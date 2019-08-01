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 Происшествия, Фоторепортаж
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 ОБСЕ показала снимки грузового поезда и автоколонны возле неконтролируемого участка границы с РФ на Донбассе. ФОТО

Опубликованы фотографии ОБСЕ незаконных поставок на оккупированные территории Донбасса через неконтролируемый участок границы с РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Твиттере постпредства Украины при ОБСЕ в Вене.

"Несмотря на длительные попытки достичь устойчивого перемирия на Донбассе, Российская Федерация продолжает незаконные поставки на оккупированные территории Украины и из них - в РФ. СММ ОБСЕ в который раз зафиксировала грузовой поезд и автоколонну грузовиков совсем рядом с неконтролируемым участком границы", - говорится в сообщении.

ОБСЕ показала снимки грузового поезда и автоколонны возле неконтролируемого участка границы с РФ на Донбассе 01

Читайте: Беспилотник ОБСЕ зафиксировал автоколонну возле границы с РФ на оккупированной Донетчине

Опубликованные фотографии содержат зафиксированные ОБСЕ инциденты возле н.п. Степное и Выселки у границы с РФ.


ОБСЕ показала снимки грузового поезда и автоколонны возле неконтролируемого участка границы с РФ на Донбассе 02

Также читайте: Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ на Луганщине

Источник: https://censor.net.ua/n3140855
 
   
 Топ комментарии
 
Тому кто продолжает утверждать что Пидорашка не ведет войну с Украиной нужно разбить голову ломом
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Вести из-за поребрика: "Сибирская Народная Республика или #СибНР 17 августа покажем Москве Сибирь! (link: http://vk.com/sibmarsh) vk.com/sibmarsh"
ОБСЄ показала знімки вантажного поїзда та автоколони біля неконтрольованої ділянки кордону з РФ на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 9901
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Самое интересное что Украина даже не созовет по етому поводу заседание ООН и не вышвырнет разейское посольство из страны. Все потому что во власти предатели Родины сидят на зарплате кремля.
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Тому кто продолжает утверждать что ********* не ведет войну с Украиной нужно разбить голову ломом
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прелестно. свиновальца по его свинной голове ломом. Креативно.
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при чем здесть опг штейны?
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Андрій Жагун, это вы решили продемонстрировать людям гомосексуальные фантазии порохоботов?
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Якщо на клітці слона ти бачиш напис "Слон" і у клітці бачиш слона все одно не вір очам своїм? ОБСЄ показала знімки вантажного поїзда та автоколони біля неконтрольованої ділянки кордону з РФ на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 2616
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Типа умом блеснуть решил ,а блеснул обосраной жопой.
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Имелся в виду зеленманвальцмойскийбодяюзик... имелась в виду обрезанная головка... ломом по наваЗЕлиненной обрезанной головке... и поливай ее потом ЗЕленкой... зе-Ленкой... зелёнкой...
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Вести из-за поребрика: "Сибирская Народная Республика или #СибНР 17 августа покажем Москве Сибирь! (link: http://vk.com/sibmarsh) vk.com/sibmarsh"
ОБСЄ показала знімки вантажного поїзда та автоколони біля неконтрольованої ділянки кордону з РФ на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 9901
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Мальчик наверное хочет получить бесплатную путёвку в чечню, горы посмотреть и баранов
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так его все равно из сайберии на сайберию не вышлет мордва, он и так там обитает.
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А как же Бенины слова в двух интервью? Слова преЗедента про повстанцев и ополченцев?
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Во первых Беня не призидент и даже не госчиновник. Во вторых если он ето сказал значит он мразь и предатель точно такой же как и Парашенко который так же говорил.
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"это не повод считать перемирие нарушенным" © Хомчак Иловайский
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А нішо. Війна стій, раз-два! У малароса не вийшло. Змінили шило на мило, а було 39 кандидатів.
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Та хоч тисяча. Якщо взяти мільйон негрів, то Ейнштейна з них не вибереш.
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В Порошенка була хороша стратегія .А в ЗЄ-дагаварімся посрєдінє.
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Стратегія у Порошенка?!
Не смішіть!
Яка стратегія? Лише тактика!
І тактика - швидко та багато вкрасти...
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Миротворці ООН .Якщо б Порошенко залишився президентом,він би добився.Це зрозумів путін х'йло і каламойскій,і тому зробили п'здобола презом.
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Не вірю!!!
Йому це непотрібно було...
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Olha Olha, и что бы нам дали миротворцы ООН?

А, так это не народ Украины, а Путин и Коломойский сделали Зеленского президентом, да?
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Это политтехнологии))) По выборам в ВР это было хорошо видно))) Любое мусорное ведро с наклейкой зе, спокойно могло стать депутатом)))
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Могу выложить фотки обратной стороны луны. Толку примерно столько же.
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Самое интересное что Украина даже не созовет по етому поводу заседание ООН и не вышвырнет разейское посольство из страны. Все потому что во власти предатели Родины сидят на зарплате кремля.
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А раньше почему не "вышвырнули" расейское посольство?
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Так, вы сами до этого твердили, что раньше у власти были предатели... Теперь вы избрали не предателей... Но задаете не логичные вопросы... Или все таки предателей избрали???
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я, извиняюсь за то,что беспардонно вмешаюсь в ваш спор. не ругайтесь т.к. это пустое и бессмысленное предположение, и первое и второе... поэтому вот, что спрошу, - наверное не ОБСЕ должно фиксировать эти моменты, прямой и неприкрытой агрессии,а потом давать координаты эскадрильи Ф- 111 или Мигам, да не имеет значения класс аппарата, пусть с пол дюжины АН - 2 или с пяток вертолетов с пушками.., а ВСУ? нарушитель гос границы есть враг и уничтожить его эффективно можно лишь в момент пересечения незримой черты... ну, куда ты прешь кацапская нечисть? тебя ведь предупреждали, поэтому - получи! и так пару тройку раз с утренними репортажами на весь мир. и сказать путину собаке, - слышь *****, ну, что? как там поживают твои ихтамнеты? и ты?! бешеный пес? иди ***** сюда, мы ждем с нетерпением тебя... могила уже готова, только нет тебя.
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Ну для этого у президента должны быть яйца... А откуда они возьмутся, если он и от армии зокосил....
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Так Вы же первый потом орать будете, когда этот пяток вертолетов будет расфигачен боевиками.
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буду. что это за армия которая знает, что вор лезет на тихаря в форточку не имея возможности сопротивляться т.к. уж очень тесно и страшно свалиться прям под ноги хозяину с берданкой и сворой собак. этот переход не дает им возможности развернуть боевые порядки в темной степи...
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на твоих фотках есть снимки лунного города и космического корабля?
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В этих составах вывозится уголь для нужд Украины, это что новость? Также метал и другие товары днрлнр, можно тупо на жд станциях заснять все улики, но видимо никому это не надо
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Это територия Украины захваченная сепаратистами и рф
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О каких сепаратистах речь? ***** заявил, что он отдал приказ... Решение сов феда рашки от 1 марта 14-го года это подтверждает... Подельники ***** тоже это подтверждают... Не надо тут про "хражданскую вайну" рассказывать... Обыкновенный коллаборационизм, не более..
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Без поддержки местного населения (сепаров) у него ничего бы не получилось
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не уж то ОБСЕ прозрело на 5й год войны???
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кремль ОБСЄ наглядачам , забув бабло кинути
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Почему не сбили эту летающую фигню.
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так це ж гыперлуп был, панове омелян не даст соврать,тама еще были ведмеди на лисапеде
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И под контролем этих дебилов будут проводить выборы????
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На английском. Не обучен. Ну да ладно. На чьей стороне стоит колонна грузовиков и состав? на стороне Украины, или на стороне РФ? Почему не показан переход границы? Или никакого перехода не было? Если не был зафиксирован переход границы, то к чему эта статья?
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Блин я куею от таких "новостей" )) , грузовое железнодорожное сообщение между Россией и днр лнр там никто не скрывает и поезда ходят открыто как и до 2014 года. А в это время ОБСЕ высматривает непонятно что , дебилы
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А зачем нам в таком случае содержать войска спецопераций ,вот это ихняя работа или у кого то не хватает смелости дать своевременно команду но потом будут разводить руками и рассказывать кто виноват
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что сделаешь, Зе на это плевать, ему главное шаурмы пожрать и со своим любимым Богланчиком в Одессе отдохнуть.
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