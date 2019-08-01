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 На взятке $1,5 млн задержаны топ-чиновники "Института охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер", - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Гендиректора госучреждения задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия на выезде из Киева работники Департамента защиты экономики, Главного следственного управления Нацполиции и Генеральной прокуратуры Украины. Проводятся санкционированные обыски.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики НПУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили и задокументировали коррупционную схему приватизации государственного имущества, в которой задействованы высокопоставленные государственного учреждения "Институт охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер".

На основании собранных материалов следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины открыли уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Так, было установлено, что с целью приватизации государственного предприятия представители общества предоставили пакет документов в госучреждение. За это чиновники выдвинули требование о предоставлении неправомерной выгоды за решение данного вопроса. 1,3 миллиона долларов США взятки необходимо предоставить руководителю "Институт охраны почв Украины" и 200 тысяч долларов США - директору "Головинский карьер".

По определенную суму рукводитель ГП "Головинский карьер", который также является председателем ликвидационной комиссии, пообещал оказывать содействие в ускорении процедуры ликвидации госпредприятия, а гендиректор ГУ "Институт охраны почв Украины" - в беспрепятственной его приватизации.

1 августа, работники Департамента защиты экономики, Главного следственного управления Национальной полиции Украины по процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины задержали генерального директора государственного учреждения "Институт охраны почв Украины" в служебном кабинете. Получил пакет с деньгами - 1,3 миллиона долларов взятки.

Кроме того, на выезде из Киева был задержан и директор госпредприятия. У него изъято 100 000 долларов США, которые он получил в качестве первой части неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о задержании должностных лиц в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщения им о подозрении.

По месту работы и жительства правонарушителей проводятся санкционированные обыски".

Согласно официальной информации, генеральным директором ГУ "Институт охраны грунтов Украины" является Игорь Яцук.

На взятке $1,5 млн задержаны топ-чиновники Института охраны почв Украины и госпредприятия Головинский карьер, - Нацполиция 01
На взятке $1,5 млн задержаны топ-чиновники Института охраны почв Украины и госпредприятия Головинский карьер, - Нацполиция 02
На взятке $1,5 млн задержаны топ-чиновники Института охраны почв Украины и госпредприятия Головинский карьер, - Нацполиция 03
На взятке $1,5 млн задержаны топ-чиновники Института охраны почв Украины и госпредприятия Головинский карьер, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/n3140863
 
 
 Топ комментарии
 
От это по-взрослому!
Зелебоба, хватит сливать Украину! Хотим как при мародёре! Верните нам мародёра!!!
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Согласен. Всё решат посадки. Будут посадки - Зеле зачёт. Не будет посадок - Зеля такой же мудак как Петя.
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задержан еще не значит осужден, завтра будет гулять под залог 100 грн, а после завтра окажется что допустили ошибку в обвинительном заключении и отпустят и еще компенсируют "незаконное задержание" и восстановят в должности в клетчатом одеяле.
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Какое-то странное у Вас объяснение . Порошенко (например) на фотках не закрашивают и если завтра дети начнут плевать в его сторону за то он совершил или-же дело не дошло до суда, или оправдали , он цензору выставит претензии за унижение чести и достоинства? Маразм крепчает.
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На Януковича же не плюют, не переживайте за него.
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Дело не в фамилиях ,а в двойных стандартах .Закон для всех один .Не надо импровизировать с законом в свою выгоду .Тогда вообще не выставляйте таких фоток ,ибо они не несут смысловой нагрузки ,а лишь вешают"лапшу на уши" .
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Видали мы уже такое ШОУ с бриллиантовыми прокурорами и ЧТО, кто сел? где изъятые деньги ?
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"Топ-чиновник інституту охорони", тільки в нашому задзеркаллі такі феномени існують На хабарі $1,5 млн затримано топчиновників "Інституту охорони ґрунтів України" і держпідприємства "Головинський кар'єр", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2062
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