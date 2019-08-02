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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Великобритания (2179) ВР (23240) Зеленский (2357) коррупция (7469) Гоф Джудит (49)

 Новое правительство, реформы, борьба с коррупцией, - власти Великобритании озвучили, чего ждут от Зеленского и Рады

Уходящая посол Великобритании в Украине Джудит Гоф напомнила, что коррупция в Украине до сих пор не преодолена, а судебная власть так и осталась не реформированной.

Об этом Гоф рассказала в интервью BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотим видеть четкий сигнал, что к коррупции толерантности не будет. Украине нужно победить эту эндемичную культуру, часто принуждающую людей к коррупции", - подчеркнула она.

Кроме того, Лондон пока не может понять, как оценивать заявление Зеленского о люстрации прошлой власти. Власти Великобритании хотели бы понимать, что это - предвыборная риторика или реальное намерение.

"Если есть доказательства нарушений... то в отношении всех, кого в этом подозревают, нужно следовать доказательствам и букве закона. Это, по нашему мнению, более разумно, чем полномасштабная люстрация всего поколения политиков", - отметила Гоф.

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Также, по словам посла, Британия не видит никаких оснований для проведения досрочных местных выборов в Украине, потому что наличие избирательных циклов - это часть демократии : "Если у вас были одни досрочные выборы, это не значит, что обязательно нужно проводить досрочно и другие".

Новым британским послом в Украине с августа будет Мелинда Симмонс.

Источник: https://censor.net.ua/n3140899
 
 
 Топ комментарии
 
Еще один зебобик картинками начал разговаривать...наверное обучение в Трускавце прошел...слегка поумнел....
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ему некогда, то в море покупаться, то на лигу смеха приехать, то целовать в лысину кошевого, когда же ему реформами заниматься? ах да, еще по поводу чёртов звонить всяким бакановым.
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Не...ну новое правительство точно будет...а вот все остальное это из области фантастики...
Молодое зеленое ворье своего не упустит....
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Они голодные и тупые, козак гаврилюк по сравнению с ними енштейн
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да мы от всех этого ждали кроме зека и от недотравленного и от барыги а по факту одна гнида меняется другой -вот и все изменения
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Вот только букварь и табличку умножения выучат в трускавце и сразу начнут.
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Еще один зебобик картинками начал разговаривать...наверное обучение в Трускавце прошел...слегка поумнел....
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В украеине клоун президентомБ
стать захотел,
и стал им.
в России нАрмальные люди
депупутатами стать хотели
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Требования такие же , как и к Порошенко. Крутимся на одном месте.
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Внешнее управление продолжается?! Вот прикольно, если бы украинский политик указывал Борису Джонсону чего мы от него ждём?!
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так укажи. Выйди на сцену 95 квартала и укажи. Вот потеха для зебилов. Да и я посмеюсь...

девка дело говорит. Раз 73% идиотов доверились еврейскому мальчугану, которого, как свадебного генерала, туда-сюда таскают с чертями бороться и баканову звонить, так давайте, действуйте. Карт-бланш. Чего жопой елозите? Вперед, зебилы, смешите исчьо
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я отдыхаю, подзаборное... это ты трудишься...
вовку зеленского из навоза лепить не пробовал в приступе любви своей неукратимой? Там одна дура уже надгробие из гипса сваяла. Действуй, зеблик. А я отдыхаю...
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ты помешался на Зеленском? бредни...где я о Зе писал??? Идиотище, проверься у доктора и методичку выбрось нах.
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пля, прям апостол Петр... уже отрекся? ладно, зебил, прощаю...
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ему некогда, то в море покупаться, то на лигу смеха приехать, то целовать в лысину кошевого, когда же ему реформами заниматься? ах да, еще по поводу чёртов звонить всяким бакановым.
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представляешь? мыслим совершенно одинаково...
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не дождетесь.пуйло украину захватит раньше чем етот лох
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Прыгать в фонтане это интереснее, чем бороться с коррупцией. Не мешайте ЗЕ.
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"Новое правительство, реформы, борьба с коррупцией, - власти Великобритании озвучили, чего ждут от Зеленского и Рады" Вони ждуть... Ми вже 28 років ждемо, як токажуть безнадії сподіваюсь, і нічого всім подобається так, як є а кому не подобається, то виїжджайте. Життя вам тут не буде.
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Люстрация и только люстрация барыги с подбарыжниками может положить начало борьбы с коррупцией в Украине.
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Сажалку подергали, теперь за люстриловку взялись?
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"В этой сфере изобретать велосипед не нужно", - узеленские о борьбе с коррупцией...😁 Только колёсики подкачать, и можно ехать...🙌
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Новым британским послом в Украине с августа будет Мелинда Симмонс.

Спеціаліст по Африці. До цього працювала у "відділі по конфліктах".
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Как называется инструмент для игры на рояле по зеленьському? Ну так он и реформы сделает.
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Чья бы корова мычала...США вводят санкции против РФ за отравление Скрипалей, а Великобритании на это пофиг, торговля понадусэ. Куча милиардеров, наворовавших деньги по всему миру, живут преспокойно в ВБ.

Встречное предложение послихе: мы ждем от Великобритании выполнения своих обязательств перед Украиной по Будапештскому меморандуму! Чем нам конкретно помогла ВБ кроме каких-то смешных санкций? Подпись под меморандумом ставил премьер ВБ, но они ждут от Украины..., скоты, блть.
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реформы, борьба с коррупцией, - власти Великобритании озвучили, чего ждут от Зеленского / как же как же. Именно для этого была командирована в Украину команда Коломойского из Израиля. Животворящий дефолт всё исправит./Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский
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наивные в туманном живут....
здесь нет никаких программ и обещаний... рефлексия и дерибан
ото й усе
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причём тут Англия
главное что ждут украинцы
то и надо сделать
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Богдан с Коломойским ржут до усрачки с ваших ожиданий)
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можно подумать. ми цого не чекаем. але ж...
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А как же 144 патужных рехвормы соевого мародера, а также его самозабвенная, не останавливающаяся ни на один день, беспощадная борьба с каррупцией?
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