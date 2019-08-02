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Все про:Польша (4845) Совбез ООН (727)

 Украина будет одним из приоритетов во время председательства Польши в Совете Безопасности ООН

Урегулирование в Украине будет одним из приоритетов Совете Безопасности ООН во время председательства там Польши.

Об этом на брифинге по случаю начала председательства Польши в Совете Безопасности рассказала постоянный представитель этой страны при ООН Йоанна Вронецкая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно назначения специального представителя генсека ООН по вопросам Украины - это решение, которое принимает не только Польша. Такой вопрос не включен в повестку дня Совета Безопасности, которую вы видите перед собой, потому что это решение должен принимать секретариат ООН. С согласия, разумеется, украинского правительства", - пояснила Вронецкая.

Она добавила, что общаясь с журналистами в Варшаве 29 июля, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович упоминал идею спецпредставителя ООН по вопросам Украины - но это было скорее попыткой главы польского МИД "искать креативные пути".

"Возможно, министр тоже искал креативные пути и вспомнил об этой идее, которая была раньше, но сейчас я не могу ничего добавить, потому что новой информации нет", - пояснила Вронецкая.

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Отвечая на вопрос итальянского журналиста, она подтвердила, что Украина остается среди приоритетов председательства Польши в Совбезе ООН в течение августа. В частности, письмо постоянного представителя Украины при ООН S/2014/136 включено в повестку дня, а это значит, "что мы можем предложить заседание (Совета Безопасности по поводу Украины - ред.) в любой момент".

Вронецкая напомнила, что с начала года Польша помогла инициировать четыре заседания Совета Безопасности, а за полтора года своего непостоянного членства в этой структуре в целом инициировала восемь таких заседаний.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140873
 
 
 Топ комментарии
 
там машка захерова уже продрала пьяный глаз, вымыла шею под глубокое декольте и готова... Ждите на голубых экранах гневный протест против польской хунты, шляхты, Марыли Родович и "шшщщщччч" в польском
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какое придание рак? они за заробитчан переживают. без них польше кранты. а с зимы все с польши на германию чухнут.
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андрюша в Крим не поїхав чи на його місці інший тролик ?
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Єдине, що цікаво в його коментарі - звинувачення Зе у прихильності до фашизму😁
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Це добре, що Польща буде нам допомагати, але росія має право вето. Тому рішення Радбезу ООН щодо агресії росії прийняти неможливо.
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Сподіваюсь на засіданнях багато чого скажуть про Україну та рашкіну агресію.
Взагалі хтось в голос висповідає расєян за всі злочини.
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Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций против РФ по делу Скрипалей
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там машка захерова уже продрала пьяный глаз, вымыла шею под глубокое декольте и готова... Ждите на голубых экранах гневный протест против польской хунты, шляхты, Марыли Родович и "шшщщщччч" в польском
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От Польши можна ожидать поддержку только антироссийской риторики. Очень сомнительно чтобы Польша поддержала героизацию УПА или СС"галичина".
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Ми ще самі в себе з Бандерою та Мельником не розібрались...
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