 Новое правительство, реформы, борьба с коррупцией, - власти Великобритании озвучили, чего ждут от Зеленского и Рады

Об этом Гоф рассказала в интервью BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.
"Хотим видеть четкий сигнал, что к коррупции толерантности не будет. Украине нужно победить эту эндемичную культуру, часто принуждающую людей к коррупции", - подчеркнула она.
Кроме того, Лондон пока не может понять, как оценивать заявление Зеленского о люстрации прошлой власти. Власти Великобритании хотели бы понимать, что это - предвыборная риторика или реальное намерение.
"Если есть доказательства нарушений... то в отношении всех, кого в этом подозревают, нужно следовать доказательствам и букве закона. Это, по нашему мнению, более разумно, чем полномасштабная люстрация всего поколения политиков", - отметила Гоф.
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Также, по словам посла, Британия не видит никаких оснований для проведения досрочных местных выборов в Украине, потому что наличие избирательных циклов - это часть демократии : "Если у вас были одни досрочные выборы, это не значит, что обязательно нужно проводить досрочно и другие".
Новым британским послом в Украине с августа будет Мелинда Симмонс.
Молодое зеленое ворье своего не упустит....
стать захотел,
и стал им.
в России нАрмальные люди
депупутатами стать хотели
девка дело говорит. Раз 73% идиотов доверились еврейскому мальчугану, которого, как свадебного генерала, туда-сюда таскают с чертями бороться и баканову звонить, так давайте, действуйте. Карт-бланш. Чего жопой елозите? Вперед, зебилы, смешите исчьо
вовку зеленского из навоза лепить не пробовал в приступе любви своей неукратимой? Там одна дура уже надгробие из гипса сваяла. Действуй, зеблик. А я отдыхаю...
Спеціаліст по Африці. До цього працювала у "відділі по конфліктах".
Встречное предложение послихе: мы ждем от Великобритании выполнения своих обязательств перед Украиной по Будапештскому меморандуму! Чем нам конкретно помогла ВБ кроме каких-то смешных санкций? Подпись под меморандумом ставил премьер ВБ, но они ждут от Украины..., скоты, блть.
здесь нет никаких программ и обещаний... рефлексия и дерибан
ото й усе
главное что ждут украинцы
то и надо сделать