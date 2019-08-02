 В оккупированном Крыму заочно арестовали ведущую крымскотатарского канала ATR Халилову

Об этом рассказал адвокат Эмиль Курбединов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса – "Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства". Согласно материалам дела, она вступила в батальон Номана Челебиджихана в 2016 году. Доследственная проверка по делу велась около года. По версии следствия, она помогала батальону информационной поддержкой. Меру пресечения, заочно, в виде содержания под стражей, суд избрал 12 июля", – рассказал Курбединов.
По словам адвоката, по ходатайству следствия ФСБ журналистка объявлена в международный розыск.
"Ее подали в международный розыск, мол, она скрывается от следствия. Пока она в розыске, рассмотрение уголовного дела приостановят, но материал на нее будет лежать. Это дело, как и предыдущие, подобные ему, ложится в логику ФСБ – состряпать побольше дел чтобы потом можно было говорить о борьбе в Крыму с терроризмом и экстремизмом. Я знаю, что есть несколько таких дел где люди признали вину, сколько еще таких дел о которых мы не знаем", – пояснил он.
Как сообщает ATR, сама Халилова о деле против нее узнала из соцсетей.
Гульсум Халилова – ведущая крымскотатарского телеканала ATR, четыре года года назад выехала из оккупированного Крыма на материковую часть Украины.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Про який міжнародний розшук мова. якщо рішення окупаційного суду не має міжнародної юридичної сили? Може розшукувати Інтерпол. який цього не буде робити. тобто це російська путінська брехня, яка подібна нашим зебілам
главное, чтоб так же как с неким грибом не получилось
А основну масу "кримчан", що присягнули "українському салу", а не державі Україні, давно "зафурделили" годувать комарів у Сибір та тундру... Товариш, співслужбовець колишній, писав - у особових справах таким помітку ставили, непомітну для всіх, крім "кадровиків", що свідчить про "політичну неблагонадійність", та "схильність до зради"...(сам він на пенсію там пішов, і залишився... Що зараз робить, не знаю, зв"язок втрачений. А наш спільний співслужбовець, уродженець Шполи, майор, "переприсягнув" - квартирку купив незадовго до того... Через півроку "загнали за сині хмари", в Забайкалля... Жінка з дітьми в Сімферополі, по місцю служби житла нема, він живе у бараці... Пробував звільниться уже з російської армії, а йому сказали: "Хер по морде...Отслужишь пять лет, там посмотрим...". Мати вмерла, так чужі люди в могилу поклали - синок "забоявся" їхать на похорон, щоб за зраду Батьківщині, не посадили...
От не робить тепер москва фільмів на такому рівні. Все якась тошнотворна муйня.
Це скільки ж "отпускников" кацапам треба пересаджати.