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 Ядерный договор между США и Россией официально прекращает действие

США официально выходят из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 1 августа заявил, что вместе с этим соглашением мир потеряет "бесценный предохранитель от ядерной войны".

Этот ракетный договор, а также соглашение СНО-3 (или "Новый START") о сокращении стратегического наступательного вооружения между Россией и США являются двумя ключевыми документами, которые контролируют ядерное вооружение двух крупнейших ядерных держав в мире.

Действие СНО-3 истекает в начале 2021 года, если стороны не договорятся о его продлении. Россия уже заявляла о готовности из него выйти.

США и НАТО неоднократно обвиняли Россию в нарушении условий ракетного договора и разработке ядерного оружия, включая ракеты 9M729 или SSC-8, которая, по данным Североатлантического альянса, имеет радиус действия около 1500 км.

Москва эти обвинения отрицает и в свою очередь обвиняет Вашингтон в нарушении договоренностей.

Госсекретарь США Майк Помпео в Twitter написал: "2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия отказалась, так что договор прекращает действие сегодня. США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Россия несет полную ответственность за это".

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова 1 августа обвинила правительство США в якобы недостаточных усилиях для "поиска общей позиции для обсуждения" вопросов, связанных с договором РСМД.

Она также отметила, что Москва обнародует свое официальное заявление по поводу завершения действия договора 2 августа.

В то же время министр иностранных дел Германии Хайко Маас, комментируя вопрос 1 августа, возложил ответственность за непродление договора на Кремль.

"Россия не сделала того, что было необходимо, чтобы спасти соглашение", - заявил он.

Председатель правления некоммерческой "Ассоциации по контролю над вооружениями", базирующейся в Вашингтоне, Томас Кантримен обратил внимание на то, что с завершением срока действия ядерного договора и СНО-3 мир впервые за 50 лет потеряет предохранители от наращивания Соединенными Штатами и Россией ядерного потенциала.

"Без Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, а также без соглашения "Новый START", которое скоро подходит к концу, для двух крупнейших ядерных арсеналов в мире впервые за полвека не будет ограничений, которые имели бы обязательный характер, а их выполнение можно было бы проверить", - цитируют Кантримэна в пресс-службе Ассоциации.

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Ядерный договор между США и Россией официально прекращает действие 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140891
 
   
 Топ комментарии
 
Мысли в слух. Когда Наполеон захватил Москву, он все время хотел заключить мирный договор. Потому, что понимал, что дальше нет сил, воевать, и удержать эти оккупированные территории. Тоже происходит сегодня спустя 200 лет. РФ оккупировала часть территории европейского государства - Украины и не может удержать эту территорию, и навести там порядок. Более того, китайцы в это время захватывают Сибирь, многие народы все больше и больше говорят об отделении от РФ. РФ трещит по швам, на грани развала. Поэтому РФ изо всех сил пытается заключить мирный договор с Украиной. Вся российская так называемая оппозиция призывает к миру, к прекращению войны, прямо лезут из кожи в борьбе за мир. Мир возможет только при возврате всех оккупированных украинских территорий (Донбасса и Крыма) и компенсации всех убытков. В противном случае война будет происходить до тех пор, пока РФ не исчезнет с политической карты мира. Россия извечный враг и его необходимо уничтожить
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Украине нужно восстанавливать ЯО! Народ Украины должен требовать это от власти!
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нужно думать о будущем а не вспонинать прошлое Ядерний договір між США та Росією офіційно припиняє дію - Цензор.НЕТ 8717
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Из-за гонки воружений союз развалился. Ну вы поняли.
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Максимум, на что может рассчитывать Украина, это на разработку и производство ракет средней и малой дальности с неядерными боеголовками большой поражающей мощности.
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Нумвот ещё один Ыксперд, сиди уже в своём замкадье,и не вякай,кто там ещё чего может и способен, падлы жопорукие,вы уже просрали всё, космос,высокие технологии, сидит тут чмо и рассуждает
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Пшол вон, шоколадная сявка
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Ну, как бы один и тот же носитель может нести разные боеголовки (ядерную и не ядерную).
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Что , бюргеры , проснулись ? Начинает доходить , что сп2 их не защитит ? Все эти ракеты против Европы , до Америки не долетят .
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кулак с триколором паРашы на фото не соответствует реалиям. там должен быть кулачок 3-х месячного шимпанзе.
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Ну, справедливости ради, уже лет десять обе стороны ложили на этот договор. С одной стороны засРашка, которая начала в тупую разрабатывать такие ракеты для своего Искандера. С другой стороны США, которые в рамках своей программы ПРО в Европе устанавливали ПУ противоракет - а эти установки универсальные, в них можно как противоракету, так и Томагавк засунуть. Просто США обходила договор тихо и хитро, а рашка - как медведь, который пытается пройти на цыпочках. И что в итоге? Договор прекратил действие, у рашки вряд ли много такого вооружения (крупносерийное производство таких ракет намного раньше вызвало бы протест в США). А вот у США в запасе тысячи Томагавков, а теперь еще и полноценная инфраструктура их установки в Европе. Уже сейчас можно вместо, условно говоря, половины противоракет, засунуть в ПУ ракеты класса "поверхность-поверхность" и основные цели в рашке под прицелом со временем подлета 20-30 минут, да еще и по приземной траектории
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ждем "першингов-3", от "вторых" политбюро цк кпсс в штаны наложило, по причине их точности попадания и времени подлета (в бункер не успевали бы спустится старые пердуны-маразматики, а они жить хотели, в прошлую войну с Германией чуть не погибли) , а эти должны быть еще круче!
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история учит одному - русня необучаема.
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Треба провести в Трускавці, лікнеп для редакціїї Цензора, де пояснити, що ядерний ********* і ракета, то різні речі.
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Либо параша будет наращивать ядерный арсенал вместе с США и уходить в кризисную жопу из за этого,либо сильно отстанет от США и США будут доминировать.
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Договор с паРашниками уже сама по себе хорошая шутка...Выход с этого "договора" чистая формальность. При любом удобном случае паРашники ним сразу бы подтёрлись
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Які та договора та угоди з імперією зла можуть бути
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счетчик развала рабсии или окончательное превращение в северную корею 2.0 запущен!
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Ажиотаж вокруг этой новости - абсолютная пыль и мыльные пузыри. Кстати это хорошо знают и в параше ( те кому положено) и в США . А так же пара сотен умных и компетентных людей по миру.
Причина простая. Образно - у США ядерка есть. У параши её почти нет ( с сопоставлении качества и количества боеспособных единиц , времени развёртывания, технологических нюансов и прочее) и скоро не будет совсем..Нет средств е то что на разработку чего то вменяемого а и на содержание старого Днепропетровского хлама -большая часть из которого уже непригодна и составляет "грязную ядерную бомбу" ( гуглим термин) Это тупая пропитая кацапня считает что у них что оо ещё есть. Там уже лет 10-15 *** ночевал и тот скочевал. Парашу до сих пор не ********* и позвояют ей ******* ересь для своего быдло-насерения только потому что она представляет собой для США и Европы дойную корову..Придурков которые отдают золото за бусы. Пока с неё можно за бесценок качать - ей будут позволять нести чушь, сочинять небылицы про "ядерные двигатели" "сейсмо-оружие" , "гиперзвук" и прочие сказки которые либо просто мифы, либо которые непригодны для эффективной фойны, в единичных неиспытанных вариантах, либо попросту бесполезны и были сделаны и заложены для отмывки бабла..
Попросту в гонке вооружений кроме США участвовать некому. И реально кацапы в неё не ввяжутся.. Они будут "наращивать" только языком.. а реально - будут продолжать воровать у быдла и плести ему хармана.. Почему такое идиотское поведение? Да всё просто.. это то чем отличается Кацапстан и Северная Корея от всенх стран мира - там быдло ничего не решает. Оно только пашет на царя. А царь и его выводки и свита - вообще не планируют Кацапию как место для постоянного жительства. Им насрать что там будет.. Бунт, ядерный ******, мор, голодуха, беспорядки, ..Они будут жировать в "очень херовой " забугорщине на то что наворовали.. Россия их не интересует в принципе! Это дойная корова с дебильными рабами. Здесь можно что угодно и как угодно. Поэтому их действия ПРОСТО НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧЕНЫ. Главное создавать мифы и под ихшум тащить из бюджета а потом вовремя сдрыснуть с этим всем ЭСЛИ ШО... Всё очень простенько как бы...
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**************..Или аргументы - или иди кури бамбук . Когда уже вы ***** научитесь дискутировать хоть какими то фактами а не пёрднуть и убежать? Ты нанятое кацапище на подтанцовке что ли?
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То, якщо кацапи і Мінський договір не підтримують теж можемо їм півроку дати?
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