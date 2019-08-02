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 ООН будет расследовать авиаудары по гражданской инфраструктуре в Сирии, несмотря на возражения РФ, - Гутерреш

Генсек ООН Антониу Гутерриш решил создать специальную комиссию для расследования обстоятельств обстрелов гуманитарной инфраструктуры в сирийской провинции Идлиб, несмотря на возражения России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я решил создать комиссию ООН по расследованию недавних событий в Идлибе в отношении учреждений, которые поддерживаются ООН и являются частью усилий организации по деэскалации", - заявил генсек.

Гутерриш в очередной раз призвал все стороны достичь соглашения, чтобы избежать новых форм конфронтации, которые могут возникнуть в восточной части Сирии.

"Я полностью уважаю право России не соглашаться со мной. Но я также уважаю позицию десяти других членов Совета Безопасности, которые имеют совершенно иной, чем у России, взгляд на ситуацию", - ответил он на вопрос журналиста о критике со стороны России за создание комиссии.

Генсек ООН верит, что комиссия сможет добиться важного результата: "Я могу гарантировать, что сделаю все, чтобы работа этой комиссии была абсолютно объективной и ставила целью не доказать что-то, а просто определить, где здесь правда".

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Ранее в четверг его пресс-секретар сообщил журналистам, что Генсек ООН решил создать комиссию, которая будет расследовать обстоятельства бомбардировки больниц и школ в сирийском Идлибе.

"Комиссия изучит ряд "инцидентов", которые привели к разрушению или повреждению объектов, входящих в так называемую "систему деконфликтизации", а также тех, которые функционируют при поддержке ООН", - сообщил он. Пресс-секретарь добавил, что Генсек наделен правом на создание такой комиссии в соответствии со статьей 97 Устава ООН.

Ранее на этой неделе заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Марк Лоукок обвинил на заседании Совбеза ООН Сирию и Россию в нанесении "невыборочных" авиаударов по Идлибу, которые привели к повреждению и разрушению больниц и других объектов гражданской инфраструктуры.

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Он также добавил, что Россия отказалась предоставить информацию на его запрос о том, как российские военные используют информацию ООН по поводу расположения госпиталей, которая предоставляется в рамках "системы деконфликтизации".

Российский постпред Василий Небензя отрицал все обвинения и в свою очередь обвинил ООН в оперировании недостоверными данными о количестве госпиталей в Сирии.

Несмотря на позицию России, десять других государств-членов Совбеза обратились к Генеральному секретарю с просьбой провести расследование невыборочных авиаударов российских и сирийских военных в Идлибе.

Читайте: Авиация Сирии и РФ бомбила провинцию Идлиб, погибли шестеро мирных жителей, - наблюдатели

Источник: https://censor.net.ua/n3140868
 
   
 Топ комментарии
 
И что взамен ? Разрешить финансировать партии олигархам, раскручивая всяких клоунов ? В нормальных странах финансирование партий предусмотренно именно из бюджета и оно создает равные условия и для партий олигархов и для молодых самостоятельных, но бедных партий. Если отменить бюджетное финансирование, не будет даже шанса на перемены. Не у всех есть десятки миллионов на то, чтобы крутить по центральным каналам телесериал про клевого пацана, слугу народа, а потом финансировать избирательную кампанию актера.
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Мда. Шёл пятый год великой озабоченности Организации Озабоченных Наций.
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Ребята! Осталось чуть поднажать, чтобы смыть в унитаз.
Отменить бюджетное финансирование политических партий в Украине.
https://petition.president.gov.ua/petition/66668
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Ребята! Осталось чуть поднажать, чтобы смыть в унитаз.
Отменить бюджетное финансирование политических партий в Украине.
https://petition.president.gov.ua/petition/66668
 показать весь комментарий
 
 
И что взамен ? Разрешить финансировать партии олигархам, раскручивая всяких клоунов ? В нормальных странах финансирование партий предусмотренно именно из бюджета и оно создает равные условия и для партий олигархов и для молодых самостоятельных, но бедных партий. Если отменить бюджетное финансирование, не будет даже шанса на перемены. Не у всех есть десятки миллионов на то, чтобы крутить по центральным каналам телесериал про клевого пацана, слугу народа, а потом финансировать избирательную кампанию актера.
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Я понимаю, чего Вы хотите. Но... смоделируйте ситуацию дальше. Получат "юные дарования" финансирование из бюджета и войдут в Раду. Да так, что получат все места. А теперь вопрос: "За сколько можно купить нового несостоявшегося человека, у которого нет своих бизнес-интересов?" Тот же Ахметка сможет купит с десяток таких Рад с потрохами!

Я за повышение проходного барьера и открытые списки. Чтобы люди голосованием определяли место человека в списке. Кроме того это создаст условия, чтобы партии согласовывали свои программы еще до выборов. Тогда парламент будет работоспособен изначально
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Олигархи так или иначе будут финансировать нужные им партии.
Но с какого лешего налогоплательщики должны из своего кармана спонсировать партии которые даже не смогли пройти в Верховную Раду? Пускай эти партии пересматривают свою политику до более цивилизованной, меняют своих "молью поеденых" лидеров... В общем, должен быть стимул, а не расшвыривать деньги из кармана налогоплательщиков тугодумным образованиям, подчас даже совершенно антиукраинским.
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Мда. Шёл пятый год великой озабоченности Организации Озабоченных Наций.
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Усі потуги ООН вказати росії на її агресію приречені на провал. Чому це так? Бо Генасамблея ООН приймає в основному лише сумнівні постанови, а Радбез ООН має у своєму складі росію, яка на такі рішення накладатиме вето. Єдиний вихід це втрутитися НАТО чи реформувати Радбез ООН.
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когда уже русню будут *башить на всех фронтах по настоящему, а не "комиссиями" и "озабоченностью"?!
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от Манька-коконщіца знов волати буде--рувафобія ООН розслідуватиме авіаудари по цивільній інфраструктурі в Сирії попри заперечення РФ, - Гутерреш - Цензор.НЕТ 956
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а як там зажмурені в Сирії вагнеровці? В пеклі брейкданс лабають під хор алєксандрова.
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Смешно конечно.
ООН как раз сама дает информацию раше о расположении этих обьектов.
Расследовать надо деятельность Гутериша как пособника государства - военного преступника.
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Русофоби знову піднімають голову!
Час вже створювати Всесвітній Русофобський Фронт.
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треба кацапів та їх посіпак на стовпах розвішувати.
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Так що тобі, балаболу, заважає? Проксі-адреса?
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Гутеррешу - А почему это только сейчас?....или это типичная замедленная реакция ООН?
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Уважает он право раши! Уваж право маньяка-убицы удовлетворять свои извращённые желания
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Наконец то накажут тех,кто сравнял Ракку с землёй..
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Московія,це нелюди і ніякі методи крім воєнних і економічних проти них не діють.
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ООН помогает узким свиньям убивать мирных жителей ...
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Т.е. вы мудаки еще рашке и координаты гражданских целей даете?
Идиоты блин!
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Никто это оон не слушает "В первой половине 2019 года в результате
действий афганской армии и войск НАТО в Афганистане погибло больше
гражданского населения, чем от рук «Талибана» и «Исламского государства»" (из отчета оон), американские военные отвергли обвинения оон.
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