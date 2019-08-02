 Двум воинам, раненым в зоне ООС, нужна помощь в лечении: осколочные ранения глаз, грозит полная слепота, - волонтер Танцюра

Об этом на своей странице в сети Facebook написал волонтер Андрей Танцюра, информирует Цензор.НЕТ.
Добровольцам Ване и Владу всего лишь по 22 года, им оставалось 2 дня до выхода из зоны ООС.
"Ваня - миновзрывная травма. Ранение получил возле шахты "Бутовка"- в окоп прилетела граната ВОГ-17. Тело посекло осколками, но больше всего пострадали глаза. Операции- в Днепре, операция в Одессе. Вердикт врачей не утешителен: 99%-слепота и только 1% на чудо. Лечение продолжается, чтобы не удалять глаза. Влад - морской пехотинец, получил осколочное проникающее ранение глаз. Правый глаз полная слепота, остался зрячим только левый. Четыре операции в Днепре, одна у нас, в Одессе…
Правому глазу требуются реконструктивные операции и лечение, чтобы спасти глаз, как орган. По левому предстоит лечение и профилактика симпатического воспаления, чтобы, не дай Бог, не потерять и его!", - пишет волонтер.
В ближайшее время нужно приобрести для отделения офтальмологии специальное силиконовое масло и комбинированный процедурный комплект с осветителем широкого сектора обзора общей стоимостью порядка 18 000 грн.
Танцюра отмечает, что в палате безумно жарко и душно. Если получится, очень нужно установить кондиционер в палату для ребят и еще в несколько других палат. Один кондиционер самый простой с установкой-это порядка 8500 грн.
Также волонтерской комнате нужны футболки, спортивные штаны, обувь, шорты (можно б/у, но чистое и в хорошем состоянии), одноразовые пелёнки, дексалгин в ампулах, большие влажные салфетки, молочные продукты, чай, сахар, кофе, печенье, стиральный-порошок (автомат).
"Если у Вас есть желание помочь с приобретением лекарств и расходных материалов и передачи их в госпиталь, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании!
Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карточку Приватбанка 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.", - обратился к украинцам волонтер.
Для перечислений из-за рубежа: Western Union or Money Gram
Tantsiura Andrii
Odessa, Ukraine
6500
Волонтери зберуть гроші, а чи дасть на це нове міноборони і зелена влада?
02.08.2019 08:35
Ответить
Мне нравится 7
На новий офіс Бобііка 300 лямів є, а 18 тис на медпрепарати немає?
https://www.obozrevatel.com/society/v-vinnitskoj-oblasti-korporatsiya-roshen-postroila-dom-dlya-********.htm
А твое куйло, для тебя, диванного бойца много построило?
Или ЗЕперзидент-главнокомандувач никакой не главнокомандувач а просто ЗЕуклонист - ну типа в армию не пошел ибо был болен на голову, но юристом стал .
Чи Цензору важко було витратити 10 хвилин на телефонний дзвінок керівнику госпіталя і запитати у нього? Наприклад, чи проводка в госпіталі витримає підключення обладнання потужністю кілька десятків кіловат, чи потрібен капітальний ремонт енергообладнання з заміною проводки, встановленням електрошафи тощо? Якого типу "освєтітєль широкого спєктра обзора" з якимсь силіконовим маслом він збирається купувати і чому на це у госпіталя немає 700 доларів?
Ну і так далі.
Порохло 100 раз запевняло, що армія і медицина оснащені всім, чим потрібно. То запитайте порошковську Супрун, де порошок. З усім виводком.
Проба 2:
дай посилання на законодавство про держбюджет 2019, де вказано про виділення коштів на парад.
Я переведу, но вопрос к Зебобикам - єпоха бедности прошла???
Почали слідство за фактом постачання приватними фірмами при мародерівцях неякісного військового обладнання. Мало? Є ще, проте часу шкода на таке обслинене гівном, як ти.
На цей час 1570 подивились цю статтю.
На допомогу потрібно лише 26 000
26 000/1570=16,87 це саме стільки треба, щоб топомогти хлопцям.
ясно тобі ?