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Все про:Госпогранслужба (3401) финансирование (1351) Дейнеко Сергей (8)

 Госпогранслужба недофинансирована на 1 миллиард, ситуация катастрофическая, - Дейнеко

Новый руководитель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что ситуация с денежным обеспечением ведомства сложнейшая, недофинансирование достигает миллиарда гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "BBC-Украина".

Руководитель ГПСУ отметил, что размер недофинансирования Госпогранслужбы составляет 938 млн грн.

Отвечая на вопрос о ситуации с финансированием, Дейнеко сказал: "Если откровенно говорить, она (ситуация. - Ред.) катастрофическая. На данный момент накопившиеся долги по невыплате подчиненным денежной помощи на оздоровление составляют 291,4 млн грн. То есть пограничники с марта месяца не получают эту помощь. Такая ситуация привела к повышению социальной напряженности".

По мнению руководителя ведоства, причиной этого стал, в частности, избирательный процесс в Украине и непропорциональное повышение окладов в системе Минобороны.

Читайте: У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России, - Дейнеко

"Я очень уважаю военнослужащих ВСУ, которые выполняют задачи по обороне нашего государства, непосредственно воюют… Подавляющее большинство погибших - это, конечно, военнослужащие ВСУ. На втором месте идет Нацгвардия. Но в то же время есть 70 пограничников, отдавших свою жизнь за независимость нашего государства. Поэтому разделять военных, на мой взгляд, некорректно", - отметил Дейнеко.

Среди наиболее болезненных для ведомства вопросов Дейнеко назвал также обеспечение горюче-смазочными материалами. 

"Вот когда я был в Латвии, меня привезли на участок латвийско-российской границы. Мы были на подразделении, которое охраняет 23 километра участка границы. И когда я спросил, а сколько литров горючего они тратят в месяц для охраны участка в 23 километра, то получил ответ, что от 1300 до 1500 литров. Для сравнения мы, к сожалению, можем максимально обеспечить для такого же подразделения 300 литров... Эта ситуация не может оставаться такой и в дальнейшем. Я стараюсь все эти вопросы решать в Офисе президента. в Министерстве внутренних дел, которое является распорядителем средств… Но для того, чтобы дать нам дополнительно миллиард, его надо где-то найти, а в государственном бюджете его нет. Появится ли он, пока непонятно", - заявил глава ведомства.

По его словам, в госбюджет должны быть внесены изменения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140896
 
   
 Топ комментарии
 
Может вместо нового Офиса презедента,отдать деньги погранцам ? "Ситуация катастрофична": Глава Госпогранслужбы Дейнеко заявил о недофинансировании ведомства на 938 млн - Цензор.НЕТ 3593
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Так они про себя говорили и, заметь, не соврали
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1.Госпогранслужба недофинансирована на 1 миллиард, ситуация катастрофическая,
2. На данный момент накопившиеся долги по невыплате подчиненным денежной помощи на оздоровление составляют 291,4 млн грн.
3. Но для того, чтобы дать нам дополнительно миллиард, его надо где-то найти, а в государственном бюджете его нет.

Так куётся гавно....
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это случайно не ТА служба,шо ********* крым,лугандон и бамбас?
(на пару с фсбу)
а песде с ушами в зиленом берете надо еще бабок на распил.
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А ВСУ в это время занималось мастурбацией? Или как Днепропетровская бригада ВДВ - задавались с оружием и техникой сепарам?
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был-бы ты,сережа,в 14ом в строю ВСУ,не порол-бы *****.
25ка-первая начала воевать.самые большие потери лс по Сичеславской области.
4 бэхи и 2 ноны ты сравниваешь с 3мя областями Украины!?
оружие не сдавали.
а вот фсбу бамбаса нормально "снабдило" сепарю оружием.в тч и крупнокалиберным.
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Збиткова структура бажає підвищення фінансування й статусу соціальнонезахищених!
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разве такая информация для общего доступа.. ?!
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так все оте шо затримуєте на кордоні-віддавати в ДПСУ...
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Может дешевле заминировать границу....Ну, где реально, а где просто таблички повесить для страху..... "Ситуація катастрофічна": Голова Держприкордонслужби Дейнеко заявив про недофінансування відомства на 938 млн - Цензор.НЕТ 1102 "Ситуація катастрофічна": Голова Держприкордонслужби Дейнеко заявив про недофінансування відомства на 938 млн - Цензор.НЕТ 1102 "Ситуація катастрофічна": Голова Держприкордонслужби Дейнеко заявив про недофінансування відомства на 938 млн - Цензор.НЕТ 1102
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Если они сбросятся от того что они заработали на контробандных схемах и на что они закрывали глаза получат как раз недостающую сумму а может и большне
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Правительство кормится с таможни. Это же круто и эффективно - не нужно вникать в экономические и фискальные вопросы малого и среднего бизнеса - просто изымай с чужого и на хрен все производство! А вот граница живет с контрабанды и поэтому она обязана по логике продажных тварей быть "дырявой". Тут логика проста - финансируешь "граница на замке" получаешь уменьшение черного нала. Коррумпированное правительство на это не пойдет. Вот и зедроты себя проявят через "пограничные дела"...
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