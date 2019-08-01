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 Политика Украины
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Все про:Рябошапка Руслан (65) Разумков Дмитрий (125) Богдан Андрей (116)

 Разумков и Рябошапка опровергли информацию об отставке Богдана

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков утверждает, что ему ничего не известно о якобы отставке Андрея Богдана с должности председателя Офиса президента.

"Я сам только что из новостей узнал. Ничего об этом не знаю ", - ответил он на вопрос корреспондента Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Один из избранных депутатов от "Слуги народа", просивший не называть его имени, высказал мнение, что Богдан просто пошутил.

"Это похоже на шутку, прочитайте заявление до конца", - сказал он.

В свою очередь комментируя УНИАН распространенную в СМИ информацию о заявлении Богдана уйти в отставку с занимаемой должности по собственному желанию, Рябошапка сказал: "Это чепуха... не дождетесь".

1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3140867
 
   
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порохоботі уже и набухалися!!))))
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Ну, що поробиш, 73% за те, щоб нами керували підорчуки!
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Всё по понятиям, как у донбасских. Ворон ворону глаз не клюёт.
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