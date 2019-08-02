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Все про:Зеленский (2357) ОГА (1484) Ивано-Франковская область (380)

 Зеленский сегодня посетит Ивано-Франковскую область

Президент Владимир Зеленский сегодня, 2 августа, будет находиться с рабочей поездкой в ​​Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает сайт президента, передает Цензор.НЕТ.

"Глава государства примет участие в совещаниях по реконструкции терминала и инфраструктуры аэропорта в областном центре и по развитию региона Украинских Карпат. Кроме того, Владимир Зеленский представит нового руководителя областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Также глава государства осмотрит один из разрушенных наводнениями мостов и примет участие в совещании по его восстановлению.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140909
 
   
 Топ комментарии
 
Стесняюсь спросить: а Богдан с ним?
Зеленский сегодня посетит Ивано-Франковскую область - Цензор.НЕТ 4094
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заголовок должен звучать скорее как: "сегодня владимира зеленского привезут в ивано-франковсую область"
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А Богдана возьмет с собой? Зеленский сегодня посетит Ивано-Франковскую область - Цензор.НЕТ 2435
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я б також не відмовився від шаурми на Буковелі Зеленский сегодня посетит Ивано-Франковскую область - Цензор.НЕТ 3448
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это тебе не шаурмой питаться...не спортивно, как-то
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вы хоть не с одного листа методички печатайте, пэкончиты😀
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он настолько однообразен - спортзал, ютуб, шаурма
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Alexander Bereznuk ******** А Пєтя одні лєнточки різав.Поки щось з даху в школі не упало не далеко від його макітри.Потім перестав по школах шаритись,перекинувся на дороги.Це в нього було як хоббі. Повідкривають щось,а потім застілля. "Водка пєйся-зємля валяйся".
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згідний з тобою, похоже владіміру до душі оці поїздки по регіонах...застілля, а не шаурма... украина моя кухня, там я ем
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заголовок должен звучать скорее как: "сегодня владимира зеленского привезут в ивано-франковсую область"
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церемонія прощання відбудеться з ...год до ....год за адресою........... Зеленский сегодня посетит Ивано-Франковскую область - Цензор.НЕТ 4921
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нене, хай живе. я думав, одного преза достатньо для постійного нагадування про небезпеку спускання в пар народних надій та ентузіазму, хай буде ще екземпляр.
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там крутые яйца...тот упал, устоит ли этот)
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Что планирует? Есть шаурму или дефилировать в трусах?
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возьми в дорогу Твикс--сладкая парочка Зеленский сегодня посетит Ивано-Франковскую область - Цензор.НЕТ 7575
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Ну кто-то же должен в ушко цьомнуть перед принятием важного решения! Зеленський сьогодні відвідає Івано-Франківську область - Цензор.НЕТ 7657
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В Ивано-Франковской области начали делать шаурму по новому рецепту. Едет заценить...
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Стесняюсь спросить: а Богдан с ним?

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щось він всюди аєропорти когтролює..хтось втікати зібрався.чи що?
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Контроль над контрабандой.
Они ж банкроты.
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НІ ЗІБРАВСЯ ДЕКОМУ ПЕРЕКРИТИ ШЛЯХИ ВТЕЧІ.

)
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путем декларирования возобновления полетов в простаивающих аэропортах? тонкая оперативная игра, однако. приедут порошенко и луценко с чемоданами народного бабла в черкассы, а самолетов-то и нет! а пацаны-то не были в курсе!!! тут их и возьмут под белы рученьки! щах и мат, соевые!
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Найдется там журналист, который узнает мнение зеленого на счет "беспристрастности" судьи Вовка?
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ЦЕ У пОРОШЕНКО ТРЕБА ЗАПИТАТИ.

ЧОМУ ВИВІВ ВЛАСНЕ ОКРУЖНИЙ СУД КИЄВА З-ПІД РЕФОРМ.
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У порохоботов и 8%-ных новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло...
Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно неполноценные или профессиональные лжецы
У порохоботов новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло. Началось подведение итогов: обещания не выполнены, ничего не сделано, избиратели обмануты. Это если кратко. А вообще люди стараются - лонгриды ху*рят, детализируют.
Информационная война, да. Причем жесткая. Ложь и манипуляции - на уровне кремлевских технологий. И стиль аналогичный. Я, кстати, давно говорил, что Порошенко строит не европейскую Украину, а путинскую Россию. И сейчас с облегчением выдыхаю, когда понимаю, что это всего лишь тявканье шавок вслед идущему каравану, а не лай ездовых собак, прокладывающих дорогу для реваншистов-коррупционеров.
Ну а "100 дней Зеленского" (со дня голосования) прекрасный повод вспомнить, как первые 30 дней (до инаугурации) ураганил Петя. Обдирал обои в президентской администрации и раздавал вагонами государственные награды. Как его охранники становились генералами. Как действующий еще Президент страны, реализуя кадровую политику, превратился в оптового торговца сэконд-хэндом на троещинском рынке.
Следующие 70 дней его министры упражнялись в саботаже и хамстве в адрес нового Президента. Забавные переобувания, конечно, тоже имели место. Гройсман в этом плане доставляет неимоверно. Вороватое и бездарное существо искренне надеется, что его потуги будут оценены и что Зеленский продлит такого шикарного Премьера. Хотя бы на часик...
Настоящие 100 дней Зеленского начнутся после утверждения состава Кабинета Министров. А свои два месяца в условиях ограниченных полномочий он отработал весьма неплохо. Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно отсталые или профессиональные лжецы.
Дмитро Суворов
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та давай уже с нового 2020 считать... а пока что Зеленский назначил главой Управления делами президента бывшего главу команды КВН"
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Паша, ты дурак, такой же, как цитируемый тобой кацап суворов.
Сто дней еврейского мальчика начались после получения им удостоверения с тризубцем.
Пока он отличился только поездками на отдых, мутными назначениями, тупыми высказываниями и интимными шепотом Богдана. И еще молчанием по поводу лизюблюдства и предательства киевских судей.
Но 100 дней все идут, так что, судя по всему, далі буде.
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ОСОБЛИВО ТУПИМ.

ПРОСТЕ ЗАПИТАННЯ.
ХОЧ ОДНА ЛЮДИНА зе В ВКСУ є ?

нІ ?
НУ ТО "ОБТЄКАЙ"! )
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вынь палец из капса, Павлик.

Я таки прав, ты дурак.
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а ви кажете--Батя ми работаєм Зеленський сьогодні відвідає Івано-Франківську область - Цензор.НЕТ 6642..а навіщо понабирали тунеядців у ВР--кнопку давити?
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Тотальное большинство в новой ВРУ учится в Трускавце вытирать ноги об толстые шеи престарелых политических порошенкивско-медведчуковских лузеров,погрязших в четверть вековой коррупции.Пусть плачутся в жилетку ,вживани.
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слуги народа учатся вытирать ноги о чьи-то шеи?!
Смешно, кацап.
К тому же, "Федір" вот так пишется.
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валяй, шутка юмора теперь наше фсё!
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Федір--ви оптимістична людина..-це перше а друге--не кажіть ГОП.поки їх ще навіть немає у ВР..а по третє-за тиждень-що вони навчаться? кнопку давити ?..
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Карпати...романтік.. гуцули подарують трембіту президенту.щоб скликав ВР
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а петро бы еще и остановку в поле открыл, от наголосовали блин зебилы.

пысы вова, дрюкани их за лес вырубанный, задолбались всей страной их наводнения оплачивать.
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Бггггг. ПОПоботи вже й тут загавкотіли. Агаладалі... ))))))
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Олекса Моцно Люти



В Івано-Франківську готуються стрічати Зеленського . Вибрали калібр. Який диктатор, такі і яйця.
Зеленський сьогодні відвідає Івано-Франківську область - Цензор.НЕТ 9076
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