 Остановить "отток мозгов": Польша отменила для молодежи налог на доходы

Нововведение вступило в силу с 1 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Налог на доходы для этой категории граждан уменьшился с 18% до 0.
Послабление касается лиц младше 26 лет, которые зарабатывают меньше 85,5 тысячи злотых (20000 евро) в год. Ожидается, что благодаря этому возрастет благосостояние почти 2 млн поляков.
В правительстве надеются, что эта мера также убедит вернуться домой молодых поляков, работающих за рубежом. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что это "предотвратит дальнейшие потери, обескровливание населения, что особенно болезненно для нации и общества, когда речь идет о молодом поколении".
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По его словам, со вступления Польши в Евросоюз в 2004 году из страны уехали около полутора миллиона поляков. Это сопоставимо с населением Варшавы. Согласно другим подсчетам, из страны выехали около двух миллионов поляков.
Отмена налога для молодежи является лишь частью более широкого пакета социальных выплат, который правительство Польши решило ввести перед осенними парламентскими выборами. Среди них - денежные бонусы для семей с детьми и единовременная выплата пенсионерам.
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Недавний опрос Национального банка Польши показал, что около 15 процентов польских эмигрантов готовы вернуться домой. Особенно это касается тех, кто живет в Великобритании, где есть перспектива жесткого Brexit.
п.с. Варто було б нашому уряду також попрацювати в цьому напрямку.
Это какие-то "стартапперы" по ходу
норм средняя зп 1,5-2к евро в месяц тем более для Польши. И то не всем платят.
Но это им не поможет, у них теперь безвиз с США а там для инженеров например стартует от 30к$ в год.
У нас что? Как всегда "нема грошей". А во на кредиты всяким левым фирмам с офшора есть, есть дотации "миллиардерам", есть "рефинансирование" ЧАСТНЫХ банков. Вот нафига ГАРАНТИРОВАТЬ именем Украины вклады в ЧАСТНЫХ банках?? А еще есть свинаручки, олигархи "умные", темы, темки и схемки.
Все вместе они - как авиалайнер в 10 этажей. Хрен взлетишь.
Вот и уезжает молодежь, сначала временно, затем навсегда.
ПОЧЕМУ государство не строит дома (ведь "СВАИМ" землю находят), не организует ипотеку?
Ипотеку в долларах или золоте, под 3%. 1% - на расходы, 2% на инфляцию.
Почему государство не хочет помочь мелкому и среднему бизнесу адекватными кредитами под 4-5%. Помочь тем кто работает "в белую".
Почему ОДНИ платят налоги и за эти налоги государство даже самую задрыпаную бомагу не даст бесплатно? А те кто ничего, никогда не платил - смеются.