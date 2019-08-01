 На взятке $1,5 млн задержаны топ-чиновники "Института охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер", - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики НПУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили и задокументировали коррупционную схему приватизации государственного имущества, в которой задействованы высокопоставленные государственного учреждения "Институт охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер".

На основании собранных материалов следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины открыли уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Так, было установлено, что с целью приватизации государственного предприятия представители общества предоставили пакет документов в госучреждение. За это чиновники выдвинули требование о предоставлении неправомерной выгоды за решение данного вопроса. 1,3 миллиона долларов США взятки необходимо предоставить руководителю "Институт охраны почв Украины" и 200 тысяч долларов США - директору "Головинский карьер".

По определенную суму рукводитель ГП "Головинский карьер", который также является председателем ликвидационной комиссии, пообещал оказывать содействие в ускорении процедуры ликвидации госпредприятия, а гендиректор ГУ "Институт охраны почв Украины" - в беспрепятственной его приватизации.

1 августа, работники Департамента защиты экономики, Главного следственного управления Национальной полиции Украины по процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины задержали генерального директора государственного учреждения "Институт охраны почв Украины" в служебном кабинете. Получил пакет с деньгами - 1,3 миллиона долларов взятки.

Кроме того, на выезде из Киева был задержан и директор госпредприятия. У него изъято 100 000 долларов США, которые он получил в качестве первой части неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о задержании должностных лиц в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщения им о подозрении.

По месту работы и жительства правонарушителей проводятся санкционированные обыски".

Согласно официальной информации, генеральным директором ГУ "Институт охраны грунтов Украины" является Игорь Яцук.







