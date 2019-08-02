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Все про:Крым (21683) Борзов (6) Слуга народа (193)

 Жена главы Госуправделами Борзова владеет бизнесом в оккупированном Крыму, - декларация. ДОКУМЕНТ

Жена назначенного накануне руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, кандидат в депутаты от "Слуги народа" Ирина Борзова владеет бизнесом в оккупированном Крыму. Соответствующая информация указана в декларации Борзова за 2018 год.

Согласно декларации, Борзова владеет 49% компании Профиль-Н, которая зарегистрирована в оккупированном Судаке. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

51% этой компании владеет отец Борзовой, бизнес-партнер президента Владимира Зеленского, один из руководителей юмористического шоу "Лига смеха" Наум Баруля.

Компания занимается ресторанной деятельностью и доставкой продуктов питания. Информация о ней содержится в российских реестрах.

Бухгалтерская отчетность показывает, что с момента оккупации Крыма Россией доходы компании растут.

Жена главы Госуправделами Борзова владеет бизнесом в оккупированном Крыму, - декларация 01
Жена главы Госуправделами Борзова владеет бизнесом в оккупированном Крыму, - декларация 02

Читайте на Цензор.НЕТ: В оккупированном Крыму заочно арестовали ведущую крымскотатарского канала ATR Халилову

Накануне, 1 августа президент Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами.

Источник: https://censor.net.ua/n3140894
 
   
 Топ комментарии
 
Ану, ЗЕбобики, начинай завывать про Пороха и зраду державних інтересів!
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Новиє ліца, ітіть калатіть. Жена главы Госуправделами Борзова владеет бизнесом в оккупированном Крыму, - декларация - Цензор.НЕТ 3845 Зебіки, шо скажете?
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тю... вон у барыги вообще в Липедске, что хуже чем в отжатом Крыму в разы...
и ничего врал и воровал...
воровал и врал...
все пять лет...
а отжатый Крым вернётся не ссы...
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Сцатся не будем, тока не надо из целок строить.
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так у меня квартира на окупованой части осталась...
и что? надо сепарам сдать?
или шо?
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а що ж крав, а то ви зебілята як мантру крав, крав і брехав, а що вкрав, так ніхто сказати не може.
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Новиє ліца, ітіть калатіть. Жена главы Госуправделами Борзова владеет бизнесом в оккупированном Крыму, - декларация - Цензор.НЕТ 3845 Зебіки, шо скажете?
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Здарова, Андрюха! Як і казав, був на Бірючому.
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Привет! С удачным отдыхом! Когда и я уже рвану??? Наверное, в начале сентября, не ранее.
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Ану, ЗЕбобики, начинай завывать про Пороха и зраду державних інтересів!
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Ха--ха-ха Тупорилі зазєлі чекайте на віце-прем'єра ,відданого адепта "русского міра" Бородянського який каже що ми : " кардінально паменяєм хумманітарную палітіку". І як воно її буде міняти ? Зазєлі ви ті гниди про яких писав Симон Петлюра .
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понабирают в депутаты по-объявлению кого-попало...
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Ну, в даному випадку не "кого попало", а "кого треба". Дружина фінансує кацапський бюджет разом з діловим!!! партнером Самого!!! Зєлєнского Наумом Борулею! А по сумісництву цей Науки є її батьком і тестем керуючого державними????!!! справами! О! А Ви пишете - "кого попало"!
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Версия ЗЕконанды - Это при Пете Борзов был квнщиком. Значит во всем виноват Петя.
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Жена Борзова кормит оккупантов, и платит налоги казну оккупанта.
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Не лише дружина, а й її батько, який - увага!!!! - є діловим партнером Зєлєнского і чисто випадково тестем керуючого державними справами.
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Странная фотка, не находите? Вокруг тёти- компания. При этом- вовсе не в халатах или плавках/купальниках. Вся эта компания- аплодирует тёте, которая, почему-то... в халате!
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Понимаемо! Так она же- хозяйка! Или, по совместительству- пациент/лицо салона?!
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Там все от клиента зависит...и того сколько он платит....
За хорошие деньги...и хозяйка борделя под клиента ляжет....
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так о том и речь, шо салон эротического массажа...
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Чему удивляться то..если у самого чувака с ксивой презЕдента бизнес в паРаше процветает....???
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Все нормально, идем кодну. Все красивые такие и зеленые.
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Ну неужели нет просто нормальных людей достойных...только все токсичные. со шлейфами всякой хрени?!
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Тепер зрозуміло,чому треба перестати стріляти
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Мало того, что манкуртов во власть привели! НО! Я не антисемит, но у нас что тотальная евреезация? Наум Баруля! Мало того что Президент еврей, премьер еврей, все их окружение евреи! Не задумываются "узеленскогосказали" , что это может иметь для них не сильно хорошие последствия! Думайте!!!
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Все же не соглашусь с вами! Может вы не заметили, что тема что Пороха это Вальцман на последних 2 выборах ушла! Тк раскручивание антисемитской темы против Пороха ударило бы против Гидранта Зеленского!

А до этого еврейское родство пиарили Яценюку, причем ему пришлось опубликовать родословную свою и своей жены, до прадедов и прабабок! Ситуация с Порохом аналогичная!
С Гройсманом 100% согласен, это ошибка Пороха, тем более нынешнее предательство Гройсмана лишь подтверждает, что это была ошибка!

Первым был Кучма который назначал Звягильского! Хотя ранее ИВ Сталин назначил Лазаря Моисеевича Качановича руководителем в Украине(все эта мешпуха потом хорошо отличилась на хлебозаготовках 1933-1934гг!!!)!
Но такого засилия евреев в кадровой политике ни когда не было! Исключая 30-годы и правления Кагановича!
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Цілком не заангажована особа і ніяк не пов'язана з країною-окупантом. Майже... Ну, може трохи... Дружина глави ДУСі Борзова володіє бізнесом в окупованому Криму, - декларація - Цензор.НЕТ 238
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Ну, і що???! А вам яка різниця холуї! Сидіть тихенько і сопіть в дві дирки.
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Неподобство! От у Петра Олексійовича ніколи не було бізнесу на расеє!
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о! один альтернативно одарённый таки нарисовался.
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Тим, що вони не за боротьбу з корупцією і кумовством. Це просто люди АНТИмайдану. Для них головне не процвітання країни, а реванш прокацапський сил.
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так за бизнес на рассее вы его и выгнали...
а вот у зели - это правильный бизнес на рассее
зелина роса все нежнее и вкуснее ???
))))))))))))))))))
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Это только плюс.
Семья Тимошенко, кроме бизнеса в Крыму, имеет бизнес в ордло, что не мешает ее ботам спамить о давно арестованной липецкой фабрике.
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До выборов зЕкО говорили, что зЕ никккада не будет таким, как Порох !!! Выбрали - теперь говорят: ненуачо, а вот Порох так делал, а зЕ уже нельзя? Д - двойные стандарты Дружина глави ДУСі Борзова володіє бізнесом в окупованому Криму, - декларація - Цензор.НЕТ 7055
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ДУСя- це така жінка, котру до влади всі критикують, а потім жити без неї не можуть? Дружина глави ДУСі Борзова володіє бізнесом в окупованому Криму, - декларація - Цензор.НЕТ 7585
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Для того, щоб журнаш..., та інші істоти зайшлися гавкотом, новина повинна виглядати так "Жена главы Госуправделами, при призиденте Порошенко, Борзова владеет бизнесом в оккупированном Крыму, - декларация. ДОКУМЕНТ" Без цього уточнення умовний рефлекс не спрацьовує. Немає "лампочки", слина не тече Дружина глави ДУСі Борзова володіє бізнесом в окупованому Криму, - декларація - Цензор.НЕТ 7934 Дружина глави ДУСі Борзова володіє бізнесом в окупованому Криму, - декларація - Цензор.НЕТ 371
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зеленский назначит своего назначенца.Давно пора Порошенковскихз поразогнать
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І що такого?- Тепер це круто. Бидло навіть дачу Зеленського, перереєстровану згідно російського законодавства на громадянку РФ з російським паспортом Єлєну Зєлєнскую схавало.
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вы всё врётииииии! и у Зебила там дома нетууууууууу!
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"Жити по-новому" от Зе Дружина глави ДУСі Борзова володіє бізнесом в окупованому Криму, - декларація - Цензор.НЕТ 4760
Геть Зе-бариг!!! Дружина глави ДУСі Борзова володіє бізнесом в окупованому Криму, - декларація - Цензор.НЕТ 3101
Наживаются на бизнесе с оккупантами Дружина глави ДУСі Борзова володіє бізнесом в окупованому Криму, - декларація - Цензор.НЕТ 7589
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хто-хто там на крові заробляє тепер???аааа...знову Порох...
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Вопрос: что выберут нардеп и глава ДУСи :
1. защиту нац.интересов Украины в борьбе с врагом,
2. защиту и процветание своего крымского бизнеса, полностью зависящего от врага.
Эти два пункта вместе несовместимы.
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Є з кого брати приклад!
А ще нікчемно служити в армії. Головне, щоб не було "конфетної" фабрики.
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