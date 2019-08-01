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Все про:актер (233) Крым (21683) Добронравов (8) гастроли (1)

 Актрисы недавно разрешенного в Украине сериала "Сваты" анонсировали гастроли в оккупированном Крыму

Российские актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко, известные по сериалу "Сваты", планируют в августе выступить с гастролями в аннексированном Крыму.

Афиши спектакля "Милая моя" с их участием развешаны на улицах крымских городов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Крым.Реалии.

Так, согласно афишам, планируется семь показов спектакля в Крыму: в Ялте, Симферополе, Севастополе, Керчи, Феодосии, Евпатории и Судаке.

Согласно информации на сайте онлайн-продажи билетов, стоимость билетов на спектакль варьируется от 1100 до 3100 рублей (от 440 до 1230 грн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину российскому актеру Добронравову

Ранее сообщалось, что в июне Минкульт Украины исключил выступавшего в Крыму российского актера сериала "Сваты" Федора Добронравова из "черного списка".

Добронравов был включен в "черный список" в ноябре 2017 года. Тогда же было принято решение об отмене государственной регистрации и признании недействительными прокатных удостоверений на все сезоны сериала "Сваты".

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что Добронравов неоднократно делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Актер также много раз посещал оккупированный полуостров, что является нарушением законодательства Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3140865
 
   
 Топ комментарии
 
Що тепер будете говорити, зебіли?
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В Україні знайшли три городища давніх слов'ян

Археологи знайшли три городища біля населених пунктів Вороновиця, Глинськ та Гущинці на Вінниччині."У червні-липні 2019 року археологічна експедиція ІА НАН України "Уличі" спільно з Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм проводила дослідження на території Вінницького, Калинівського, Немирівського районів Вінницької області у Побужжі. Археологічні розвідки відбувалися у рамках виконання польової частини проекту "Уличі. Археологічна карта". Цього сезону локалізовано три нових городища, для яких готується документація щодо включення пам'яток до реєстру нововиявлених (Вороновиця-2, Глинськ, Гущинці). Також проводились роботи з уточнення датування городища Грушківці, Комунарівка, виявлено два багатошарових поселення та ранньомодерний гончарний горн", - йдеться в повідомленні Інституту археології Національної академії наук України.
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Серіал цей не дивився, але цілком переконаний, що він не стільки про побут українців, скільки про єврейський побут.
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Да??? И пользуется спросом?! У украинцев??? Как-то странно и противоречиво. Чи попробовать посмотреть? Шутка(с)
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Ну, багатьом з моїх приятелів найбільше подобаються такі серіали як Доктор Хаус, Ігри престолів та Лост. Зрозуміло, що це не робить їх американцями чи британцями. А щодо Сватів, то подумайте, звідки Зе та його трупа мають уявлення як наприклад живе сімейний українець у селі, чи в місті. У серіалі якраз відзеркалено їхній (трупи) сімейно-побутові досвід та культура.
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Под зелёной защитой. Друг нашего врага-друг зелепреза
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Зе, не раздражай своими тупыми сватами народ - аукнется очень быстро.
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Ну что, доголосовались, сопли зеленые. Это только цветочки, а дальше еще похлеще будет.
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Та я думаю, вовка-дурак, президент ваш, сам бы непрочь в крым на гастроли сгонять... а шо? Зарплата преза - зарплатой, а лишний гонорарчик на марципаны и крем-марго Ленке-всеукраинской леди кому помешает... тем паче, и делов-то: расстегнул президентский гульфик, приспустил штаны, и даааааавай, давай, давай президентским фуйем по клавишам! И всё это под смех, бис, давай, мол, президент Украины, наяривай на потеху плательщикам гонораров...
Короче говоря, все хорошее, что сделал Порох, перечеркнуто одним только именем шута...
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Не вижу гневных опусов Кузьменки по этому поводу! Ах! Зрада! Куда смотрит власть! Или сейчас все гут?
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не чіпайте бізнес Зєзадранта!!! Сцарю всьо можна! 73 % лохторату дали йому на це право
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ну так то в баригі був бізнес на краві. вова чесний, у нього онлі бізнес, і нічьо лічного Актриси нещодавно дозволеного в Україні серіалу "Свати" анонсували гастролі в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 147
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Советские люди конают под советских людей и это есть ФСБ шная технология родства бывших и настоящих колониальных народов Московии
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Наголосовали-зелебобики без мозгов.
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Когда будут показывать сериал, нужно устраивать пикеты у своих телевизоров.
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Значит штейны будут блеять как свиновальц о мыролюбии и о том что на крысьме тамжынашилюди.
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С этими сватами постоянно какой-то кипиш. Надоели! 🤬
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Настоятельно рекомендую: удалиться из под меня, а потом удавиться.
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Брысь за поребрик, окаянная! Цензор ніт - это уважаемый ресурс, а не какие-то скотсети.
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Є деякі речі в тому житті, які не повинні б продаватись за гроші. Але це напевно не про вас, Kristina?
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то херня шо эти росийские артисты двумя руками за крымнаш и бей хахлов на донбасе...просто артисты и просто кино про дибильных хохломалоросов, все норм
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Всю эТу зеленую падаль будем гнать на ростов.дело времени
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ты погонщик штейнов когда будеш гнать на гилляки свиней свиновальца?
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Так ЗЕбилятник все готовы только тебя ждут..
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Мне любопытно чьими руками в этот раз? Сомневаюсь что своими.
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Всё верно - кацапы братья ЗЕбилов. Вот и будут зебики братаца с мышебратьями.
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Сабаков готовит военный переворот
https://youtu.be/BOeAAYuAuFQ
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Да и пес с ними. И дело вовсе не в каком то там "зе", или как его. И не в высоких крышах новоиспеченных из клоунов царьках. Все дело в 70% придурков и предателей, из-за которых 30% вот уже скоро как 400 лет не могут вытянуть страну из дерьма. И просвета не видать, вообще.
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0.7 - это советская компонента у нас,
пролетариат
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ЗЕ-БИЛЫ!!!
Что, в новую Раду будете приглашать депутатов ГосДумы и усаживать в кресло спикера?!

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Розумію ревнощі зелених шанувальників їхнього таланту. Не хвилюйтеся. Після окупованого Криму вони проведуть концерти в Донецьку та Луганську, а потім і в Київ приїдуть.
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звЬозды просто высморкались и вытерлись в модную рубашку Гидранта, по-свойски.. - это же Вовка-президент.. зебилы, вот он - статус вАшего преза
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"Хохлам" кацапи вже серуть навіть не на голову а прямо в рот а "хохли" облизуються і просять ще - що тут поробиш???
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надо срать раз просють и бутылки подставлять разом нас багато, 73 вiдсотки
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Сваты вызывают рвотные чувства. Уберите это дерьмо из украинского эфира!
Пусть этот продукт жрут двумя руками наши младшие якобы "братья". Они к дерьму привыкшие.
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Не не, это совсем не бизнес на крови. Да и какой это бизнес, так балавство.
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Слава Окружному административному суду г.Киева!
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Лицедеи всегда считались служителями чорта. Что они и подтвердили.
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После смены власти в Украину зачастит на гастроли и просто так весь список Миротворца! Это плохо!
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а хто винувитий?!... знову ж Яценюк.... він не добудував Європейський вал на кордоні з терористами... завжди Зебіли втручались і висміювали цей проект...
Гнида дабранравав навіть чути не хотів про стіну на кордоні з раSSією...
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"НАРОД"
Яка ми нація
Який народ?
Коли ворожа агітація
Зробила тут переворот!

Як їхній терорист
Більшість перекона,
Щоби не Порох, а артист
Усю тут владу мав.

Зрадили армію свою
Майбутнє мабуть теж,
Щоб годувати вже чужу
Дурості немає меж.

Хіба оцей "народ",
Щось дітям побудує?
Взамін своїх свобод,
Чужі накази чує!

23.07.2019
Анатолій Березенський
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Ще одна потужна реформа ну тепер то всім стало леше жити? Чи ще хочете реформ?
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не можна їх чіпати, "свати"найулюбленіше тб-мило зевати.
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