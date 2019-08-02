 Парк администрации Госпогранслужбы сократили на 40 автомобилей, их передадут в пограничные подразделения, - Дейнеко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.
"Месяц назад я дал указание сократить парк транспортных средств, которые обеспечивали комфорт, исключительно, большого количества генералов и других руководителей Администрации Госпогранслужбы. Убежден, что более полезными они будут в пограничных подразделениях, особенно для усиления мобильности пограничных нарядов и групп реагирования или выполнения других важных задач", - заявил Сергей Дейнеко.
Он добавил, что киевский автопарк "похудел" почти на 40 транспортных средств марки Nissan Pathfinder, Skoda Octavia, Dacia Duster и других.
Большинство из них уже в подразделениях, еще часть после планового обслуживания присоединятся к ним.
"И хотя это небольшая помощь, но данные автомобили, а также топливо, которое тратилось на их заправку, а это около 3500 литров в месяц, позволят дополнительно усилить границу", - отметил председатель ГПСУ.
«Буквально недавно, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №559, штат Морской администрации был увеличен до 651 человека! И все они - государственные служащие. Несмотря на то, что на заседании об этом не говорилось (была прослушана стенограмма), - этот момент вписали в решение», - уточнил он.
К примеру, Морская государственная администрация Германии - достаточно экономически стабильной державы, уверенно задающей тон на европейском континенте, - на все их морские порты, системы морские насчитывает около 56 человек. Там она действительно занимается администрированием и надзором.(с)
Сравнить систему морпортов Германии с нашей- невозможно. Но, у нас в 12 раз больше штата управленцев.