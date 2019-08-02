EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом, Технологии
  7244  64
Все про:компьютеры (101) Россия (73492)

 Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Центра цифровой экспертизы Роскачества подготовил рекомендации, как обезопасить свой компьютер и смартфон от хакеров. Они предлагают заклеивать камеру и микрофон ноутбуков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "ТАСС".

"Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет "полезную нагрузку", заложенную в нее создателем - она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве", - отметил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами. По их словам, это происходит даже при отключенном доступе к камере или микрофону.

"Вынуждены констатировать, что, действительно, заклейка камеры и микрофона - уже не паранойя, а одно из правил "цифровой гигиены", - отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы тратят на гаджеты 2 миллиарда гривен в месяц

Источник: https://censor.net.ua/n3140911
 
   
 Топ комментарии
 
Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 4794
выходя из дому, не забудьте заклеить скотчем рот ! Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 6529
 показать весь комментарий
 
лаборатории касперского - это вредоносная программа
 показать весь комментарий
 
в первую очередь клаву!

чтоб ручки не шалили..... Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 740
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в первую очередь клаву!

чтоб ручки не шалили..... Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 740
 показать весь комментарий
 
 

выходя из дому, не забудьте заклеить скотчем рот ! Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 6529
 показать весь комментарий
 
 
по данным "лаборатории касперского", 37,9% пользователей заклеивают веб-камеру ноутбуков.
 показать весь комментарий
 
 
лаборатории касперского - это вредоносная программа
 показать весь комментарий
 
 
Не параноя, а "цифрова гігієна": Росякість порекомендувало заклеювати камеру і мікрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 4319

Это единственный гаджет на масковии который не шпионит за пользователем.
 показать весь комментарий
 
 
У меня совершенно безобидная фитнес -программа которая даже и не просила доступа к камере написала "У вас камера закрьіта, откройте камеру"
 показать весь комментарий
 
 
просто хотела оценить процент жира в организме для более точного подбора тренировочной программы, включайте!
 показать весь комментарий
 
 
Это верно! А монитор закрасить яркими красками, праздничными. И всё это в перчатках, как и работа на клаве! И- заживём-с-с-с!
 показать весь комментарий
 
 
Правильно!
Иначе Навальный заползет россиянам в глаза и уши и поселится там
 показать весь комментарий
 
 
Для тих, хто марить безпекою, та ще не готовий вимкунти мережевий кабель роутера Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 9020

1. Встановлюємо Ubuntu або Mint

2. Купуємо будь-який VPN (Німці та Нідерланди для України краще за все підходять)

3. Якщо SSD диск, то можете увімкнути шифрування данних (не відобразиться на швидкодії)

Все, тепер якщо комусь знадобиться інформацію, її легше буде вибити з Вас паяльником, ніж ламати ваше поделко Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 2333
 показать весь комментарий
 
 
Я з серверною Убунтою працюю, класна штука. В мене (з поміж іншого) є ще старі сервера, з 1 ГБ оперативки (DDR2) і повільними дисками. Я там обрізав все що міг, прооптимізував усі процеси, жодного зайвого (війна за кожен мегабайт оперативної пам'яті :)), так вони й досі літають з 100-відсотковим аптаймом.

Microsoft Azure курить в сторонці Не параноя, а "цифрова гігієна": Росякість порекомендувало заклеювати камеру і мікрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 7701
 показать весь комментарий
 
 
Для серверов есть есть CentOS или Debian , это получше чем поделие Шатлврота . Лучше бреши о том , какой был хороший Порошенко и как Зе угробит Украину . Починай ... Не параноя, а "цифрова гігієна": Росякість порекомендувало заклеювати камеру і мікрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 4903
 показать весь комментарий
 
Убунта власне і прийшла на заміну Debian. А Сентос я не дуже люблю (суб'єктивно).
 показать весь комментарий
 
Давай лучше помолись на Порошенко , а я чайку попью , послухаю трохи Не параноя, а "цифрова гігієна": Росякість порекомендувало заклеювати камеру і мікрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 3145
 показать весь комментарий
 
Поясню . Ты тут брехал , про коррупционную скотину Порошенко , типо как без него пропадет Украина , также ты брешешь и о способностях hardware . И то и другое - брехня . Про hardware ты уже сегодня сбрехал , теперь очередь брехать о великом реформаторе Порошенко .
 показать весь комментарий
 
Навіть не знаю, що сказати. Звідки в тебе стільки негативу? Окей, закінчимо розмову. Бажаю тобі більше добра в цьому житті.
 показать весь комментарий
 
 
" 3. Якщо SSD диск, то можете увімкнути шифрування данних (не відобразиться на швидкодії) "

Брехло . 8% потери скорости Не параноя, а "цифрова гігієна": Росякість порекомендувало заклеювати камеру і мікрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 4537
 показать весь комментарий
 
 
P.S. Малось на увазі, що людина (користувач) не відчує це. Тому був і зроблений наголос на швидкісних накопичувачах SSD.

Звісно, будь-який процес шифрування вимагає зрештою дешифрування данних - тобто додаткови часових затрат - зниження швидкодії.
 показать весь комментарий
 
Одне зауваження - не паяльник, а терморектальний криптоаналізатор
 показать весь комментарий
 
И зашивать детородные органы, для обслуги Путина хватит и миллиона обезьян.
 показать весь комментарий
 
В современных компах и ноутбуках есть обычный механический затвор камеры. Поэтому клеить чего то идиот только станет.
 показать весь комментарий
 
 
В ноутбуках?? Механический затвор камеры??? Где вы такое видели?
Передо мной сейчас 3 современных ноутбука разных марок, купленные от года до месяца тому назад - ни в одном даже намека нет на какой-то механический затвор камеры.
 показать весь комментарий
 
 
у мну хьюлет элитбук. в ньом фсьо есть... но такой муйни тоже нет... засада. Не параноя, а "цифрова гігієна": Росякість порекомендувало заклеювати камеру і мікрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 2688


 показать весь комментарий
 
Всё верно советует этот Роскачество. Бережёного Бог бережёт (с)
 показать весь комментарий
 
 
Тю, я и без советов всегда так делаю. Сейчас взламать чужой комп и наблюдать за вами через вебку раз плюнуть. То же самое и с телефоном.
 показать весь комментарий
 
Ты недооцениваешь реальную угрозу. Может быть не интересен ты но а твои знакомые и родственники. Например кацапы отлавливают не только важных им людей а и тех через которых им можно надавить и завербовать.
 показать весь комментарий
 
Главное пароль делай посложнее, например 12345 или qwerty. И можешь жить спокойно.
 показать весь комментарий
 
нічого дивного...мордор..--кругом врагі
 показать весь комментарий
 
 
странно! .. ничего не сказано про шапочку из фольги, а ведь она действует на расиянцев!!! Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 323
Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 9786
 показать весь комментарий
 
 
Аксиома : москаль делает то, в чём обвиняют всех вокруг.
По этому да. надо заклеивать.
 показать весь комментарий
 
 
А ще зав"язати собі очі,та заткнути вуха.Ватою. І компьютер взагалі не вмикати.Дивитись виключно кісель-тв.
 показать весь комментарий
 
 
Ну...у Цукенберга тож камера на ноутбуке заклеена чем-то - это видно на некоторых презентациях.
 показать весь комментарий
 
а может просто - не пользоваться плодами цивилизации, пришедшей из-за поребрика?
слушайте радио и звоните в рельсу - там точно не подсмотрят... но услышат!))))
гасите Сибирь, дебилы !!!
 показать весь комментарий
 
 
на сайберию тушить нельзя по причине того что эти земли китайцам отданы и площади предназначены для вырубки лесов. А так пожары просто русню зашкварят и оставшихся хакассов перегонят на другие земли.
 показать весь комментарий
 
 
я что-то тоже такое подозреваю... съэкономят на расчистке под китайские теплицы))))
 показать весь комментарий
 
 
У меня телефон пишет по утрам, когда разблокируется по лицу: "откройте глаза пошире". Знает собака, что я только их еле продрал.
 показать весь комментарий
 
 
...из опыта; в парашке заряда 3800а/ч. батареи смарта едва хватает на сутки.
 показать весь комментарий
 
 
Вывод:
1. телефон гавно;
2. телефон старое гавно;
3. мобильная сеть на заслашке - полное гавно;
4. русня сама по себе - гавно.
 показать весь комментарий
 
 
вот оно что, просто спорил на 4ПДА с чуваком из кацапстана. Он доказывал что при средней нагрузке Редми Нот 7 живет 1 день у меня с таким же приб. использованием легко 2 дня.
Надо тому кацапу посоветовать камеру просто заклеить что ФСБшники меньше пялились и батарея держала Не параноя, а "цифрова гігієна": Росякість порекомендувало заклеювати камеру і мікрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 6232
 показать весь комментарий
 
 
кацапам краще ягель збирати треба, бо скоро капець масковії буде!!))
 показать весь комментарий
 
и не писать электронные письма, только почтой отправлять!
 показать весь комментарий
 
Заклеил на всякий случай вэб-камеру в смартфоне, чем черт не шутит.
 показать весь комментарий
 
Можно отключать интернет или ставить авиарежим.
 показать весь комментарий
 
Краще роти ,аби нежрали, вуха ,аби нечули, й носи,аби невідчували навколишнього й власного смердіжу Не параноя, а "цифрова гігієна": Росякість порекомендувало заклеювати камеру і мікрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 9690
 показать весь комментарий
 
и презерватив сверху натятуть не забудте!!!! )))))
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх