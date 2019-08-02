 Ранен один украинский воин, наемники РФ пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"1 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато враг пять раз нарушал запрет на использование любого оружия… За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения", - говорится в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил вблизи Павлополя - из крупнокалиберного пулемета, рядом с Красногоровкой - из крупнокалиберного пулемета, окраину Водяного – из станкового противотанкового гранатомета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских защитников дважды – неподалеку Попасной - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, а также в районе н.п. Крымское - из крупнокалиберного пулемета.

"С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.

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