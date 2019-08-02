 Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "ТАСС".
"Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет "полезную нагрузку", заложенную в нее создателем - она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве", - отметил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами. По их словам, это происходит даже при отключенном доступе к камере или микрофону.
"Вынуждены констатировать, что, действительно, заклейка камеры и микрофона - уже не паранойя, а одно из правил "цифровой гигиены", - отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.
чтоб ручки не шалили.....
выходя из дому, не забудьте заклеить скотчем рот !
Это единственный гаджет на масковии который не шпионит за пользователем.
Иначе Навальный заползет россиянам в глаза и уши и поселится там
1. Встановлюємо Ubuntu або Mint
2. Купуємо будь-який VPN (Німці та Нідерланди для України краще за все підходять)
3. Якщо SSD диск, то можете увімкнути шифрування данних (не відобразиться на швидкодії)
Все, тепер якщо комусь знадобиться інформацію, її легше буде вибити з Вас паяльником, ніж ламати ваше поделко
Бубунту - гавно
Microsoft Azure курить в сторонці
Брехло . 8% потери скорости
Звісно, будь-який процес шифрування вимагає зрештою дешифрування данних - тобто додаткови часових затрат - зниження швидкодії.
Передо мной сейчас 3 современных ноутбука разных марок, купленные от года до месяца тому назад - ни в одном даже намека нет на какой-то механический затвор камеры.
По этому да. надо заклеивать.
слушайте радио и звоните в рельсу - там точно не подсмотрят... но услышат!))))
гасите Сибирь, дебилы !!!
1. телефон гавно;
2. телефон старое гавно;
3. мобильная сеть на заслашке - полное гавно;
4. русня сама по себе - гавно.
Надо тому кацапу посоветовать камеру просто заклеить что ФСБшники меньше пялились и батарея держала