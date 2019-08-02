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Все про:Крым (21683) Курбединов (78) Халилова (1)

 В оккупированном Крыму заочно арестовали ведущую крымскотатарского канала ATR Халилову

Крымское управление ФСБ России возбудило уголовное дело против журналистки крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халиловой по статье "Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства".

Об этом рассказал адвокат Эмиль Курбединов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса – "Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства". Согласно материалам дела, она вступила в батальон Номана Челебиджихана в 2016 году. Доследственная проверка по делу велась около года. По версии следствия, она помогала батальону информационной поддержкой. Меру пресечения, заочно, в виде содержания под стражей, суд избрал 12 июля", – рассказал Курбединов.

По словам адвоката, по ходатайству следствия ФСБ журналистка объявлена в международный розыск.

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"Ее подали в международный розыск, мол, она скрывается от следствия. Пока она в розыске, рассмотрение уголовного дела приостановят, но материал на нее будет лежать. Это дело, как и предыдущие, подобные ему, ложится в логику ФСБ – состряпать побольше дел чтобы потом можно было говорить о борьбе в Крыму с терроризмом и экстремизмом. Я знаю, что есть несколько таких дел где люди признали вину, сколько еще таких дел о которых мы не знаем", – пояснил он.

Как сообщает ATR, сама Халилова о деле против нее узнала из соцсетей.

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Гульсум Халилова – ведущая крымскотатарского телеканала ATR, четыре года года назад выехала из оккупированного Крыма на материковую часть Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3140870
 
 
 Топ комментарии
 
По словам адвоката, по ходатайству следствия ФСБ журналистка объявлена в международный розыскИсточник: https://censor.net.ua/n3140870

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Про який міжнародний розшук мова. якщо рішення окупаційного суду не має міжнародної юридичної сили? Може розшукувати Інтерпол. який цього не буде робити. тобто це російська путінська брехня, яка подібна нашим зебілам В оккупированном Крыму заочно арестовали ведущую крымскотатарского канала ATR Халилову - Цензор.НЕТ 7210
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Справжній зебобік - жодного коментаря без флуду.
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По словам адвоката, по ходатайству следствия ФСБ журналистка объявлена в международный розыскИсточник: https://censor.net.ua/n3140870

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Про який міжнародний розшук мова. якщо рішення окупаційного суду не має міжнародної юридичної сили? Може розшукувати Інтерпол. який цього не буде робити. тобто це російська путінська брехня, яка подібна нашим зебілам В оккупированном Крыму заочно арестовали ведущую крымскотатарского канала ATR Халилову - Цензор.НЕТ 7210
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Про який міжнародний розшук мова. якщо рішення окупаційного суду не має міжнародної юридичної сили?
главное, чтоб так же как с неким грибом не получилось
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Гриб був арештований у Бєларусі і не був у розшуку. Для чого таке писати?
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ну это ты думаешь, что не был, а оказывается, что очень даже и был
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Истинный порохобот - ни комментария без обсирания Зеленского и его избирателей.
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Справжній зебобік - жодного коментаря без флуду.
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Вы истинный зейобик - ни комментария без срача.
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Знайшли саму страшну «терористку». Дебіли, глядь.
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От щодо "терористски" варто говорити, бо її діяльність журналістки не підпадає під це визначення по жодним законам Світу.
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Я так зрозуміла, що дівчинка живе в Україні, але до Криму вона вже не зможе поїхати. Звичайно, що журналістка робила свою справу, але ж кацапам треба на кримських татар всіх собак повісити. Уявляю, як вони мріять взяти всіх киримл та вивезти їх з півострова, як сралін це зробив.
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Звичайно, що справа Халілової є засобом не дозволяти їй повернутися у Крим. У цей час росіяни переселяють різне бидло з усіх куточків свого мордору. Потім апелювати до міжнародних інституцій буде неможливо В оккупированном Крыму заочно арестовали ведущую крымскотатарского канала ATR Халилову - Цензор.НЕТ 2084 Крим повернеться в Україну, але майже знищений та з людьми, які психічно хворі. Чи могли українці цьому завадити? Могли, але треба було не обирати Кучму, януковича...
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Так, а почали переселення козломордих з військових та силових структур. Цікаво, там ще залишились кримчани в поліціі чи військові? Чи вони вже всі загоряють в сонячному сибіру?
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Залишилися лише ті, які встигли вийти на пенсію. Інших відправляють подалі від Криму.
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Строкова служба теж подалі від Криму кудись до білих ведмедів ?
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Я чув про Далекій Схід. Вони були дуже розчаровані, бо вважали що росія там їх залишить.
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Так, вони багато чого вважали, от зараз мають військову базу замість курорта.
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Якщо говорити про місцевих кацапів, то вони досі не розуміють що відбулося. Їх вилікувати неможливо, але для об'єктивності треба говорити про нашу вину у Криму.
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Алі, їм так і натякали... Більш того, вони, так само, самі себе у цьому, запевняли... Ну, наприклад, як цієї весни, деякі адепти "вічнозеленого" - ті теж самі себе запевняли, що, "Якщо приберуть "Пороха", у другому турі, то "завтра" закінчиться війна, "завтра" знизять тарифи, "завтра" буде дешевий газ, "завтра" щезне корупція, "завтра" будуть "захмарні" зарплати і пенсії...". Що таке "самонавіювання", чув?...Я через це пройшов ще під час виборів Мєшкова, в Криму, в 1994-му, бачив реакцію місцевого "бидла", так що "маю прививку"...Тому і не був сильно здивований, коли побачив те ж саме, в цьому році, у нас...
А основну масу "кримчан", що присягнули "українському салу", а не державі Україні, давно "зафурделили" годувать комарів у Сибір та тундру... Товариш, співслужбовець колишній, писав - у особових справах таким помітку ставили, непомітну для всіх, крім "кадровиків", що свідчить про "політичну неблагонадійність", та "схильність до зради"...(сам він на пенсію там пішов, і залишився... Що зараз робить, не знаю, зв"язок втрачений. А наш спільний співслужбовець, уродженець Шполи, майор, "переприсягнув" - квартирку купив незадовго до того... Через півроку "загнали за сині хмари", в Забайкалля... Жінка з дітьми в Сімферополі, по місцю служби житла нема, він живе у бараці... Пробував звільниться уже з російської армії, а йому сказали: "Хер по морде...Отслужишь пять лет, там посмотрим...". Мати вмерла, так чужі люди в могилу поклали - синок "забоявся" їхать на похорон, щоб за зраду Батьківщині, не посадили...
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Може і залишилися, але явно не з проукраїнськими поглядами.
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"Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных Уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нём весь мир…" Слова Русского философа И.А. Ильин
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Отлично сказано Только "русские" - это не нация, а народность. Полно тех же бурятов или калмыков, считающих себя "русскими". Манкурты, не помнящие корней, убитые пропагандой и обрусачиваньем.
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Не те, щоб вони так вважали. Їх змусили це робити у свій час.
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Писал уже: "Русские" - не "нация"... "Русские" - это "образ мышления" и "система мировоззрения"... В Украине много "русскоязычных" и людей с "русскими" фамилиями, которые не могут быть "русскими" именно по данным критериям...
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Какая прекрасная статья УК РФ для всех ватных организмов, приплывших на Донбасс воевать за Лугандонию. Всяким мильчаковым с гиркиными стоило бы напрячься. В будущем пригодится.
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Прекрасна гра. А ще заслуга режисера, що вибрав саме цього актора. Єх, як він у підштанниках на балалайці на столі видавав!
От не робить тепер москва фільмів на такому рівні. Все якась тошнотворна муйня.
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Ну так в чем проблема? Пусть гэбнявая мордва приедет в Украину и арестует ее. Или сцыкотно вяликим?
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Вот же мрази, у самих по этой же статье нужно судить всех "добровольцев" воюющих на территории Украины. Всех "бурятских таксистов" , чеченских шахтеров" и прочую мразь понаехавшую в оккупированный Крым и Донбасс.
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У них там в статье интересная ремарка есть - "в интересах РФ". Так вот - если воевал за границей в НВФ, но "в интересах РФ" - то это не наказуемо уголовно.
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Тут нюанс другой - гражданство. Всем крымчанам дали (всучили, навязали...) гражданство РФ. Это как кота объявить собакой и заставить приносить палку. Через неделю он сбежит и будет рассказывать кошкам какие человеки идиоты.
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Это понятно. Я отвечал на конкретный пост ИгорьДВ.
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Якщо Офшорний Пацюк з кумом,ще не втекли то вони із задоволенням видадуть журналістку москалським вєртухаям,як видали Тимура Тумгоєва на запит ворожої Московії.
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"Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства".Источник: https://censor.net.ua/n3140870

Це скільки ж "отпускников" кацапам треба пересаджати.
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У нас же осталась прокуратура АРК? пущай то же навозбуждает дел на предателей и оккупантов по любому проводу и подает в Интерпол... Юридически, Крым-Украина! И весь непотреб, что там творят эти уроды должно быть оформлено юридически:госизмена, неправосудные решения,злоупотребление служебным положением, присвоение чужой собственности.... То что они уже "граждане эрэфии", получив паспортину с чернобыльской курой, ничего не меняет-никто не лишал их гражданства и ответственности за совершенные преступления...Гражданства их можно лишить после отсидки и выслать нафиг! А пока - возбуждать уголовные дела да и иски подавать в ЕСПЧ не помешает...
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всі кацапи **дараси а медведчук гандон штопаний!
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