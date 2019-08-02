 Новое правительство, реформы, борьба с коррупцией, - власти Великобритании озвучили, чего ждут от Зеленского и Рады

Об этом Гоф рассказала в интервью BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотим видеть четкий сигнал, что к коррупции толерантности не будет. Украине нужно победить эту эндемичную культуру, часто принуждающую людей к коррупции", - подчеркнула она.

Кроме того, Лондон пока не может понять, как оценивать заявление Зеленского о люстрации прошлой власти. Власти Великобритании хотели бы понимать, что это - предвыборная риторика или реальное намерение.

"Если есть доказательства нарушений... то в отношении всех, кого в этом подозревают, нужно следовать доказательствам и букве закона. Это, по нашему мнению, более разумно, чем полномасштабная люстрация всего поколения политиков", - отметила Гоф.

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Также, по словам посла, Британия не видит никаких оснований для проведения досрочных местных выборов в Украине, потому что наличие избирательных циклов - это часть демократии : "Если у вас были одни досрочные выборы, это не значит, что обязательно нужно проводить досрочно и другие".

Новым британским послом в Украине с августа будет Мелинда Симмонс.