 Госпогранслужба недофинансирована на 1 миллиард, ситуация катастрофическая, - Дейнеко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "BBC-Украина".
Руководитель ГПСУ отметил, что размер недофинансирования Госпогранслужбы составляет 938 млн грн.
Отвечая на вопрос о ситуации с финансированием, Дейнеко сказал: "Если откровенно говорить, она (ситуация. - Ред.) катастрофическая. На данный момент накопившиеся долги по невыплате подчиненным денежной помощи на оздоровление составляют 291,4 млн грн. То есть пограничники с марта месяца не получают эту помощь. Такая ситуация привела к повышению социальной напряженности".
По мнению руководителя ведоства, причиной этого стал, в частности, избирательный процесс в Украине и непропорциональное повышение окладов в системе Минобороны.
"Я очень уважаю военнослужащих ВСУ, которые выполняют задачи по обороне нашего государства, непосредственно воюют… Подавляющее большинство погибших - это, конечно, военнослужащие ВСУ. На втором месте идет Нацгвардия. Но в то же время есть 70 пограничников, отдавших свою жизнь за независимость нашего государства. Поэтому разделять военных, на мой взгляд, некорректно", - отметил Дейнеко.
Среди наиболее болезненных для ведомства вопросов Дейнеко назвал также обеспечение горюче-смазочными материалами.
"Вот когда я был в Латвии, меня привезли на участок латвийско-российской границы. Мы были на подразделении, которое охраняет 23 километра участка границы. И когда я спросил, а сколько литров горючего они тратят в месяц для охраны участка в 23 километра, то получил ответ, что от 1300 до 1500 литров. Для сравнения мы, к сожалению, можем максимально обеспечить для такого же подразделения 300 литров... Эта ситуация не может оставаться такой и в дальнейшем. Я стараюсь все эти вопросы решать в Офисе президента. в Министерстве внутренних дел, которое является распорядителем средств… Но для того, чтобы дать нам дополнительно миллиард, его надо где-то найти, а в государственном бюджете его нет. Появится ли он, пока непонятно", - заявил глава ведомства.
По его словам, в госбюджет должны быть внесены изменения.
2. На данный момент накопившиеся долги по невыплате подчиненным денежной помощи на оздоровление составляют 291,4 млн грн.
3. Но для того, чтобы дать нам дополнительно миллиард, его надо где-то найти, а в государственном бюджете его нет.
Так куётся гавно....
(на пару с фсбу)
а песде с ушами в зиленом берете надо еще бабок на распил.
25ка-первая начала воевать.самые большие потери лс по Сичеславской области.
4 бэхи и 2 ноны ты сравниваешь с 3мя областями Украины!?
оружие не сдавали.
а вот фсбу бамбаса нормально "снабдило" сепарю оружием.в тч и крупнокалиберным.