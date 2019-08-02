 Зеленский сегодня посетит Ивано-Франковскую область

Об этом сообщает сайт президента, передает Цензор.НЕТ.

"Глава государства примет участие в совещаниях по реконструкции терминала и инфраструктуры аэропорта в областном центре и по развитию региона Украинских Карпат. Кроме того, Владимир Зеленский представит нового руководителя областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Также глава государства осмотрит один из разрушенных наводнениями мостов и примет участие в совещании по его восстановлению.

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