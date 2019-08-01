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Все про:Зеленский (2357) лоббирование (68) США (15170) Слуга народа (193)

 Американская компания отчиталась о расходах на улучшение имиджа Зеленского, его команда говорит, что никого не нанимала, - "Голос Америки". ДОКУМЕНТ

Лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, выполненной в пользу Владимира Зеленского. Услуги были оказаны в апреле и мае, контракт закрыт 21.05. Команда Зеленского утверждает, что не пользовалась в США услугами лоббистов.

Согласно документам, поданным в министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов и возмещение расходов 9 371 доллар. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Услуги были предоставлены между первым и вторым туром президентских выборов в Украине. Тогда команда Владимира Зеленского категорически отрицали существование такого контракта.

Американская компания отчиталась о расходах на улучшение имиджа Зеленского, его команда говорит, что никого не нанимала, - Голос Америки 01

Как оказалось, контракт все же существовал. Соглашение под регистрационным номером 6661 подписали 3 апреля 2019 года. В приложениях А и В указаны стороны контракта: Signal Group Consulting, LLC и "Владимир Зеленский - Слуга Народа, при посредничестве Маркуса Коэна". Маркус Коэн указал свой адрес так: Киев, Большая Васильковская, 72 Торговый центр "Олимпийский", 2 этаж. Цель соглашения: поднять "имидж" Владимира Зеленского - Слуги Народа.

Американская компания отчиталась о расходах на улучшение имиджа Зеленского, его команда говорит, что никого не нанимала, - Голос Америки 02

Пункт 3 соглашения гласит: у Маркуса Коэна есть законные полномочия действовать от имени Владимира Зеленского - Слуги Народа.

Читайте на Цензор.НЕТ: Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента, - источник (обновлено)

21 мая 2019 контракт был официально закрыт.

Вот список консультантов, которые были вовлечены в предоставление услуг по этому контракту:

Американская компания отчиталась о расходах на улучшение имиджа Зеленского, его команда говорит, что никого не нанимала, - Голос Америки 03

Исполнительный вице-президент компании Signal Group Consulting Джон Проктер в ответ на запрос "Голоса Америки" отметил, что работа компании на Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" уже окончена, а информация о ней приведена в отчете, поданном в минюст США.

В приложении к отчету подробно описывается все, что Signal Group делала для Владимира Зеленского. Начиная с 3 апреля, лоббисты контактировали с офисами конгрессменов, сенаторов, Государственным Департаментом, мозговыми центрами и так далее. Предметом писем и звонков были договоренности о встрече.

Американская компания отчиталась о расходах на улучшение имиджа Зеленского, его команда говорит, что никого не нанимала, - Голос Америки 04

Также на Цензор.НЕТ: Нефьодов рассказал о ночной встрече в Офисе Зеленского: "У кого-то сейчас холодок по спине пробежал". ФОТО

Судя по отчету, украинская делегация прибыла в Вашингтон 16 апреля или днем ​​ранее. Signal Group сообщает о проведенных встречах: Институт Катона, Государственный Департамент, CSIS, Центр Карнеги, офис конгрессмена Брэндона Бойла, бывший сенатор Норм Колман, Совет по национальной безопасности.

Сообщается о "встрече/экскурсии" в Белом Доме 17-го апреля. (В тот же день на официальной Фейсбук-странице Команды Зеленского было опубликовано опровержение их связи с лоббистами).

Также Signal Group контактировала с медиа - CNN и Washington Post, но сообщений об интервью нет.

Интересна также информация о расходах, которые американские лоббисты понесли во время работы на Владимира Зеленского. Так, 16 апреля он отчитываются об ужине в одном из вашингтонских ресторанов на сумму 1 912 долларов и 90 центов и немалых расходы на такси и лимузин. Последней строкой консультанты не поленились включить расходы на чашечку кофе в гостинице Sofitel на 7 долларов и 60 центов.

Американская компания отчиталась о расходах на улучшение имиджа Зеленского, его команда говорит, что никого не нанимала, - Голос Америки 05

Читайте также: Зеленский с утра посетил тренажерный зал: "Спорт никто не отменял". ФОТО

Всего за организацию двухдневного визита украинской делегации в Вашингтон и консультативные услуги в апреле - мае 2019 года Signal Group получила от Маркуса Коэна оплату за свою работу плюс возмещение расходов на общую сумму 69 371 доллар и 80 центов.

Американская компания отчиталась о расходах на улучшение имиджа Зеленского, его команда говорит, что никого не нанимала, - Голос Америки 06

Использование услуг лоббистов иностранными политиками - обычное и законное дело в США, напоминает "Голос Америки". "Но без ответа остаются вопросы о происхождении денег и категорическом отрицании Командой Зеленского факта работы с лоббистами в США", - подытоживает издание.

"Голос Америки" попросил Офис Президента прокомментировать информацию, указанную в отчете лоббистской компании, но получил отказ.

Источник: https://censor.net.ua/n3140860
 
   
 Топ комментарии
 
Та ладно. Для зебіків цеж божа роса Американская компания отчиталась о расходах на улучшение имиджа Зеленского, его команда говорит, что никого не нанимала, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 8962
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"Голос Америки" попросил Офис Президента прокомментировать информацию, указанную в отчете лоббистской компании, но получил отказ.

Свою брехню важко визнавати...
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Вони просто брешуть!
Принцип "дубінських" "богданів" та "зєлєнскіх"- бреши і звинувачуй у брехні, кради і звинувачуй у крадіжках, зраджуй і звинувачуй у зраді.
Євреї це називають хуцпа.
На цю хуцпу і повівся народ.
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Вот с вранья точно страну не начинают менять к лучшему...
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Ну що ЗЕбиллы, походу он не только ростом похож на мышыбрата из однаганарота но и повадками, походу вы заимели своего Сказачного ЗЕперзидента - эт не мы, а где ваши даказательства, а вот ети вот никакие не доказательства и вообще вокруг адни враги ...
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тут немає зебілів тільки порохоботи Американська компанія відзвітувала про витрати на поліпшення іміджу Зеленського, його команда каже, що нікого не наймала, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 6443
тобі треба було так-ну що дебіли-дякули......
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да да - блаженн кто верует - ЗЕверра = эта крута!
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Особенное меня впечатлило, это контракт 666. В Европе даже номеров на авто таких нет...
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"Ахтууунг! Порохоботы захватили МинЮст США!!!" - да, зе-бильчики?
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... Свинарчуки и злочинна влада сидит в засаде а Ляшко точит вилы
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не читає зєбільйо книжок, і от оп'ять...

Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 2 часа назад

Біда молодих шарікових, що вони вже не знають, хто такий Шаріков, плутають з Шарієм.
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имидж зели это как фитиль пети - стоит, пока стакан полон и маринка в отъезде
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читав репліки Зе білів у твітері: скільки вам парашенка заплатив шоб ви цю брехню писали))) Зе бобікам все то божа роса! бо ж ума нема...
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У меня ещё один вопрос. А за что американцы получили 60 штук?
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Вообще не понял этого хрюкота упоротого, если Зе платит американским лоббистам, то ЧТО В ЭТОМ ПЛОХОГО ???? Хотя раз молчат, то скорее всего не платили....ибо не вижу никакого урона репутации в этом действии
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Вот пусть в суд теперь подают на Минюст США.
Нет ничего плохого за оплату лоббирования, но зачем врать, что его не было?
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А в чем лож? На сколько мне помнится даже в бюлетенях на голосовании в Раду было минимум два мажоритарщика от ПП "Слуга народа" и от приватне підприємство "Слуга народа". К партии Зеленского Слуга народа кандидаты никакого отношения не имели. Может и там заинтересованные в компромате лица завели еще одно предприятие типа "Владимир Зеленский - Слуга народа". Кто мешает? Хотя действительно в лоббировании ничего плохого нет. Но если это действительно не Зеленский, то зачем им признавать?
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А чому б їм, СН, не прикупити трохи закордонного іміджу? Та ще майже задарма? Але ж там інші погляди і треба виходити за межі світогляду "73%". От і в Трускавці на курси поїхали.
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то есть у преза тайные договорняки с другими правительствами
и вот кто ему придумывает показаться в красный труселях или в тренажерном зале
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Какой-то британский имидж-мейкер придумал, чтобы Лукашенко с сыном всюду появлялся...
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ще одно з беніних компаній куплених в сша на вкрадені гроші через приват
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Ничего, новая Рада организует следственную комиссию и выяснит кто кому платил.
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это проделки свынохряка и его дякул не иначе 666
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А Зеля ли брехал? Почерк сей поделки сравним с кандидатами от всяких приватных пидприемств "Слуга народа" что в бюлетенях были на голосовании в Раду.
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компания получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов

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За такие деньги, можно только бомжей нанять Американська компанія відзвітувала про витрати на поліпшення іміджу Зеленського, його команда каже, що нікого не наймала, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 7463
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Как интересно читать комментарии. Новость о Зюзике и его брехне, а все дружно почему-то обсуждают Порошенко.
В том, что нанимали лоббистов нет ничего плохого, но почему они врут, что этого не делали, если есть официальный отчет этой американской компании и она из полученных за свою работу на Зюзика денег заплатила, как и положено, налоги своему государству.
А здесь почему-то обсуждают Порошенко, а не брехню Зюзика и его гоп-компании, каким боком сюда вообще Порошенко?
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Порошенко будет "при чём" все пять лет правления "зеленожопых дебилов"... Скоро скажут, что оплата за работу лоббистской компании - это его "провокация"...
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Контактировать с офисами конгрессменов, сенаторов, Государственным Департаментом, мозговыми центрами и так далее здесь не запрещены,а в роли лоббиста даже акредитованный журналист может выступить,если имеет контакты.Цель здесь-подло навредить ЗЕ,а способы питропутлератов известны-на личность перейти и обхамить.
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его команда говорит, что никого не нанимала. Люди которым можно верить.Кристально чистая репутация Брешем очень честно
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Помнится подобная история была с Тимошенко, она тогда сказала спасибо но мы никого не нанимали, и вся фигня спокойненько затихла, думаю и в этот раз будет нечто подобное.. Американська компанія відзвітувала про витрати на поліпшення іміджу Зеленського, його команда каже, що нікого не наймала, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 7174
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Это что за гонорар такой ?
Вон Лукашенко лорду Беллу за то что тот погоняло "Батька" раскрутил то пол палеты, то ли палету (миллиард) долларрв зарядил.
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Бег по кругу . . .
После окончания эпохи Зеленского будем обсуждать люстрацию всех, кто был у власти, начиная с конца мая 2019 года, уголовные производства, привлечение к ответственности всяких условных "Богданов" . . . Портнов опять убежит. Кто чего украл, будем разбираться, и насколько опять выросли долги страны.
Господи, как же это всё надоело. Чего ж вы все не угомонитесь никак !!!

Продайте к чертям собачьим всю государственную и коммунальную собственность в частные руки, чтобы нечего воровать было. Всю, кроме имущества, обеспечивающего охрану правопорядка внутри страны и оборону от внешнего нападения. Ну и зданий органов власти.
Введите для всех единый налог.
Ограничьте государственные расходы только критически общественно важными вопросами (содержание маленького госаппарата, охрана правопорядка, оборона и внешняя политика, защита населения от чрезвычайных ситуаций, в широком смысле, включая не только стихийные бедствия и техногенные катастрофы, но и неотложную медицину, и защиту детей без опеки, и т.п.; защита окружающей среды, тоже в широком смысле, включая все ресурсы - лес, землю и т.п., и охрана культурного наследия). Всё остальное (образование, НЕнеотложную медицину, ЖКХ, сельское хозяйство, дорожную сеть и так далее) переводите на 100% коммерческие рельсы и прекратите тратить на это деньги налогоплательщиков (на всякие субсидии, льготы, господдержки и прочее). У кого нет денег - голодайте, мёрзните, сидите дома, болейте, не учитесь - не повезло Вам в жизни, бывает.
И когда всё публичное имущество, за указанными исключениями, будет продано, когда бюджет будет оперировать малыми суммами и, соответственно, будет требовать невысоких налогов, то воровать будет просто технически затруднительно. А те немногочисленные направления, где государственное финансирование всё-таки будет необходимо (типа армии), будет сильно легче контролировать. И привлекательность государственных корыт, извините, должностей резко упадёт.
Короче, надо меньше государства, где это возможно, и побольше государства, где это необходимо (Гельмут Коль сказал, не я).
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Уже ОПУ анонсировали что первым делом гос банки продадут, а потом укрпочту и укрзализныцю, давайте угадаем за сколько милионов гривен уйдет весь приват банк с потрохами и персоналом некому таинственному Игорю Валерьевичу?
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Повна дурня. Треба вміти налагоджувати порядок в країні. А порозпродувати все легше всього. І заставити якогось приватника діяти в інтересах держави не буде можливим. Це як один такий вумник зупинив виробництво хлору для обеззаражування води. Виявився монополістом. Не монополісти теж можуть вступати в зговір і диктувати всій країні свої вимоги. У країні повинен існувати збалнсований лад у будь-яких ділянках суспільного та індивідуального життя.
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Є раціональне зерно і в такому підході, як Ви кажете.
Але чомусь в США навіть виробництво зброї і банки Федрезерву (колективний аналог нашого НБУ) перебувають у приватній власності - і чорт їх не ухопив . . .

То ще від психології людської багато залежить. У нас що державне - то нічиє, а значить можна тягнути. Тому краще, аби його було лише необхідний мінімум.
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Фото Зеленского, в заставке к статье, можно прокомментировать высказыванием: "Что? Кто "обосрался"? Мы "обосрались"? Брешут... Это не мы... Это американцы нам дерьмо в штаны, напихали!..."
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оце насправди прозора влада. и це тильки но початок!
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2000 баксов за стейки в вашингтонском ресторане BLT steak меня заинтересовали.
Нашла меню гуглем, цены на ресторанные стейки обычные.
Так что, судя по сумме, получается, что то ли консультанты оголодали очень, отмывая имидж Владимира Александровича, то ли отмыть имидж Владимира Аександровича консультанты смогли только под очень много водки. Американська компанія відзвітувала про витрати на поліпшення іміджу Зеленського, його команда каже, що нікого не наймала, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 2374
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Браво! А вы лохи и дальше "большинством" голосуйте за бизнеспроекты и политтехнологии от ведущих мировых профессионалов! Главное НЕ голосуйте за националистов, бо вам на олигархТВ и кацапТВ сказали, что они плохие...
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ничего не меняется в нашей политике, только слуги народа с каждым разом выбираются все тупее и тупее, как и само население)))
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Да вы что, откуда у бедного Голобородько такие деньги! Ож даже на работу на велике ездит! А тот мерс, дачу в Италии и контракты с лоббистскими фирмами ему порохоботы подбросили!
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Это только начало, то ли еще будет. Вообще, если взять нового "резидента" нежно за шею и хорошенько потрясти, то у него много чего посыплется из карманов. Начиная с того, когда ему предложили стать президентом? кто сделал это предложение? кто разработал и предложил сделать "кино-промоушн" для президентской компании - типа, "честный нищеброд > честный президент" или старая сказка "из грязи в князи", "принц и нищий" ??? А также, кто дал деньги на производства этого фильма (сейчас, целого сериала), через какие кипрские компании это все прокручивалось, в каких странах был прокат фильма, кто купил права? Здесь работала целая команда и по всему видно, что эти товарищи много думали над тем, как слепить "нужного" президента. И была проведена просто титаническая работа по выращиванию нового "овоща", но в этот раз, под маской "нищего, но честного борца с коррупцией". Без фильмов, он конечно, не получил бы такого процента голосов и эти голоса были-бы размазаны на всяких бойков и вилкулов, что не гарантировало бы их 100% победу на выборах. Для 100% победы необходим кандидат с узнаваемостью 100% и желательно, без четкой политической программы. Которую, потом можно создать с помощью веселого фильма "массового поражения", а если не поможет один фильм, то можно сделать несколько фильмов, усилив дозу. Разумеется, и сам кандидат должен уметь "быковать" и обладать всеми ватными признаками, чтобы походить за "своего" и для лохов и для предателей. И у них все получилось, такой кандидат легко нашелся - главный юморист с политического шоу. А для всех остальных, было-бы интересно узнать - кто у него настоящие режиссеры и сценаристы? и какие "союзники" Украины участвовали в этой "ко-продукции". Ведь понятно, что это международная робота - тогда, во время сьемок, начиная с 2015 года "кто-то" усиленно распространял слухи о невероятной коррупции в Украине.
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І про порноакторку забувати не слід - вибачення так і не прозвучали від зеленського.
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Не стоит верить кацапской дезинформации . Другое дело слова Президента Украины Владимипа Зеленского : " Украина - актриса немецких фильмов для взрослых которая за деньги дает и спереди и сзади . " В этих словах Президента Зеленского мы ощущаем его любовь к Украине и беспокойство за ее судьбу"
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а ви дивилися третю серію другого сезону серіалу Чорне дзеркало.Бажано українською.Там вибори майже виграє мультяшний ведмедик з голосом зеленського.Серіал показували в Україні в 2013 році.Робота над серіалом Слуга народа почалася навесні 2015 року, а закінчилася восени.Ідея----Ідея: Володимир Зеленський, Андрій Яковлєв, Олексій Кирющенко, Сергій Шефір, Борис Шефір.
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Смотрю у Зебобиков пуканы рвутся: "Вы все врете!", "Где доказательства?"

Зеклоуны начали сдуваться)))
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Нельзя полить грязью то, что уже грязь.

А пуканчик то, рвется? Да?
Посмотри на фотку, где Зебобик шаурму жрет, может вам полегчает!
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Пойду зарегистрирую организацию PETRO POROSHENKO - Syvocholyi Getman, найму от ее имени за копейки бомжа в Крыму для встреч с местными чиновниками, и пусть порохоботы потом выкручиваются как хотят...)
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Не забудь 70 тыс баксов потратить на это благое дело. Если что, Голобородько дачу свою в Италии для этого продаст... Или велик свой 12-цилиндровый...
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Да шутят в ОПе! Комунальные снизить,неприкосновенность снять,импичмент принять,да много чего еще! Ну шутники они!
Вот только Буратины ЛОХтората верят що ои серьезно. Ну и как верующих в сцаря Зелибобу назвать?
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Потрохоботы, выдыхайте. Это рекламный трюк компании лоббистов, мол "помогли" стать президентом, мы то с вами понимаем, почему не ваш вороватый патрон, а Зеля, верно?))
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НЕМЕДЛЕННО ДОКТОРА В ПАЛАТУ!!!


АНДРЕЙКЕ ПЛОХО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Все, зебобиков порвало - их Великий Гуру Учения о Зеленой Сопле прокололся и теперь все...….
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іноді вже навіть шкода стає цього придурка зеленського. Жив собі комфортним життям, косив срублі на засрахє, підтанцьовував на сцені, нюхав собі різні цяцьки, кайфував карочє, і тут в таку халепу його каломойша запхав ))). Ні понюхати, ні станцювати, ні жарт якийсь вульгарний запостити ((.. Бідолага, що тут ще сказати. Він за 100 діб вже аж постарів якось.. Чи то може просто нюхати йому не дозволяють?))
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Коли ще задумувався серіал про слугу, вовік вже попав на гачок. а задумувався він шиферами і судячи з цього мнєніє вовіка ніхто не питав.
Кожен з нас вибирає в житті власну дорогу. Якби я був за молоду більш фізкультурним, то може став військовим. І всяке вище за званням начальство б мене обзивало і принижувало б (начальство взагалі це любить, а військове - й поготів, я думаю то від засилля вроджених москалів у армії і вони задали тон на довгі роки). Але Господь мені того здоровья не дав і уберіг мене від такої перспективи (військову кафедру при універі можна не рахувати). І я зараз - вільний підприємець, хоч другий раз задається вигідніше було б працювати на когось, хто платить більше. Але свобода - така солодка річ, що гроші не можуть її перебити. Ну хіба що мільярд євро. Чи сотня мільйонів.
Як казала одна дівчина на якомусь шоу, коли її питали, за скільки вона б розсталася із своєю невинністю (там сто, тисячу, потім пятнадцять тисяч амдоларів): ні. А потім в серцях додала: та який дурак стільки заплатить. Американська компанія відзвітувала про витрати на поліпшення іміджу Зеленського, його команда каже, що нікого не наймала, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 2897
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Всего-то 69 тыс.долларов!
Для порошенко и ко это - копейки! Ужин на вечер для семьи.
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Поэтому, порохоботы, сильно не радуйтесь. Тем более, что эти деньги, если они и были потрачены, то точно не были украдены из казны.
В отличие от представителелей старой команды.
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ты как всегда передернул. все зелебобики шулера
речь не о деньгах, а о вранье
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dd13 Бачите,поросвини бояться,що на шаурму пустять?Не бійтеся,заскорубла від карамелю цукрова вата радянської шароварщини на шаурму не годиться.Вона липка,слаба на голову-переходячи на персоналії бруднить усе,але легко відмиваєься водою.Вата не захистить країну навіть від дощу-ніхто з їх петраотих АП,КМ,ВР не загинув на фронті за 5-ть років війни.Але різнобарвні вишиватники здатні заляпати зброю спротиву ворожій аресії-залляти солодом брехні навіть найбільший центр спротиву-УПЦ КП.Змити треба цю гидоту,поки не пізно!Вона хитродута!
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Власть, которой нет еще и 100 дней, изовралась, как за год. А что дальше то будет?
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