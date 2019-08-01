 Американская компания отчиталась о расходах на улучшение имиджа Зеленского, его команда говорит, что никого не нанимала, - "Голос Америки". ДОКУМЕНТ

Согласно документам, поданным в министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов и возмещение расходов 9 371 доллар. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Услуги были предоставлены между первым и вторым туром президентских выборов в Украине. Тогда команда Владимира Зеленского категорически отрицали существование такого контракта.

Как оказалось, контракт все же существовал. Соглашение под регистрационным номером 6661 подписали 3 апреля 2019 года. В приложениях А и В указаны стороны контракта: Signal Group Consulting, LLC и "Владимир Зеленский - Слуга Народа, при посредничестве Маркуса Коэна". Маркус Коэн указал свой адрес так: Киев, Большая Васильковская, 72 Торговый центр "Олимпийский", 2 этаж. Цель соглашения: поднять "имидж" Владимира Зеленского - Слуги Народа.

Пункт 3 соглашения гласит: у Маркуса Коэна есть законные полномочия действовать от имени Владимира Зеленского - Слуги Народа.

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21 мая 2019 контракт был официально закрыт.

Вот список консультантов, которые были вовлечены в предоставление услуг по этому контракту:

Исполнительный вице-президент компании Signal Group Consulting Джон Проктер в ответ на запрос "Голоса Америки" отметил, что работа компании на Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" уже окончена, а информация о ней приведена в отчете, поданном в минюст США.

В приложении к отчету подробно описывается все, что Signal Group делала для Владимира Зеленского. Начиная с 3 апреля, лоббисты контактировали с офисами конгрессменов, сенаторов, Государственным Департаментом, мозговыми центрами и так далее. Предметом писем и звонков были договоренности о встрече.

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Судя по отчету, украинская делегация прибыла в Вашингтон 16 апреля или днем ​​ранее. Signal Group сообщает о проведенных встречах: Институт Катона, Государственный Департамент, CSIS, Центр Карнеги, офис конгрессмена Брэндона Бойла, бывший сенатор Норм Колман, Совет по национальной безопасности.

Сообщается о "встрече/экскурсии" в Белом Доме 17-го апреля. (В тот же день на официальной Фейсбук-странице Команды Зеленского было опубликовано опровержение их связи с лоббистами).

Также Signal Group контактировала с медиа - CNN и Washington Post, но сообщений об интервью нет.

Интересна также информация о расходах, которые американские лоббисты понесли во время работы на Владимира Зеленского. Так, 16 апреля он отчитываются об ужине в одном из вашингтонских ресторанов на сумму 1 912 долларов и 90 центов и немалых расходы на такси и лимузин. Последней строкой консультанты не поленились включить расходы на чашечку кофе в гостинице Sofitel на 7 долларов и 60 центов.

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Всего за организацию двухдневного визита украинской делегации в Вашингтон и консультативные услуги в апреле - мае 2019 года Signal Group получила от Маркуса Коэна оплату за свою работу плюс возмещение расходов на общую сумму 69 371 доллар и 80 центов.

Использование услуг лоббистов иностранными политиками - обычное и законное дело в США, напоминает "Голос Америки". "Но без ответа остаются вопросы о происхождении денег и категорическом отрицании Командой Зеленского факта работы с лоббистами в США", - подытоживает издание.

"Голос Америки" попросил Офис Президента прокомментировать информацию, указанную в отчете лоббистской компании, но получил отказ.