 Ядерный договор между США и Россией официально прекращает действие

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 1 августа заявил, что вместе с этим соглашением мир потеряет "бесценный предохранитель от ядерной войны".
Этот ракетный договор, а также соглашение СНО-3 (или "Новый START") о сокращении стратегического наступательного вооружения между Россией и США являются двумя ключевыми документами, которые контролируют ядерное вооружение двух крупнейших ядерных держав в мире.
Действие СНО-3 истекает в начале 2021 года, если стороны не договорятся о его продлении. Россия уже заявляла о готовности из него выйти.
США и НАТО неоднократно обвиняли Россию в нарушении условий ракетного договора и разработке ядерного оружия, включая ракеты 9M729 или SSC-8, которая, по данным Североатлантического альянса, имеет радиус действия около 1500 км.
Москва эти обвинения отрицает и в свою очередь обвиняет Вашингтон в нарушении договоренностей.
Госсекретарь США Майк Помпео в Twitter написал: "2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия отказалась, так что договор прекращает действие сегодня. США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Россия несет полную ответственность за это".
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова 1 августа обвинила правительство США в якобы недостаточных усилиях для "поиска общей позиции для обсуждения" вопросов, связанных с договором РСМД.
Она также отметила, что Москва обнародует свое официальное заявление по поводу завершения действия договора 2 августа.
В то же время министр иностранных дел Германии Хайко Маас, комментируя вопрос 1 августа, возложил ответственность за непродление договора на Кремль.
"Россия не сделала того, что было необходимо, чтобы спасти соглашение", - заявил он.
Председатель правления некоммерческой "Ассоциации по контролю над вооружениями", базирующейся в Вашингтоне, Томас Кантримен обратил внимание на то, что с завершением срока действия ядерного договора и СНО-3 мир впервые за 50 лет потеряет предохранители от наращивания Соединенными Штатами и Россией ядерного потенциала.
"Без Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, а также без соглашения "Новый START", которое скоро подходит к концу, для двух крупнейших ядерных арсеналов в мире впервые за полвека не будет ограничений, которые имели бы обязательный характер, а их выполнение можно было бы проверить", - цитируют Кантримэна в пресс-службе Ассоциации.
Причина простая. Образно - у США ядерка есть. У параши её почти нет ( с сопоставлении качества и количества боеспособных единиц , времени развёртывания, технологических нюансов и прочее) и скоро не будет совсем..Нет средств е то что на разработку чего то вменяемого а и на содержание старого Днепропетровского хлама -большая часть из которого уже непригодна и составляет "грязную ядерную бомбу" ( гуглим термин) Это тупая пропитая кацапня считает что у них что оо ещё есть. Там уже лет 10-15 *** ночевал и тот скочевал. Парашу до сих пор не ********* и позвояют ей ******* ересь для своего быдло-насерения только потому что она представляет собой для США и Европы дойную корову..Придурков которые отдают золото за бусы. Пока с неё можно за бесценок качать - ей будут позволять нести чушь, сочинять небылицы про "ядерные двигатели" "сейсмо-оружие" , "гиперзвук" и прочие сказки которые либо просто мифы, либо которые непригодны для эффективной фойны, в единичных неиспытанных вариантах, либо попросту бесполезны и были сделаны и заложены для отмывки бабла..
Попросту в гонке вооружений кроме США участвовать некому. И реально кацапы в неё не ввяжутся.. Они будут "наращивать" только языком.. а реально - будут продолжать воровать у быдла и плести ему хармана.. Почему такое идиотское поведение? Да всё просто.. это то чем отличается Кацапстан и Северная Корея от всенх стран мира - там быдло ничего не решает. Оно только пашет на царя. А царь и его выводки и свита - вообще не планируют Кацапию как место для постоянного жительства. Им насрать что там будет.. Бунт, ядерный ******, мор, голодуха, беспорядки, ..Они будут жировать в "очень херовой " забугорщине на то что наворовали.. Россия их не интересует в принципе! Это дойная корова с дебильными рабами. Здесь можно что угодно и как угодно. Поэтому их действия ПРОСТО НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧЕНЫ. Главное создавать мифы и под ихшум тащить из бюджета а потом вовремя сдрыснуть с этим всем ЭСЛИ ШО... Всё очень простенько как бы...