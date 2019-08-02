 Пропавшими без вести на Донбассе считаются 258 человек, - СБУ

Об этом в ответ на информационный запрос "112 Украина" сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях числятся пропавшими без вести 258 человек", - указано в ответе.

В то же время в Службе безопасности Украины не сообщили, есть ли среди установленных лиц несовершеннолетние.

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