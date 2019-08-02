 Сегодня в Украине чтят память погибших воинов-десантников

Об этом на своей странице в сети Facebook пишет Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"2 августа в Украине пройдут мероприятия памяти погибших воинов-десантников, которые отдали свою жизнь защищая от российского террориста-оккупанта Украину!" - говорится в сообщении.

Как отмечается, в этот день мероприятия в память о погибших воинах-десантниках будут проходить во всех воинских частях ДШВ.

В Житомире 2 августа в 12:00 на Смолянском военном кладбище состоятся мероприятия, посвященные памяти погибших военнослужащих десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины. В мероприятии чествования примут участие руководящий состав командования десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины, личный состав военных частей местного гарнизона, ветераны-десантники, родные близкие погибших воинов.

В Генштабе подчеркнули, что День десантно-штурмовой войск ВС Украины ежегодно отмечается 21 ноября.

"2 августа - это дань уважения погибшим боевым побратимам, всем, кто проходил службу в рядах Воздушно-десантных, Аэромобильных, Высокомобильных и Десантно-штурмовых войсках, выполнял воинский долг, защищая Украину и ее народ от российского врага", - подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.

"Десантники не умирают, они просто уходят на небо и больше не возвращаются...", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 5 лет со дня гибели экипажа Ил-76 под Луганском: завтра Киев, Днепр, Мелитополь и Кривой Рог почтят память погибших авиаторов и десантников. ФОТОрепортаж