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Все про:налоги (2621) Польша (4845) трудовая миграция (197) миграция (202)

 Остановить "отток мозгов": Польша отменила для молодежи налог на доходы

В Польше отменили налог на доходы физических лиц для работников младше 26 лет, которые зарабатывают меньше 20 000 евро в год.

Нововведение вступило в силу с 1 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Налог на доходы для этой категории граждан уменьшился с 18% до 0.

Послабление касается лиц младше 26 лет, которые зарабатывают меньше 85,5 тысячи злотых (20000 евро) в год. Ожидается, что благодаря этому возрастет благосостояние почти 2 млн поляков.

В правительстве надеются, что эта мера также убедит вернуться домой молодых поляков, работающих за рубежом. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что это "предотвратит дальнейшие потери, обескровливание населения, что особенно болезненно для нации и общества, когда речь идет о молодом поколении".

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По его словам, со вступления Польши в Евросоюз в 2004 году из страны уехали около полутора миллиона поляков. Это сопоставимо с населением Варшавы. Согласно другим подсчетам, из страны выехали около двух миллионов поляков.

Отмена налога для молодежи является лишь частью более широкого пакета социальных выплат, который правительство Польши решило ввести перед осенними парламентскими выборами. Среди них - денежные бонусы для семей с детьми и единовременная выплата пенсионерам.

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Недавний опрос Национального банка Польши показал, что около 15 процентов польских эмигрантов готовы вернуться домой. Особенно это касается тех, кто живет в Великобритании, где есть перспектива жесткого Brexit.

Источник: https://censor.net.ua/n3140910
 
   
 Топ комментарии
 
У нас тоже есть такое Ахметов платит 1% от своих доходов. Яценюки-Свинарчуки 5% роялти. По ОВГЗ нет никакого налогообложения доходов. Остановить "отток мозгов": Польша отменила для молодежи налог на доходы - Цензор.НЕТ 2791 Всё сделано для страны дефективных менеджеров, паважных людэй и прафэсионалов.
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Вот как то так. А кабмин радуется денежным переводам от заробитчан и записывает их как доход, и к валовому продукту плюсует. Математика от винницкого торговца труселями, неуча от техникума МАУП за 2 года, где его никто не видел.
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Дуже прогрисивне рішення для поляків.


п.с. Варто було б нашому уряду також попрацювати в цьому напрямку.
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Дуже прогрисивне рішення для поляків.


п.с. Варто було б нашому уряду також попрацювати в цьому напрямку.
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Ти що- з глузду з'їхав? А яким коштом тоді собачі буди будувати?
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Вот как то так. А кабмин радуется денежным переводам от заробитчан и записывает их как доход, и к валовому продукту плюсует. Математика от винницкого торговца труселями, неуча от техникума МАУП за 2 года, где его никто не видел.
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Смотря куда он плюсует эти переводы . Если к ВВП ( внутреннему валовому продукту ) то это не правильно , а если к ВНД ( валовому национальному доходу ) то это правильно . Переводы из за границы ( любые ) сюда входят . Зупинити "відтік мізків": Польща скасувала для молоді податок на доходи - Цензор.НЕТ 2612 .
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У нас тоже есть такое Ахметов платит 1% от своих доходов. Яценюки-Свинарчуки 5% роялти. По ОВГЗ нет никакого налогообложения доходов. Остановить "отток мозгов": Польша отменила для молодежи налог на доходы - Цензор.НЕТ 2791 Всё сделано для страны дефективных менеджеров, паважных людэй и прафэсионалов.
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И только Зеля с Шефирами то налоги платят за себя и за того парня, то в армии служат...
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Щоб вони розуміли у потужних реформах!!!
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Вот что значит государственное мышление
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В нас вже 10 мільйонів виїхало і всім пофіг
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Мозги и 20к евро в год?
Это какие-то "стартапперы" по ходу
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до 26 лет уже опытные спецы?
норм средняя зп 1,5-2к евро в месяц тем более для Польши. И то не всем платят.
Но это им не поможет, у них теперь безвиз с США а там для инженеров например стартует от 30к$ в год.
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вот видно поляки реально что то делают для граждан, типа налоги отменяют! а наши наоборот новые налоги вводят и тарифы подымают чтобы украинцам жизнь медом не казалась!!
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Довели барыги Польшу до ручки. Зарплата всего 20000 евро в год, и поляки тикают за границу на работу.
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Вот в ДУМАЮЩЕЙ стране - думают. Дети ИХ чиновников живут и будут жить в Польше. Поэтому они думают о будущем.
У нас что? Как всегда "нема грошей". А во на кредиты всяким левым фирмам с офшора есть, есть дотации "миллиардерам", есть "рефинансирование" ЧАСТНЫХ банков. Вот нафига ГАРАНТИРОВАТЬ именем Украины вклады в ЧАСТНЫХ банках?? А еще есть свинаручки, олигархи "умные", темы, темки и схемки.
Все вместе они - как авиалайнер в 10 этажей. Хрен взлетишь.
Вот и уезжает молодежь, сначала временно, затем навсегда.
ПОЧЕМУ государство не строит дома (ведь "СВАИМ" землю находят), не организует ипотеку?
Ипотеку в долларах или золоте, под 3%. 1% - на расходы, 2% на инфляцию.
Почему государство не хочет помочь мелкому и среднему бизнесу адекватными кредитами под 4-5%. Помочь тем кто работает "в белую".
Почему ОДНИ платят налоги и за эти налоги государство даже самую задрыпаную бомагу не даст бесплатно? А те кто ничего, никогда не платил - смеются.
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В Польше и в армии не должен служить, а у нас как у царя путина - должен отслужить в рабской призывной армии!!!
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У нас наоборот, введут налог на доходы заробитчан)))
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ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ ЗА КАКУЮ РАБОТУ ДАЖЕ ПОЛЯКУ И ДАЖЕ В ВАРШАВЕ ПЛАТЯТ ПО 7000 ЗЛОТЫХ В МЕСЯЦ.
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