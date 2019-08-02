 Украина будет одним из приоритетов во время председательства Польши в Совете Безопасности ООН

Об этом на брифинге по случаю начала председательства Польши в Совете Безопасности рассказала постоянный представитель этой страны при ООН Йоанна Вронецкая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно назначения специального представителя генсека ООН по вопросам Украины - это решение, которое принимает не только Польша. Такой вопрос не включен в повестку дня Совета Безопасности, которую вы видите перед собой, потому что это решение должен принимать секретариат ООН. С согласия, разумеется, украинского правительства", - пояснила Вронецкая.

Она добавила, что общаясь с журналистами в Варшаве 29 июля, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович упоминал идею спецпредставителя ООН по вопросам Украины - но это было скорее попыткой главы польского МИД "искать креативные пути".

"Возможно, министр тоже искал креативные пути и вспомнил об этой идее, которая была раньше, но сейчас я не могу ничего добавить, потому что новой информации нет", - пояснила Вронецкая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна начать придерживаться международного права и отказаться от агрессии, - глава МИД Польши об условиях снятия санкций

Отвечая на вопрос итальянского журналиста, она подтвердила, что Украина остается среди приоритетов председательства Польши в Совбезе ООН в течение августа. В частности, письмо постоянного представителя Украины при ООН S/2014/136 включено в повестку дня, а это значит, "что мы можем предложить заседание (Совета Безопасности по поводу Украины - ред.) в любой момент".

Вронецкая напомнила, что с начала года Польша помогла инициировать четыре заседания Совета Безопасности, а за полтора года своего непостоянного членства в этой структуре в целом инициировала восемь таких заседаний.

Также читайте: Поддерживаем Украину, призываем РФ вернуть моряков и корабли, разблокировать Азовское море, - заявление шести европейских стран после заседания Совбеза ООН