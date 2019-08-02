 Пропавшими без вести на Донбассе считаются 258 человек, - СБУ

Об этом в ответ на информационный запрос "112 Украина" сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях числятся пропавшими без вести 258 человек", - указано в ответе.
В то же время в Службе безопасности Украины не сообщили, есть ли среди установленных лиц несовершеннолетние.
- Ало, матусю, чуєш, я вмираю...
За мою душу Бога помоли.
Я впевнений, нас заберуть до Раю
Тому що в пеклі ми уже були.
Ми мусимо в боях перемагати...
Нікому не здолати нашу лють,
І я кільце вже висмикнув з гранати,
Лиш ось чекаю поки підійдуть....
- Ходіть сюди, страшні незвані гості,
Є в мене подаруночки малі,
Які порозкидають ваші кості
Мої хоч теж… та по Моїй землі....
Раптовий вибух обірвав розмову
І десь почувся материнський зойк.
На Небі зірка загорілась нОва -
Пішов до сотні сотень черговий Герой.
//// (зі збірки віршів воїнів АТО)