 Таможенник, вымогавший 45 тыс. грн взятки, задержан на Херсонщине, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации таможенник обещал частному предпринимателю беспрепятственное прохождение таможенного контроля за взятку в сумме 45 тыс. грн. Предпринимателю не удалось беспрепятственно пройти пограничный контроль, поэтому платить обещанные средства он отказался.Таможенник требовал упомянутые средства с угрозами применения насилия.

Задержание испектора в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины состоялось во время получения части средств - 10 000 грн.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство с угрозой убийства и причинения тяжких телесных повреждений). Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет лишения свободы.