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 Трамп подписал указ о введении новых санкций против РФ из-за отравления Скрипалей, - СМИ

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском Солсбери.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Гордон", об этом пишет Politico.

Первый пакет санкций в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года Трамп подписал в прошлом году. Тот же закон предполагает, что президент должен ввести второй этап ограничений в случае, если государство (в данном случае Россия) не подтвердило, что больше не использует химическое оружие в нарушение международного права.

Издание пишет, что Трамп не хотел обострять отношения с российским президентом Владимиром Путиным, а потому тормозил попытки введения второго раунда санкций.

По данным Politico, после того, как члены Палаты представителей - демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл Маккол - обнародовали заявление с призывом ввести второй пакет санкций против России, Трамп был вынужден подписать указ.

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140880
 
   
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ШАМПАНСКОГО Жириновскому!
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так уже неделю горит, китайцы еле успевают бензин подвозить для подпала Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7254 и очистки территорий от деревень и пропитого кацапского бухарья, ***** говорит это нормально лето ведь, а китайцы уже ведут фотосъемку зданий в городишках и решают шо снесём шо будем новое строить, проблема для нас одна, куда кацапы двинут с очищенных территорий.
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Кацапы пишут, что "...санкции- это очень хорошо, это мобилизует, это сплачивает нацию. Как ушат холодной воды. Но если в проруби сидеть постоянно, то можно жопу отморозить."
Так пожелаем же ватной своре тысячу лет путинской "стабильности" в проруби.
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В ответ на санкции Пыня запретит мокшанам пить воду из луж?))))
Ведь все остальное уже запретили.....
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Вода камінь точить. Союз нерушимий теж санкцій не боявся....
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Санкции санкциями, а вот Трамп звонил Путину и предлагал помощь в тушении сибирских пожаров....ВО КАК!
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Отчего не позвонить - копоть от миллионов гектаров горящей Рашки позволит спрогнозировать, как Рашка будет гореть после атомных взрывов. Для этого надо, чтобы пожарные самолёты США с камерами и датчиками просто полетали над Рашкой.
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неужели и у нас на Украине от их тайги запах гари? или одному мне чудится?
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Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6858

конечно предлагал, американцам дышать тоже хочется
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Русскім, які мріють про вибух Йелоустоуну, слухати таке, від «главного» американця, дико і незрозуміло...
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А что за санкции хоть? Запретить экспорт шариков и дудок из соссии?
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ну наконец-то ПЕРЕМОГА ! Теперь рашка уж точно развалится !
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А это пенсионеры очевидно хер без соли откушать приехали, а не акционеры газпрома, правда ведь? Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5348
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и что показывает фотка? что есть машины в рф? и?
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Это чем-то отличается от пробки в Северной Африке, снигериец? )))))
Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6522
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Цікаво було б все таки дізнатись,що ці санкції з себе представляють?
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Щось, як завжди, дуже корисне для Рашки.
Після чого там все буде закриватись, ламатись, горіти та вибухати ще веселіше.
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Та хотілось би хоч якоїсь конкретики,бо надіятись нам ні на кого,на жаль...
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Сухая статистика. Кстати, устаревшая. Дела идут намного хуже.
Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6790
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Никаких подробностей пока нет. Остается только ждать. Именно поэтому реакция рубля и РТС сегодня утром более чем скромная. Но если вспомнить, чем американский Минфин грозил Москве, то понимаешь, что последствия могут быть самыми негативными: пять российских госбанков грозились «отлучить» от доллара, говорилось и о других жестких ограничениях. Если Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку и другим запретят операции с американской валютой, бизнес этих кредитных учреждений ждет радикальная перестройка. Они наверняка не смогут принимать вклады в долларах, а прежние обязательства, как говорил Костин в сентябре прошлого года, будут погашаться в рублях. Все корреспондентские отношения с американскими банками прекратятся.
Пока СМИ пишут о наложении запрета предоставления займов, финансовой или технической помощи России международными финансовыми учреждениями, банками Соединенных Штатов. Самый страшные для России возможный удар - это запрет на покупку российского госдолга.
Причем страшен он не только как прямые, но больше как косвенные, или вторичные, санкции. Вторичные санкции наказывают уже не американских резидентов, а всех по всему миру за кредитование России. Как это работает, можно убедиться на примере Ирана: многие компании под страхом штрафа со стороны США ушли из исламской республики, когда Вашингтон усилил санкции против Тегерана.
Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7987
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