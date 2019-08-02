 Госпогранслужба недофинансирована на 1 миллиард, ситуация катастрофическая, - Дейнеко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "BBC-Украина".

Руководитель ГПСУ отметил, что размер недофинансирования Госпогранслужбы составляет 938 млн грн.

Отвечая на вопрос о ситуации с финансированием, Дейнеко сказал: "Если откровенно говорить, она (ситуация. - Ред.) катастрофическая. На данный момент накопившиеся долги по невыплате подчиненным денежной помощи на оздоровление составляют 291,4 млн грн. То есть пограничники с марта месяца не получают эту помощь. Такая ситуация привела к повышению социальной напряженности".

По мнению руководителя ведоства, причиной этого стал, в частности, избирательный процесс в Украине и непропорциональное повышение окладов в системе Минобороны.

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"Я очень уважаю военнослужащих ВСУ, которые выполняют задачи по обороне нашего государства, непосредственно воюют… Подавляющее большинство погибших - это, конечно, военнослужащие ВСУ. На втором месте идет Нацгвардия. Но в то же время есть 70 пограничников, отдавших свою жизнь за независимость нашего государства. Поэтому разделять военных, на мой взгляд, некорректно", - отметил Дейнеко.

Среди наиболее болезненных для ведомства вопросов Дейнеко назвал также обеспечение горюче-смазочными материалами.

"Вот когда я был в Латвии, меня привезли на участок латвийско-российской границы. Мы были на подразделении, которое охраняет 23 километра участка границы. И когда я спросил, а сколько литров горючего они тратят в месяц для охраны участка в 23 километра, то получил ответ, что от 1300 до 1500 литров. Для сравнения мы, к сожалению, можем максимально обеспечить для такого же подразделения 300 литров... Эта ситуация не может оставаться такой и в дальнейшем. Я стараюсь все эти вопросы решать в Офисе президента. в Министерстве внутренних дел, которое является распорядителем средств… Но для того, чтобы дать нам дополнительно миллиард, его надо где-то найти, а в государственном бюджете его нет. Появится ли он, пока непонятно", - заявил глава ведомства.

По его словам, в госбюджет должны быть внесены изменения.

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