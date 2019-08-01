 Актрисы недавно разрешенного в Украине сериала "Сваты" анонсировали гастроли в оккупированном Крыму

Афиши спектакля "Милая моя" с их участием развешаны на улицах крымских городов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Крым.Реалии.
Так, согласно афишам, планируется семь показов спектакля в Крыму: в Ялте, Симферополе, Севастополе, Керчи, Феодосии, Евпатории и Судаке.
Согласно информации на сайте онлайн-продажи билетов, стоимость билетов на спектакль варьируется от 1100 до 3100 рублей (от 440 до 1230 грн).
Ранее сообщалось, что в июне Минкульт Украины исключил выступавшего в Крыму российского актера сериала "Сваты" Федора Добронравова из "черного списка".
Добронравов был включен в "черный список" в ноябре 2017 года. Тогда же было принято решение об отмене государственной регистрации и признании недействительными прокатных удостоверений на все сезоны сериала "Сваты".
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что Добронравов неоднократно делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Актер также много раз посещал оккупированный полуостров, что является нарушением законодательства Украины.
В Україні знайшли три городища давніх слов'ян
Археологи знайшли три городища біля населених пунктів Вороновиця, Глинськ та Гущинці на Вінниччині."У червні-липні 2019 року археологічна експедиція ІА НАН України "Уличі" спільно з Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм проводила дослідження на території Вінницького, Калинівського, Немирівського районів Вінницької області у Побужжі. Археологічні розвідки відбувалися у рамках виконання польової частини проекту "Уличі. Археологічна карта". Цього сезону локалізовано три нових городища, для яких готується документація щодо включення пам'яток до реєстру нововиявлених (Вороновиця-2, Глинськ, Гущинці). Також проводились роботи з уточнення датування городища Грушківці, Комунарівка, виявлено два багатошарових поселення та ранньомодерний гончарний горн", - йдеться в повідомленні Інституту археології Національної академії наук України.
Короче говоря, все хорошее, что сделал Порох, перечеркнуто одним только именем шута...
https://youtu.be/BOeAAYuAuFQ
пролетариат
Что, в новую Раду будете приглашать депутатов ГосДумы и усаживать в кресло спикера?!
Пусть этот продукт жрут двумя руками наши младшие якобы "братья". Они к дерьму привыкшие.
Гнида дабранравав навіть чути не хотів про стіну на кордоні з раSSією...
Яка ми нація
Який народ?
Коли ворожа агітація
Зробила тут переворот!
Як їхній терорист
Більшість перекона,
Щоби не Порох, а артист
Усю тут владу мав.
Зрадили армію свою
Майбутнє мабуть теж,
Щоб годувати вже чужу
Дурості немає меж.
Хіба оцей "народ",
Щось дітям побудує?
Взамін своїх свобод,
Чужі накази чує!
23.07.2019
Анатолій Березенський