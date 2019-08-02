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 Политика Украины, Происшествия
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 Ранен один украинский воин, наемники РФ пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, - штаб ООС

За минувшие сутки российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"1 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато враг пять раз нарушал запрет на использование любого оружия… За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения", - говорится в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил вблизи Павлополя - из крупнокалиберного пулемета, рядом с Красногоровкой - из крупнокалиберного пулемета, окраину Водяного – из станкового противотанкового гранатомета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ начали вести себя более агрессивно. С начала суток зафиксированы 5 обстрелов, - Минобороны

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских защитников дважды – неподалеку Попасной - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, а также в районе н.п. Крымское - из крупнокалиберного пулемета.

"С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единичные случаи нарушения режима тишины на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей о перемирии, - Хомчак

Источник: https://censor.net.ua/n3140874
 
 
 Топ комментарии
 
А що наш говнокомандуючий заборонив стріляти у відповідьі хоче заставити наших воїнів стати на коліна, як сам став???. такого придурка навіть уявити не можна.
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надо признать, вертолеты на моей хатой реже стали пролетать на аэродром ХТЗ. Еще месяц назад каждый день по 2 раза, а уже 2 дня, как я дома, пока ни разу
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Украинскому воину полного выздоровления. Кстати ещё раз убеждаюсь, что перемирия выгодны только террористам, а война "украинским" олигархам и именно поэтому кучма каждый раз даёт передышку сепаратистам зализать раны, пополнить бк и ещё глубже окопаться. Кто-то хочет оспорить? Аргументируйте.
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А що наш говнокомандуючий заборонив стріляти у відповідьі хоче заставити наших воїнів стати на коліна, як сам став???. такого придурка навіть уявити не можна.
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02.08.19 08:15 ОБСЕ зафиксировала почти 70 взрывов на Донбассе
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Хомчак вчера заявил: "ЕДИНИЧНЫЕ ОБСТРЕЛЫ СО СТОРОНЫ ОККУПАНТОВ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СРЫВОМ ПЕРЕМИРИЯ НА ДОНБАССЕ". Иными словами - жизни наших бойцов не имеют для него и преЗЕдента никакой ценности! Конченые ублюдки! Зебилы, как можно этого не понимать?!!
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только свєрчкі трєвожат солдат

токо пєрсєіди озаряют твєрдь нєбєс

мір на дамбасє по пять раз на дєнь
(хайку хомчаку)
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Сьогодні день народження Сергія Нігояна.

"Борітеся! Поборете! Вам Бог помагає!"
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N3
???
Я коментую новину.
Вже кілька днів наші у відповідь вогонь не відкривають.
Так подає пре-центр ООС. В чому проблема, адміни ?
"Мир" від зе. Констатація факту.
Копіюю. Щоб поставити, як знову зітрете.
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Так наёмники или россйско-оккупационные войска, с которыми у Украины самый высочайший уровень Дипломатических отношений?
Какими силами оккупировали, где находятся их штабы, военная оккупационная администрация и граж. органы?
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