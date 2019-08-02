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 Политика Украины
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Все про:допрос (1192) Могилев (864) ГБР (475)

 Экс-глава МВД времен Януковича Могилев даст показания ГБР по делу аннексии Крыма

Государственное бюро расследований (ГБР) пригласило для дачи показаний бывшего министра внутренних дел Анатолия Могилева по делу об аннексии Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook написал сам Могилев.

"Информирую. В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению по делу аннексии Крыма. Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление - это не только действие, но и бездействие. И в данном случае речь идёт о бездействии первых лиц государства в период аннексии территории Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2018 года в Оболонском районном суде Киева состоялось 30-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича. В качестве свидетелей были допрошены спикер ВР Андрей Парубий, экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев и советник постоянного представительства Украины в ООН Дмитрий Кушнерук.

Экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев дал показания в суде по делу о госизмене Виктора Януковича.

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Экс-глава МВД времен Януковича Могилев даст показания ГБР по делу аннексии Крыма 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140885
 
   
 Топ комментарии
 
При Порошенко такого не було))
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ну а у барыги глазки явнуховича...
да и министром пеця тоже при явнуховиче был...
все они барыги одного поля ягодки - явнуховического
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порошенко - экс министр явнуховича...
несёт ответственность как и витя шапкокрад...
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Теж чувак з підкоченими очима як і Разумков.
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У всех чиновников,вызванных в следственные органы резко проявляется Базедова болезнь.)
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ну а у барыги глазки явнуховича...
да и министром пеця тоже при явнуховиче был...
все они барыги одного поля ягодки - явнуховического
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Я тебе зрозумів. Або кловун, або всє оні такіє.
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кловун это ты а твой кловуновод - цепетя?
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Якщо стверджуєш що він мій клоуновод, то повинен надати докази цьому, інакше вважатиму тебе тріплом. На все-провсе тобі 30 хвилин. Не буде доказів - всюди писатиму Біч тріпло.
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здається ти на Панаму збирався с пецею...
тебе ніхто за язика не тягнув...
сам написав - сам і відповідай..
чи вже в повітрі переобувся?
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я однажды обратил внимание: если его фото перевернуть вверх ногами, разницы в лице не сыскать. Т.е. лицо никак не изменяется, что анфас, шо перевернутое. Одна и та же жопа...

Бывший харьковский губер, однако... Туп-пля-пооооййййй... но мздоимец и казнокрад. Сие - не новость даже для выпускника детского сада "гепино яичко"...
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порошенко - экс министр явнуховича...
несёт ответственность как и витя шапкокрад...
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та не, не несет. Тогда и бОгдана надо было бы осудить, порицать, ******* и высушить... Да и вовка зеленский - тот еще хлыщ...
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все свинарчуки должны закончить на бойне...
у свыней такая карма жизни...
на бойню...
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на бойню - так на бойню. Думаешь, они - герои моего эпоса?
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А Богдана в образ и на иконостас😂😂😂
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Боже) какое же ты безмозглое) это пздц😂😂😂 и таких в этой тране дебилов большинство... умным людям надо бежать с этой психлечебницы неоглядываясь...
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Это такая фишка . На порохофобских ботофермах считают что если методически и бесконечно повторять что Порох - экс министр явнуховича , то у народа это будет вызывать на него аллергию . Oтчасти на лошьё , этот метод действует . ДБР викликало на допит ексглаву МВС часів Януковича Могильова - Цензор.НЕТ 3609 .
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Про БОТферми Бихус провів розслідування. Шукав порохоботів і таки знайшов! От тільки боти виявились ЗЄлєними преЗЄлєними. Пічалька да?
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порохофобских ботофермах (С) не порохоФИЛЬСКИХ (sic!)
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Чого Могільов не сидить? Прочитайте що він робив у свій час🤔
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Действительно, а почему?
Почему его до этого даже не допрашивали, а?
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Он при Азирове был при власти,как и Богдан.
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типовий представник так званої гівоеліти, моральний урод, злодюга, покидьок, продажна ******.
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Вчера одного взяточника задержали, с 1,5 ляма. Так он тоже левую руку в кармане штанов держал. При наличии пиджака. Вряд ли там ствол, да? Можэ это показатель??? Ну, если чувак в пиджаке и левую руку в кармане держит- значит- 100% взяточник-коррупционер???
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Хай розповість ця мусорська **** як його мусорки зрадили Україну і здали Крим і Донбас. Ексглава МВС часів Януковича Могильов дасть свідчення ДБР у справі щодо анексії Криму - Цензор.НЕТ 1337
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Скоро будут петькиных пабратимов к ногтю!
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Зебилы - Могилёв был единственный порядочный человек на должности министра, поэтому и не задержался на ней.
Он привез из Крыма свою команду, им дали квартиры в Вишнёвом, так эти люди общались на литературном украинском языке не только на работе, но и в быту, участвовали в самодеятельности, пели в хорах МВД и дсо.
Он единственный, кто в 2014 году бил в набат о захвате Крыма Россией, а на его призыв из Киева прилетел только Порошенко.
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Пысы
Хреново то, что показания он будет давать в гбр, а он может много рассказать о роли Портнова в этих процессах.
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Зеприматы, вы бы уже прямо суркова позвали свидетелем ка рафик ниучем не уинават
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я так понимаю что свиновальца будут раздевать по полной. За мыролюбство и за сдачу крыма русне в составе шайки пластера шланга кулявлоба, витальки педальки тягнибыка и наливайнера.
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Цей "генерал" сдавав Крим разом з Константиновим. Але зробили так, щоб він повернувся в Україну, тіпа не при "ділах", щоб тут "варити воду", коли буде потрібно. Він із тих донецких, що здавали Україну з першого дгя, коли прийшли до влади. В Криму він був кращим корифаном посла кацапіх, кажить Андрєєва. Там ще були скандали, бо той посол, щось там робив відкрито проти татар, а могильов його покривав і кожну неділю був у посольству кацапії. Вирішували, як краще провести анексію і вивести його із підозри.
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Дааавно про нього нічого не чути було...
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