 Жена главы Госуправделами Борзова владеет бизнесом в оккупированном Крыму, - декларация. ДОКУМЕНТ

Согласно декларации, Борзова владеет 49% компании Профиль-Н, которая зарегистрирована в оккупированном Судаке. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
51% этой компании владеет отец Борзовой, бизнес-партнер президента Владимира Зеленского, один из руководителей юмористического шоу "Лига смеха" Наум Баруля.
Компания занимается ресторанной деятельностью и доставкой продуктов питания. Информация о ней содержится в российских реестрах.
Бухгалтерская отчетность показывает, что с момента оккупации Крыма Россией доходы компании растут.
Читайте на Цензор.НЕТ: В оккупированном Крыму заочно арестовали ведущую крымскотатарского канала ATR Халилову
Накануне, 1 августа президент Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами.
и ничего врал и воровал...
воровал и врал...
все пять лет...
а отжатый Крым вернётся не ссы...
и что? надо сепарам сдать?
или шо?
Здарова, Андрюха! Як і казав, був на Бірючому.
За хорошие деньги...и хозяйка борделя под клиента ляжет....
А до этого еврейское родство пиарили Яценюку, причем ему пришлось опубликовать родословную свою и своей жены, до прадедов и прабабок! Ситуация с Порохом аналогичная!
С Гройсманом 100% согласен, это ошибка Пороха, тем более нынешнее предательство Гройсмана лишь подтверждает, что это была ошибка!
Первым был Кучма который назначал Звягильского! Хотя ранее ИВ Сталин назначил Лазаря Моисеевича Качановича руководителем в Украине(все эта мешпуха потом хорошо отличилась на хлебозаготовках 1933-1934гг!!!)!
Но такого засилия евреев в кадровой политике ни когда не было! Исключая 30-годы и правления Кагановича!
а вот у зели - это правильный бизнес на рассее
зелина роса все нежнее и вкуснее ???
))))))))))))))))))
Семья Тимошенко, кроме бизнеса в Крыму, имеет бизнес в ордло, что не мешает ее ботам спамить о давно арестованной липецкой фабрике.
Геть Зе-бариг!!!
Наживаются на бизнесе с оккупантами
1. защиту нац.интересов Украины в борьбе с врагом,
2. защиту и процветание своего крымского бизнеса, полностью зависящего от врага.
Эти два пункта вместе несовместимы.
А ще нікчемно служити в армії. Головне, щоб не було "конфетної" фабрики.