 С начала 2019 года на жилье для военнослужащих потратили более 360 млн, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил начальник управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов.

"С начала года Минобороны использовало на строительство жилья военнослужащим 364 млн 500 тыс. грн, в том числе из этих средств 62 млн 500 тыс. выплачено в качестве компенсации вместо неполученного жилья. В целом государственным бюджетом на эти цели предусмотрено на 2019 год 833 млн 400 тыс. грн", - сообщил Салахов.

Он также отметил, что финансирование строительства осуществляется в плановом порядке и в соответствии с утвержденной помесячной росписью расходов госбюджета для Министерства обороны.

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