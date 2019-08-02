EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия, Фоторепортаж
  2689  15
Материалы по теме:
Все про:таможня (1457) Херсонщина (804) ГБР (475)

 Таможенник, вымогавший 45 тыс. грн взятки, задержан на Херсонщине, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке государственного инспектора таможни ГФС в Херсонской области, АР Крым и Севастополе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Таможенник, вымогавший 45 тыс. грн взятки, задержан на Херсонщине, - ГБР 01

По предварительной информации таможенник обещал частному предпринимателю беспрепятственное прохождение таможенного контроля за взятку в сумме 45 тыс. грн. Предпринимателю не удалось беспрепятственно пройти пограничный контроль, поэтому платить обещанные средства он отказался.Таможенник требовал упомянутые средства с угрозами применения насилия.

Задержание испектора в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины состоялось во время получения части средств - 10 000 грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудник таможни задержан в Херсоне на взятке 500 долл. за содействие в трудоустройстве, - ГБР. ФОТО

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство с угрозой убийства и причинения тяжких телесных повреждений). Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3140869
 
 
 Топ комментарии
 
А тепер треба миритися не соєвому і просто віддати російських моряків? Таможенник, вымогавший 45 тыс. грн взятки, задержан на Херсонщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 4333 Щось ви рамси переплутали у зеленому миролюбстві. Вперед штейн?
 показать весь комментарий
 
Думают, что это их не коснется. Стараются успеть хапнуть.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це не той, що нам розповідає про "соєвих шнирів" та "безальтернативне соєве миролюбство"?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
нет. это тот который из банды свиновальца мыролюбно пытался нареформировать.
 показать весь комментарий
 
 
А тепер треба миритися не соєвому і просто віддати російських моряків? Таможенник, вымогавший 45 тыс. грн взятки, задержан на Херсонщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 4333 Щось ви рамси переплутали у зеленому миролюбстві. Вперед штейн?
 показать весь комментарий
 
 
Абу, какие твои предложения, как вызволить наших моряков?
 показать весь комментарий
 
Нє. Той проти петі. Надивився за 5 років...
Але вимагання поєднане з погрозами... Він чесно і сам в шоці від таких 'колег'...
 показать весь комментарий
 
Тобто ви почали дивитися лише 5 років, а те що було раніше не бачили Таможенник, вымогавший 45 тыс. грн взятки, задержан на Херсонщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 708 Мені вас жаль.
 показать весь комментарий
 
 
Ні... Тоді були інші хлопці і інші часи... Підняв голову і її зразу відрубали...
А ще до того була Юлька і зарплата в 1000+ у.е. на руки... І відпускні 2500 у.є. взяв і законно сім'ю на море...так так було різне... Жаліти не треба... Митник - клеймо, дякуючи можновладцям і пресі, і мені з цим клеймом жити...
 показать весь комментарий
 
Були інші часи, але ви їх не бачили. Я тих юльків бачив дуже близько, а з деякими працював. Тепер же зебіли роблять вигляд, що борються з корупцією, якої не було при юлькє. Доповідаю, що пєтя відпочиває у порівнянні з юліною корупцією,яку ви і я досі оплачуємо.
 показать весь комментарий
 
ні..Все-таки Барига працював професійніше.
у сфері корупції..

Юлєчка більше пи....іла ітринькала ЗВР.

ПЄТЯ ВИБУДУВАВ СХЕМИ.
 показать весь комментарий
 
Я что-то не пойму, это очередная показуха, или у нас везде одни умственно осталые работают? Новостная летна завалена последнее время подобными новостями, а они продолжают взятки брать...
 показать весь комментарий
 
Думают, что это их не коснется. Стараются успеть хапнуть.
 показать весь комментарий
 
 
не лише митниця...
у руках Бариги продовжує перебувати Антимонопольний комітет.

Результат:У липні заправки істотно опустили цінники.

"Якщо дизель в опті можна купити за 21 грн, то на заправках він по 28. Я не пам'ятаю, щоб так довго трималася така націнка. П'ять гривень - це стеля, а зазвичай в середньому - три-чотири гривні. Коли роздріб не реагує на провал в опті, то це дуже дивно", - розповідає аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко, пише segodnya.ua.

За останній тиждень вартість автогазу по Україні впала на 56 коп.\


\\ дизель міг би бути 25.. але ВЛАСНИКИ заправок здійснили МОНОПОЛЬНУ ЗМОВУ
ось так завжди КОЛИ скурвлений АМКУ НЕ ПРАЦЮЄ..
 показать весь комментарий
 
Шедевральный, эталонный
Работу не сделал, а деньги требует. Он мозг продал что ли?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх