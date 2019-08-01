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 Политика Украины
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Все про:отставка (2434) Бутусов Юрий (1788) Богдан Андрей (116)

 Отставку Богдана не подтверждают ни руководство "Слуги народа", ни близкие к Зеленскому сотрудники, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что информация об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента пока не подтверждается.

Об этом Бутусов написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Информация о написании заявления Андреем Богданом об увольнении "в случае возникновения желания" покамест похожа на анекдот.

Когда уходят, то "желание" возникло и оформлено. И так не пишут. Слухи об уходе Богдана идут регулярно. Говорят, что вероятно его перемещение на другую должность, по контролю силовых структур, фискальных органов. Что это может быть сделано как символический жест накануне визита президента в США.

Но в любом случае, на данный момент Богдан сохраняет близость к президенту и огромное влияние, ничего похожего на разрыв и охлаждение отношений незаметно.

Сегодня, по данным источников Цензор.Нет, целый день в обычном режиме Богдан провел в ОП вместе с Зеленским.

Руководство партии "Слуга народа", близкие сотрудники Зеленского, информацию об отставке Богдана вообще не подтверждают, это говорит, что выброс информации о заявлении - спонтанный, никаких системных изменений в команде Зеленского не произошло.

На этой неделе планируется ряд публичных мероприятий Зеленского, думаю, только президент сейчас объяснит это забавно написанное заявление об отставке, непонятно с какой целью поступившее в СМИ".

Напомним, ранее ряд СМИ опубликовал информацию об отставке главы президентского офиса Андрея Богдана.

Источник: https://censor.net.ua/n3140859
 
   
 Топ комментарии
 
Форма заяви про звільнення має фривольний вигляд та зміст.
Це розіргаш. Як відповідь на петицію.
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Кловани во владі. Це вже навіть не забавно
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Бл.. от дурак я дураком , 20 лимонов профукал . И чего я не взял бабло . ? Щас бы хоть при деньгах был .
Відставку Богдана не підтверджують ні керівництво "Слуги народу", ні близькі до Зеленського співробітники, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6098 . Відставку Богдана не підтверджують ні керівництво "Слуги народу", ні близькі до Зеленського співробітники, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4773 .
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Який жартівник! Це він мабудь сценарії писав для квартала 95, щоб розшатувати ситуацію в країні та розвалювати державний устрій з середини. А тепер від підкилимних сценаріїв він перейшов до реальних відкритих спектаклів. А ви розмріялися. Знову, развели этих лохов как катят.
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"Отставку Богдана не подтверждают ни руководство "Слуги народа", ни близкие к Зеленскому сотрудники"

Ну нет, так нет, а на нет и суда нет. Відставку Богдана не підтверджують ні керівництво "Слуги народу", ні близькі до Зеленського співробітники, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2511
То есть суд то как раз есть, в Делавэре, где Богдан ПОКА проходит кем там? Свидетелем?
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а так хотелось . правда ребята ? не знаю как вас там теперь называть . имен нет фамилий нет одни только глупые клички как у псов которых держат на цепи и тренируют лаять на того кто не нравится хозяину и еще палочку приносить и предано смотреть в глаза виляя хвостиком мол видишь какой я хороший дай пожалуйста конфетку. продолжайте в том же духе и вам купят новую игрушку и красивую мыску для похлебки.
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В каждой шутке есть доля шутки ....-тот же автор : пару сот виселец на Крещатики/ Ещё рано.Украинцы народ к шутникам терпеливый.Но не долго.
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Сьогодні день народження Сергія Нігояна.

"Борітеся! Поборете! Вам Бог помагає!"
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