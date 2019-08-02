 Таможенник, вымогавший 45 тыс. грн взятки, задержан на Херсонщине, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации таможенник обещал частному предпринимателю беспрепятственное прохождение таможенного контроля за взятку в сумме 45 тыс. грн. Предпринимателю не удалось беспрепятственно пройти пограничный контроль, поэтому платить обещанные средства он отказался.Таможенник требовал упомянутые средства с угрозами применения насилия.
Задержание испектора в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины состоялось во время получения части средств - 10 000 грн.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство с угрозой убийства и причинения тяжких телесных повреждений). Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет лишения свободы.
Але вимагання поєднане з погрозами... Він чесно і сам в шоці від таких 'колег'...
А ще до того була Юлька і зарплата в 1000+ у.е. на руки... І відпускні 2500 у.є. взяв і законно сім'ю на море...так так було різне... Жаліти не треба... Митник - клеймо, дякуючи можновладцям і пресі, і мені з цим клеймом жити...
у сфері корупції..
Юлєчка більше пи....іла ітринькала ЗВР.
ПЄТЯ ВИБУДУВАВ СХЕМИ.
у руках Бариги продовжує перебувати Антимонопольний комітет.
Результат:У липні заправки істотно опустили цінники.
"Якщо дизель в опті можна купити за 21 грн, то на заправках він по 28. Я не пам'ятаю, щоб так довго трималася така націнка. П'ять гривень - це стеля, а зазвичай в середньому - три-чотири гривні. Коли роздріб не реагує на провал в опті, то це дуже дивно", - розповідає аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко, пише segodnya.ua.
За останній тиждень вартість автогазу по Україні впала на 56 коп.\
\\ дизель міг би бути 25.. але ВЛАСНИКИ заправок здійснили МОНОПОЛЬНУ ЗМОВУ
ось так завжди КОЛИ скурвлений АМКУ НЕ ПРАЦЮЄ..
Работу не сделал, а деньги требует. Он мозг продал что ли?