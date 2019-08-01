"В Киеве во время обыска мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков, выпрыгнул с 10 этажа, - Нацполиция"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Санкционированый судом обыск в квартире киевлянина проводился в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовногокодекса Украины. В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази.
Во время следственного действия мужчина, у которого проводили обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон и прыгнул с 10 этажа. От полученной травмы он погиб.
На месте происшествия работают сотрудники департамента Внутренней безопасности Нацполиции и следственно-оперативная группа. Будет проведена служебная проверка действий полицейских, которые были привлечены для проведения обыска.
О событии также сообщено представителям Государственного бюро расследований.
Этот обыск был по решению суда...
Получается, не оперативная работа...
- а-а-а-а-а-а-а-а-бух
- а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-бух
Сами посмотрите - только поймали - сразу в окно.. нет тела, нет дела..
Те, кто пишут "менты сами выбросили" - в свое время были уронены с меньшей высоты родителями и это сделало их дебилами: обыск в хате фиксируется на видео, к тому же проводится в присутствии незаинтересованных людей (понятых).
К тому же, учитывая, что они не обеспечили надежную охрану хозяина, что привело к его самоубийству, им уже накрутят, как минимум, халатность, то бишь, судимость и увольнение. А, если еще и видео не будет, то проблем станет намного больше.
Намного проще было бы для устранения просто его грохнуть на темной улице, переведя его убийство в разряд "глухарей".
ну-ну
....на нарах наверное не уютно....вот и прыгнул,надеясь зацепиться резинкой от трусов за балкон....второго этажа.
За понюшку никто с 10-го этажа прыгать не будет!
Кидаются вниз из-за килограмма кокаина минимум, взятого на реализацию под расписку. И тут уже срок в 10 лет в расчет вообще не принимается...
90% за то, что зачистили "своего". Или же мужик на других ментов работал и вышел на этих.
Посмотрел комментарии - уголовник на уркане валят поганых мусоров!
Натомість зловживають повноваженнями і почуваються в праві пригнічувати громадян.
Що там було ? Хто знає ?
Незвичайна для злочинця поведінка, що призвела до смерті загиблого- привід для ретельного розслідування з висновками про професійну придатність поліцейських. Якої проведено не буде.
Прочитавши про такий випадок, розумні люди замислюються: "А чи достатньо чесні і компетентні люди знаходяться при владних повноваженнях? Чи не станеться чогось подібного завтра зі мною чи з моїми близькими?" А ДУРНІ, яких тут відписалася більшість, намагаються тупими жартами затулитися від кричущого жаху цієї ситуації, втішаючи себе в глибині свідомості: "Добре, що це не мене викинули з 10 поверху, мене ніколи не викинуть з 10 поверху... мабуть"