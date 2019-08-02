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 Сегодня в Украине чтят память погибших воинов-десантников

Сегодня, 2 августа, чествуют память погибших воинов десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Об этом на своей странице в сети Facebook пишет Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"2 августа в Украине пройдут мероприятия памяти погибших воинов-десантников, которые отдали свою жизнь защищая от российского террориста-оккупанта Украину!" - говорится в сообщении.

Как отмечается, в этот день мероприятия в память о погибших воинах-десантниках будут проходить во всех воинских частях ДШВ.

В Житомире 2 августа в 12:00 на Смолянском военном кладбище состоятся мероприятия, посвященные памяти погибших военнослужащих десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины. В мероприятии чествования примут участие руководящий состав командования десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины, личный состав военных частей местного гарнизона, ветераны-десантники, родные близкие погибших воинов.

В Генштабе подчеркнули, что День десантно-штурмовой войск ВС Украины ежегодно отмечается 21 ноября. 

"2 августа - это дань уважения погибшим боевым побратимам, всем, кто проходил службу в рядах Воздушно-десантных, Аэромобильных, Высокомобильных и Десантно-штурмовых войсках, выполнял воинский долг, защищая Украину и ее народ от российского врага", - подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.

"Десантники не умирают, они просто уходят на небо и больше не возвращаются...", - сказано в сообщении.

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Сегодня в Украине чтят память погибших воинов-десантников 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140906
 
   
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По всій країні згадують загиблих. 79 ОДШБ
Сегодня в Украине чтят память погибших воинов-десантников - Цензор.НЕТ 6912
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Светлая память. Царство небесное ребятам. Семьям соболезнования.
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Украина гордится своими десантниками! Слава Героям!
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Сьогодні день народження Сергія Нігояна.

"Борітеся! Поборете! Вам Бог помагає!"
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Земля Вам пухом, Братья!..
Пусть все помнят своих павших Героев!!!..
Светлая память тебе, Андрюша Миронюк!... (мой друг из 81-ой погиб в январе 2015-го под ДАП) Дорогой друг, надеюсь у Тебя все теперь хорошо...
Боевой удачи и дерзости, нынешней десантуре!!! Арта и мохра всегда рядом, Братья!!!
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