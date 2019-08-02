EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  1689  12
Все про:Госпогранслужба (3401) Дейнеко Сергей (8)

 Парк администрации Госпогранслужбы сократили на 40 автомобилей, их передадут в пограничные подразделения, - Дейнеко

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что в администрации сократили парк автотранспорта на 40 автомобилей. Их передадут в пограничные подразделения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.

"Месяц назад я дал указание сократить парк транспортных средств, которые обеспечивали комфорт, исключительно, большого количества генералов и других руководителей Администрации Госпогранслужбы. Убежден, что более полезными они будут в пограничных подразделениях, особенно для усиления мобильности пограничных нарядов и групп реагирования или выполнения других важных задач", - заявил Сергей Дейнеко.

Он добавил, что киевский автопарк "похудел" почти на 40 транспортных средств марки Nissan Pathfinder, Skoda Octavia, Dacia Duster и других.

Большинство из них уже в подразделениях, еще часть после планового обслуживания присоединятся к ним.

"И хотя это небольшая помощь, но данные автомобили, а также топливо, которое тратилось на их заправку, а это около 3500 литров в месяц, позволят дополнительно усилить границу", - отметил председатель ГПСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ситуация катастрофическая": Глава Госпогранслужбы Дейнеко заявил о недофинансировании ведомства на 938 млн

Источник: https://censor.net.ua/n3140903
 
 
 Топ комментарии
 
Щазз. Там каждая вош млит о себе слишком много для такого - выбьют себе новые авто заместо бу. И попиарились - и автомобили обновили.
 показать весь комментарий
 
Мне сейчас рассылка пришла. Так я о сокращении и увеличении:

«Буквально недавно, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №559, штат Морской администрации был увеличен до 651 человека! И все они - государственные служащие. Несмотря на то, что на заседании об этом не говорилось (была прослушана стенограмма), - этот момент вписали в решение», - уточнил он.
К примеру, Морская государственная администрация Германии - достаточно экономически стабильной державы, уверенно задающей тон на европейском континенте, - на все их морские порты, системы морские насчитывает около 56 человек. Там она действительно занимается администрированием и надзором.(с)
Сравнить систему морпортов Германии с нашей- невозможно. Но, у нас в 12 раз больше штата управленцев.
 показать весь комментарий
 
теперь они будут ездить на маршрутках махая ксивой?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
теперь они будут ездить на маршрутках махая ксивой?
 показать весь комментарий
 
 
Щазз. Там каждая вош млит о себе слишком много для такого - выбьют себе новые авто заместо бу. И попиарились - и автомобили обновили.
 показать весь комментарий
 
 
Мне сейчас рассылка пришла. Так я о сокращении и увеличении:

«Буквально недавно, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №559, штат Морской администрации был увеличен до 651 человека! И все они - государственные служащие. Несмотря на то, что на заседании об этом не говорилось (была прослушана стенограмма), - этот момент вписали в решение», - уточнил он.
К примеру, Морская государственная администрация Германии - достаточно экономически стабильной державы, уверенно задающей тон на европейском континенте, - на все их морские порты, системы морские насчитывает около 56 человек. Там она действительно занимается администрированием и надзором.(с)
Сравнить систему морпортов Германии с нашей- невозможно. Но, у нас в 12 раз больше штата управленцев.
 показать весь комментарий
 
 
Я тебе скажу еще. В областном управлении "конторы" на 523 рыла л/с - 119 оперативного и следаков (включая руководство секторами и отделами). К необходимым можно отнести аналитиков, водил (гараж). Но до безобразия раздутые штаты ФинО, ВРОС, ХозО и еще парочка непонятных . Вот жто да. @,бут оперсостав неподеЦЦки. Разница в зарплатах не сильно велика. Отака муйня малята.
 показать весь комментарий
 
теперь граница будет на замке...и по безвизу не покинешь
 показать весь комментарий
 
Убогий пиар! Гнать таких вояк на передовую.
 показать весь комментарий
 
Чувак, прежде чем гнать пургу, поинтересуйся где служил Дейнеко в 14-м.
 показать весь комментарий
 
Ты поц, отвечающий вопросом на вопрос, или тебя просто в гугле забанили?
 показать весь комментарий
 
На какой вопрос я ответил? Что-то ты больно агрессивен - попей водички...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх