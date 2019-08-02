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 Происшествия
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 ОБСЕ зафиксировала почти 70 взрывов на Донбассе

В течение предыдущих суток Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 43 взрыва в Донецкой области и 24 - в Луганской.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на основе информации, поступившей по состоянию на 31 июля.

"В Донецкой области миссия констатировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня, тем временем зафиксировав больше взрывов (43), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (8 взрывов)", - говорится в отчете.

Более половины нарушений режима прекращения огня, в том числе 34 взрыва, зафиксировано в районах к северо-западу и юго-западу от Ясиноватой (неподконтрольная правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка), а также в районах к юго-востоку и северо-востоку от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единичные случаи нарушения режима тишины на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей о перемирии, - Хомчак

"В Луганской области СММ констатировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня (при этом были зафиксированы лишь взрывы), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (24 взрыва против 26)", - говорится в отчете.

Отмечается, что большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северу и северо-западу от н. п. Раевка (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-западу от Луганска).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник наблюдателей на Донбассе пытались заглушить пять раз, - ОБСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3140876
 
 
 Топ комментарии
 
Цете саме перемир'я про яке говорить нова влада😏
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А ти на це сподівався, хоча усі нормальні бачили суть зеленої влади?
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То вони салютують що нарешті дочекались дозволу ґаваріть парускі.
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А кто им недавал говорить?
Рот бил занят?
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Цете саме перемир'я про яке говорить нова влада😏
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Читав, рядовий. Це все Україна. Заперечуєш, сепар?
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шото эта новость не стыкуется с новостью ниже
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новостью ниже занимаются зебилы. Все мои комментарии потерли. Жду бан...

Wiki: "зебил" = особая украинская общность подъеврейских холуёв, жаждущих мира любой ценой в связи с очевидной мозговой усталостью от войны... Характеризуется запахом мацы, хотя имеют страсть к шаурме... не брезгуют шутками ниже пояса от своего лидера вовки-шута
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Более 70-и пуканов на Зелю зафиксировано на окупированом порохоботами сайте.Может ОБСЕ озаботятся и тылом?
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Этот свин в оффшорах пляшет,
Этот-дяк-кадилом машет,
Этот-роет пятачком,
Этот-с песьим паричком,
Этот-какает в кормушку
И зовут его-Петрушка.
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Я не Лермонтов, не Пушкин!
Я блатной поет Кукушкин!
Раденькій, що дурненький.
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более 73% пуканов за Зелю зафиксировано на недавних выборах...

по вопросам тыла - к известной светской диве монро ... ну, или на худой конец, к депутатуЛяшко... хотя там, поди, худой конец не прокатывает...
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Ляшко уже не питерасный,он лакеем пристроился- с Кличко пылинки сдувает,скотыняка.
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Зеля не зробив виводів з діянь Порося,той домовлявся про 100500 перемирій,і жодне не працювало.
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А ти на це сподівався, хоча усі нормальні бачили суть зеленої влади?
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Алі, а де ти "нормального" бачив? "Кротик" тут працює "професійним серуном"... Був Порошенко - срав на нього п"ять років... Тепер приміряється, задницею, на Зеленського... (Мабуть, що "не виправдовує надій і сподівань...").
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Я же казав, що нормальні бачили суть зеленої влади, а він не бачив. Його історію я знаю і раніше співчував. Тепер я зрозумів, що випадковостей у такій долі не буває. До кожного приходить те, що ти заробив.
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ОБСЄ розхитує човен. То одиночні постріли
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ОБСЄ була і буде притулком для російських шпигунів.
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А яка природа вибухів? Це ж, може буть, і не обстріл, а просто детонація ***********, що не спрацювали після пострілу, від степової пожежі... Сапери наші, кажуть, що до третини снарядів і мін, випущених "з того боку", не вибухають... (Росія проводить утилізацію *********** "прострочених", на "донбаситах"). А, може, "розтяжки", бахкають, від тих же, пожеж... Літо ж, трава висохла... Від сірника чи недопалка, загоряється...
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Зеленський, мбуть, "новітній "есер"... Та ще й "троцькіст"... Це ж Троцький кинув лозунг - "Цель - ничто... Движение - всё!...".
От він і "двигається"...
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Є приклад для нього: полуфашіст-полуесер, Герой Радянського Союзу Гамаль Абдель-на всіх- Насер. ...
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Сам факт взрывов - мало что говорит.
Важна их последовательность.
Как в драке, - кто зачинщик?
Потому гораздо интересней с какой стороны были первые взрывы ,
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Дочекалися. ОБСЄ прозріла, частково. "Українська влада" повністю оглухла, осліпла, й слова правди від неї вже не дочекаєшся. Головне, любою ціною, "перемирие"
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Исходя из теории "ищи кому это выгодно". В срыве прекращения огня заинтересованы в первую очередь в лугандоне. Так как следующий шаг, после прекращения огня, возврат управления заводами (правда не Украине, а олигархам из Донбаса), а это огромные деньги.
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Отам как раз нехай и будет новый офис пре Зе. Вместе с Богданом , щефиоом , Разумковым и Зе
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