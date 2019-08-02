 Экс-глава МВД времен Януковича Могилев даст показания ГБР по делу аннексии Крыма

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook написал сам Могилев.
"Информирую. В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению по делу аннексии Крыма. Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление - это не только действие, но и бездействие. И в данном случае речь идёт о бездействии первых лиц государства в период аннексии территории Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в январе 2018 года в Оболонском районном суде Киева состоялось 30-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича. В качестве свидетелей были допрошены спикер ВР Андрей Парубий, экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев и советник постоянного представительства Украины в ООН Дмитрий Кушнерук.
Экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев дал показания в суде по делу о госизмене Виктора Януковича.
да и министром пеця тоже при явнуховиче был...
все они барыги одного поля ягодки - явнуховического
тебе ніхто за язика не тягнув...
сам написав - сам і відповідай..
чи вже в повітрі переобувся?
ти всрався?
Бывший харьковский губер, однако... Туп-пля-пооооййййй... но мздоимец и казнокрад. Сие - не новость даже для выпускника детского сада "гепино яичко"...
несёт ответственность как и витя шапкокрад...
у свыней такая карма жизни...
на бойню...
Почему его до этого даже не допрашивали, а?
Он привез из Крыма свою команду, им дали квартиры в Вишнёвом, так эти люди общались на литературном украинском языке не только на работе, но и в быту, участвовали в самодеятельности, пели в хорах МВД и дсо.
Он единственный, кто в 2014 году бил в набат о захвате Крыма Россией, а на его призыв из Киева прилетел только Порошенко.
Хреново то, что показания он будет давать в гбр, а он может много рассказать о роли Портнова в этих процессах.