регулирование и привести законы о борьбе с курением в соответствие с европейскими стандартами, несмотря на сопротивление табачных корпораций. "Промышленному лоббированию часто удавалось сорвать украинские инициативы в отношении налогов на табак и рекламы. Табачная индустрия даже использовала голос украинского правительства в международных организациях, чтобы лоббировать такие меры, как обычная упаковка, — говорится в материале. — Новое правительство может снизить уровень заболеваемости раком и расходы на здравоохранение, одновременно увеличив продолжительность жизни в Украине. Несмотря на войну и вспышки инфекционных заболеваний, сердечно-сосудистые заболевания, рак и респираторные заболевания остаются тремя основными причинами смерти украинцев".

Источник: https://censor.net.ua/n3140913
 
   
 Топ комментарии
 
Думаю, просто хотят поднять акцизы чтобы бабла побольше срубить, и на этом кагбэ всё...
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Курят дебилы разные это их проблемы 😅
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Давно пора прикрутить эту тему и половину налогов с табака направить на развитие спорта во всей стране.
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Паління шкодить здоров'ю!
Инф. «ФАКТОВ»

Житель Павлограда (Днепропетровская область) не успел воспользоваться приобретенной электронной сигаретой, как вейп разорвало, сильно ранив владельца.
Парень получил рваную рану голени, открытую черепно-мозговую травму. Инородное тело попало в мягкие ткани головы.
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Курят дебилы разные это их проблемы 😅
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Курят - дебилы! Проблема - общегоссударственная! Потому как до сих пор не известны последствия от этих электронных самокруток. Может быть так что когда эти недоумки вырастут то станут калеками и государство каждому ПЯТОМУ будет платить пособие по инвалидности!
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Ниже один "умник" написал - мол, мое здоровье - не собачье дело государства. Я и ответила - что тогда всем курящим инвалидам не следует платить пенсии, раз это личное дело курильщика.
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Катерина, происходит естественный отбор. Люди с пониженным IQ, безмозглые, с узким кругозором, склонные неооценивать риски, не ценящие свое здоровье, имеют природное право умереть первыми, как самые слабые. И ничего вы здесь не сделаете. Такие были всегда, есть и будут. Ту пенсию по инвалидности, которую платит государство и пенсией назвать нельзя, это просто насмешка над здравым смыслом. Нужны исследования и публикация их результатов, а также доведение информации до населения. Многие ведь как дети, всякую дрянь в рот тянут, не задумываясь о последствиях, и ничего вы с ними не поделаете. Все эти кальяны, Айкосы и другая гадость им доставляет удовольствие и наносит вред здоровью. Но я спрошу вас, не больший ли вред здоровью всех нас наносят дымящие предприятия, десятки миллионов автомобилей, асфальт, корагенат в разрешенной колбасе, ядерные могильники, спиртное и обычные сигареты? Поэтому свинья свою лужу найдет в любом случае, смысла ее ограничивать нет.
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Все верно, но это грозит усугублением демографической катастрофы. Поэтому это угроза будующему государства и госструктуры должны жестко контролировать все бизнесы несущие риски ухудшения здоровья, особенно легко зомбируемой, молодежи.
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И как это будет выражаться инвалидность?
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А вы знаете ,что не курящие люди живущие в городе выкуривают 1200 "сигарет" в сутки. И эти исследования проводили в Кракове. Всего навсего.
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А ну да акцизик надобно прилипить.
А если в жиже нету никотина, как она зависимость появится ?
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Если ты слово "жижа" знаешь, то что ты такое говоришь? Есть без никотина, а есть и с никотином, в т.ч. и большим содержанием.
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Конечно знаю Именно благодаря вейпу и спрыгнул. И уж точно лучше пусть вейп юзают, чем это гомнецо современно "сигареты" курят. Вреда уж точно в разы меньше.
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Во многих моделях есть никотин. Главная опасность - привлекательность для детей и молодёжи.
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А сигаретные ларьки на каждой остановке, растущие как грибы, их не привлекают ?
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Нужно запретить по 10 наименований одной марки, убрать индикатив. За бычок под ногами 1000 грн штраф.
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Думаю, просто хотят поднять акцизы чтобы бабла побольше срубить, и на этом кагбэ всё...
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Могли бы тупо жрать пивас литрами, или курить табак? Да, барыги не любят когда не могут нажиться на лохах.
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Думаю, просто хотят поднять акцизы чтобы бабла побольше срубить, и на этом кагбэ всё...
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Под шумок снова цены что ли поднимут?
Да, поправьте пож-та "никАтиновая зависимость" на "никОтиновая зависимость", глаз режет, граммар-наци негодует.
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Это в данное время сама главная и самая насущнейшая проблема в нашей стране которой безотлагательно и в первейшую очередь должна занятся маладая зека *****
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больше вейпов меньше мокрощелов в наколках секси
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Бред сивой кобылы!
которые представляют не меньшую опасность, чем обычные.

Полный маразм. Основной вред обычных сигарет - от смол.
Однако это не мешает брендам электронных сигарет продвигать эту продукцию среди детей и подростков

IQOS спонсирует кулинарные фестивали и модные мероприятия для детей и подростков

Пусть вот это писцако зайдет на сайт IQOS или GLO и попробует там что-либо заказать, не подтвердив свой 18+ летний возраст. На сайте GLO вообще требуют скан-копию паспорта.
100% заказная статейка. Видимо, от одной из тех конкурирующих компаний, которым мозгов не хватает запустить свою разработку заменителей традиционных сигарет.
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Пусть государство идет ***. Не его собачье дело моё здоровье. Запретите еще сладкое, мучное и сало, бо сильно нужны здоровые рабы. Вот и не удивляйтесь, почему хер вам а не налоги.
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Тогда, справедливости ради, всем курящим и пьющим инвалидам хер, а не пенсии. Потому как не "его собачье дело" ваше здоровье.
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ПЕНСИЮ ЧЕЛОВЕК ЗАРАБАТЫВАЕТ СВОИМ ТРУДОМ. НА ШО ЕЕ ТРАТИТЬ - ЕГО ДЕЛО. ХОТЬ НА СИГИ, ХОТЬ НА ШЛЮХ
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Давно пора прикрутить эту тему и половину налогов с табака направить на развитие спорта во всей стране.
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Все эти вейпы, Айкосы думаете были созданы для того, чтобы курение меньше вреда наносило? Как бы не так - как раз ради того, чтобы обходить законодательство в сфере табака и тем самым получать больше прибыли. Ну и плюс влияние на молодежь, которая в последние годы стало отходить от понятия "курить - круто". Просто оседлали эту волну, немного ее изменив "курить сигареты - не круто. А вот парить - модно и классно". Думаю, не один миллион был вложен в рекламу видео типа "красивые фокусы и фигуры из вейпа"
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хм смотрим кто там нам байки чешет про табчников- электро дудки им конкуренты а вреда не считая шахидов с мехмодами из пту по меньше чем от сигарет Відсутність жорсткого законодавчого регулювання призвела до того, що кожен п'ятий підліток в Україні курить вейпи та IQOS, - bne IntelliNews - Цензор.НЕТ 1631
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катя изучи матчать а потом будешь строчить по клавишам, основной вред курильщику наносят именно СМОЛЫ, которые в вэйпах и айкосах отсутствуют
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На Твиче все девки сидят с вейпами, как ежики в тумане.
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Единственная ситуация, когда я видела косвенную пользу курения - в хирургических отделениях. После ряда операций, особенно на органах брюшной полости, через некоторое время после вмешательства нужно начинать двигаться, дабы не развилась спаечная болезнь (опасное послеоперационное осложнение, грозящее летальным исходом). Так вот, опытные хирурги знают - некурящего человека нужно постоянно тыкать, чтобы прошелся хотя бы по отделению. Забьешь на это - он так и будет валяться и ходить в судно, потому что пошевелится - больно. А курящий сам начинает ходить пораньше, чтобы покурить. И это обстоятельство с лихвой нивелирует более низкую скорость заживления у курильщиков
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да уж лучше пусть курят вэйпы и айкосы с гло, чем сигареты со всеми смолами
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