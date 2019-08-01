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 В оккупированном Крыму снова зафиксировано повышенное загрязнение воздуха в Армянске и Красноперекопске

К оккупированном Крыму специалисты Гидрометцентра зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха в Армянске и Красноперекопске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Так, в Армянске по данным наблюдений двух стационарных постов (определяемые показатели – взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород) в городе отмечен стандартный индекс (СИ) взвешенных веществ равный 2 (повышенный). Для оксида углерода СИ равный 1. Для хлористого водорода СИ равный 2 (повышенный). Для фтористого водорода СИ равный 1. Уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный, отметили в гидрометцентре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители оккупированного Армянска, где прошлым летом произошел выброс на химзаводе, снова жалуются на экологию

В Красноперекопске также по данным наблюдений двух стационарных постов (определяемые показатели – взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород, хлористый водород) в указанные период отмечен СИ взвешенных веществ равный 2 (повышенный). Для оксида углерода СИ равный 1. Для хлористого водорода СИ равный 4 (очень высокий). Уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный.

Читайте также: В оккупированном Крыму зафиксирован новый выброс химвеществ: в воздухе Красноперекопска хлористого водорода в 4,4 раза больше нормы

Напомним, в конце августа 2018 года появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили повышенное содержание химических веществ в воздухе.

Завод "Крымский титан" начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-ых перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана – вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "У вас в России химиков нормальных нет, чтобы они узнали, что это такое?! А дети? Чем они дышат, бл#?" - жители оккупированного Армянска о выбросах на "Крымском титане". ВИДЕО

В 2014 году, после оккупации Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Group DF передала ЧАО "Крымский титан" российскому дочернему предприятию ООО "Титановые инвестиции". В 2015 году ЧАО "Крымский титан" был переименован в "Юкрейниан кемикал продактс".

Источник: https://censor.net.ua/n3140864
 
   
 Топ комментарии
 
Каски пока не предлагай . Пусть дождутся камней с неба . В окупованому Криму знову зафіксовано підвищене забруднення повітря в Армянську та Красноперекопську - Цензор.НЕТ 2949
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Крысяне,не паникуйте,это брехня! А если и правда-то это все бандеровцы украинские ,а никак не" асвабадители народа Крыма от бандеровскаго ига"
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Оно то так. Только погоду и выбросы заводика подельника свиновальца фирташенка не обмануть.
очень хороший ресурс по погоде
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Ну и что???? Как работали в Крыму на украинском сырье заводы Фирташа, так и работают до сих пор. А мы стыдливо делаем вид, что это не так...
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Мы стыдливо делаем вид... Топливные сборки на АЕС, уголь, дизель, бензин , сжиженый и природный газ...
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А что ты соевый забыл ещё профабрику в Липецке написать. И как украинский Рошен заплатил в бюджет РФ сотни миллионы рублей....
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Казладоев, я тебе привел примеры. Если объема твоей черепной коробки хватит на несложные математические расчеты,то ты поймешь что твой Рошен и рядом не стоит.
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Липецкая фабрика закрыта и налогов не платит

Ты лучше расскажи о Новолипецкий фабрике ЗЕБЕни - Сватах, с которых он получает в раше роялти и платит налог в РФ
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Липецкая фабрика законсервирована, а значит плати земельный, природоохранный, амортизационный и прочие налоги в бюджет РФ. Кстати фабрика работала на полную мощность аж до марта 2017 года!
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Не Липецкая фабрика, а украинский концерн Рошен перечислил в бюджет ВФ сотни миллионов рублей в 2016, Это штрафы и пеня.
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Дай убогим потешится нашими политсрачами)))
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Интересно, заводы фирташа были законно приватизированы?
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Треба для зебілів продавати путівки в Красноперекопсь та Армянськ і говорити, що це близько до моря. Он зебільні свати вже їдуть до Криму https://www.unn.com.ua/uk/news/1816793-aktorki-svativ-yidut-z-gastrolyami-v-krim
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А крысчанам хоть бы что.
Им даже повышенное содержание камней в воздухе нипочём.
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Так, пошёл на крымфорумы, предложу недорого, пр-ва Украины


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Каски пока не предлагай . Пусть дождутся камней с неба . В окупованому Криму знову зафіксовано підвищене забруднення повітря в Армянську та Красноперекопську - Цензор.НЕТ 2949
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Откажутся... Дохнуть будут, но не возьмут... Будут говорить, что "хахлы" в банку фильтра яду насыпали...". Марк Твен, когда-то, по подобному поводу, говорил: "Намного легче обмануть человека, чем убедить в том, что он обманут...". А Пушкин: "Меня обманывать несложно... Я сам обманываться рад...".
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Лишь бы на Херсон и область ветер не подул .
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Северокрымский канал перекрыт, воды нет, отстойники пересыхают. Если ветер понесёт, то сетовать придётся на самих себя.
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Та да . Украина спецом канал и перекрыла , шоб потом " сетовать на самих себя " . ))
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Так бывает, делаешь подлянку кому то, а потом и самому достаётся.
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А в чём " подлянка " ? Там и до оккупации воды мало было . А теперь совсем перестало . ))
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Воду то перекрыли не потому, что не платили за неё, а потому что захотелось сделать условия жизни в Крыму плохими или даже очень плохими. Что бы крымчане поняли, как может быть хреново после ухода из Украины. Что бы жалели и каялись. Потому и пишу - подлянка.
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адольфу алозієвичу-йосіп вісаріонович напевно гуманітарку відсилав
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Газ=товар. Вода=товар. Електроенергія=товар. Кацапи самі підказали як з ними поводитися.
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И кто же, кому, "подлянку" сделал? В России Тулун утопили, Красноярщина горит, а "хахлы Белгородщину и Курщину с Брянщиной, "отжимают", организуют "референдумы", рпод стволами автоматов "бандеровцев"?! Ты хоть, "с больной головы, на здоровую, не перекладывай...".
Россия войска в Крыму, на улицы вывела, в феврале 2014-го, и захватила ключевые объекты, блокировав украинские силовые структуры. (Это уже и Путин сам, признал...) Это - "законно"? "Референдум", в Крыму, провели, под стволами автоматов... Это - "законно"? ООН признала, что Россия АННЕКСИРОВАЛА Крым, и оккупировала его... Читай положение Гаагской Конвенции, ратифицированное Россией, как членом ООН - обеспечение жизненно важными продуктами (а вода входит в число продуктов), населения, на оккупированной территории, возлагается на оккупирующую сторону.... Ухватили "чемодан без ручки"? Несите... Не надорвитесь, только...
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это правда. издох скакун еще в 15 году. Он в аду и моторылу и кабздона и хор александрова и доктора лизу менгле с жареными бурятами встречал. К стати этот убогий и дня не служил ни в са ни в вмф, это был актер на пенсии крымского театра.
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Сдох, года три назад... Его тогда "спецом" привезли из Тульского театра - "радость народную, изображать"... Через год сломал ногу. Денег на лечение, не было... "Ласты склеил"...
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зато с украинской стороны воздух содержит больше метана
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Не сева..Это ты со своим ****** попутал.
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сам себя и других путаешь, брысь под одеяло и думай, шо ты в одессе
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Да уж ... . Впору этим камушком почесать затылок .
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Хотел сказать , шо не , шо эту суку ещё для Гааги сохранить надо . А потом подумал , сколько до Гааги оно ещё в мире беды наделает ... . Так шо да , лучше бы изнутри . В окупованому Криму знову зафіксовано підвищене забруднення повітря в Армянську та Красноперекопську - Цензор.НЕТ 8834
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подтверждаю. Вчера вечером был в районе админграницы неприятный запах хлора присутствует, и это после дождя днем. Скорее всего полезное для русни облако каиновых дымов ( отравных газов) пошло не на Херсонщину а в сторону крысноперекопского и далее к сакам и евпатории.
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Побажаємо щоб мрія померти в кацапії сбулась як найшвидше.
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на северном крыме и так дохнут крысьчане как мухи перед зимой. Но они замещаются завезенной русней, в основном зелеными зайцами *****. Правда их ждет такая же судьба как и крысьчан конающих в корчах от газов, но они будут дохнуть от испугу и в процессе бегства к переправе.
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Прогноз погоды на завтра в КРЫ---мууу: Ожи-даются осадки в виде камней, ветер хлорный умеренный, местами с сероводородом.

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Когда в РПЦ перепутали слова "молитвы за прекращение пожаров в Сибири"...
В окупованому Криму знову зафіксовано підвищене забруднення повітря в Армянську та Красноперекопську - Цензор.НЕТ 1499

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Эти камни с неба такие родные, такие рузкие, даже шишек на голове не оставляют, просто отскакивают от макитры и совсем не больно. « Что у них там за вредность такая? У них её никто не чувствует. У них её никто не чувствует. У них её никто не чувствует «. (с)
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Где-то там в Крыму, где-то далеко
Идет кислотный дождец.
В высохшей реке, что питал канал,
Пришел всем рыбам писец.
Где-то далеко, в памяти моей,
Крым был цветущей землей,
Хоть он и захвачен
Кацапами, злыми как волки...
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