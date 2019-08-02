 ОБСЕ зафиксировала почти 70 взрывов на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на основе информации, поступившей по состоянию на 31 июля.
"В Донецкой области миссия констатировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня, тем временем зафиксировав больше взрывов (43), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (8 взрывов)", - говорится в отчете.
Более половины нарушений режима прекращения огня, в том числе 34 взрыва, зафиксировано в районах к северо-западу и юго-западу от Ясиноватой (неподконтрольная правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка), а также в районах к юго-востоку и северо-востоку от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка).
"В Луганской области СММ констатировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня (при этом были зафиксированы лишь взрывы), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (24 взрыва против 26)", - говорится в отчете.
Отмечается, что большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северу и северо-западу от н. п. Раевка (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-западу от Луганска).
Рот бил занят?
Wiki: "зебил" = особая украинская общность подъеврейских холуёв, жаждущих мира любой ценой в связи с очевидной мозговой усталостью от войны... Характеризуется запахом мацы, хотя имеют страсть к шаурме... не брезгуют шутками ниже пояса от своего лидера вовки-шута
Этот-дяк-кадилом машет,
Этот-роет пятачком,
Этот-с песьим паричком,
Этот-какает в кормушку
И зовут его-Петрушка.
Я блатной поет Кукушкин!
Раденькій, що дурненький.
по вопросам тыла - к известной светской диве монро ... ну, или на худой конец, к депутатуЛяшко... хотя там, поди, худой конец не прокатывает...
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
От він і "двигається"...
Важна их последовательность.
Как в драке, - кто зачинщик?
Потому гораздо интересней с какой стороны были первые взрывы ,