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Все про:суд (22400) Онищенко Александр (562) мера пресечения (54)

 Матери Онищенко суд запретил выезжать из Киева

Суд избрал меру пресечения матери беглого народного депутата Александра Онищенко Инессе Кадыровой. Ее подозревают в содействии незаконным схемам реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування".

74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН. Решение принял Соломенский райсуд столицы.

Мать Онищенко заявила в суде, что ей не стыдно перед детьми и внуками. "Что касается газа - я в этом ничего не понимаю, ни в чем не разбираюсь. Никогда не совала туда нос", - сказала она.

Инессу Кадырову задержали в "Борисполе" 25 июля после прилета из Испании. Онищенко утверждал, что его мать плохо себя чувствует и "хочет умереть на родине".

Читайте на Цензор.НЕТ: В "Борисполе" задержали мать Онищенко, разыскиваемую по делу о хищении газа

Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный – в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

Также на Цензор.НЕТ: Верховный суд отменил регистрацию нардепа-беглеца Онищенко кандидатом на выборах в Раду

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Источник: https://censor.net.ua/n3140856
 
   
 Топ комментарии
 
такое почетное право имеет только мама кобелева и порохохряк со своей семейкой, свиномародер набил наличманом чемоданы и смазал салом пятки из Украины. Матери Онищенко суд запретил выезжать из Киева - Цензор.НЕТ 2102
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Это не зебил а типичное кацапское существо.Ты что ссанье не унюхал? Кгбшная рать мечтает стравить украинцев
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А как дышал, как дышал!
А Шарий как пел, как пел! Матери Онищенко суд запретил выезжать из Киева - Цензор.НЕТ 8630
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Кстати Шарий "напел" себе финансирование из нашего бюджета на пять лет. Так что "всё хорошо прекрасная маркиза". И все остальные так называемые партии и партейки набравшие 2% теперь в течении пяти лет будут не хило себя чувствовать получая ежемесячно по минимум 10 лимонов гривен из бюджета,вернее из нашего с вами кармана.
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такое почетное право имеет только мама кобелева и порохохряк со своей семейкой, свиномародер набил наличманом чемоданы и смазал салом пятки из Украины. Матери Онищенко суд запретил выезжать из Киева - Цензор.НЕТ 2102
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Зебил, пердачки - это сугубо ваша прерогатива.
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и поэтому соевые собаки бросаются на все посты, где пишут про пороххряка Матері Онищенка суд заборонив виїжджати з Києва - Цензор.НЕТ 965
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Та за вами разве успеешь? Вон все темы загадили, Зесранцы!
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Это не зебил а типичное кацапское существо.Ты что ссанье не унюхал? Кгбшная рать мечтает стравить украинцев
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Звыняй, в сортах дерьма не разбираюсь.)))
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Что то тебе методичку старую подсунули насчет сортов гавна. Это уже было .Уже не прикольно.
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Эти две хари напоминают бандитские грызла басмачей из фильма "Белое солнце пустыни"
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Да уж... Кому за Державу обидно, таких сейчас в политике не найдёшь!
Из старой гвардии это точно!
Из новых - будем посмотреть...
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Онищенко утверждал, что его мать плохо себя чувствует и "хочет умереть на родине".

Так в чем проблема?Пусть отдаст все наворованные деньги и прикопает эту старую суку где то в лесопосадке.А после еще и отсидит за воровство.
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надеюсь семью Онищенко реабелитируют ,там даже слепоглухонемому сказано что -порошенко владел ВР с 2014 по 2019 и катал выкатывал миллиарды на АТО потом на ООС а на мвд армяна забил .жмот,
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Гониво, мвд самое припакованое по факту
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Було б беспечніше,якби Кадирова була під вартою,ато ще помирати передумає.
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К нищему на Дерибасовской подходит парень и дает десять копеек.
- Извините, больше я вам дать не могу. Я вчера женился.
- Вы посмотрите на этого хама, - кричит, вскакивая, нищий. - Видите ли, он женился! Так что же, я должен содержать теперь твою семью?!
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У кримінальників є своєрідний культ матері.
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Чурка ... слуге народа >> средство, вьючное жЫвотное и мягкое ложе для отдыха?
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