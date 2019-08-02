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Все про:ранение (2170) военнослужащие (4255) волонтеры (1911) Танцюра Андрей (11)

 Двум воинам, раненым в зоне ООС, нужна помощь в лечении: осколочные ранения глаз, грозит полная слепота, - волонтер Танцюра

Двум добровольцам необходима помощь в лечении глаз после тяжелых ранений в зоне ООС.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал волонтер Андрей Танцюра, информирует Цензор.НЕТ.

Добровольцам Ване и Владу всего лишь по 22 года, им оставалось 2 дня до выхода из зоны ООС.

"Ваня - миновзрывная травма. Ранение получил возле шахты "Бутовка"- в окоп прилетела граната ВОГ-17. Тело посекло осколками, но больше всего пострадали глаза. Операции- в Днепре, операция в Одессе. Вердикт врачей не утешителен: 99%-слепота и только 1% на чудо. Лечение продолжается, чтобы не удалять глаза. Влад - морской пехотинец, получил осколочное проникающее ранение глаз. Правый глаз полная слепота, остался зрячим только левый. Четыре операции в Днепре, одна у нас, в Одессе…
Правому глазу требуются реконструктивные операции и лечение, чтобы спасти глаз, как орган. По левому предстоит лечение и профилактика симпатического воспаления, чтобы, не дай Бог, не потерять и его!", - пишет волонтер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волонтерам "Мега-полиграфа" нужна помощь с покупкой для украинских воинов кабеля, шин и ремонтом автомобиля для снайперов

В ближайшее время нужно приобрести для отделения офтальмологии специальное силиконовое масло и комбинированный процедурный комплект с осветителем широкого сектора обзора общей стоимостью порядка 18 000 грн.

Танцюра отмечает, что в палате безумно жарко и душно. Если получится, очень нужно установить кондиционер в палату для ребят и еще в несколько других палат. Один кондиционер самый простой с установкой-это порядка 8500 грн.

Также волонтерской комнате нужны футболки, спортивные штаны, обувь, шорты (можно б/у, но чистое и в хорошем состоянии), одноразовые пелёнки, дексалгин в ампулах, большие влажные салфетки, молочные продукты, чай, сахар, кофе, печенье, стиральный-порошок (автомат).

"Если у Вас есть желание помочь с приобретением лекарств и расходных материалов и передачи их в госпиталь, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании!
Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карточку Приватбанка 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.", - обратился к украинцам волонтер.
Для перечислений из-за рубежа: Western Union or Money Gram
Tantsiura Andrii
Odessa, Ukraine
6500

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессу самолетом доставили 12 раненых военнослужащих, пятеро - в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

Двум воинам, раненым в зоне ООС, нужна помощь в лечении: осколочные ранения глаз, грозит полная слепота, - волонтер Танцюра 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140878
 
 
 Топ комментарии
 
Волонтери зберуть гроші, а чи дасть на це нове міноборони і зелена влада?
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Чому держава не бере на себе обовязок забезпечити на 100% лікування поранених бійців?
На новий офіс Бобііка 300 лямів є, а 18 тис на медпрепарати немає?
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От побачиш, що ремонт нового офісу буде коштувати дорожче 300 лямів.
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Волонтери зберуть гроші, а чи дасть на це нове міноборони і зелена влада?
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У Зэлэної Влади влади нема. Влада є в уряді Гройсмана.
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Нема влади і тому вона без влади погрожує українцям? Опєрдєліся спочатку про суть своєї тоталітарної влади.
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попроси у пэти, он же знатный волонтер, ПВО Киева за свой счет соорудил, да и фонд у него имеется на пару с марынкой аж 1.7 лярда
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А що, у Вовочки за душею ні шиша? Чи він не презЕ і турбота про громадян не для нього? Це повинні робити "папередніки", а у нової влади свої турботи? Переїзд в нову ОПу, "школа зебіла"..? А сам не хочеш допомогти?
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Двом воїнам, пораненим у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні: осколкові поранення очей, загрожує повна сліпота, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 8180 Ali Hasan

Волонтери зберуть гроші, а чи дасть на це нове міноборони і зелена влада?
02.08.2019 08:35
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Жиди , зазєлями обрані до абсолютної влади , це вам паралельно ? Готуйтесь до абсолютної ненаисті .
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Чому держава не бере на себе обовязок забезпечити на 100% лікування поранених бійців?
На новий офіс Бобііка 300 лямів є, а 18 тис на медпрепарати немає?
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От побачиш, що ремонт нового офісу буде коштувати дорожче 300 лямів.
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Як не було грошей на лікування бійців, так і немає. Зебенята, шо скажете?
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Не гони, Петро дав на армию 100500 денег. Где они?
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За Петра забувай, зєпупсики при владі і кориті.
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Очиська ЗЄленкою позаливало? Тоді тобі до офтальмолога бо біда може бути, шоколад не такий токсичний. Двом воїнам, пораненим у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні: осколкові поранення очей, загрожує повна сліпота, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 2693
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Їх мордою тикони в факт, вони будуть волать:" И хде ваши доказательства? Вы всё вретИ" Кацапська технологія.
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Типова відмазка кацапів ІХТАМНЄТ . Перемкнуло зедебілам те що вже перемкнути не можна .
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Рошен построил жилье для военнослужащих.

https://www.obozrevatel.com/society/v-vinnitskoj-oblasti-korporatsiya-roshen-postroila-dom-dlya-********.htm

А твое куйло, для тебя, диванного бойца много построило?
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Волонтер або госпіталь давав запит в МО? Якщо так, то відповідь яка? Чи зразу на сторінку?
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Запит в МО? Тобто, поки вони на фронті- МО все про них знає. Як тільки отримали поранення- одразу звільнили заднім числом і не в курсі?
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Даже если бы МО давали деньги на. лечение добровольцев (в чем я очень сомневаюсь), то в любом случае со всей нашей бюрократией они бы раздуплялись месяцами и не факт, что вообще бы раздуплились. А деньги на лечение нужны "в ближайшее время".
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Интересно - а что делает ЗЕперзидент-главнокомандувач и его команда ЗЕ в смысле помощи?
Или ЗЕперзидент-главнокомандувач никакой не главнокомандувач а просто ЗЕуклонист - ну типа в армию не пошел ибо был болен на голову, но юристом стал .
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Гавнакамандувач невкугсє... Йому ще Богдан у вушко не нашептав.
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Якийсь невідомий, що назвав себе волонтером, написав в Інтернеті, що в якісь волонтерській кімнаті нібито немає печива і прального порошку, а в госпіталі він хоче поставити кондиціонери в кілька палат - і мародерівці одразу підскочили до стелі. Це не видається вам дурнуватим?
Чи Цензору важко було витратити 10 хвилин на телефонний дзвінок керівнику госпіталя і запитати у нього? Наприклад, чи проводка в госпіталі витримає підключення обладнання потужністю кілька десятків кіловат, чи потрібен капітальний ремонт енергообладнання з заміною проводки, встановленням електрошафи тощо? Якого типу "освєтітєль широкого спєктра обзора" з якимсь силіконовим маслом він збирається купувати і чому на це у госпіталя немає 700 доларів?
Ну і так далі.
Порохло 100 раз запевняло, що армія і медицина оснащені всім, чим потрібно. То запитайте порошковську Супрун, де порошок. З усім виводком.
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В трускавець клоунів возити гроші є, на поранених і парад грошей нема.
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Та ти шо?! А ти коли з КРУ перевірку на цю тему бачив? Чи тобі таке на Г+Г наспівали?
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Ты совсем дурак? Какая КРУ? Они не госчиновники (пока)
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Хотів паумнічать, а вийшло як завжди, так? Двом воїнам, пораненим у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні: осколкові поранення очей, загрожує повна сліпота, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 4935 В тому то й річ, що державні кошти витратили на чортзнає що! Саме цим КРУ і займається.
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Чмочнік зєлєбоба про казочки згадав? А що, прєзєлєнт тобі вже казочки перестав розповідати? Від тебе вже ні чого не треба і тобі ніц не винні? Двом воїнам, пораненим у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні: осколкові поранення очей, загрожує повна сліпота, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 5918
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Мародерівцю, люди підтримують Президента Зеленського, поки він робить те, що декларував - а він робить саме це, - тому ти хоч на гівно зійди, а караван іде. ))))
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Про що ти мелеш додік? Це ж ти тут на гівно зійшов і всіх слиною забризкав, що то не за держрахунок. От ти й доведи, ще не за державний кошт! Двом воїнам, пораненим у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні: осколкові поранення очей, загрожує повна сліпота, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 9698
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Обісрався тут тільки ти. Своїм висером про "Не за государственный счет". Двом воїнам, пораненим у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні: осколкові поранення очей, загрожує повна сліпота, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 458
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Гроші, які мали йти на парад, підуть військовослужбовцям. Але ти про це не чув, як і про те, що порошок зі всім виводком знову за десятки мільйонів гріє пузо за кордоном.
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Це тобі таку шнягу на Г+Г сказали? А ти знаєш, що Дербюджет є рівним закону. Його приймають як закон в декількох читаннях і утверджують як закон кожну статтю доходів і видатків. І ні одна лядь не має права змінювати ні на одну букву той закон! Як що виділина стаття "на проведення параду ЗСУ 23 го серпня" то щоб там тобі прєзєлєнт не казав виплатити ті гроші кому б то не було неможливо! Гроші можна не витратити, але перекинути їх на інші статті витрат не можливо! Де вас таких ідіотів понабирали? Ти що в Трускавці залік не здав? Двом воїнам, пораненим у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні: осколкові поранення очей, загрожує повна сліпота, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 9895
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Як для одного з маролерівців, хто не вважає себе ідіотом, тобі ж не буде складно дати посилання на статтю бюджету, де йшлося б про виділенні бабла на парад, правда?
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Та ви вже змародерили 300млн на страшно необхідний переїзд ОП в музей члєніна і 300млн на параді ЗСУ.
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Розумію, з першого разу до свинтелектуальної иліти не доходить.
Проба 2:
дай посилання на законодавство про держбюджет 2019, де вказано про виділення коштів на парад.
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Ти цікавий тип , як той бабуїн що видерся на пальму і обсирає українське навкруг по радіусу . Підлий кацапський проект по обсиранню самї України самими українцями . В спам падло .
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Как в Трускавце корпоратив проводить у Зе деньги есть.....

Я переведу, но вопрос к Зебобикам - єпоха бедности прошла???
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В України є тільки два союзники,це добровольці і волонтери.Фактично всі мільярдери в Україні не є українцями ні ментально ні національно.
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Может кобелю в ноги поклонимся он свой однодневный зароботок переведет героям. Их убивает узаконеная корупуция. Потом нас. Потом детей. Суспильный договор о том чтоб снять псоа нафтогаза а деньги раненым. Слабо?Легче раненых пожалеть. Несчастна та страна которой требуются герои, но будет проклята страна которая о них не заботится.
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Зєлєнл допоможе зєлєнню? Тримай карман ширше, щоб допомога не вивалювалася...
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По этому поводу попадался интересный вопрос - а почему они были без тактических очков?
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А може то осколки тих "тактічєскіх" і виколупують?
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Згоден що не тема. Так само невідомо чи були ті окуляри в них взагалі.
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Порох*йло 100500 раз тринділо, що воїни забезпечені ВСІМ необхідним, а дурні мародерівці його палять...
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А що про це кажуть узєлєнбскага? Воно щось зробило? Аааа, шаурма, труселя...
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Що кажуть у Президента України Зеленського протягом двох місяців після його вступу на посаду?
Почали слідство за фактом постачання приватними фірмами при мародерівцях неякісного військового обладнання. Мало? Є ще, проте часу шкода на таке обслинене гівном, як ти.
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Ты, дыбилятко, сперва выучи что обозначают слова, которые ты используешь. А ПОТОМ неси тут херню.
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І шо? Де "свинарчуки"? А так мячталі, що прямо 22-го травня всє пабєгут, а кого дагонім посадим... Двом воїнам, пораненим у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні: осколкові поранення очей, загрожує повна сліпота, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 4233
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Так вот об этом и нужно вопрос поднимать!
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+100
На цей час 1570 подивились цю статтю.
На допомогу потрібно лише 26 000
26 000/1570=16,87 це саме стільки треба, щоб топомогти хлопцям.
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А что говорят по этому поводу те за чьи интересы эти парни воевали на Донбассе?
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вони говорять - ватко, пішло звідци на путіна.
ясно тобі ?
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Какая-то дикость! Раненым солдатам, находящимся в военном (!) госпитале не могут найти средств на лечение! Да куда же все эти многомиллионные средства деваются? Почему кондиционеры сейчас есть абсолютно везде, в самом убогом магазине, но нет в палатах у раненых воинов? Или Минобороны считает, что есть более важные статьи расходов? Или выделенные средства просто не доходят до солдат? Невозможно без бешенства читать подобное. Это как приговор всей нашей лживой, равнодушной, проворовавшейся системе.
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Наталі там таке болото , що і Геракла буде замало щоб його притиснути . Лернейська гідра інфузорія проти системи . Але люди системи ламають миттєво .
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Камброд Зоря еееа8е01 Залишилася тiльки надiя, що це жахiття колись повинно припинитись, бо iнакше ми всi дiйсно нiчого не вартi i нiякi Геракли, навiть зi всього свiту, нам вже не допоможуть.
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