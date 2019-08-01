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Все про:Заря (22) Лига Европы (143) футбол (3106)

 "Заря" снова обыграла черногорскую "Будучность" и вышла в следующий этап квалификации Лиги Европы

В ответном поединке квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА луганская "Заря" со счетом 1-0 обыграла "Будучность" из Черногории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Автором единственного гола в Запорожье стал Артем Громов, отличившийся на 32-й минуте.

На на 33-й минуте "Будучность" осталась в меньшинстве - красную карточку получил Никола Джурич (второе предупреждение), на 34-й минуте за неспортивное поведение был удален еще один черногорец Драшко Божович.

Напоминаем, в первом матче на выезде "Заря" обыграла "Будучность" со счетом 3:1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Квалификация в Лигу Европы: луганская "Заря" на выезде крупно обыгрывает черногорскую "Будучность"

Следующий соперник "Зари" определится в противостоянии "Осиек" (Хорватия) - ЦСКА (Болгария).

Матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы "Заря" проведет 8 и 15 августа. Первую встречу луганчане сыграют на выезде.

Смотрите: Перед матчем за Суперкубок полиция задержала 12 болельщиков, пытавшихся устроить драку. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3140858
 
   
 Топ комментарии
 
не обыграла, а отмучилась ... в некоторых колхозах и то лучше играют...епт..
в следующем раунде вылет 1000%...
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мда , с такой игрой до групового им не доползти ...
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Выиграли - это гуд, но назвать эту порнографию игрой, язык не поворачивается. Будем посмотреть.....
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Все було зрозуміло ще після першого матчу, але те що виграли - це добре...
Очки в таблиці коефіцієнтів УЄФА нам потрібні...
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не обыграла, а отмучилась ... в некоторых колхозах и то лучше играют...епт..
в следующем раунде вылет 1000%...
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слабо поставить на вылет "зари " в след раунде 10000 грн? )))
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поставь себе на глаз , собака бешенная, - я , в отличие от тебя куй- ней не страдаю и комментирую то , что вижу...
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зассал?)) куда делась уверенность когда дело бабла коснулось? отож))
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мда , с такой игрой до групового им не доползти ...
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Выиграли - это гуд, но назвать эту порнографию игрой, язык не поворачивается. Будем посмотреть.....
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а у меня в огороде две собаки совокуплялись. тоже интересно?
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