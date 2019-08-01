 Американская компания отчиталась о расходах на улучшение имиджа Зеленского, его команда говорит, что никого не нанимала, - "Голос Америки". ДОКУМЕНТ

Согласно документам, поданным в министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов и возмещение расходов 9 371 доллар. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".
Услуги были предоставлены между первым и вторым туром президентских выборов в Украине. Тогда команда Владимира Зеленского категорически отрицали существование такого контракта.
Как оказалось, контракт все же существовал. Соглашение под регистрационным номером 6661 подписали 3 апреля 2019 года. В приложениях А и В указаны стороны контракта: Signal Group Consulting, LLC и "Владимир Зеленский - Слуга Народа, при посредничестве Маркуса Коэна". Маркус Коэн указал свой адрес так: Киев, Большая Васильковская, 72 Торговый центр "Олимпийский", 2 этаж. Цель соглашения: поднять "имидж" Владимира Зеленского - Слуги Народа.
Пункт 3 соглашения гласит: у Маркуса Коэна есть законные полномочия действовать от имени Владимира Зеленского - Слуги Народа.
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21 мая 2019 контракт был официально закрыт.
Вот список консультантов, которые были вовлечены в предоставление услуг по этому контракту:
Исполнительный вице-президент компании Signal Group Consulting Джон Проктер в ответ на запрос "Голоса Америки" отметил, что работа компании на Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" уже окончена, а информация о ней приведена в отчете, поданном в минюст США.
В приложении к отчету подробно описывается все, что Signal Group делала для Владимира Зеленского. Начиная с 3 апреля, лоббисты контактировали с офисами конгрессменов, сенаторов, Государственным Департаментом, мозговыми центрами и так далее. Предметом писем и звонков были договоренности о встрече.
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Судя по отчету, украинская делегация прибыла в Вашингтон 16 апреля или днем ранее. Signal Group сообщает о проведенных встречах: Институт Катона, Государственный Департамент, CSIS, Центр Карнеги, офис конгрессмена Брэндона Бойла, бывший сенатор Норм Колман, Совет по национальной безопасности.
Сообщается о "встрече/экскурсии" в Белом Доме 17-го апреля. (В тот же день на официальной Фейсбук-странице Команды Зеленского было опубликовано опровержение их связи с лоббистами).
Также Signal Group контактировала с медиа - CNN и Washington Post, но сообщений об интервью нет.
Интересна также информация о расходах, которые американские лоббисты понесли во время работы на Владимира Зеленского. Так, 16 апреля он отчитываются об ужине в одном из вашингтонских ресторанов на сумму 1 912 долларов и 90 центов и немалых расходы на такси и лимузин. Последней строкой консультанты не поленились включить расходы на чашечку кофе в гостинице Sofitel на 7 долларов и 60 центов.
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Всего за организацию двухдневного визита украинской делегации в Вашингтон и консультативные услуги в апреле - мае 2019 года Signal Group получила от Маркуса Коэна оплату за свою работу плюс возмещение расходов на общую сумму 69 371 доллар и 80 центов.
Использование услуг лоббистов иностранными политиками - обычное и законное дело в США, напоминает "Голос Америки". "Но без ответа остаются вопросы о происхождении денег и категорическом отрицании Командой Зеленского факта работы с лоббистами в США", - подытоживает издание.
"Голос Америки" попросил Офис Президента прокомментировать информацию, указанную в отчете лоббистской компании, но получил отказ.
тобі треба було так-ну що дебіли-дякули......
Anton Sanchenko @AntonSanchenko 2 часа назад
Біда молодих шарікових, що вони вже не знають, хто такий Шаріков, плутають з Шарієм.
Нет ничего плохого за оплату лоббирования, но зачем врать, что его не было?
и вот кто ему придумывает показаться в красный труселях или в тренажерном зале
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За такие деньги, можно только бомжей нанять
В том, что нанимали лоббистов нет ничего плохого, но почему они врут, что этого не делали, если есть официальный отчет этой американской компании и она из полученных за свою работу на Зюзика денег заплатила, как и положено, налоги своему государству.
А здесь почему-то обсуждают Порошенко, а не брехню Зюзика и его гоп-компании, каким боком сюда вообще Порошенко?
Вон Лукашенко лорду Беллу за то что тот погоняло "Батька" раскрутил то пол палеты, то ли палету (миллиард) долларрв зарядил.
После окончания эпохи Зеленского будем обсуждать люстрацию всех, кто был у власти, начиная с конца мая 2019 года, уголовные производства, привлечение к ответственности всяких условных "Богданов" . . . Портнов опять убежит. Кто чего украл, будем разбираться, и насколько опять выросли долги страны.
Господи, как же это всё надоело. Чего ж вы все не угомонитесь никак !!!
Продайте к чертям собачьим всю государственную и коммунальную собственность в частные руки, чтобы нечего воровать было. Всю, кроме имущества, обеспечивающего охрану правопорядка внутри страны и оборону от внешнего нападения. Ну и зданий органов власти.
Введите для всех единый налог.
Ограничьте государственные расходы только критически общественно важными вопросами (содержание маленького госаппарата, охрана правопорядка, оборона и внешняя политика, защита населения от чрезвычайных ситуаций, в широком смысле, включая не только стихийные бедствия и техногенные катастрофы, но и неотложную медицину, и защиту детей без опеки, и т.п.; защита окружающей среды, тоже в широком смысле, включая все ресурсы - лес, землю и т.п., и охрана культурного наследия). Всё остальное (образование, НЕнеотложную медицину, ЖКХ, сельское хозяйство, дорожную сеть и так далее) переводите на 100% коммерческие рельсы и прекратите тратить на это деньги налогоплательщиков (на всякие субсидии, льготы, господдержки и прочее). У кого нет денег - голодайте, мёрзните, сидите дома, болейте, не учитесь - не повезло Вам в жизни, бывает.
И когда всё публичное имущество, за указанными исключениями, будет продано, когда бюджет будет оперировать малыми суммами и, соответственно, будет требовать невысоких налогов, то воровать будет просто технически затруднительно. А те немногочисленные направления, где государственное финансирование всё-таки будет необходимо (типа армии), будет сильно легче контролировать. И привлекательность государственных корыт, извините, должностей резко упадёт.
Короче, надо меньше государства, где это возможно, и побольше государства, где это необходимо (Гельмут Коль сказал, не я).
Але чомусь в США навіть виробництво зброї і банки Федрезерву (колективний аналог нашого НБУ) перебувають у приватній власності - і чорт їх не ухопив . . .
То ще від психології людської багато залежить. У нас що державне - то нічиє, а значить можна тягнути. Тому краще, аби його було лише необхідний мінімум.
от слова взагали
Нашла меню гуглем, цены на ресторанные стейки обычные.
Так что, судя по сумме, получается, что то ли консультанты оголодали очень, отмывая имидж Владимира Александровича, то ли отмыть имидж Владимира Аександровича консультанты смогли только под очень много водки.
Зеклоуны начали сдуваться)))
А пуканчик то, рвется? Да?
Посмотри на фотку, где Зебобик шаурму жрет, может вам полегчает!
Вот только Буратины ЛОХтората верят що ои серьезно. Ну и как верующих в сцаря Зелибобу назвать?
АНДРЕЙКЕ ПЛОХО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кожен з нас вибирає в житті власну дорогу. Якби я був за молоду більш фізкультурним, то може став військовим. І всяке вище за званням начальство б мене обзивало і принижувало б (начальство взагалі це любить, а військове - й поготів, я думаю то від засилля вроджених москалів у армії і вони задали тон на довгі роки). Але Господь мені того здоровья не дав і уберіг мене від такої перспективи (військову кафедру при універі можна не рахувати). І я зараз - вільний підприємець, хоч другий раз задається вигідніше було б працювати на когось, хто платить більше. Але свобода - така солодка річ, що гроші не можуть її перебити. Ну хіба що мільярд євро. Чи сотня мільйонів.
Як казала одна дівчина на якомусь шоу, коли її питали, за скільки вона б розсталася із своєю невинністю (там сто, тисячу, потім пятнадцять тисяч амдоларів): ні. А потім в серцях додала: та який дурак стільки заплатить.
Для порошенко и ко это - копейки! Ужин на вечер для семьи.
В отличие от представителелей старой команды.
речь не о деньгах, а о вранье