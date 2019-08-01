 "Заря" снова обыграла черногорскую "Будучность" и вышла в следующий этап квалификации Лиги Европы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Автором единственного гола в Запорожье стал Артем Громов, отличившийся на 32-й минуте.

На на 33-й минуте "Будучность" осталась в меньшинстве - красную карточку получил Никола Джурич (второе предупреждение), на 34-й минуте за неспортивное поведение был удален еще один черногорец Драшко Божович.

Напоминаем, в первом матче на выезде "Заря" обыграла "Будучность" со счетом 3:1.

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Следующий соперник "Зари" определится в противостоянии "Осиек" (Хорватия) - ЦСКА (Болгария).

Матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы "Заря" проведет 8 и 15 августа. Первую встречу луганчане сыграют на выезде.

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