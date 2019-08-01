EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия, Киевские новости
  9239  96
Все про:Киев (17783) наркотики (1553) Нацполиция (9831) самоубийство (648)

 В Киеве во время обыска мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков, выпрыгнул с 10 этажа, - Нацполиция

В Киеве во время обыска, подозреваемый в хранении наркотиков погиб, выпрыгнув с 10 этажа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Санкционированый судом обыск в квартире киевлянина проводился в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовногокодекса Украины. В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази.

Во время следственного действия мужчина, у которого проводили обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон и прыгнул с 10 этажа. От полученной травмы он погиб. 

Смотрите: Мужчина разбился насмерть после падения с "Моста влюбленных" в Киеве. ФОТО

На месте происшествия работают сотрудники департамента Внутренней безопасности Нацполиции и следственно-оперативная группа. Будет проведена служебная проверка действий полицейских, которые были привлечены для проведения обыска.

О событии также сообщено представителям Государственного бюро расследований.

Смотрите также: Нелегальный "магазин" китайских "авторских наркотиков" ликвидирован в Киеве. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3140861
 
   
 Топ комментарии
 
Ничего не нашли и выкинули бедолагу а потом завалили хату наркотой - вот как дело было а может ничего и не искали а просто пришли за баблом или пограбить ...
 показать весь комментарий
 
Та,суды - менты,одна блядская воровская шайка !
 показать весь комментарий
 
Судя по прыжку,он не только хранил.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ничего не нашли и выкинули бедолагу а потом завалили хату наркотой - вот как дело было а может ничего и не искали а просто пришли за баблом или пограбить ...
 показать весь комментарий
 
 
Навряд ли...
Этот обыск был по решению суда...
Получается, не оперативная работа...
 показать весь комментарий
 
 
Обыск жилья всегда только по постановлению суда, кроме неотложных случаев.
 показать весь комментарий
 
 
Далеко не всегда по решению суда. Там есть еучи лозеек.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, менты шли мимо и услышали, как кто-то зовёт на помощь за закрытой дверью.
 показать весь комментарий
 
Согласен, но в данном случае классификация по ст. 307 уменьшает разнообразие таких лазеек.
 показать весь комментарий
 
Ну скажем при тяжком преступлении проводится обыск с уведомлением прокурора в течение 24 часов.
 показать весь комментарий
 
 
Та,суды - менты,одна ******** воровская шайка !
 показать весь комментарий
 
 
Как ты их не назови, милиция, полиция... А оно остается мусорней поганой! И ничего с этим не сделать, в полиции те же самые люди что работали раньше в милиции. Уже есть полно прецендентов где они ведут себя в точности как раньше, избивают в застенках, выбивают показания итд
 показать весь комментарий
 
 
Значит покойный прокололся и мог указать на них, вот и следы подчистили, по указанию от хозяев.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Думаешь мусоров ещё и пёрло ? В Киеве во время обыска мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков, выпрыгнул с 10 этажа, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6753
 показать весь комментарий
 
 
Мож и так. Пришли затариться, себе и судье, Чел не продал, грит вы мусора... Выкинули, взяли сами.
 показать весь комментарий
 
 
У чела драг позабористей оказался, зато отходняка не будет...
 показать весь комментарий
 
Прє мьєрь таварьєшьчя Чічьйоткєнда очінь зара зітьїльйон.Токма тама їттажь бив 17-Й.
 показать весь комментарий
 
разніца токмо:

- а-а-а-а-а-а-а-а-бух
- а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-бух
 показать весь комментарий
 
 
Судя по прыжку,он не только хранил.
 показать весь комментарий
 
 
Та ладно мудрое---то чечетов дал старт всем лётчикам!
 показать весь комментарий
 
 
так бы все преступники ополнились и вершили правосудие над собой..
 показать весь комментарий
 
А вони,с.ки,живенькими повертаються,щоб нас добити.
 показать весь комментарий
 
Ну, да! Швартовку к балкону ковра-самолёта. Решил улететь. Улетел.
 показать весь комментарий
 
 
В крону дерева явно метил, думал, возможно, и спастись.
 показать весь комментарий
 
он невменяемый. а полицаев накажут скорее всего.это низкий уровень их подготовки, дело в том, что выпрыгнуть со второго этажа рай отдела весьма распространенное явление. там сейчас везде решетки, а на 10 этаже они не особо то нужны, но это не снимает ответственности с оперов и следаков которые не заблокировали окна, понадеясь на свой здравый смысл, который абсолютно отсутствует у терпилы.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Угу...кокаин и єкстази. Вьіпрьігнул😂 Феерический зездеж. В жизни чел не прьігнет под єтим. Тем более, что сейчас таких в зепутатьі забирают.
 показать весь комментарий
 
 
не нужно было дурачку сознаваться где вся партия наркоты хранится, был бы до сих пор жив, а так мусора все поделят и концы в воду.
 показать весь комментарий
 
 
дайте "герою" премию "дарвина"...посмертно)))))))))
 показать весь комментарий
 
цікаво, а мєнти) цей мОмєнт) на камеру зняли, чи все зі слів, ментів?! В Киеве во время обыска мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков, выпрыгнул с 10 этажа, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7117
 показать весь комментарий
 
 
Все очень сомнительно Есть над чем работать следствию Не исключено запугивание
 показать весь комментарий
 
А вы говорите при ЗЕ нет перемен..
Сами посмотрите - только поймали - сразу в окно.. нет тела, нет дела..
 показать весь комментарий
 
 
Як це--"нєта тєла"?Що-мусоряки зжерли його тепленьким,як Порох брата?
 показать весь комментарий
 
 
ні, Порох брата на конхфєті червоний жовтень пустив..
 показать весь комментарий
 
Для сєльскай мєцнасьтє канхв"єди звалися "Червоний дишель".Які ж кацапи без червоного?Це--як без бороди.
 показать весь комментарий
 
Та хіба ж це пєрємєни?? Хіба раніше Чечетов так не літав?
 показать весь комментарий
 
Это был Пастор Шлаг из 12 Мгновений Весны.
 показать весь комментарий
 
Гоблин-версия? Не видел... А шкирлиц в ней не темнокожий?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
у карлесона в свое время на такой подвиг духу не хватило сигануть с крыши У Києві під час обшуку чоловік, підозрюваний у зберіганні наркотиків, вистрибнув із 10 поверху, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2456
 показать весь комментарий
 
ну судя по фото или прыгал с разбега или с таки выбросили
 показать весь комментарий
 
 
криша за баблом приїхала - і шота пашло не так
 показать весь комментарий
 
 
Да и хер с ним.все кто связаны с наркотой,прыжок с 20 го этажа!
 показать весь комментарий
 
может полиция еще и видео предоставит, где подозреваемый сам выпрыгивает?
 показать весь комментарий
 
 
А вы млять такой экстрасенс который заглянул и увидел что тот кто прыгнул реально чем то торговал, хранил итд? Я очччень соменваюсь что товарищ прыгнул туда по своей воле. Так же есть сомнения что у него дома изначально присутсвовали наркотики. Зная нравы наших правоохранителей ничему не удивлюсь. Возможно он кому то дорогу перешел вот его и хлопнули аккуратненько, не подкопаешься
 показать весь комментарий
 
 
Так вот,сначала представь,хоть что-нибуть,во что нестыдно б было поверить. А потом сомневайся. Зная нравы диванных лохов - я просто ложу на них 150 мм. А уж торговцев наркотой согласен сам в окна выбрасывать.
 показать весь комментарий
 
Не, ну я щщетаю, вполне равноценный обмен... вот если б выстрелил в мусорка, как пашинский, его б оправдали. У нас всегда пашинских оправдывают... стрельба пашинского - все равно, что рюкзаки авакова... за это не сажают...
 показать весь комментарий
 
 
як там у матриці: перший раз падають усі
 показать весь комментарий
 
Ему просто окрылась Дверь в Ад и он в неё вышел.
 показать весь комментарий
 
А теперь пускай докажут, что не подбросили, человек на психах 100% выпрыгнул. Доведение до самоубийства-это минимальное обвинение. А вдруг помогли?
 показать весь комментарий
 
 
Учитывая, что там 307-я, то это не просто хранение, а как хранение с целью сбыта - автору не мешало бы открывать уголовный кодекс, когда пишет статью. То бишь, чувак прыгал от пятерки срока. Или от долга, который на него повесит поставщик ха изъятое ментами.
Те, кто пишут "менты сами выбросили" - в свое время были уронены с меньшей высоты родителями и это сделало их дебилами: обыск в хате фиксируется на видео, к тому же проводится в присутствии незаинтересованных людей (понятых).
 показать весь комментарий
 
 
Про видео сильный аргумент конечно, спору нет. Но и видео то же ни кто не видит, верно? А могло так случится что во время операции что то с флешкой камеры случилось и она ничего не записала? Беда-беда.. А понятые вполне могут быть подставными если цель была именно подбросить наркоту и устранить чувака
 показать весь комментарий
 
 
А зачем усложнять? Это долгий и кропотливый процесс - получить постановление суда на обыск, подкинуть, рискуя спалиться, "выключить" камеру, выбросить с балкона (-при том, что велика вероятность, что это увидят с улицы и соседних домов).
К тому же, учитывая, что они не обеспечили надежную охрану хозяина, что привело к его самоубийству, им уже накрутят, как минимум, халатность, то бишь, судимость и увольнение. А, если еще и видео не будет, то проблем станет намного больше.
Намного проще было бы для устранения просто его грохнуть на темной улице, переведя его убийство в разряд "глухарей".
 показать весь комментарий
 
 
Про понятых это Вы в кино насмотрелись, вламываются в дом и перерывают все, если что-то находят тогда уже с понятыми протокол и кино снимают. Скорее всего за долги выкинули либо заставили прыгнуть, но правду уже никто не узнает.
 показать весь комментарий
 
При понятых это я - юрист по образованию и не раз присутствовал во время процесса. Зачем за долги выкидывать, подвергая себя минимум увольнению, если можно просто грохнуть на улице?
 показать весь комментарий
 
Ну этого мы не узнаем уже никогда, может и сдал кого, кто крышует. Это как бы не секрет, если пойман на преступлении и не сидит в тюрьме, очевидно что платит кому-то. Но из-за 5-10 лет тюрьмы из окна не прыгают - это тоже факт.
 показать весь комментарий
 
И не станет ли это нормой, пришли с обыском по ананимному сообщению, и у пациента всё находят и он выбрасывается с высокого этажа. И всё имущество, земля, на кануне переписано на....
 показать весь комментарий
 
послє самострєлов в наручніках вєрсія "самоубійства" как-то визивайєт нєдовєрійє
 показать весь комментарий
 
мєнтов відєл - ім убіть чєловєка, шо таракана задавіть
 показать весь комментарий
 
"В Киеве во время обыска мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков, выпрыгнул с 10 этажа, - Нацполиция"
....на нарах наверное не уютно....вот и прыгнул,надеясь зацепиться резинкой от трусов за балкон....второго этажа. У Києві під час обшуку чоловік, підозрюваний у зберіганні наркотиків, вистрибнув із 10 поверху, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5862
 показать весь комментарий
 
Нарешті навчилися правильно працювати з наркобидлом... респект ментам!)А тим хто захищає баригу-скачіть за ним.уїбани...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Респект был бы, если бы при сопротивлении был застрелен кто-то из руководства по борьбе с сопротивлением обороту наркотиков Киевского главка! Или хотя бы его кота при обыске - уже за это можно менту давать звание Почетный мент Незалежной Украины и орден за Мужество всей семье мента.
 показать весь комментарий
 
Это ты не болтай... содержимым трусов!
За понюшку никто с 10-го этажа прыгать не будет!
 показать весь комментарий
 
Судя по тому, что в дело пришлось вмешаться внутренней безопасности у подозреваемого ничего и не нашли кроме того, чего никому не жалко - одной дозы травки на кальян.
Кидаются вниз из-за килограмма кокаина минимум, взятого на реализацию под расписку. И тут уже срок в 10 лет в расчет вообще не принимается...
90% за то, что зачистили "своего". Или же мужик на других ментов работал и вышел на этих.
 показать весь комментарий
 
Кгм... А кто знает, Зеля на каком этаже живет? У Києві під час обшуку чоловік, підозрюваний у зберіганні наркотиків, вистрибнув із 10 поверху, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 419
 показать весь комментарий
 
Млять!
Посмотрел комментарии - уголовник на уркане валят поганых мусоров!
 показать весь комментарий
 
В несправедливій державі суди і поліція захищають владу, а не законність.
Натомість зловживають повноваженнями і почуваються в праві пригнічувати громадян.
Що там було ? Хто знає ?

Незвичайна для злочинця поведінка, що призвела до смерті загиблого- привід для ретельного розслідування з висновками про професійну придатність поліцейських. Якої проведено не буде.
Прочитавши про такий випадок, розумні люди замислюються: "А чи достатньо чесні і компетентні люди знаходяться при владних повноваженнях? Чи не станеться чогось подібного завтра зі мною чи з моїми близькими?" А ДУРНІ, яких тут відписалася більшість, намагаються тупими жартами затулитися від кричущого жаху цієї ситуації, втішаючи себе в глибині свідомості: "Добре, що це не мене викинули з 10 поверху, мене ніколи не викинуть з 10 поверху... мабуть"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх